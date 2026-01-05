Zero-click поиск: что это такое и как он влияет на видимость бренда

Представьте: ваш бренд занимает топ-3 в Google, контент оптимизирован, но трафик на сайт падает. Парадокс? Нет, новая реальность zero-click поиска, когда пользователь получает ответ прямо в выдаче, даже не открывая сайт.

По данным исследования SparkToro, в 2024 году почти 60% поисковых запросов в Google завершаются без клика. AI-ответы, featured snippets и knowledge panels превратили поисковую выдачу в самодостаточный информационный хаб. Но вот в чем нюанс: уменьшение кликов не означает исчезновение бренда из поля зрения клиентов.

Наоборот, когда информация появляется в zero-click результатах, вы формируете доверие и узнаваемость на этапе, когда пользователь еще только ищет решение. Вопрос не в том, как вернуть старые метрики трафика, а в том, как использовать новую видимость для управления репутацией бренда.

Пример zero-click выдачи: Google отвечает на запрос еще до перехода на сайт. Ваш бренд может быть частью этого ответа

Что такое Zero-click поиск и почему Google это делает

Zero-click поиск — это запросы, где пользователь получает нужную информацию непосредственно в выдаче Google, не переходя ни на один сайт. Человек вводит вопрос, видит мгновенный ответ в верхней части результатов и решает, что нет необходимости искать дальше.

Google не делает это с целью навредить владельцам сайтов, компания адаптируется к поведению посетителей. Они хотят быстрых ответов, а не долгого серфинга по страницам. Поэтому поисковая система эволюционировала от простых «синих ссылок» до целостного информационного центра.

Ключевое понимание: zero-click результаты — это не потеря возможности, а новый канал влияния на восприятие бренда.

Что именно формирует Zero-click поиск

AI Overviews (AI-ответы) — это новая функция Google, которая с помощью искусственного интеллекта собирает информацию с разных сайтов и формирует краткий, понятный ответ прямо в выдаче. По сути, Google сам суммирует ключевые данные и показывает готовый результат в верхней части страницы. По состоянию на март 2025 года такие ответы появляются уже в 58% запросов. Featured Snippets (выделенные фрагменты) — короткие блоки текста с ответом на конкретный вопрос, которые занимают «нулевую позицию» над органическими результатами. Knowledge Panels — информационные панели справа (или сверху на мобильных), показывающие ключевые факты о бренде, персоне или теме без необходимости клика. People Also Ask (PAA) — раздел с вопросами, которые пользователи также ищут, с готовыми ответами внутри выдачи.

Все эти элементы работают вместе, формируя выдачу, где посетитель получает почти полный контекст еще до перехода на сайт. Поэтому брендам важно понимать, как они выглядят в этом пространстве.

Как Zero-click влияет на видимость бренда

Традиционная логика SEO проста: чем выше позиция — тем больше кликов и конверсий. Zero-click выдача ломает эту цепочку, но не уничтожает ее, а трансформирует.

Представьте ситуацию: потенциальный клиент ищет «лучшие CRM-системы для малого бизнеса». Google показывает AI-ответ со списком решений, рейтингами, краткими описаниями преимуществ каждого. Клиент не кликает ни на один сайт, но за 15 секунд он уже сформировал мнение о 5‒7 брендах. Один из них — ваш.

Важно. Zero-click не отвлекает внимание, он меняет, где именно пользователь видит бренд. И это первое впечатление формируется без вашего контроля, если вы не работаете с ним проактивно.

Именно здесь начинается зона ответственности ORM и SERM. Классическое SEO оптимизирует сайт для кликов. Управление репутацией в поиске оптимизирует то, что посетитель видит и думает о бренде еще до клика (или вместо него).

Если в zero-click результатах появляется негативный отзыв, устаревшая информация или упоминание конкурента вместо вас, вы теряете не трафик, а доверие. И эту потерю гораздо сложнее измерить аналитикой.

Что видит пользователь, если он не переходит на сайт

Мы привыкли измерять успех кликами. Но в zero-click реальности посетитель сканирует выдачу глазами, собирает информацию фрагментами и формирует впечатление за 10–15 секунд, не покидая страницу поиска.

Что именно он видит о вашем бренде:

рейтинги и звезды из Google Business Profile и агрегаторов;

фрагменты отзывов (в том числе негативных);

обсуждения на Reddit, Quora, форумах;

упоминания в новостях и медийных статьях;

Knowledge Panel с описанием, фото и ключевыми данными компании.

