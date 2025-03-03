Від автоматизації до повторних продажів: як чат-боти допомагають бізнесу рости
Ви втрачаєте потенційних клієнтів через повільні відповіді менеджерів? Втомилися від рутинних повторюваних задач, які відволікають від розвитку бізнесу? Хочете збільшити кількість повторних покупок і підвищити лояльність аудиторії?
Ці та багато інших завдань можуть вирішити чат-боти — повноцінний інструмент для маркетингу, продажів і підтримки клієнтів. Вони допомагають оптимізувати бізнес-процеси, зменшувати витрати і покращувати клієнтський досвід. Як саме — розповідаю в цій статті.
- Що таке чат-боти
- Навіщо бізнесу чат-боти
- Чат-боти як інструмент ретеншн-маркетингу
- Види автоматизованих помічників
- Використання чат-ботів у різних нішах
- Створення ботів для месенджерів
Що таке чат-боти
Чат-бот — це багатофункціональний віртуальний помічник, який автоматизує комунікацію між компанією й користувачами, взаємодіючи з ними через текстові команди. Його робота базується на заздалегідь прописаних сценаріях або технологіях обробки природної мови (NLP) та машинного навчання, що дає змогу швидко реагувати на запити.
Серед основних функцій:
- можливість здійснення масових розсилок;
- ведення персоналізованої комунікації з користувачами;
- автоматична відповідь на часті запитання;
- виконання рутинних завдань без залучення людини.
До 2027 року чат-боти стануть основним каналом обслуговування клієнтів у чверті всіх компаній.
Боти значно скорочують час відповіді, самостійно обробляючи запити. Це зручно як для користувачів, так і для бізнесу: перші отримують швидкі відповіді без тривалого очікування, а другі зосереджуються на вирішенні більш складних питань, не виконуючи рутині задачі.
За прогнозами, глобальний ринок чат-ботів до 2029 року досягне $20 млрд, тоді як у 2024-му його обсяг становив $7 млрд. Це динамічне зростання підтверджує висхідний попит на чат-боти, які все більше інтегруються в стратегії розвитку сучасних компаній і стають ключовим елементом автоматизації бізнес-процесів.
Навіщо бізнесу чат-боти
Головна перевага чат-ботів для бізнесу — швидка взаємодія з користувачами та автоматизація рутинних процесів. Окрім цього вони можуть ефективно виконувати широкий спектр завдань, зокрема:
- Забезпечують підтримку клієнтів 24/7. Клієнти не люблять чекати, а довге очікування на відповідь може знизити їхню зацікавленість у покупці. Завдяки цілодобовим миттєвим відповідям ботів можна підтримувати постійний контакт із користувачами, підвищуючи їхню залученість на всіх етапах взаємодії з брендом.
Дослідження показують, що 64% користувачів найбільше цінують у чат-ботах доступність й активність 24/7.
- Надають персоналізовані рекомендації нових продуктів і послуг компанії на основі алгоритмів.
Згідно з опитуванням, проведеним у 2024 році, більшість споживачів піддаються впливу рекомендацій чат-ботів щодо вибору товарів:
- 36% покупців заявили, що завжди враховують поради чат-ботів під час ухвалення рішень про покупку;
- 25% респондентів зазначили, що це відбувається доволі часто.
- Відповідають на часті питання. Достатньо зібрати найпоширеніші питання і додати їх до сценарію чат-бота. Надалі бот розпізнаватиме ключові слова й миттєво надаватиме відповідь із заздалегідь підготовленого списку. Також він може направляти користувачів до відповідних статей у базі знань, скорочуючи навантаження на службу підтримки.
74% клієнтів віддали б перевагу чат-боту замість живого оператора для пошуку відповідей на прості запитання.
- Скорочують час очікування клієнта — важливий фактор для бізнесу. 62% користувачів вважають за краще взаємодіяти із чат-ботом служби підтримки, ніж чекати відповіді оператора.
Швидкість — головна перевага чат-ботів. Саме вона стає вирішальним фактором, через який споживачі обирають автоматизованого асистента замість живого оператора.
- Збирають контактні дані. Під час розмови чат-бот може ненав’язливо запросити адресу електронної пошти або номер телефону, інтегруючи це в діалог у природний спосіб. Це дозволяє вашому бізнесу зберігати контакт із клієнтом, продовжувати комунікацію навіть після завершення сеансу.
