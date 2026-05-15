Порушення policy в монетизації сайту: як ми вирішували проблеми, яких «не існує» у Google

Порушення policy в монетизації сайту: як ми вирішували проблеми, яких «не існує» у Google

У роботі з монетизацією сайтів більшість задач виглядає стандартно: підключити рекламу, налаштувати покази, оптимізувати доходи. Але іноді виникають ситуації, для яких у документації Google немає чіткої інструкції, тому не одразу зрозуміло, з чого починати їх вирішення.

Наприклад, подаючи сайт на монетизацію через AdSense або Google Ad Manager, можна отримати повідомлення, що ресурс порушив політику платформи та показ реклами не дозволяється. Іноді зі змісту можливо здогадатися хоча б приблизно, в якому напрямі треба працювати, але частіше зустрічається щось на кшталт цього:

Загальні фрази та посилання на всі наявні правила одночасно — це джекпот. Можна пробувати повторно подавати сайт на розгляд, але результат буде той самий.

Якщо звернутися до служби підтримки, вам не зможуть пояснити причини або дадуть таку ж загальну відповідь — ніби розмова зі стіною. Окрім емоційного спустошення, це також призводить до втрати доходу від реклами.

Я з командою AdX Monetization не раз стикався з такою ситуацією і далі розгляну два кейси, де нам вдалося пробити стіну й досягти позитивного результату.

Кейс 1 — контентний проєкт

Новинний сайт з постійним трафіком і стабільною аудиторією, який понад 12 років не міг монетизуватися через Google через порушення політики платформи. При додаванні ресурсу в Google Ad Manager з’являвся статус: «We’ve found some policy violations» без жодних деталей.

Для паблішера це означало:

відсутність доступу до AdSense та Ad Exchange;

монетизацію лише через Header Bidding;

як наслідок, суттєву втрату доходу.

Попередні спроби вирішити проблему, включно з залученням інших агенцій з монетизації, результату не дали.

Стратегія роботи

Насамперед необхідно було зняти обмеження щодо policy.

Ми ініціювали звернення до Google та домоглися повторної перевірки сайту. В апеляції аргументовано довели, що сайт є новинним ресурсом, який відповідає вимогам політики платформи. Повідомлення про порушення зникло, а сайт отримав статус «Ready».

Далі ми перевірили технічну частину: налаштували рекламні теги (код для показу реклами) та провели налаштування в Google Ad Manager, але слоти залишалися порожніми. Ми перевірили всі стандартні моменти:

імплементацію рекламних тегів на сайті;

налаштування рекламних блоків, кампаній і Google Ad Manager.

Жодних технічних проблем виявлено не було.

Оскільки реклама не з’являлася навіть після апруву сайту, ми повторно звернулися до Google з ескалацією.

У результаті додаткової перевірки з’ясувалося: сайт раніше був пов’язаний з іншим акаунтом, заблокованим за invalid activity. Це був другий рівень обмеження, який не відразу зауважила навіть служба підтримки.

Після ескалації Google переглянув статус та зняв і це обмеження.

Результати

Після повторного розгляду:

реклама почала коректно показуватись;

вперше за 12 років було відновлено повноцінну монетизацію через Google (як AdSense, так і Ad Exchange);

дохід паблішера суттєво збільшився.

Ключовий висновок

У цьому кейсі проблема полягала в двох типах обмежень, і навіть після отримання статусу «Ready» сайт фактично залишався заблокованим. Наполегливість та надання повної інформації дозволили службі підтримки Google виявити приховану причину та ініціювати зняття обмежень через команду policy.

Кейс 2 — studinfo.org

studinfo.org — інформаційний сайт освітньої тематики з постійним органічним трафіком.

Сайт не проходив модерацію Google. Після розгляду висвітлювався статус: «Needs attention» / site disapproved. Водночас інтерфейс показував стандартне повідомлення про порушення policy без конкретики.

На відміну від попереднього кейсу, тут ситуація ускладнювалася тим, що після первинної перевірки служба підтримки Google прямо підтвердила, що блокування є коректним. У відповіді саппорту зазначалося, що сайт пов’язаний із раніше заблокованим акаунтом і тому не схвалений. Було рекомендовано «перевірити контент» і подати на повторний розгляд.

Це створювало тупикову ситуацію:

причина виглядає як історична (інший акаунт);

але рішення пропонується як для контенту.

Тобто, виглядало так, ніби логічного способу виправити проблему немає.

Стратегія роботи

Ми не прийняли відповідь сапорту як фінальну і продовжили комунікацію, оскарживши первинне рішення Google.

У запиті ми чітко зафіксували:

поточний власник сайту не має стосунку до попереднього акаунту;

сайт відповідає вимогам Google Publisher Policies;

рекомендації щодо «зміни контенту» не відповідають реальній причині блокування.

Це дало змогу перевести діалог із шаблонного сценарію в предметну перевірку.

Далі ми ініціювали додаткову перевірку з боку Policy team і наполягали на уточненні причин.

У процесі Google підтвердив, що проблема пов’язана саме з історичною асоціацією, а не з поточним станом сайту. Це дозволило почати повторний розгляд кейсу і зняти порушення. Ми аргументовано показали, що поточний власник сайту не асоціюється із попереднім акаунтом, а сайт не порушує політики Google.

Це дало змогу змінити рішення про домен із негативного на позитивне.

Результати

Після повторного розгляду:

сайт схвалено та переведено в статус «Ready»;

відкрито доступ до монетизації через AdSense та Ad Exchange;

знято обмеження, пов’язані з історією домену.

Ключовий висновок

Незважаючи на те що Google спочатку прямо підтвердив правильність блокування, після додаткової аргументації та ескалації рішення було переглянуто.

Тож як переконати Google дозволити монетизацію?

В обох кейсах ключовим чинником успіху стала не просто технічна реалізація, а глибоке розуміння того, як працює рекламна екосистема. Ми не обмежувалися стандартними рішеннями, а:

шукали реальні причини проблем;

працювали з Google на рівні ескалацій;

вказували на суперечності у відповідях, аргументували свою позицію;

доводили кейси до результату.

Саме такий підхід дозволяє не просто підключити рекламу, а захистити та збільшити дохід сайту.