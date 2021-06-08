Конкурент Shazam: искусственный интеллект распознает песни по насвистываниям и мычаниям

В прошлый раз я рассказывал о рынке электромобилей и углеродных квотах на примере Honda. Сегодня остановимся на поиске заевших мелодий. Прогресс науки и техники в целом очевиден, и дошел до интересных возможностей искусственного интеллекта:

Даже обман искусственного интеллекта — это прогресс, который демонстрирует, что ИИ ещё далеко до полного совершенства и превосходства над человеком. Чем дальше, тем более совершенными будут алгоритмы искусственного интеллекта, и тем более сложные задачи они смогут решать. А теперь о новых возможностях Google поиска.

Ищем музыку по мотиву

Теперь же ИИ помогает находить музыку. Мучительно, когда в голове заседает мелодия или ритм, но ты не знаешь, что это за песня, или не можешь её найти. Google решил эту проблему и избавил нас от мучений еще в 2020 году, но не все знают об этом функционале.

Воспользоваться Google Search для распознавания музыки могут все:

Зайдите в поиск и нажмите на кнопку «Искать песню». 10-15 секунд напевайте мелодию. Google предложит список композиций, отсортированный в порядке убывания вероятности совпадения с прозвучавшей мелодией.

Композиции можно прослушать прямо из результатов поиска.

Функция работает на основе обученной искусственным интеллектом системы. Когда человек напевает мелодию, искусственный интеллект преобразует звук в цифровую последовательность, которую он сопоставляет с тысячами песен и находит наиболее подходящее совпадение.

Что по результатам

Я тестировал эту функцию, и она работает довольно хорошо. Результат зависит от того, насколько точно человек исполнит мелодию. Я трижды напевал мелодию Yesterday (Beatles), из которых два раза Google предоставил мне точный результат и один раз — ошибся. Та же ситуация и с другими тестируемыми мной мелодиями — Dance Monkey от Tones and I, Bad Guy от Billie Eillish, «Цвет настроения синий» Филиппа Киркорова, и даже «Позови меня с собой» Аллы Пугачевой.

Резюме

Искусственный интеллект находит все больше применений в самых разных отраслях нашей жизни. Возможно, в скором времени развитие технологий позволит нам лишь подумать о чем-либо, и сразу получить ответ. Наша жизнь круто меняется, Google запилил продукт для поиска музыки в прошлом году, а не когда-то в будущем, а это значит, что дальше нам стоит ожидать ещё более крутое и эффективное применение искусственного интеллекта.

А вы будете затачивать свой сайт под голосовой поиск? Пишите в комментариях!