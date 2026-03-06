Що таке Server-Side Tagging і чому воно важливе для вебаналітики

Навіть коректно налаштована вебаналітика може показувати неточні дані, коли браузери та ad-блокери обмежують запити ще до їх потрапляння в аналітичні системи. Результат — втрачені конверсії та помилкові висновки про ефективність реклами.

Server-Side Tagging (SST) змінює спосіб збору даних, переміщуючи його з браузера користувача на контрольований сервер. У цій статті я розповім чому варто використовувати тегування на стороні сервера та з якими труднощами ви можете стикнутись.

Як працює тегування на стороні сервера

У класичній вебаналітиці збір даних відбувається в браузері користувача. Події фіксуються скриптами на сторінці та одразу відправляються в Google Analytics, рекламні платформи й інші сервіси. Такий підхід простий у реалізації, проте повністю залежить від обмежень браузера, налаштувань конфіденційності та блокувальників реклами.

Серверне тегування переносить процес обробки тегів відстеження на сервер, який ви контролюєте. Замість того щоб браузер надсилав запити до Google Analytics, Meta Ads та інших платформ, він відправляє дані до вашого серверного контейнера.

На відміну від client-side tagging, тегування на стороні сервера стає посередником між користувачем та аналітикою. Тут ви можете фільтрувати, перетворювати або анонімізувати дані про взаємодію користувачів перш ніж пересилати їх до зовнішніх інструментів.

Це створює більш надійну, орієнтовану на конфіденційність структуру для роботи з даними — особливо важливо в умовах, де браузери обмежують файли cookie, а блокувальники реклами перешкоджають збору інформації.

Візуалізація принципу роботи серверного тегування

Де серверне тегування дає найбільшу цінність

Server-side tagging є найбільш ефективним рішенням для бізнесів, де особливо важливі точність даних, стабільна аналітика та контроль над передачею інформації стороннім платформам.

Ecommerce та ритейл

Для онлайн-магазинів і ритейл-проєктів серверне тегування дозволяє підвищити точність відстеження конверсій, коли кожна подія впливає на прибуток. Воно дає змогу передавати повніші та структуровані дані про товари, транзакції й поведінку користувачів.

Крім того, SST є критично важливим для стабільної роботи Conversion API на платформах Meta, TikTok і Pinterest — цей інструмент передає інформацію про конверсії прямо з сервера, допомагаючи коректно налаштовувати атрибуцію реклами, оптимізувати кампанії та підбирати ефективні аудиторії.

Вебсайти з високим трафіком

Для проєктів із великою кількістю відвідувачів продуктивність сайту має прямий вплив на бізнес-показники. Server-side tagging зменшує навантаження на браузер користувача, що позитивно позначається на швидкості завантаження сторінок і загальному користувацькому досвіді.

Навіть незначне покращення швидкості може масштабно вплинути на кількість конверсій у проєктах із високим трафіком.

Галузі з підвищеними вимогами до конфіденційності

Фінансові компанії, медичні сервіси, юридичні та страхові бізнеси мають жорсткі вимоги до обробки персональних даних. Серверне тегування дозволяє контролювати, яка саме інформація передається третім сторонам, і виключати чутливі матеріали ще до їхньої відправки. Це значно спрощує дотримання вимог регуляторів і внутрішніх політик безпеки.

B2B-бізнеси з довгим циклом продажу

У B2B-моделях аналітика ускладнюється тривалим періодом між першим контактом і конверсією. Клієнт може взаємодіяти з брендом протягом тижнів або місяців, використовуючи різні пристрої та канали.

Тегування на стороні сервера дозволяє встановити файли cookie з довшим терміном дії, що забезпечує більш послідовне відстеження взаємодій. Це створює основу для коректної атрибуції та реалістичної оцінки внеску кожного маркетингового каналу.

Як налаштувати серверне тегування?