Каждый из этих элементов работает автономно. Пользователю не нужно кликать, чтобы увидеть вашу оценку 3,8 вместо 4,7 у конкурента или прочитать заголовок статьи о скандале двухлетней давности.

Видимость ≠ трафик: почему это важно разделять

Маркетологи часто отождествляют эти понятия, но zero-click заставляет посмотреть на это иначе.

Видимость — это присутствие бренда в поле зрения клиентов. Трафик — конкретные переходы на сайт. Бренд может иметь высокую видимость в SERP и минимальный трафик, потому что вся нужная информация доступна без клика. Или наоборот — получать переходы с более низких позиций, но быть невидимым в ключевых zero-click блоках.

Для репутации это означает новую метрику: не только «сколько пришло на сайт», а «что увидели те, кто не пришел».

Какие метрики можно измерять в Zero-click реальности

Классические KPI вроде CTR и органического трафика не исчезают, но перестают быть единственным мерилом успеха. Если половина вашей аудитории формирует впечатление о бренде без клика, нужны инструменты, чтобы это отследить.

Вот метрики, на которые теперь нужно обращать внимание:

Метрика Что показывает Доля положительных упоминаний в ТОП-10 Соотношение положительного, нейтрального и отрицательного контента на первой странице по брендовым запросам. Доля SERP Сколько позиций в выдаче занимает ваш бренд по сравнению с конкурентами. Рейтинг в Knowledge Panel Средняя оценка, которую видит пользователь без перехода на сайт. Стабильность рейтингов Не «прыгают» ли оценки из-за новых негативных отзывов. Присутствие в zero-click блоках Как часто бренд появляется в AI-ответах, featured snippets, PAA. Упоминания на Reddit, Quora, форумах Тональность обсуждений, которые Google все чаще показывает в выдаче.

Ни одна из этих метрик не измеряется стандартным Google Analytics. Здесь нужен регулярный мониторинг выдачи и анализ упоминаний — то, чем занимается SERM-специалист.

Главное: zero-click — это не провал стратегии, а другая модель измерения. Вместо вопроса «кликнули ли?», вопрос «что увидели и как это повлияло на восприятие бренда?».

Как адаптироваться к Zero-click поиску

Игнорировать zero-click означает отдать контроль над первым впечатлением алгоритмам и случайным упоминаниям. Стоит адаптироваться, системно работать со всем, что пользователь видит в выдаче еще до клика.

Чеклист: готов ли ваш бренд к zero-click?

Знаете, что показывает Google по вашему брендовому запросу? Контролируете информацию в Knowledge Panel? Отслеживаете упоминания на индексируемых платформах? Имеете стратегию работы с отзывами? Понимаете, какие zero-click блоки релевантны для вашей ниши?

Если на большинство вопросов ответ «нет» или «не уверен» — это сигнал, что репутация бренда в поиске нуждается в аудите.

Вывод

Zero-click поиск — не враг бренда, а новая реальность, где видимость важна не меньше, чем клики. Пользователи продолжают видеть вашу компанию в поиске, изменилось только то, где и как именно. Трафик остается важной метрикой, но уже не единственной. Рейтинги, отзывы, упоминания в AI-ответах, тональность обсуждений на форумах — все это формирует впечатление о бренде еще до первого клика. Или вместо него. Zero-click уже влияет на вашу компанию. Вопрос в том, знаете ли вы, как именно выглядит ваш бренд в глазах тех, кто ищет, но не переходит на сайт.

FAQ

Что такое zero-click поиск?

Это поисковые запросы, где пользователь получает ответ прямо в выдаче Google и не переходит ни на один сайт. По данным SparkToro, около 60% всех запросов завершаются именно так.

Означает ли zero-click, что SEO больше не работает?

Нет, но фокус смещается. SEO по-прежнему важно для позиций, но теперь нужно также контролировать, как бренд выглядит в zero-click блоках — AI-ответах, snippets, Knowledge Panel.

Как узнать, что видит пользователь о моем бренде в выдаче?

Введите название компании в Google и проанализируйте первую страницу: какие отзывы, рейтинги, статьи и упоминания там появляются. Для системного анализа нужен регулярный мониторинг упоминаний и аудит SERP.

Можно ли влиять на то, что показывает Google в zero-click результатах?

Да, но не напрямую. Работа с отзывами, структурированными данными, присутствием на платформах типа Reddit и Quora, контроль репутации — все это влияет на то, какую информацию Google выбирает для показа.