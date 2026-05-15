Нарушение policy монетизации сайта: как мы решали проблемы, которых «не существует» в Google

В работе с монетизацией сайтов большинство задач выглядит стандартно: подключить рекламу, настроить показы, оптимизировать доходы. Но иногда возникают ситуации, для которых в документации Google нет четкой инструкции, поэтому не сразу понятно, с чего начинать их решение.

Например, подавая сайт на монетизацию через AdSense или Google Ad Manager, можно получить сообщение, что ресурс нарушил политику платформы и показ рекламы не разрешается. Иногда по содержанию можно догадаться хотя бы примерно, в каком направлении нужно работать, но чаще встречается что-то вроде этого:

Общие фразы и ссылки на все имеющиеся правила одновременно — это джекпот. Можно пробовать повторно подавать сайт на рассмотрение, но результат будет тот же.

Если обратиться в службу поддержки, вам не смогут объяснить причины или дадут такой же общий ответ — словно разговор со стеной. Помимо эмоционального опустошения, это также приводит к потере дохода от рекламы.

Я с командой AdX Monetization не раз сталкивался с такой ситуацией и далее рассмотрю два кейса, где нам удалось пробить стену и достичь положительного результата.

Кейс 1 — контентний проект

Новостной сайт с постоянным трафиком и стабильной аудиторией, который более 12 лет не мог монетизироваться через Google из-за нарушения политики платформы. При добавлении ресурса в Google Ad Manager появлялся статус: «We’ve found some policy violations» без каких-либо подробностей.

Для паблишера это означало:

отсутствие доступа к AdSense и Ad Exchange;

монетизацию только через Header Bidding;

как следствие, существенную потерю дохода.

Предыдущие попытки решить проблему, включая привлечение других агентств по монетизации, результата не дали.

Стратегия работы

Прежде всего необходимо было снять ограничения по policy.

Мы инициировали обращение в Google и добились повторной проверки сайта. В апелляции аргументированно доказали, что сайт является новостным ресурсом, который соответствует требованиям политики платформы. Сообщение о нарушении исчезло, а сайт получил статус «Ready».

Далее мы проверили техническую часть: настроили рекламные теги (код для показа рекламы) и провели настройку в Google Ad Manager, но слоты оставались пустыми. Мы проверили все стандартные моменты:

имплементацию рекламных тегов на сайте;

настройку рекламных блоков, кампаний и Google Ad Manager.

Никаких технических проблем обнаружено не было.

Поскольку реклама не появлялась даже после одобрения сайта, мы повторно обратились в Google с эскалацией.

В результате дополнительной проверки выяснилось: сайт ранее был связан с другим аккаунтом, заблокированным за invalid activity. Это был второй уровень ограничения, который не сразу заметила даже служба поддержки.

После эскалации Google пересмотрел статус и снял и это ограничение.

Результаты

После повторного рассмотрения:

реклама начала корректно показываться;

впервые за 12 лет была восстановлена полноценная монетизация через Google (как AdSense, так и Ad Exchange);

доход паблишера существенно увеличился.

Ключевой вывод

В этом кейсе проблема заключалась в двух типах ограничений, и даже после получения статуса «Ready» сайт фактически оставался заблокированным. Настойчивость и предоставление полной информации позволили службе поддержки Google выявить скрытую причину и инициировать снятие ограничений через команду policy.

Кейс 2 — studinfo.org

studinfo.org — информационный сайт образовательной тематики с постоянным органическим трафиком.

Сайт не прошел модерацию Google. После рассмотрения отображался статус: «Needs attention» / site disapproved. При этом в интерфейсе отображалось стандартное сообщение о нарушении правил без конкретных подробностей.

В отличие от предыдущего кейса, здесь ситуация осложнялась тем, что после первичной проверки служба поддержки Google прямо подтвердила, что блокировка является корректной. В ответе поддержки отмечалось, что сайт связан с ранее заблокированной учетной записью и поэтому не одобрен. Было рекомендовано «проверить контент» и подать на повторное рассмотрение.

Это создавало тупиковую ситуацию:

причина выглядит как историческая (другой аккаунт);

но решение предлагается как для контента.

То есть, казалось, что логичного способа исправить проблему нет.

Стратегия работы

Мы не приняли ответ поддержки как окончательный и продолжили коммуникацию, обжаловав первоначальное решение Google.

В запросе мы четко указали:

текущий владелец сайта не имеет отношения к предыдущему аккаунту;

сайт соответствует требованиям Google Publisher Policies;

рекомендации по «изменению контента» не соответствуют реальной причине блокировки.

Это позволило перевести диалог из шаблонного сценария в предметную проверку.

Далее мы инициировали дополнительную проверку со стороны Policy team и настаивали на уточнении причин.

В процессе Google подтвердил, что проблема связана именно с исторической ассоциацией, а не с текущим состоянием сайта. Это позволило начать повторное рассмотрение кейса и снять нарушение. Мы аргументированно показали, что текущий владелец сайта не ассоциируется с предыдущим аккаунтом, а сайт не нарушает политики Google.

Это позволило изменить решение по домену с отрицательного на положительное.

Результаты

После повторного рассмотрения:

сайт одобрен и переведен в статус «Ready»;

открыт доступ к монетизации через AdSense и Ad Exchange;

сняты ограничения, связанные с историей домена.

Ключевой вывод

Несмотря на то, что Google сначала прямо подтвердил правильность блокировки, после дополнительной аргументации и эскалации решение было пересмотрено.

Итак, как убедить Google разрешить монетизацию?

В обоих кейсах ключевым фактором успеха стала не просто техническая реализация, а глубокое понимание того, как работает рекламная экосистема. Мы не ограничивались стандартными решениями, а:

искали реальные причины проблем;

работали с Google на уровне эскалаций;

указывали на противоречия в ответах, аргументировали свою позицию;

доводили кейсы до результата.

Именно такой подход позволяет не просто подключить рекламу, а защитить и увеличить доход сайта.