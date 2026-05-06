Як кастомні сторінки в App Store та Google Play підвищують трафік і конверсію

Шукаєте спосіб підвищити конверсію без зайвих вкладень у рекламу? Кастомні сторінки CPP і CSL — одні з найбільш недооцінених інструментів, про які забувають багато власників додатків.

У цій статті я розгляну наочні приклади реалізації кастомних сторінок, зокрема командою RadASO, і покажу, який вплив має використання таких сторінок на конверсію та органічний трафік додатка.

Що таке Custom Product Pages і Custom Store Listings

Custom Store Listings (Google Play) і Custom Product Pages (App Store) — це додаткові версії сторінки додатка, які адаптуються під різні сценарії користувача. Замість однієї універсальної вітрини з’являється набір під різні запити, аудиторії, країни, рекламні кампанії та етапи воронки.

Користувач бачить не «загальну» сторінку додатка, а ту версію, яка найкраще відповідає його контексту та очікуванням.

Ключові переваги CSL і CPP:

Кілька точок входу замість однієї сторінки. Прив’язка до джерела трафіку. Кожна сторінка пов’язана з конкретними пошуковими запитами, рекламними кампаніями або зовнішніми каналами. Гнучкість у креативах. Можна змінювати скріншоти, тексти та візуальні акценти, підлаштовуючи сторінку під конкретний намір користувача. Робота з різним рівнем готовності. Одна версія пояснює продукт з нуля, інша — закріплює вже сформований вибір. Локалізація та контекст. Сторінки можна адаптувати під країну, культурний контекст та поточний попит. Вимірюваність. Для кожної версії доступні окремі метрики, що дозволяє оцінювати ефективність різних сценаріїв.

Суть механіки проста: чим точніше збіг між джерелом трафіку, запитом і змістом сторінки, тим вища ймовірність установки і тим якісніший сам користувач.

Саме з цієї логіки виростають усі основні стратегії роботи з CPP і CSL — від сторінок під широкі пошукові запити до вузьких сценаріїв, аудиторій, мотивацій і конкретних проблем користувачів.

Як CPP і CSL впливають на трафік і конверсію

Коли користувач бачить на сторінці саме той feature, сценарій або офер, який відповідає його запиту або рекламі, знижується когнітивний опір і зростає ймовірність установки. Це особливо помітно в платному трафіку.

На сторінці Apple також є загальний орієнтир — середній перехід на CPP може давати до 2,5 процентних пунктів приросту конверсії. Це підтверджується кейсами:

CBS Sports — custom product page для окремої аудиторії дав 20% conversion rate;

SoundCloud — CPP в Apple Ads підвищив conversion rate на 58% і знизив CPI на 39%.

Офіційна довідка Google Play прямо рекомендує створювати custom store listing під конкретні кампанії Google Ads, а для таргетингу за ключовими словами — підбирати ключі, які дійсно приводять трафік. Google також наводить кейс Koo — локалізовані CSL збільшили кількість інсталяцій на 15%. Це хороший приклад того, як персоналізація впливає не тільки на конверсію, але й на обсяг інсталяцій загалом.

Стратегії створення CPP

Під загальні пошукові терміни

Така стратегія або працює на широкі, високочастотні запити, коли користувач ще не звузив вибір до конкретного сценарію, або фокусується на одній ключовій функції, яка найточніше відповідає на його запит.

У першому випадку на сторінці краще показувати універсальну пропозицію: що це за додаток, яку базову проблему він вирішує і чому його варто відкрити саме зараз.

У другому — робити акцент на одному конкретному сценарії, наприклад, трекінгу сну, видаленні шуму, офлайн-доступі, швидкому монтажі, персональних рекомендаціях або режимі без реклами.

Скріншоти в обох випадках мають бути максимально зрозумілими та читабельними:

у широкому варіанті — із загальним оглядом головних переваг;

у feature-based версії — з наочною демонстрацією функції в дії, щоб користувач відразу бачив, що додаток вирішує саме його завдання без зайвих кроків.

Наочний приклад реалізації CSL для додатка ME-QR за двома сценаріями від команди RadASO.

