Как кастомные страницы в App Store и Google Play повышают трафик и конверсию

Ищите способ повысить конверсию без лишних вложений в рекламу? Кастомные страницы CPP и CSL одни из самых недооцененных инструментов, о которых забывают многие владельцы приложений.

В этой статье я рассмотрю наглядные примеры реализации кастомных страниц, в том числе командой RadASO, и покажу какое влияние оказывает использование таких страниц на конверсию и органический трафик приложения.

Что такое Custom Product Pages и Custom Store Listings

Custom Store Listings (Google Play) и Custom Product Pages (App Store) — это дополнительные версии страницы приложения, которые адаптируются под разные сценарии пользователя. Вместо одной универсальной витрины появляется набор под разные запросы, аудитории, страны, рекламные кампании и этапы воронки.

Пользователь видит не «общую» страницу приложения, а ту версию, которая лучше всего совпадает с его контекстом и ожиданиями.

Ключевые преимущества CSL и CPP:

Несколько точек входа вместо одной страницы. Привязка к источнику трафика. Каждая страница связана с конкретными поисковыми запросами, рекламными кампаниями или внешними каналами. Гибкость в креативах. Можно менять скриншоты, тексты и визуальные акценты, подстраивая страницу под конкретное намерение пользователя. Работа с разным уровнем готовности. Одна версия объясняет продукт с нуля, другая — закрывает уже сформированный выбор. Локализация и контекст. Страницы можно адаптировать под страну, культурный контекст и текущий спрос. Измеримость. Для каждой версии доступны отдельные метрики, что позволяет оценивать эффективность разных сценариев.

Суть механики проста: чем точнее совпадение между источником трафика, запросом и содержанием страницы, тем выше вероятность установки и тем качественнее сам пользователь.

Именно из этой логики вырастают все основные стратегии работы с CPP и CSL — от страниц под широкие поисковые запросы до узких сценариев, аудиторий, мотиваций и конкретных пользовательских болей.

Как CPP и CSL влияют на трафик и конверсию

Когда пользователь видит на странице именно тот feature, сценарий или оффер, который соответствует его запросу или рекламе, снижается когнитивное сопротивление и растет вероятность установки. Это особенно заметно в платном трафике.

На странице Apple также есть общий ориентир — средний переход на CPP может давать до 2,5 процентных пункта прироста конверсии. Это подтверждается кейсами:

CBS Sports — custom product page для отдельной аудитории дал 20% conversion rate;

SoundCloud — CPP в Apple Ads повысили conversion rate на 58% и снизили CPI на 39%.

Google Play official help прямо рекомендует строить custom store listing под конкретные Google Ads campaigns, а для таргетинга по ключевым словам — подбирать ключи, которые действительно приводят трафик. Google также показывает кейс Koo — локализованные CSL увеличили installs на 15%. Это хороший пример того, как персонализация влияет не только на конверсию, но и на объем установки в целом.

Стратегии создания CPP

Под общие поисковые термины

Такая стратегия либо работает на широкие, высокочастотные запросы, когда пользователь еще не сузил выбор до конкретного сценария, либо фокусируется на одной ключевой функции, которая точнее всего отвечает на его запрос.

В первом случае на странице лучше показывать универсальное предложение: что это за приложение, какую базовую проблему оно решает и почему его стоит открыть именно сейчас.

Во втором — делать акцент на одном конкретном сценарии, например трекинге сна, удалении шума, оффлайн-доступе, быстром монтаже, персональных рекомендациях или режиме без рекламы.

Скриншоты в обоих случаях должны быть максимально понятными и читаемыми:

в широком варианте — с общим обзором главных преимуществ;

в feature-based версии — с наглядной демонстрацией функции в действии, чтобы пользователь сразу видел, что приложение решает именно его задачу без лишних шагов.

Наглядный пример реализации CSL для приложения ME-QR по двум сценариям от команды RadASO.

При поиске не по предусмотренным сценариям, пользователь увидит общие креативы.