Водночас, за результатами дослідження Katana:
- міленіали й представники Gen Z комфортніше діляться інформацією з AI у порівнянні зі старшими поколіннями;
- респонденти з високим рівнем доходу більш задоволені чат-ботами, однак усе ще надають перевагу спілкуванню з людиною;
- чоловіки довіряють ботам більше, ніж жінки, коли йдеться про обмін інформацією.
- Допомагає оптимізувати витрати. За рахунок впровадження потужних ботів на основі штучного інтелекту, здатних обробляти складні запити, ви можете оптимізувати роботу відділу клієнтської підтримки.
Запуск чат-ботів вимагає початкових інвестицій. Проте в довгостроковій перспективі витрати можуть бути нижчими порівняно із зарплатами операторів служби підтримки та витратами на навчання персоналу.
- Покращують внутрішні бізнес-процеси. Наприклад, їх можна використовувати під час онбордингу: новий співробітник звертається до чат-бота і миттєво отримує відповідь на своє питання. Ці помічники також надають можливість прискорити обмін інформацією між відділами, автоматизуючи відповіді на часті запити співробітників.
- Допомагають краще зрозуміти клієнтів. За допомогою опитувальників боти збирають цінні дані про потреби клієнтів. На основі отриманого зворотного зв’язку компанія покращувати продукти й сервіс.
Окрім перерахованих задач, чат-боти — потужний інструмент для утримання клієнтів та підвищення їхньої лояльності. Як саме вони допомагають із цим — далі.
Чат-боти як інструмент ретеншн-маркетингу
Боти дають змогу бізнесу підтримувати зв’язок із клієнтами в зручних для них каналах, персоналізувати взаємодію, стимулювати повторні покупки.
Підписка на чат-бот — це ефективний спосіб спілкування з клієнтами. Після підписки користувач дає згоду на отримання повідомлень, що дозволяє бізнесу регулярно комунікувати, надсилати масові розсилки й персоналізовані пропозиції.
Це можна порівняти з e-mail маркетингом, коли користувач залишає нам адресу електронної пошти й отримує потім листи.
Однак чат-боти мають ряд переваг:
- вищий показник відкриття — у середньому рівень відкриття e-mail становить 20–30%, тоді як у чат-ботах цей показник сягає 60–70%;
- низька вартість утримання — близько 10 доларів за 1000 користувачів, а повідомлення можна надсилати практично без обмежень.
Ви можете ефективно використовувати чат-боти для маркетингових комунікацій, зокрема:
- надсилати повідомлення про акції, знижки, новинки;
- нагадування про покинуті кошики;
- стимулювати першу та повторні покупки.
Омніканальна комунікація
Чат-боти інтегруються з різними платформами для автоматизації маркетингу та управління взаємодією з клієнтами. Такий підхід дає змогу взаємодіяти з клієнтом там, де йому зручно, підвищуючи рівень залученості й конверсію.
Чому це зручно:
- Синхронізація з e-mail й месенджерами. Якщо користувач не відкрив листа з нагадуванням про покинутий кошик протягом дня, це ж повідомлення можна надіслати йому в чат-боті.
- Персоналізовані рекомендації. На основі даних про історію покупок і взаємодію з клієнтом можна надати боту інформацію для відправки тригерних повідомлень. Це дозволяє пропонувати найрелевантніші товари та підвищувати ефективність комунікації.
- Підтримка клієнта в реальному часі. Омніканальна інтеграція дозволяє клієнтам легко перемикатися між каналами — почати спілкування в чат-боті, отримати листа електронною поштою із деталями замовлення, а потім звернутися до підтримки в месенджер.
- Єдина база даних про клієнтів. Чат-боти не лише отримують дані про клієнтів, а й можуть передавати їх у CRM і CDP-платформи. Наприклад, результати опитувань, оформлені замовлення чи заповнені анкети щодо вподобань автоматично зберігаються в єдиній системі. Це дозволяє покращити персоналізацію, зробити комунікацію більш ефективною.
Таким чином, чат-боти стають не просто сервісним інструментом, а й потужним каналом комунікації, що дозволяє вашому бізнесу взаємодіяти з клієнтами в потрібний момент, підвищувати залученість і стимулювати продажі.
Види автоматизованих помічників
Можуть бути різного рівня складності залежно від функціоналу та інтеграцій. Умовно можна виділити три основні групи.
Прості, або сценарні чат-боти (rule-based)
Працюють на основі прописаних сценаріїв і не потребують інтеграцій з CRM-системою чи за API. Користувач обирає відповіді з готових варіантів або вводить ключові слова, які бот розпізнає.
