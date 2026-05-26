Персоналізований пошук роботи через чат-бот: кейс OLX Робота

Після початку повномасштабної війни платформа OLX Робота потребувала інструмента, що допоможе активніше працювати з кандидатами й пришвидшити закриття позицій. Нестабільна ситуація на ринку зробила пошук менш передбачуваним: вакансії закривалися повільніше, а сегмент робітничих спеціальностей, так званих «блакитних комірців», потребував більшої уваги в онлайн-пошуку.

Ми створили чат-бот, який бере на себе частину пошукового процесу: уточнює запит, підбирає релевантні вакансії та регулярно повертає кандидата до пропозицій.

Далі — про реалізацію бота і вплив на показники платформи.

Хто наш партнер

OLX Робота — частина екосистеми OLX із багатомільйонною аудиторією, що об’єднує роботодавців і пошукачів.

Контекст і цілі розробки бота

До 2023 року пошук роботи на платформі вже працював, але не давав потрібного результату. Одна з причин — OLX Робота не були достатньо присутні в місцях віртуального скупчення своєї цільової аудиторії.

Аналіз ЦА показав, що ядро користувачів — чоловіки та жінки 18–60 років із середньою або спеціалізованою освітою, значна частина яких належить до «блакитних комірців». Водночас 72% українців користуються Telegram як основним джерелом новин, за даними USAID-Internews. Тож замість очікування, коли люди зайдуть на сайт, логічно було прийти в канал, яким вони користуються щодня.

Саме тому OLX Робота почали розвиток власного Telegram-бота, як швидкого, звичного й персоналізованого каналу комунікації з пошукачами. До початку співпраці з Netpeak бот мав обмежений функціонал і не покривав ключові бізнес-цілі. Нашою метою стало створення нового, глибше інтегрованого інструмента, щоби:

сегментувати аудиторію та автоматично підбирати вакансії за запитом користувача;

побудувати системну комунікацію з пошукачами;

накопичити базу підписників і підвищити рівень її залученості;

повернути трафік на сайт через вакансії у боті.

Нашою ключовою задачею було підвищити ефективність комунікації з кандидатами та збільшити кількість релевантних відгуків на вакансії. Ми бачили, що користувачі не завжди повертаються на платформу самостійно, тому хотіли створити інструмент, який дозволить доставляти їм персоналізовані підбірки вакансій у зручному форматі, — Карина Арушанян, Senior Brand Manager of Jobs & Services в OLX Робота.

Наше рішення

Коротко — що всередині чат-бота OLX Робота:

Персоналізація з першого кроку. Користувач одразу налаштовує напрям, зарплату, регіон, графік, досвід і отримує тільки ті вакансії, які відповідають його запиту. Щоденні автоматичні добірки. Бот сам надсилає релевантні вакансії, тому користувачу не потрібно щоразу заходити на сайт і починати все з нуля. Підтримка контакту. Навіть якщо людина призупинила активність, бот нагадує про себе і пропонує нові варіанти. Освітній модуль. Тести, тренажер профілю та приклади резюме допомагають підготуватися до відгуку, а не просто переглядати вакансії. Простий вхід. Пошук без реєстрації та інтеграція ШІ для розпізнавання запитів у довільній формі зменшують бар’єр і прискорюють старт.

Нижче розглянемо механіку кожного блоку.

Запуск бота й налаштування вакансій

Перший контакт із ботом — це авторизація та налаштування пошуку. Щойно користувач запускає бот, він отримує коротке пояснення, як сервіс допоможе знайти роботу, й одразу переходить до персоналізації.

Бот покроково збирає базові параметри: напрям, бажану зарплату, регіон, тип зайнятості, графік, досвід — усе це формує точний портрет кандидата і відкриває доступ лише до релевантних оголошень. Підписки на вакансії можна редагувати або видаляти в будь-який момент.

Автоматична розсилка

Щойно користувач оформлює підписку, бот формує першу персоналізовану добірку з п’яти найактуальніших вакансій. Надалі такі підбірки надсилаються щодня.

Завдяки автоматизації користувач більше не витрачає час на нескінченний серфінг сайту: усі найкращі пропозиції вже чекають на нього в чаті. Це формує звичку регулярно повертатися до бота та природно веде на ресурс, якщо вакансія зацікавила.

Повернення користувачів у пошук

Окрім щоденних персоналізованих вакансій, бот надсилає додаткові повідомлення незалежно від активних підписок.

