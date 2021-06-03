Песочница

Как растёт рынок электромобилей и почему экология здесь не главное: на примере Honda

Андрей Чумаченко
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Как вы думаете, почему развивается рынок электромобилей? Почему они столь популярны сейчас у автопроизводителей? Все дело не в любви к экологии и не в том, что такие авто прибыльнее, чем другие. На самом деле, многое зависит от регулирования со стороны правительств, которые взяли на себя обязательства в рамках конвенций по уменьшению вредных выбросов в атмосферу.

Например, в Европе уже давно действуют достаточно жесткие меры по выбросам углекислого газа автомобилями. С каждым годом они ужесточаются, и к 2030 году должны снизиться на 35% по сравнению с 2021 годом. Это связано с тем, что транспорт является вторым по значимости генератором выбросов углекислого газа после энергетики, опережая даже промышленность.

Электромобили — это наше завтра, и многие страны уже огласили свои планы по отказу от дизельных и бензиновых авто. Об этом читайте подробнее:

  1. Электромобили — будущее, которое наступит быстрее. Часть 1.
  2. Электромобили — будущее, которое наступит быстрее. Часть 2.

Так вот, новые правила, вступившие в силу в ЕС в прошлом году, вынуждают автопроизводителей снизить средний уровень выбросов двуокиси углерода до рекордных за последние годы 95 граммов углекислого газа на километр.

Для сравнения: в 2018 году этот показатель составлял 118,5 грамм на километр пути. Jaguar Land Rover, делающая акцент на авто с совсем неэкологичными двигателями, уже пала первой жертвой данного регулирования и готовится заплатить немаленький штраф в размере $117 млн.

При этом, система работает таким образом, что при подсчете норм выбросов учитывается не одна модель компании, а все проданные машины за определенный период. Это одна из причин, почему производители вынуждены все больше концентрироваться на выпуске гибридов и электромобилей, таким образом достигая нужного среднего показателя по выхлопам.

Так что же с Honda?

Когда электромодель Honda только вышел на европейский рынок, уровень продаж не позволял перекрыть показатели выбросов других автомобилей компании.

Для сравнения: с апреля по сентябрь 2020 года в Европе продан 1571 экземпляр Honda e. При этом Tesla Model 3 там же за тот же период разошлась тиражом в 35 656 штук.

Автопроизводители тогда нашли выход. Скорее всего, не без помощи своих юристов. Компании, чьи показатели не дотягивают до нужных, заключают соглашения с теми компаниями, показатели которых гораздо ниже нормы. Так они «объединяют» свои выбросы.

Так поступила и Honda, которая, последовав примеру Fiat Chrysler Automobiles, создала партнерство с Tesla.

Детали соглашения не раскрываются, но для американской компании продажа углеродных квот — важный источник дохода. Например, в прошлом квартале они принесли Tesla около $400 млн. И, кстати, кроме внушительной суммы компенсации, FCA стал также спонсором строительства гигафабрики Tesla в Берлине. Неплохо, не правда ли?

Что с коллегами?

Да, от Honda и FCA не отстают и другие производители. Подобным способом от наказания за выбросы спасся и Ford, создавший пул с Volvo, где донором выступила шведская компания, в которую входит электромобильный стартап Polestar. Toyota разрешила присоединиться к своему результату компании Mazda, а теперь и Renault ждет новых партнеров на фоне высоких продаж Zoe.

Сумма объединения Ford и Volvo также не разглашается, но думаю, цифры там не менее впечатляющие. При этом шведский бренд заявляет, что он все еще может помочь конкурирующим автопроизводителям в достижении их целей по выбросам на год.

Я, конечно, за развитие электромобилей, но конкретно в этом случае хочу показать, как это регулирование обходится, при этом формально не нарушаясь. И такое регулирование – одна из причин, может даже основная, почему электромобили развиваются. Хоть и не люблю государственное регулирование, но здесь, скорее, его поддерживаю. Очень интересно как это регулирование влияет на всю индустрию, и уже даже на экологию.

На такие темы пишу редко. А про организацию себя, управление командой, тайм-менеджмент часто рассказываю в своем канале Sad But True. Добро пожаловать!

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Андрей Чумаченко

Сооснователь и управляющий партнер в агентстве Netpeak.

Развивал отделы копирайтинга, SMM, юзабилити, занимал должности директора по развитию, креативного директора и директора по маркетингу.

Помог создать и запустить платформу «Мой Город» и стал сооснователем социального пространства «4City».

Руковожу многими внутренними и внешними активностями агентства, регулярно выступаю на профильных конференциях, пишу статьи для топовых отраслевых изданий, веду телеграм-канал https://t.me/sadbutrue

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