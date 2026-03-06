Что такое Server-Side Tagging и почему оно важно для вебаналитики

Даже правильно настроенная вебаналитика может показывать неточные данные, когда браузеры и рекламные блокировщики ограничивают запросы еще до их попадания в аналитические системы. Результат — потерянные конверсии и ошибочные выводы об эффективности рекламы.

Server-Side Tagging (SST) меняет способ сбора данных, перемещая его из браузера пользователя на контролируемый сервер. В этой статье я расскажу, почему стоит использовать тегирование на стороне сервера и с какими трудностями вы можете столкнуться.

Как работает тегирование на стороне сервера

В классической веб-аналитике сбор данных происходит в браузере пользователя. События фиксируются скриптами на странице и сразу отправляются в Google Analytics, рекламные платформы и другие сервисы. Такой подход прост в реализации, однако полностью зависит от ограничений браузера, настроек конфиденциальности и блокировщиков рекламы.

Серверное тегирование переносит процесс обработки тегов отслеживания на сервер, который вы контролируете. Вместо того чтобы браузер отправлял запросы в Google Analytics, Meta Ads и другие платформы, он отправляет данные в ваш серверный контейнер.

В отличие от client-side tagging, тегирование на стороне сервера становится посредником между пользователем и аналитикой. Здесь вы можете фильтровать, преобразовывать или анонимизировать данные о взаимодействии пользователей, прежде чем пересылать их во внешние инструменты.

Это создает более надежную, ориентированную на конфиденциальность структуру для работы с данными — особенно важно в условиях, когда браузеры ограничивают файлы cookie, а блокировщики рекламы препятствуют сбору информации.

Визуализация принципа работы серверного тегирования

Где серверное тегирование дает наибольшую ценность

Server-side tagging является наиболее эффективным решением для бизнесов, где особенно важны точность данных, стабильная аналитика и контроль над передачей информации сторонним платформам.

Ecommerce и ритейл

Для онлайн-магазинов и ритейл-проектов серверное тегирование позволяет повысить точность отслеживания конверсий, когда каждое событие влияет на прибыль. Оно позволяет передавать более полные и структурированные данные о товарах, транзакциях и поведении пользователей.

Кроме того, SST критически важно для стабильной работы Conversion API на платформах Meta, TikTok и Pinterest — этот инструмент передает информацию о конверсиях прямо с сервера, помогая корректно настраивать атрибуцию рекламы, оптимизировать кампании и подбирать эффективные аудитории.

Вебсайты с высоким трафиком

Для проектов с большим количеством посетителей производительность сайта имеет прямое влияние на бизнес-показатели. Server-side tagging уменьшает нагрузку на браузер пользователя, что положительно сказывается на скорости загрузки страниц и общем пользовательском опыте.

Даже незначительное улучшение скорости может масштабно повлиять на количество конверсий в проектах с высоким трафиком.

Отрасли с повышенными требованиями к конфиденциальности

Финансовые компании, медицинские сервисы, юридические и страховые бизнесы имеют жесткие требования к обработке персональных данных. Серверное тегирование позволяет контролировать, какая именно информация передается третьим сторонам, и исключать чувствительные материалы еще до их отправки. Это значительно упрощает соблюдение требований регуляторов и внутренних политик безопасности.

B2B-бизнесы с длинным циклом продажи

В B2B-моделях аналитика усложняется длительным периодом между первым контактом и конверсией. Клиент может взаимодействовать с брендом в течение недель или месяцев, используя различные устройства и каналы.

Тегирование на стороне сервера позволяет установить файлы cookie с более длительным сроком действия, что обеспечивает более последовательное отслеживание взаимодействий. Это создает основу для корректной атрибуции и реалистичной оценки вклада каждого маркетингового канала.

Как настроить серверное тегирование?

Прежде чем переходить к настройке конкретных платформ, стоит определиться с подходом к внедрению — от этого зависит, нужен ли вам отдельный сервер и какие технические ресурсы понадобятся.

Есть два основных пути внедрения серверного тегирования:

Google Tag Manager Server-side (sGTM) — самый распространенный вариант. Работает через знакомый интерфейс GTM, не требует написания кода. Прямая интеграция через API — передача данных напрямую в аналитические платформы без промежуточного контейнера. Дает максимальную гибкость, но требует технических ресурсов и разработки.

Рассмотрю, как настроить серверное тегирование через GTM.

1. Создание серверного контейнера

Откройте Google Tag Manager. В меню вашей учетной записи нажмите «Create Container». В настройках введите название контейнера и выберите тип «Server». Нажмите «Create».

После создания появится экран настройки. Нажмите «Automatically provision tagging server».

Выберите (или создайте) учетную запись для оплаты и создайте сервер.

Google Tag Manager автоматически развернет сервер в Google Cloud Platform и предоставит вам адрес сервера. Адрес сервера выглядит как https://[GOOGLE_CLOUD_PLATFORM_PROJECT_ID]-[GOOGLE_CLOUD_REGION_ID].a.run.app.

