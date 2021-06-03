Как растёт рынок электромобилей и почему экология здесь не главное: на примере Honda

Как вы думаете, почему развивается рынок электромобилей? Почему они столь популярны сейчас у автопроизводителей? Все дело не в любви к экологии и не в том, что такие авто прибыльнее, чем другие. На самом деле, многое зависит от регулирования со стороны правительств, которые взяли на себя обязательства в рамках конвенций по уменьшению вредных выбросов в атмосферу.
Электромобили — это наше завтра, и многие страны уже огласили свои планы по отказу от дизельных и бензиновых авто. Об этом читайте подробнее:
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Так вот, новые правила, вступившие в силу в ЕС в прошлом году, вынуждают автопроизводителей снизить средний уровень выбросов двуокиси углерода до рекордных за последние годы 95 граммов углекислого газа на километр.
Для сравнения: в 2018 году этот показатель составлял 118,5 грамм на километр пути. Jaguar Land Rover, делающая акцент на авто с совсем неэкологичными двигателями, уже пала первой жертвой данного регулирования и готовится заплатить немаленький штраф в размере $117 млн.
При этом, система работает таким образом, что при подсчете норм выбросов учитывается не одна модель компании, а все проданные машины за определенный период. Это одна из причин, почему производители вынуждены все больше концентрироваться на выпуске гибридов и электромобилей, таким образом достигая нужного среднего показателя по выхлопам.
Так что же с Honda?
Когда электромодель Honda только вышел на европейский рынок, уровень продаж не позволял перекрыть показатели выбросов других автомобилей компании.
Для сравнения: с апреля по сентябрь 2020 года в Европе продан 1571 экземпляр Honda e. При этом Tesla Model 3 там же за тот же период разошлась тиражом в 35 656 штук.
Так поступила и Honda, которая, последовав примеру Fiat Chrysler Automobiles, создала партнерство с Tesla.
Детали соглашения не раскрываются, но для американской компании продажа углеродных квот — важный источник дохода. Например, в прошлом квартале они принесли Tesla около $400 млн. И, кстати, кроме внушительной суммы компенсации, FCA стал также спонсором строительства гигафабрики Tesla в Берлине. Неплохо, не правда ли?
Что с коллегами?
Да, от Honda и FCA не отстают и другие производители. Подобным способом от наказания за выбросы спасся и Ford, создавший пул с Volvo, где донором выступила шведская компания, в которую входит электромобильный стартап Polestar. Toyota разрешила присоединиться к своему результату компании Mazda, а теперь и Renault ждет новых партнеров на фоне высоких продаж Zoe.
Сумма объединения Ford и Volvo также не разглашается, но думаю, цифры там не менее впечатляющие. При этом шведский бренд заявляет, что он все еще может помочь конкурирующим автопроизводителям в достижении их целей по выбросам на год.
Я, конечно, за развитие электромобилей, но конкретно в этом случае хочу показать, как это регулирование обходится, при этом формально не нарушаясь. И такое регулирование – одна из причин, может даже основная, почему электромобили развиваются. Хоть и не люблю государственное регулирование, но здесь, скорее, его поддерживаю. Очень интересно как это регулирование влияет на всю индустрию, и уже даже на экологию.
На такие темы пишу редко. А про организацию себя, управление командой, тайм-менеджмент часто рассказываю в своем канале Sad But True. Добро пожаловать!
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