При поиске сканера — страницу з акцентом на функцию сканера QR-кодов.

При поиске генератора QR-кодов — соответствующую страницу.

Так же реализованы страницы для редактора фото и видео контента Canva: AI Video & Photo Editor.

По умолчанию креативы демонстрируют все функции.

По запросу на определенную функцию, страницы будут отличаться.

Схожая логика и в страницах сервиса для букинга отелей и билетов для путешествий Trip.com: Flight, Hotel, Train.

Страница приложения по умолчанию.

Страница с акцентом на отели.

Страница с акцентом на перелеты.

Страница с акцентом на покупку билетов на поезд.

При этом важно понимать, что работа с общими запросами и ключевыми функциями – это только первый уровень настройки Custom Product Pages. В реальности один и тот же поисковый интент почти всегда можно уточнить и разложить дальше:

через более конкретную формулировку потребности;

через контекст аудитории;

внутреннюю мотивацию пользователя;

формат контента, который он ожидает увидеть;

конкретную проблему, которую он хочет решить.

На практике CPP почти всегда развивается по логике постепенного уточнения: от общего интента – к более конкретному запросу, от функции – к конкретному сценарию использования, от сценария – к аудитории, мотивации или глубинной потребности пользователя.

Узкий кластер ключей или конкретная потребность

Это более точная версия страницы, которая создается не под общий сценарий, а под узкий поисковый интент с высокой степенью конкретики.

Если первая стратегия отвечает на общий запрос или один крупный feature, здесь акцент уже на более детализированной потребности:

не просто «fitness», а «workout at home for beginners»;

не просто «finance», а «expense tracker for students»;

не просто «music app», а «sleep sounds for falling asleep fast».

Такая CPP должна выглядеть так, будто собрана специально под этот запрос: скриншоты, заголовки и визуальные акценты должны максимально точно повторять формулировку и ожидание пользователя.

Кейс Duolingo: Language & Chess — это пример страницы под узкий интент, потому что она отвечает не на общий запрос про обучение, а на конкретную потребность изучать шахматы. В этом смысле chess здесь выступает не просто функцией продукта, а отдельным поисковым сценарием с собственным пользовательским намерением.

Страница приложения по умолчанию.

Страница по запрошу «Chess».

Похожую страницу сделало приложение аудиокниг — Audible: Audiobooks & Podcasts. Их страница по умолчанию:

Страница под аудиокниги конкретно про Гарри Поттера.

Приложение для изучания иностранных языков так же имеет кастомные страницы Babbel - Language Learning. Обычная страница выглядит так:

А такой вид имеет страница под запрос про изучение итальянского языка:

Сужать кластер ключей и потребность потребителя можно разными путями. Дальше расскажу конкретнее про некоторые из них.

Конкретная аудитория

Страницы, которая показывает одну и ту же функцию через разные жизненные контексты и мотивации разных групп пользователей.

На примере Tinder это хорошо видно. Отдельные CPP могут быть сделаны для:

друзей и двойных свиданий;

людей, которые ищут знакомства рядом;

желающих познакомиться перед поездкой;

аудитории с разными намерениями в знакомствах.

Смысл здесь не в смене самого продукта, а в смене угла подачи: одна аудитория реагирует на тему дружбы и socializing, другая – на spontaneity and dating, третья – на travel и local connections.

Страница по брендовому запросу.

Старница под поиск друзей.

Страница под приложение для знакомств и свиданий.

С технической точки зрения такая стратегия реализуется не через «возраст» или «интересы» напрямую внутри App Store, а через связку источника трафика и конкретной CPP. То есть под каждую аудиторию создается отдельная страница и отдельная точка входа: это могут быть кампании в Apple Ads (с разными кластерами ключевых слов), внешние рекламные каналы или разные креативы с уникальными ссылками на CPP.

Поэтому скриншоты должны не просто показывать приложение, а визуально «узнавать» свою аудиторию через сцену, тон заголовка, акценты и примеры использования.