При автоматической настройке регион всегда определяется как us-central1. Выберите регион, близкий к вашей основной аудитории, чтобы минимизировать задержку, поскольку медленный ответ сервера может повлиять на точность атрибуции.

2. Проверка работы контейнера

Прежде чем продолжить, убедитесь, что сервер работает:

Скопируйте адрес сервера с экрана настроек. Откройте новую вкладку браузера. Вставьте адрес и добавьте /healthy в конце. Например: https://server-side-tagging-XXXXXX.uc.a.run.app/healthy

Если все работает правильно — на странице вы увидите текст «ok».

3. Настройка передачи данных в Google Analytics 4

После создания серверного контейнера необходимо внедрить передачу данных между вашим сайтом и сервером. Это можно разделить на четыре этапа:

3.1. Настройка клиента GA4 на сервере

Клиент — это элемент, который перехватывает запросы из браузера и преобразует их в события для аналитических платформ.

Откройте серверный контейнер GTM — раздел «Clients». Найдите клиент «Google Analytics: GA4» (он создается автоматически). Убедитесь, что включена опция «Default GA4 paths» — она позволяет клиенту обрабатывать стандартные запросы GA4. В разделе «Cookies and Client Identification» выберите «JavaScript Managed».

3.2. Создание тега GA4 на сервере

Клиент обрабатывает запросы, а тег отправляет их в Google Analytics.

Перейдите в раздел «Tags» — «New». Выберите тип «Google Analytics: GA4». Оставьте все поля по умолчанию — тег автоматически унаследует параметры из события, созданного клиентом.

3.3. Настройка триггера

Триггер определяет, когда тег должен срабатывать.

В настройках тега нажмите «Triggering» — «+», выберите тип «Custom». Установите условие: Client Name равен GA4. Сохраните триггер с названием «All GA4 Events» и сохраните тег.

После этого ваш тег должен выглядеть следующим образом:

4. Настройка триггера

Далее необходимо настроить сайт так, чтобы он отправлял данные на ваш сервер.

В серверном контейнере нажмите на Container ID (GTM-XXXXXX) в верхней панели навигации. Скопируйте значение «Default Url» — это адрес вашего сервера.

Перейдите в веб-контейнер GTM вашего сайта и создайте новый тег со следующими параметрами:

тип «Google tag»;

ваш Google tag ID;

Name — server_container_url;

Value — адрес вашего сервера, который вы скопировали ранее.

Добавьте триггер «All Pages» для отслеживания всех страниц. Сохраните и опубликуйте изменения в обоих контейнерах.

Типичные ошибки при внедрении server-side tagging

Внедрение серверного тегирования требует внимания к техническим деталям и понимания специфики работы с данными. Среди наиболее распространенных ошибок можно отметить:

Неправильный выбор региона сервера. Сервер в США для европейской аудитории или наоборот создает задержки в передаче информации. Это влияет на точность атрибуции и скорость обработки событий. Отсутствие параллельного измерения на этапе внедрения. Полная замена клиентского отслеживания на серверное без предварительного тестирования может привести к потере данных в случае некорректной настройки. Стоит запускать оба варианта параллельно, сравнивать результаты и только после подтверждения корректности переходить полностью на SST. Игнорирование управления согласием пользователей. Server-side tagging не отменяет требования законодательства по обработке персональных данных. Нарушение регуляторных требований может иметь серьезные юридические последствия для бизнеса. Копирование всех тегов из client-side контейнера. Не все теги имеют серверные версии или требуют серверной обработки. Такой подход затрудняет поддержку аналитики и не приносит реальной пользы.

Преимущества серверного тегирования

Server-side напрямую влияет на качество данных, стабильность отслеживания и корректность аналитики. Рассмотрим его основные преимущества.

Полный контроль

Контроль над выполнением тегов и обработкой событий на вашем сервере, где вы управляете тем, какие теги срабатывают, какая информация собирается и куда отправляется.

Все события проходят через контролируемую среду, что снижает риски потери материалов, дублирования и ошибок в отчетах, а также создает безопасную инфраструктуру для аналитики и маркетинговых платформ.

Точность выполнения тегов и надежность данных

Блокировщики рекламы, которые активно используют пользователи, блокируют не только рекламу, но и запросы к аналитическим платформам. Это создает пробелы и искажает отчеты об эффективности кампаний.

SST уменьшает потери данных: вместо того, чтобы браузер напрямую отправлял события в аналитические системы, он отправляет их на сервер сайта через собственный домен. Для браузера это выглядит как обычное взаимодействие с сайтом, поэтому запросы не блокируются, а файлы cookie устанавливаются как first-party.

После этого сервер передает события в аналитические и рекламные платформы, что позволяет фиксировать больше данных и уменьшать потери в аналитике.

Повышение показателей производительности страницы

При клиентском тегировании браузер загружает и выполняет десятки скриптов от разных платформ. Каждый скрипт создает дополнительный HTTP-запрос, который задерживает загрузку страницы.

При серверном тегировании браузер отправляет ограниченное количество запросов на ваш сервер. Тот обрабатывает данные и распределяет их между платформами. Меньше кода выполняется в браузере, а значит, повышается скорость загрузки страницы.