При пошуку не за передбаченими сценаріями, користувач побачить загальні креативи.

При пошуку сканера — сторінку з акцентом на функцію сканера QR-кодів.

При пошуку генератора QR-кодів — відповідну сторінку.

Так само реалізовані сторінки для редактора фото- та відеоконтенту Canva: AI Video & Photo Editor.

За замовчуванням креативи демонструють усі функції.

За запитом на певну функцію сторінки будуть відрізнятися.

Схожа логіка і на сторінках сервісу для бронювання готелів та квитків для подорожей Trip.com: Flight, Hotel, Train.

Сторінка додатка за замовчуванням.

Сторінка з акцентом на готелі.

Сторінка з акцентом на перельоти.

Сторінка з акцентом на купівлю квитків на поїзд.

При цьому важливо розуміти, що робота із загальними запитами та ключовими функціями — це лише перший рівень налаштування Custom Product Pages. Насправді один і той самий пошуковий інтент майже завжди можна уточнити та розкласти далі:

через більш конкретне формулювання потреби;

через контекст аудиторії;

внутрішню мотивацію користувача;

формат контенту, який він очікує побачити;

конкретну проблему, яку він хоче вирішити.

На практиці CPP майже завжди розвивається за логікою поступового уточнення: від загального інтенту — до більш конкретного запиту, від функції — до конкретного сценарію використання, від сценарію — до аудиторії, мотивації або глибинної потреби користувача.

Вузький кластер ключів або конкретна потреба

Це більш точна версія сторінки, яка створюється не під загальний сценарій, а під вузький пошуковий інтент з високим ступенем конкретності.

Якщо перша стратегія відповідає на загальний запит або одну велику функцію, тут акцент вже на більш деталізованій потребі:

не просто «fitness», а «workout at home for beginners»;

не просто «finance», а «expense tracker for students»;

не просто «music app», а «sleep sounds for falling asleep fast».

Така CPP має виглядати так, ніби зібрана спеціально під цей запит: скріншоти, заголовки та візуальні акценти мають максимально точно повторювати формулювання та очікування користувача.

Кейс Duolingo: Language & Chess — це приклад сторінки під вузький інтент, тому що вона відповідає не на загальний запит про навчання, а на конкретну потребу вивчати шахи. У цьому сенсі chess тут виступає не просто функцією продукту, а окремим пошуковим сценарієм із власним наміром користувача.

Сторінка додатка за замовчуванням.

Сторінка за запитом «Chess».

Схожу сторінку створив додаток аудіокниг — Audible: Audiobooks & Podcasts. Їхня сторінка за замовчуванням.

Сторінка під аудіокниги конкретно про Гаррі Поттера.

Додаток для вивчення іноземних мов також має кастомні сторінки Babbel - Language Learning. Звичайна сторінка виглядає так.

А так виглядає сторінка під запит про вивчення італійської мови.

Звужувати кластер ключів і потреби споживача можна різними шляхами. Далі розповім конкретніше про деякі з них.

Конкретна аудиторія

Сторінка, яка показує одну й ту саму функцію через різні життєві контексти та мотивації різних груп користувачів.

На прикладі Tinder це добре видно. Окремі CPP можуть бути створені для:

друзів і подвійних побачень;

людей, які шукають знайомства поруч;

бажаючих познайомитися перед поїздкою;

аудиторії з різними намірами у знайомствах.

Сенс тут не в зміні самого продукту, а в зміні кута подачі: одна аудиторія реагує на тему дружби та socializing, інша — на spontaneity and dating, третя — на travel та local connections.

Сторінка за брендовим запитом.

Сторінка для пошуку друзів.

Сторінка під додаток для знайомств і побачень.

З технічної точки зору така стратегія реалізується не через «вік» або «інтереси» безпосередньо всередині App Store, а через поєднання джерела трафіку та конкретної CPP. Тобто під кожну аудиторію створюється окрема сторінка та окрема точка входу: це можуть бути кампанії в Apple Ads (з різними кластерами ключових слів), зовнішні рекламні канали або різні креативи з унікальними посиланнями на CPP.

Тому скріншоти повинні не просто показувати додаток, а візуально «впізнавати» свою аудиторію через сцену, тон заголовка, акценти та приклади використання.