Перш ніж переходити до налаштування конкретних платформ, варто визначитися з підходом до впровадження — від цього залежить, чи потрібен вам окремий сервер і які технічні ресурси знадобляться.

Є два основних шляхи впровадження серверного тегування:

Google Tag Manager Server-side (sGTM) — найпоширеніший варіант. Працює через знайомий інтерфейс GTM, не потребує написання коду. Пряма інтеграція через API — передача даних напряму в аналітичні платформи без проміжного контейнера. Дає максимальну гнучкість, але потребує технічних ресурсів і розробки.

Розгляну, як налаштувати серверне тегування через GTM.

1. Створення серверного контейнера

Відкрийте Google Tag Manager. У меню вашого облікового запису натисніть «Create Container». В налаштуваннях введіть назву контейнера та оберіть тип «Server». Натисніть «Create».

Після створення з’явиться екран налаштування. Натисніть «Automatically provision tagging server».

Оберіть (або створіть) обліковий запис для оплати та створіть сервер.

Google Tag Manager автоматично розгорне сервер у Google Cloud Platform і надасть вам адресу сервера. Адреса сервера виглядає як https://[GOOGLE_CLOUD_PLATFORM_PROJECT_ID]-[GOOGLE_CLOUD_REGION_ID].a.run.app.

При автоматичному налаштуванні регіон завжди визначається us-central1. Оберіть регіон, близький до вашої основної аудиторії, щоб мінімізувати затримку, оскільки повільна відповідь сервера може вплинути на точність атрибуції.

2. Перевірка роботи контейнера

Перш ніж продовжити, переконайтеся, що сервер працює:

Скопіюйте адресу сервера з екрана налаштувань. Відкрийте нову вкладку браузера. Вставте адресу та додайте /healthy в кінці. Наприклад: https://server-side-tagging-XXXXXX.uc.a.run.app/healthy

Якщо все працює правильно — на сторінці побачите текст «ok».

3. Налаштування передачі даних до Google Analytics 4

Після створення серверного контейнера потрібно впровадити передачу даних між вашим сайтом і сервером. Це можна розділити на чотири етапи:

3.1. Налаштування клієнта GA4 на сервері

Клієнт — це елемент, який перехоплює запити з браузера й перетворює їх на події для аналітичних платформ.

Відкрийте серверний контейнер GTM — розділ «Clients». Знайдіть клієнт «Google Analytics: GA4» (він створюється автоматично). Переконайтеся, що увімкнена опція «Default GA4 paths» — вона дозволяє клієнту обробляти стандартні запити GA4. У розділі «Cookies and Client Identification» оберіть «JavaScript Managed».

3.2. Створення тегу GA4 на сервері

Клієнт обробляє запити, а тег відправляє їх до Google Analytics.

Перейдіть у розділ «Tags» — «New». Оберіть тип «Google Analytics: GA4». Залиште всі поля за замовчуванням — тег автоматично успадкує параметри з події, яку створив клієнт.

3.3. Налаштування тригера

Тригер визначає, коли тег має спрацьовувати.

У налаштуваннях тегу натисніть «Triggering» — «+», оберіть тип «Custom». Встановіть умову: Client Name дорівнює GA4. Збережіть тригер з назвою «All GA4 Events» та збережіть тег.

Після цього ваш тег має виглядати наступним чином:

4. Налаштування тригера

Далі необхідно налаштувати сайт так, щоб він відправляв дані на ваш сервер.

У серверному контейнері натисніть на Container ID (GTM-XXXXXX) у верхній панелі навігації. Скопіюйте значення «Default Url» — це адреса вашого сервера.

Перейдіть у вебконтейнер GTM вашого сайту та створіть новий тег з наступними параметрами:

тип «Google tag»;

ваш Google tag ID;

Name — server_container_url;

Value — адреса вашого сервера, яку ви скопіювали раніше.

Додайте тригер «All Pages» для відстеження всіх сторінок. Збережіть і опублікуйте зміни в обох контейнерах.