Мотив установки

Стратегия, при которой один и тот же продукт подается через разные психологические триггеры: экономию времени, расслабление, обучение, заработок или достижение конкретного результата. В этом случае меняется не функция, а причина, по которой пользователь решает установить приложение.

Такая логика реализуется через отдельные версии CPP с разными акцентами и сценариями, на которые направляется соответствующий трафик – из поиска, рекламы или внешних каналов. В результате пользователь попадает на страницу, которая совпадает не только с его запросом, но и с внутренней мотивацией.

Скриншоты при этом должны усиливать выбранный мотив:

для экономии времени – скорость и простота;

для расслабления – визуальный комфорт и спокойствие;

для обучения – прогресс и понятный путь к результату.

Для примера, базовая страница приложения Flo Cycle & Period Tracker.

Страница для наблюдения беременности.

Страница под трекинг месячных.

Страница для наблюдения овуляции.

Тип контента внутри приложения

При этой стратегии CPP строится не вокруг самого бренда, а вокруг конкретного формата контента, который пользователь хочет увидеть здесь и сейчас. Такой подход особенно хорошо работает в приложениях с разными сценариями внутри одного продукта. В одном случае это может быть чат, в другом – stories, lenses, live-контент, discovery, подборки или отдельные тематические разделы.

С технической точки зрения для каждого типа контента создается отдельная CPP, а трафик распределяется через разные точки входа — поисковые запросы, рекламные кампании или внешние источники. Таким образом, пользователь попадает сразу на ту версию страницы, которая соответствует его интересу и формату потребления.

Скриншоты при этом должны показывать именно этот тип контента, чтобы страница сразу отвечала на вопрос «что я здесь найду?» и выглядела не как общая витрина приложения, а как точечная посадочная страница под конкретный формат взаимодействия.

Пример TikTok. Страница по умолчанию.

Страница с фокусом на общении, live-контенте и social interaction.

Креативы с фокус на discovery и просмотре контента здесь и сейчас.

Пример Spotify. Страница по умолчанию.

Креативы с фокусом на совместном прослушивании, джеме и premium-опыте.

Фокус на персонализации: DJ, рекомендации и новые открытия.

Боль пользователя

При этой стратегии страница строится не вокруг функции, а вокруг конкретной проблемы, которую пользователь хочет решить прямо сейчас. Здесь важно не просто показать возможности продукта, а быстро ответить на вопрос — какую неприятность он убирает из жизни юзера:

нехватку времени;

хаос;

лишние траты;

стресс;

сложность выбора.

Чем точнее CPP попадает в эту боль, тем быстрее пользователь узнает в ней свой сценарий и тем выше вероятность установки.

Здесь важно не путать эту стратегию с мотивом установки. Мотив показывает, к какому желаемому результату человек хочет прийти, а боль – от чего именно он хочет избавиться. Поэтому в одних случаях CPP усиливает позитивное обещание, а в других – сначала называет неприятность, с которой пользователь уже пришел на страницу.

С технической точки зрения для каждой ключевой «боли» создается отдельная CPP, а трафик на нее направляется через соответствующие поисковые запросы, рекламные креативы или внешние каналы. В результате пользователь попадает на страницу, которая сразу отражает его проблему и предлагает понятное решение.

Сильная страница в такой стратегии работает по следующей логике:

Называет проблему простым языком. Усиливает ощущение узнавания. Показывает, как именно приложение снимает напряжение.

Скриншоты должны не просто демонстрировать интерфейс, а последовательно закрывать барьеры: показать, что решение простое, понятное, выгодное, безопасное и реально экономит силы. В этом смысле боль пользователя – одна из самых универсальных стратегий, потому что она хорошо работает почти в любой категории: от delivery и finance до fitness, travel, education и productivity.