Це дає змогу не втрачати контакт із користувачами, які тимчасово зупинили пошук, а також мотивувати розширити сферу інтересів, знайти підробіток чи переглянути інші вакансії.

Тести, профіль і резюме всередині бота

Щоб взаємодія з ботом не зводилася лише до розсилок, ми додали інтерактивні тести. Вони допомагають визначити напрям пошуку, оцінити навички й розглянути нові варіанти роботи.

Окремий модуль — онлайн-тренажер зі створення профілю на OLX Робота. Це покроковий гайд: де знайти вкладку з профілем, як його заповнити й на що звернути увагу. Після проходження користувач отримує:

посилання на створення акаунту, відеоінструкцію пропозицію відвідати блог OLX Робота, що знову повертає трафік на сайт.



Додатково в меню є тест із порадами щодо резюме, що крім іншого містить приклад правильного заповнення та шаблон для використання.

Так бот працює не лише як канал вакансій, а як інструмент підготовки кандидата — що підвищує якість відгуків і залученість бази.

Допомога та зворотний зв’язок

У меню є окремий розділ із поясненнями функціоналу й формою зворотного зв’язку. Навіть користувачі без досвіду взаємодії з чат-ботами можуть швидко розібратися, як усе працює.

У результаті бот не лише автоматизує комунікацію, а й постійно адаптується до поведінки і потреб аудиторії.

Додаткові особливості

Щоб оформити підписку або почати пошук, не потрібно реєструватися на сайті — достатньо запустити бот. Пошук можна зупинити чи відновити в будь-який момент. У бот інтегрований ChatGPT: він виправляє помилки у введених професіях і коректно обробляє складні або неточні запити.

Це знімає бар’єри на вході, скорочує шлях до релевантних вакансій і робить взаємодію з OLX Робота простішою з першого кроку.

Результати роботи

Після запуску бота наша команда Telegram Promotion почала його просування . По запиту OLX рекламу розміщували в тематичних Telegram-каналах із пошуку роботи з фокусом на чоловіків 20–45 років і працівників фізичних спеціальностей.

Результати за півтора місяці:

1,5 млн переглядів рекламних оголошень;

понад 97% конверсії з кліку в підписку;

14 232 нових підписників бота;

майже 50% підписників оформили щонайменше одну підписку на вакансію;

11% — дві та більше.

Вплив вийшов за межі самого Telegram. У січні–квітні 2024 року середній показник натискань на кнопку «Подзвонити / SMS» або «Відгукнутися» на сайті в категорії Робота зріс на 26,5% порівнюючи з груднем 2023-го.

За внутрішніми даними OLX Робота, у першому кварталі 2024 року суттєво зросла кількість цільових дій. Імовірна причина — у бот почала приходити релевантна аудиторія, яка бачила саме ті пропозиції, що відповідали її запиту.

У результаті платформа отримала інструмент, який стабільно працює з масовим сегментом і повертає його до вакансій.

Після цього ми продовжили розвиток бота: підтримували його роботу, запускали додаткові розсилки та поступово розширювали функціонал.

Відгуки про співпрацю

Карина Арушанян, Senior Brand Manager of Jobs & Services в OLX Робота

У цьому проєкті для нас було важливо знайти баланс: залишатися на зв’язку з кандидатами, але не перевантажувати їх зайвою інформацією. Для цього потрібна була точна сегментація, щоб користувачі отримували вакансії, які справді відповідають їхнім очікуванням. Команда Netpeak швидко занурилась у продукт, пропонувала гіпотези й тестувала різні підходи. Ми відчували себе не просто замовником, а партнерами в одному процесі. Проєкт підтвердив, що персоналізація і своєчасність комунікації мають критичне значення, а релевантність напряму впливає на поведінку користувачів.

Юлія Клековкіна, Chatbot Tech Lead в Netpeak

У цьому проєкті ми разом із командою OLX Робота перетворили звичайний Telegram-бот на персонального кар’єрного консультанта для «блакитних комірців». Ключем стала глибока сегментація (професія, графік, зарплата, регіон), щоденні персональні добірки, інтерактивні тести й навчальні модулі про профіль і резюме. Це дало змогу скоротити шлях від вакансії до цільової дії та підвищити довіру до платформи. Найбільший виклик — поєднати простий, «людський» досвід в інтерфейсі зі складною логікою всередині: сегментацією, аналітикою, поверненням користувачів і підключенням ШІ для розпізнавання запитів у довільній формі. На мою думку, саме фокус на звичному каналі (Telegram) і реальних потребах аудиторії став основним драйвером успіху.