Типові помилки при впровадженні server-side tagging

Впровадження серверного тегування потребує уваги до технічних деталей та розуміння специфіки роботи з даними. Серед найбільш поширених помилок можна зазначити:

Неправильний вибір регіону сервера. Сервер у США для європейської аудиторії або навпаки створює затримки в передачі інформації. Це впливає на точність атрибуції та швидкість обробки подій. Відсутність паралельного вимірювання на етапі впровадження. Повна заміна клієнтського відстеження на серверне без попереднього тестування може призвести до втрати даних у разі некоректного налаштування. Варто запускати обидва варіанти паралельно, порівнювати результати та лише після підтвердження коректності переходити повністю на SST. Ігнорування управління згодою користувачів. Server-side tagging не скасовує вимоги законодавства щодо обробки персональних даних. Порушення регуляторних вимог може мати серйозні юридичні наслідки для бізнесу. Копіювання всіх тегів із client-side контейнера. Не всі теги мають серверні версії або потребують серверної обробки. Такий підхід ускладнює підтримку аналітики та не приносить реальної користі.

Переваги серверного тегування

Server-side безпосередньо впливає на якість даних, стабільність відстеження та коректність аналітики. Розгляну його основні переваги.

Повний контроль

Контроль над виконанням тегів та обробкою подій на вашому сервері, де ви керуєте тим, які теги спрацьовують, яка інформація збирається та куди надсилається.

Всі події проходять через контрольоване середовище, що зменшує ризики втрати матеріалів, дублювання та помилок у звітах, а також створює безпечну інфраструктуру для аналітики та маркетингових платформ.

Точність виконання тегів і надійність даних

Блокувальники реклами, які активно використовують користувачі, блокують не лише рекламу, але й запити до аналітичних платформ. Це створює прогалини і спотворює звіти про ефективність кампаній.

SST зменшує втрати даних, замість того щоби браузер напряму відправляв події в аналітичні системи, він надсилає їх на сервер сайту через власний домен. Для браузера це виглядає як звичайна взаємодія з сайтом, тому запити не блокуються, а файли cookie встановлюються як first-party.

Після цього сервер передає події в аналітичні та рекламні платформи, що дозволяє фіксувати більше даних і зменшувати втрати в аналітиці.

Підвищення показників продуктивності сторінки

При клієнтському тегуванні браузер завантажує і виконує десятки скриптів від різних платформ. Кожен скрипт створює додатковий HTTP-запит, який затримує завантаження сторінки.

З серверним тегуванням браузер відправляє обмежену кількість запитів до вашого сервера. Той обробляє дані та розподіляє їх між платформами. Менше коду виконується в браузері, а отже підвищується швидкість завантаження сторінки.

Краща атрибуція та ефективність маркетингу

Однією з найбільших переваг SST є можливість продовжити термін дії cookie. Сучасні браузери, такі як Safari та Firefox, обмежують термін дії сторонніх cookie до 24 годин. Це робить довгострокову атрибуцію та відстеження аудиторії майже неможливими.

Перемістивши управління файлами cookie в серверне середовище, ви можете встановлювати та підтримувати власні cookie, які працюють набагато довше і водночас відповідають вимогам відповідних нормативних актів щодо конфіденційності.

Як результат, ви отримуєте більш повну картину поведінки користувачів і точніші дані для оптимізації маркетингових кампаній.

Вища безпека інформації про користувачів

При використанні клієнтських тегів ви надсилаєте необроблені дані безпосередньо на кілька платформ. Це може призвести до ненавмисної передачі зайвої персональної інформації.

SST зменшує ризик перехоплення, витоку або маніпулювання інформацією завдяки таким функціям, як обмежені точки доступу сторонніх постачальників і шифрування передачі.

Недоліки server-side tagging

Хоча серверне тегування має низку переваг, варто також пам’ятати про можливі труднощі з його впровадженням на сайт.