На практике это выглядит так: у HelloFresh боль — это сложный и утомительный процесс организации ужина, а у Rakuten — ощущение, что деньги тратятся без максимальной выгоды. В обоих случаях CPP не продает сам продукт в лоб, а сначала попадает в неприятный, знакомый пользователю контекст. Именно поэтому такие страницы часто конвертят сильнее: они не объясняют функцию, а снимают внутреннее сопротивление.

Базовая страница HelloFresh.

Страница под боль пользователя. Get dinner under control — возьмите приготовление ужина под контроль.

Базовая страница Rakuten.

Страница под бонусную программу, которая влияет на боль пользователя. Get Cash Back — получи кэшбэк.

Однако, создаваться кастомные страницы можно не только под поисковые запросы и мотивы пользователя.

Сезонные, культурные и промо-поводы

Сезонные CPP и CSL опираются на уже существующий всплеск интереса: праздники, распродажи, крупные события, локальные традиции и ограниченные по времени предложения. Важно не просто оформить страницу в тематическом стиле, а встроить продукт в актуальный контекст, чтобы он выглядел естественной частью момента, помогал:

находить скидки;

быстрее покупать;

следить за акциями;

участвовать в событии;

пользоваться специальным предложением.

Скриншоты должны поддерживать этот контекст и сразу объяснять, какую практическую пользу приложение дает именно сейчас, когда пользователь уже вовлечен в сезонный или культурный сценарий.

К примеру, CBS Sports App: Scores & News. Обычная страница приложения:

Страница под Champions League:

Или пример Amazon Shopping. Обычная страница выглядит так:

Страница под Black Friday имеет другие креативы:

Команда RadASO также разработала сезонные страницы для Auchan и BROCARD.UA.

Страница и иконка Auchan по умолчанию выглядит так:

Вариант страницы и иконки на Новый Год.

Страница под весенний сезон и связанные промо-активности.

Для BROCARD.UA страница по общим запросам выглядит так:

Под Новый год мы изменили страницу и иконку.

Так же сделали отдельную страницу под акцию «красная пятница».

Канал трафика

Подход строится на принципе: под каждую точку входа — своя история. Пользователь, пришедший из Apple Ads, search results, Today tab, социальных сетей или внешней кампании, может находиться в разном состоянии готовности. Поэтому одна и та же страница не всегда должна использоваться для всех источников.

Скриншоты и текст должны соответствовать контексту, откуда пришел трафик, чтобы не рвать связку между обещанием и посадочной страницей.

Для рекламных кампаний такие CPP особенно сильны, потому что они повторяют поисковый запрос пользователя на уровне визуала и смысла. Если юзер ищет scan any doc, text recognition, one-tap export или perfect PDFs instantly, он должен сразу увидеть на странице именно этот сценарий, а не общий обзор приложения.

Правильные креативы подхватывают уже сформированное ожидание, быстро подтверждают, что пользователь попал по адресу, и показывают не абстрактную функцию, а конкретный результат.

В примере PDF & OCR Scanner – Scanium под разные ключи созданы разные версии скриншотов:

под один запрос — акцент на скане документов;

под другой — на OCR;

под третий — на подписи, конвертации или автоматическом улучшении качества.

Чем точнее креативы повторяют обещание поискового запроса, тем сильнее связка между рекламой и посадочной страницей и тем выше вероятность конверсии.

Страница сканера по умолчанию:

CPP для рекламных кампаний:

В этом примере приложения для связи в разных странах для путешественников eSIM Plus: Second Phone Number разные версии страницы акцентируют разные потребности. Общая страница:

CPP для рекламных кампаний. Второй номер здесь показан на первом скриншоте. Это делает посадочную страницу значительно сильнее для paid traffic: пользователь сразу видит знакомое обещание из объявления при поисковом запросе «Second phone number».

Конкурентное сравнение

Это не «мимикрия под бренд конкурента», а аккуратная страница для аудитории, которая уже сравнивает альтернативы. Смысл такой CPP — не копировать чужую айдентику, а показать, чем ваш продукт лучше в конкретном сценарии:

меньше рекламы;

больше нужной функции;

удобнее интерфейс;

быстрее результат;

понятнее путь;

лучше локализация;

больше ценности.