Мотив установки

Стратегія, за якої один і той самий продукт подається через різні психологічні тригери: економію часу, розслаблення, навчання, заробіток або досягнення конкретного результату. У цьому випадку змінюється не функція, а причина, через яку користувач вирішує встановити додаток.

Така логіка реалізується через окремі версії CPP з різними акцентами та сценаріями, на які направляється відповідний трафік — з пошуку, реклами або зовнішніх каналів. У результаті користувач потрапляє на сторінку, яка збігається не тільки з його запитом, але й із внутрішньою мотивацією.

Скріншоти при цьому повинні підсилювати обраний мотив:

для економії часу – швидкість і простота;

для розслаблення – візуальний комфорт і спокій;

для навчання – прогрес і зрозумілий шлях до результату.

Для прикладу, базова сторінка додатка Flo Cycle & Period Tracker.

Сторінка для спостереження за вагітністю.

Сторінка для відстеження місячних.

Сторінка для спостереження за овуляцією.

Тип контенту всередині додатка

За цією стратегією CPP будується не навколо самого бренду, а навколо конкретного формату контенту, який користувач хоче побачити тут і зараз. Такий підхід особливо добре працює в додатках з різними сценаріями всередині одного продукту. В одному випадку це може бути чат, в іншому — stories, lenses, live-контент, discovery, добірки або окремі тематичні розділи.

З технічної точки зору для кожного типу контенту створюється окрема CPP, а трафік розподіляється через різні точки входу — пошукові запити, рекламні кампанії або зовнішні джерела. Таким чином, користувач потрапляє відразу на ту версію сторінки, яка відповідає його інтересам і формату споживання.

Скріншоти при цьому повинні показувати саме цей тип контенту, щоб сторінка відразу відповідала на питання «що я тут знайду?» і виглядала не як загальна вітрина додатка, а як точкова посадкова сторінка під конкретний формат взаємодії.

Приклад TikTok. Сторінка за замовчуванням.

Сторінка з фокусом на спілкуванні, live-контенті та social interaction.

Креативи з фокусом на discovery та перегляді контенту тут і зараз.

Приклад Spotify. Сторінка за замовчуванням.

Креативи з фокусом на спільному прослуховуванні, джемі та преміум-досвіді.

Фокус на персоналізації: DJ, рекомендації та нові відкриття.

Біль користувача

За цією стратегією сторінка будується не навколо функції, а навколо конкретної проблеми, яку користувач хоче вирішити прямо зараз. Тут важливо не просто показати можливості продукту, а швидко відповісти на питання — яку неприємність він усуває з життя користувача:

нестачу часу;

хаос;

зайві витрати;

стрес;

складність вибору.

Чим точніше CPP потрапляє в цю біль, тим швидше користувач впізнає в ній свій сценарій і тим вища ймовірність установки.

Тут важливо не плутати цю стратегію з мотивом встановлення. Мотив показує, до якого бажаного результату людина хоче прийти, а біль – від чого саме вона хоче позбутися. Тому в одних випадках CPP підсилює позитивну обіцянку, а в інших – спочатку називає неприємність, з якою користувач уже прийшов на сторінку.

З технічної точки зору для кожної ключової «болі» створюється окрема CPP, а трафік на неї направляється через відповідні пошукові запити, рекламні креативи або зовнішні канали. В результаті користувач потрапляє на сторінку, яка відразу відображає його проблему і пропонує зрозуміле рішення.

Сильна сторінка в такій стратегії працює за такою логікою:

Називає проблему простою мовою. Посилює відчуття впізнавання. Показує, як саме додаток знімає напругу.

Скріншоти повинні не просто демонструвати інтерфейс, а послідовно усунути бар’єри: показати, що рішення просте, зрозуміле, вигідне, безпечне і реально економить сили. У цьому сенсі біль користувача — одна з найбільш універсальних стратегій, тому що вона добре працює майже в будь-якій категорії: від delivery і finance до fitness, travel, education і productivity.