Технічна складність

Впровадження server-side tagging потребує глибшого розуміння вебархітектури, ніж класичний клієнтський Google Tag Manager. Окрім встановлення базового контейнера, необхідно налаштувати серверне середовище, доменну інфраструктуру та логіку передачі даних між сайтом і аналітичними системами.

Це потребує участі технічних спеціалістів і чіткої координації між маркетингом та командою розробників.

Додаткові витрати

На відміну від стандартного тегування, серверне рішення не є повністю безкоштовним. Потрібно оплачувати роботу сервера, який обробляє аналітичні дані, найчастіше через хмарні сервіси на кшталт Google Cloud або AWS.

Час на впровадження

Перехід із клієнтського на серверне тегування потребує додаткового часу на планування, налаштування та тестування. Тривалість впровадження залежить від складності поточної аналітики, кількості рекламних і аналітичних платформ та рівня кастомізації подій.

Важливо враховувати цей чинник під час запуску маркетингових кампаній або змін у системі аналітики.

Відповідальність за конфіденційність даних

Server-side tagging надає бізнесу більший контроль над обробкою інформації і конфіденційністю користувачів, однак одночасно перекладає повну відповідальність за коректні налаштування на сторону власника сайту.

На етапі впровадження важливо забезпечити, щоб збір і передача відбувалися виключно в межах чинного законодавства та з урахуванням вибору користувачів щодо згоди на обробку персональних даних. У разі некоректних налаштувань серверне тегування може призвести до порушення вимог GDPR, ePrivacy або інших регуляторних норм.

На відміну від клієнтського тегування, де частина обмежень реалізується на рівні браузера, у server-side підході саме бізнес визначає, які дані, за яких умов і в які системи передаються.

Порівняння client-side та server-side тегування

Після аналізу переваг і недоліків server-side tagging варто порівняти його з класичним клієнтським тегуванням. Таблиця нижче показує ключові відмінності щодо точності даних, продуктивності сайту, контролю та конфіденційності.

Server-Side Tagging vs Client-Side Tagging

Критерій Server-Side Tagging Client-Side Tagging Впровадження та підтримка Потребує технічної команди для налаштування та підтримки Швидке впровадження, мінімальні технічні ресурси Точність даних Висока точність, менше впливу блокувальників та налаштувань конфіденційності Гірша точність через блокувальники реклами та обмеження браузера Вплив на продуктивність Менше скриптів у браузері, швидше завантаження сторінки, кращий UX Уповільнює завантаження сторінки через численні скрипти Конфіденційність і відповідність нормам Дані користувачів можна анонімізувати, передача шифрується Обмежений контроль над даними, доступ сторонніх платформ Приклади використання Довгострокова аналітика, точна атрибуція, маркетинг з урахуванням конфіденційності Швидкі A/B тести, невеликі маркетингові експерименти

Чи підходить серверне тегування для вашого бізнесу?

Варто врахувати, що SST не вирішує абсолютно всі проблеми з аналітикою. Це інструмент, який покращує ситуацію в конкретних сценаріях, але не зробить автоматично ваші дані ідеальними. Якщо основні проблеми пов’язані з некоректним налаштуванням подій або плутаниною в структурі, серверне тегування їх не усуне — спочатку потрібно впорядкувати саму аналітику.

Серверне тегування може бути корисним, якщо ваш бізнес залежить від ремаркетингу або має тривалий цикл продажу. Обмеження браузерів на термін життя cookies впливають на можливість відстежувати користувачів та показувати їм релевантну рекламу.

Проте SST підходить не завжди. Якщо ви часто експериментуєте з різними пікселями або активно тестуєте варіанти сторінок, client-side тегування буде зручнішим. Для стартапів на ранніх етапах, де важливо швидко перевіряти ідеї, має сенс почати з простішого підходу й повернутися до SST пізніше, коли з’являться стабільні процеси та ресурси.