Такой формат особенно хорошо работает в поиске по брендовым и конкурентным запросам, когда пользователь уже близок к решению и просто выбирает между несколькими вариантами.

В примере с приложением Nicegram команда RadASO реализовала классические примеры CSL для брендовых и конкурентных запросов. Кастомная страница построена вокруг аудитории, которая уже знакома с Telegram и рассматривает альтернативные решения. CSL не пытается заменить или копировать оригинальный продукт, а позиционируется как его улучшенная версия под конкретные сценарии использования.

Обычная страница и иконка.

Страница и лого для конкурентного сравнения. Ключевая идея — «Telegram, но с расширенными возможностями». Это прямо считывается из первого экрана и дальше последовательно раскрывается через конкретные преимущества.

Мимикрия под бренд конкурента

Агрессивная стратегия, при которой страница сознательно использует знакомый пользователю визуальный и смысловой код, чтобы сразу вызвать эффект узнавания и снизить барьер выбора. Смысл не в буквальном воспроизведении чужого бренда, а в создании максимально узнаваемого сходства с ним — через близкую логику подачи, знакомый сценарий использования и те же ожидания, которые уже сформированы у пользователя.

Такая CPP/CSL особенно хорошо работает в конкурентных и брендовых запросах, когда юзер уже сравнивает варианты и готов принять решение быстрее, если видит привычный паттерн, но с более сильной ценностью.

Визуально эта стратегия обычно строится вокруг эффекта «то же самое, но лучше»:

знакомая категория;

понятный интерфейсный язык;

близкая структура скриншотов;

очень четкий первый экран с преимуществом, которое отличает продукт от конкурента.

Именно поэтому такие страницы часто выглядят более напористо и продающе: они не объясняют продукт с нуля, а сразу встраиваются в уже существующее ожидание пользователя и пытаются перехватить его в момент сравнения.

Пример оригинального приложения Dr. Kegel: For Men's Health.

Приложения-конкуренты не копируют бренд напрямую, но очень близко повторяют его подачу через скриншоты, тон заголовков и структуру обещаний. За счет этого они выглядят как знакомая и понятная альтернатива в той же категории:

Приложение-конкурент Kegel exercises trainer.

Приложение-конкурент Kegel Exercise: Men's Health.

Геолокация, страна или регион

Стратегия, при которой одна и та же страница адаптируется под конкретный рынок:

язык;

культурные коды;

локальные боли;

привычки покупки;

доступные сервисы;

ценовой уровень;

типы сценариев, которые важны именно в этой стране.

Это уже не просто перевод интерфейса, а локальная упаковка ценности: в одной стране сильнее работает скидка, в другой – скорость доставки, в третьей – безопасность, в четвертой – доступность формата или привычный способ использования.

Смысл стратегии в том, что пользователь должен видеть не «международную версию приложения», а страницу, которая выглядит как сделанная для его рынка. Это особенно важно для маркетплейсов, travel, ride-hailing, finance, delivery, e-commerce и любых приложений, где поведение и ожидания сильно отличаются по регионам.

На примере AliExpress - Shopping App. Страница без локальной привязки выглядит так:

Страница под Германию.

Страница под Испанию.

Кейс Uber - Request a ride. Страница по умолчанию.

Страница под Британию.

Страница для Индии.

Страница для Гонконга.

Выводы

Custom Product Pages и Custom Store Listing работают лучше всего тогда, когда каждая версия страницы отражает не просто продукт, а конкретное намерение пользователя. Чем точнее совпадают запрос, мотив, аудитория и визуальный сценарий на скриншотах, тем выше шанс на установку.

Поэтому сильная CPP – это всегда не одна универсальная страница, а набор точечных посадочных страниц под разные входы, разные потребности и разные стадии готовности к покупке.