Лучшая атрибуция и эффективность маркетинга

Одним из самых больших преимуществ SST является возможность продлить срок действия cookie. Современные браузеры, такие как Safari и Firefox, ограничивают срок действия сторонних cookie до 24 часов. Это делает долгосрочную атрибуцию и отслеживание аудитории практически невозможными.

Переместив управление файлами cookie в серверную среду, вы можете устанавливать и поддерживать собственные cookie, которые работают гораздо дольше и в то же время соответствуют требованиям соответствующих нормативных актов по конфиденциальности.

В результате вы получаете более полную картину поведения пользователей и более точные данные для оптимизации маркетинговых кампаний.

Более высокая безопасность информации о пользователях

При использовании клиентских тегов вы отправляете необработанные данные напрямую на несколько платформ. Это может привести к непреднамеренной передаче лишней персональной информации.

SST снижает риск перехвата, утечки или манипулирования информацией благодаря таким функциям, как ограниченные точки доступа сторонних поставщиков и шифрование передачи.

Недостатки server-side tagging

Хотя серверное тегирование имеет ряд преимуществ, стоит также помнить о возможных трудностях с его внедрением на сайт.

Техническая сложность

Внедрение server-side tagging требует более глубокого понимания вебархитектуры, чем классический клиентский Google Tag Manager. Помимо установки базового контейнера, необходимо настроить серверную среду, доменную инфраструктуру и логику передачи данных между сайтом и аналитическими системами.

Это требует участия технических специалистов и четкой координации между маркетингом и командой разработчиков.

Дополнительные расходы

В отличие от стандартного тегирования, серверное решение не является полностью бесплатным. Необходимо оплачивать работу сервера, который обрабатывает аналитические данные, чаще всего через облачные сервисы типа Google Cloud или AWS.

Время на внедрение

Переход с клиентского на серверное тегирование требует дополнительного времени на планирование, настройку и тестирование. Продолжительность внедрения зависит от сложности текущей аналитики, количества рекламных и аналитических платформ и уровня кастомизации событий.

Важно учитывать этот фактор при запуске маркетинговых кампаний или изменениях в системе аналитики.

Ответственность за конфиденциальность данных

Server-side tagging предоставляет бизнесу больший контроль над обработкой информации и конфиденциальностью пользователей, однако одновременно перекладывает полную ответственность за корректные настройки на сторону владельца сайта.

На этапе внедрения важно обеспечить, чтобы сбор и передача происходили исключительно в рамках действующего законодательства и с учетом выбора пользователей относительно согласия на обработку персональных данных. В случае некорректных настроек серверное тегирование может привести к нарушению требований GDPR, ePrivacy или других регуляторных норм.

В отличие от клиентского тегирования, где часть ограничений реализуется на уровне браузера, в server-side подходе именно бизнес определяет, какие данные, при каких условиях и в какие системы передаются.

Сравнение client-side и server-side тегирования

После анализа преимуществ и недостатков server-side tagging стоит сравнить его с классическим клиентским тегированием. Таблица ниже показывает ключевые различия в точности данных, производительности сайта, контроле и конфиденциальности.

Server-Side Tagging vs Client-Side Tagging

Критерий Server-Side Tagging Клиентское тегирование Внедрение и поддержка Требует технической команды для настройки и поддержки Быстрое внедрение, минимальные технические ресурсы Точность данных Высокая точность, меньшее влияние блокировщиков и настроек конфиденциальности Худшая точность из-за блокировщиков рекламы и ограничений браузера Влияние на производительность Меньше скриптов в браузере, более быстрая загрузка страницы, лучший UX Замедление загрузки страницы из-за многочисленных скриптов Конфиденциальность и соответствие нормам Данные пользователей можно анонимизировать, передача шифруется Ограниченный контроль над данными, доступ сторонних платформ Примеры использования Долгосрочная аналитика, точная атрибуция, маркетинг с учетом конфиденциальности Быстрые A/B тесты, небольшие маркетинговые эксперименты

Подходит ли серверное тегирование для вашего бизнеса?

Стоит учесть, что SST не решает абсолютно все проблемы с аналитикой. Это инструмент, который улучшает ситуацию в конкретных сценариях, но не сделает автоматически ваши данные идеальными. Если основные проблемы связаны с некорректной настройкой событий или путаницей в структуре, серверное тегирование их не устранит — сначала нужно упорядочить саму аналитику.

Серверное тегирование может быть полезно, если ваш бизнес зависит от ремаркетинга или имеет длительный цикл продажи. Ограничения браузеров на срок жизни cookies влияют на возможность отслеживать пользователей и показывать им релевантную рекламу.

Однако SST подходит не всегда. Если вы часто экспериментируете с различными пикселями или активно тестируете варианты страниц, client-side тегирование будет более удобным. Для стартапов на ранних этапах, где важно быстро проверять идеи, имеет смысл начать с более простого подхода и вернуться к SST позже, когда появятся стабильные процессы и ресурсы.

Выводы