На практиці це виглядає так: у HelloFresh біль — це складний і виснажливий процес організації вечері, а у Rakuten — відчуття, що гроші витрачаються без максимальної вигоди. В обох випадках CPP не продає сам продукт в лоб, а спочатку потрапляє в неприємний, знайомий користувачеві контекст. Саме тому такі сторінки часто конвертують сильніше: вони не пояснюють функцію, а знімають внутрішній опір.

Базова сторінка HelloFresh.

Сторінка під біль користувача. Get dinner under control — візьміть приготування вечері під контроль.

Базова сторінка Rakuten.

Сторінка під бонусну програму, яка впливає на біль користувача. Get Cash Back — отримай кешбек.

Сезонні, культурні та промо-приводи

Сезонні CPP та CSL спираються на вже існуючий сплеск інтересу: свята, розпродажі, великі події, місцеві традиції та обмежені в часі пропозиції. Важливо не просто оформити сторінку в тематичному стилі, а вбудувати продукт в актуальний контекст, щоб він виглядав природною частиною моменту, допомагав:

знаходити знижки;

швидше купувати;

стежити за акціями;

брати участь у події;

користуватися спеціальною пропозицією.

Скріншоти повинні підтримувати цей контекст і відразу пояснювати, яку практичну користь додаток дає саме зараз, коли користувач уже залучений до сезонного або культурного сценарію.

Наприклад, CBS Sports App: Scores & News. Звичайна сторінка додатка:

Сторінка під Champions League:

Або приклад Amazon Shopping. Звичайна сторінка виглядає так.

Сторінка під Black Friday має інші креативи.

Команда RadASO також розробила сезонні сторінки для Auchan і BROCARD.UA.

Сторінка та іконка Auchan за замовчуванням виглядають так.

Варіант сторінки та іконки на Новий Рік.

Сторінка під весняний сезон і пов’язані промо-акції.

Для BROCARD.UA сторінка за загальними запитами виглядає так.

Під Новий рік ми змінили сторінку та іконку.

Також створили окрему сторінку під акцію «червона п’ятниця».

Канал трафіку

Підхід будується на принципі: під кожну точку входу — своя історія. Користувач, який прийшов з Apple Ads, пошукових результатів, вкладки Today, соціальних мереж або зовнішньої кампанії, може перебувати в різному стані готовності. Тому одна й та сама сторінка не завжди повинна використовуватися для всіх джерел.

Скріншоти та текст повинні відповідати контексту, звідки прийшов трафік, щоб не порушувати зв’язок між обіцянкою та цільовою сторінкою.

Для рекламних кампаній такі CPP особливо сильні, тому що вони повторюють пошуковий запит користувача на рівні візуалу та змісту. Якщо користувач шукає scan any doc, text recognition, one-tap export або perfect PDFs instantly, він повинен одразу побачити на сторінці саме цей сценарій, а не загальний огляд додатка.

Правильні креативи підхоплюють вже сформоване очікування, швидко підтверджують, що користувач потрапив за адресою, і показують не абстрактну функцію, а конкретний результат.

У прикладі PDF & OCR Scanner – Scanium під різні ключі створено різні версії скріншотів:

під один запит — акцент на скануванні документів;

під інший — на OCR;

під третій — на підписи, конвертації або автоматичне поліпшення якості.

Чим точніше креативи повторюють обіцянку пошукового запиту, тим сильніший зв’язок між рекламою та цільовою сторінкою і тим вища ймовірність конверсії.

Сторінка сканера за замовчуванням.

CPP для рекламних кампаній.

У цьому прикладі додатка для зв’язку в різних країнах для мандрівників eSIM Plus: Second Phone Number різні версії сторінки акцентують різні потреби. Загальна сторінка.

CPP для рекламних кампаній. Другий номер тут показаний на першому скріншоті. Це робить цільову сторінку значно сильнішою для paid traffic: користувач відразу бачить знайоме обіцянку з оголошення при пошуковому запиті «Second phone number».

Конкурентне порівняння

Це не «мімікрія під бренд конкурента», а акуратна сторінка для аудиторії, яка вже порівнює альтернативи. Сенс такої CPP — не копіювати чужу ідентичність, а показати, чим ваш продукт кращий у конкретному сценарії:

менше реклами;

більше потрібних функцій;

зручніший інтерфейс;

швидший результат;

зрозуміліший шлях;

краща локалізація;

більше цінності.

Такий формат особливо добре працює в пошуку за брендовими та конкурентними запитами, коли користувач вже близький до рішення і просто обирає між кількома варіантами.

У прикладі з додатком Nicegram команда RadASO реалізувала класичні приклади CSL для брендових і конкурентних запитів. Кастомна сторінка побудована навколо аудиторії, яка вже знайома з Telegram і розглядає альтернативні рішення. CSL не намагається замінити або копіювати оригінальний продукт, а позиціонується як його покращена версія під конкретні сценарії використання.

Звичайна сторінка та іконка.

Сторінка та логотип для порівняння з конкурентами. Ключова ідея — «Telegram, але з розширеними можливостями». Це одразу видно з першого екрану, а далі послідовно розкривається через конкретні переваги.

Мімікрія під бренд конкурента

Агресивна стратегія, при якій сторінка свідомо використовує знайомий користувачеві візуальний і смисловий код, щоб відразу викликати ефект впізнавання і знизити бар’єр вибору. Сенс не в буквальному відтворенні чужого бренду, а у створенні максимально впізнаваної схожості з ним — через близьку логіку подачі, знайомий сценарій використання та ті самі очікування, які вже сформовані у користувача.

Така CPP/CSL особливо добре працює в конкурентних і брендових запитах, коли користувач вже порівнює варіанти і готовий прийняти рішення швидше, якщо бачить звичний патерн, але з більшою цінністю.

Візуально ця стратегія зазвичай будується навколо ефекту «те саме, але краще»:

знайома категорія;

зрозуміла мова інтерфейсу;

близька структура скріншотів;

дуже чіткий перший екран з перевагою, яка відрізняє продукт від конкурента.

Саме тому такі сторінки часто виглядають більш напористо і продають: вони не пояснюють продукт з нуля, а відразу вбудовуються в уже існуючі очікування користувача і намагаються перехопити його в момент порівняння.

Приклад оригінального додатка Dr. Kegel: For Men's Health.

Додатки-конкуренти не копіюють бренд безпосередньо, але дуже близько повторюють його подачу через скріншоти, тон заголовків і структуру обіцянок. Завдяки цьому вони виглядають як знайома і зрозуміла альтернатива в тій же категорії:

Додаток-конкурент Kegel exercises trainer.

Додаток-конкурент Kegel Exercise: Men's Health.

Геолокація, країна або регіон

Стратегія, за якої одна й та сама сторінка адаптується під конкретний ринок:

мова;

культурні коди;

локальні проблеми;

звички покупців;

доступні сервіси;

ціновий рівень;

типи сценаріїв, які важливі саме в цій країні.

Це вже не просто переклад інтерфейсу, а локальне пакування цінності: в одній країні сильніше працює знижка, в іншій — швидкість доставки, у третій — безпека, у четвертій — доступність формату або звичний спосіб використання.

Сенс стратегії в тому, що користувач повинен бачити не «міжнародну версію додатка», а сторінку, яка виглядає так, ніби створена саме для його ринку. Це особливо важливо для маркетплейсів, travel, ride-hailing, finance, delivery, e-commerce та будь-яких додатків, де поведінка та очікування сильно відрізняються залежно від регіону.

На прикладі AliExpress - Shopping App. Сторінка без локальної прив’язки виглядає так.

Сторінка для Німеччини.

Сторінка для Іспанії.

Кейс Uber — Request a ride. Сторінка за замовчуванням.

Сторінка для Великої Британії.

Сторінка для Індії.

Сторінка для Гонконгу.

Висновки

Custom Product Pages і Custom Store Listing працюють найкраще тоді, коли кожна версія сторінки відображає не просто продукт, а конкретний намір користувача. Чим точніше збігаються запит, мотив, аудиторія та візуальний сценарій на скріншотах, тим вищий шанс на встановлення.

Тому сильна CPP — це завжди не одна універсальна сторінка, а набір точкових цільових сторінок під різні входи, різні потреби та різні стадії готовності до покупки.