У таких ботах можна:
- автоматизувати відповіді на FAQ;
- надсилати розсилки та сповіщення;
- збирати контактні дані;
- створювати просту воронку комунікації (наприклад, видавати бонуси за підписку, збирати відгуки);
- перенаправити користувача на сайт чи іншу платформу, де він зможе виконати заплановану цільову дію.
Кейс Dream — державної електронної екосистеми управління проєктами відбудови та модернізації в Україні.
У партнера був масштабний запит — забезпечити цілодобовий зв’язок користувачів із сервісом. З досвіду нашої команди, створення чат-бота з нуля зазвичай займає від 4 до 8 тижнів. Однак у цьому надважливому запиті ми доклали максимум зусиль, щоби прискорити процес. Уже за два тижні після старту розробки користувачі отримали доступ до першої версії чат-бота.
Через обмеження часу розробкою логіки чат-боту, створенням карти комунікацій, написанням текстів для неї займалася команда DREAM. Ми ж відповідали за технічну збірку і бездоганне функціонування кінцевого продукту.
У результаті чат-бот не тільки дозволив швидко відповідати на запити користувачів у будь-який час, а й зменшив навантаження на службу підтримки.
Складні чат-боти
Інтегруються із CRM-системами й базами даних, що значно розширює їхні можливості.
Вони можуть:
- автоматизувати оформлення замовлення, бронювання чи платежів;
- надавати інформацію в реальному часі (наприклад, перевіряти статус доставки);
- формувати товарні рекомендації;
- продавати, оформлювати покупку безпосередньо в боті завдяки інтеграції з платіжними системами.
Тут можна втілити майже будь-яку бізнес-ідею — спектр можливостей складних ботів надзвичайно широкий. У Netpeak Ukraine ми розробляємо індивідуальні рішення, адаптовані до ваших запитів.
Чим більше інтеграцій та автоматизованих процесів — тим функціональнішим і гнучкішим стає чат-бот, але і зростає складність його розробки і підтримки.
Команда фахівців Netpeak Ukraine розробила чат-бота для мережі медичних закладів «Клініка сімейного лікаря Медея». Метою розробки було зниження навантаження на службу підтримки, автоматизація взаємодії з клієнтами клініки, а також реалізація опції запису до лікаря і нагадування про візит.
Ми реалізували цей запит завдяки API-інтеграції з CRM-системою для обміну даними про пацієнтів. Основні функції чат-бота:
- Запис до лікаря. Пацієнти можуть самостійно обирати зручний день, час для візиту, бронювати його без участі адміністратора.
- Перевірка запланованих візитів. Можливість перегляду інформації про майбутні прийоми і внесення змін за потреби.
- Надання інформації про послуги. Бот надає деталі щодо безоплатних послуг, адрес клінік, годин роботи, а також переліку лікарів й їхніх спеціалізацій.
- Отримання результатів аналізів. Через бот користувач може відстежувати готовність результатів, завантажити їх, коли вони будуть готові.
- Зв'язок із менеджером. У робочі години пацієнти можуть зв’язатися з менеджером клініки для отримання додаткової інформації або вирішення питань.
Розумні чат-боти (AI-based)
Використовують штучний інтелект і машинне навчання для аналізу запитів користувачів. Навчаються на основі історії комунікації, що покращує їхню точність.
AI-боти здатні:
- розпізнавати наміри користувачів, класифікувати запити;
- генерувати персоналізовані відповіді;
- допомагати операторам, підказуючи релевантні відповіді на основі попередніх діалогів;
- використовувати AI-алгоритми для підбору товарів або рекомендацій.
Головна складність у створенні такого чат-бота — навчити штучний інтелект відповідати коректно. Це означає, що необхідно завантажити в систему відповідні дані, розробити ефективні промпти та натренувати модель реагувати саме так, як цього очікують користувачі.
Кейс для Readeat. Readreat — мережа книгарень й онлайн-сервіс із продажу книг. На запит партнера команда Netpeak Ukraine створила віртуального асистента. Одна з його функцій — підбір книг на основі штучного інтелекту.
Користувач може віртуально проконсультуватися з ботом щодо вибору книги. Для цього достатньо вказати жанр, тему або інші побажання.
ШІ аналізує запит і порівнює його з товарним каталогом магазину. На основі цього підбирає релевантні книги, які можуть зацікавити клієнта.
Цей чат-бот синхронізований із системою eSputnik — омніканальною платформою даних клієнта. Завдяки цьому можна аналізувати переглянуті користувачем товари, пошукові запити та покупки. І на основі цих даних формувати персоналізовані рекомендації.
Використання чат-ботів у різних нішах
Далі розгляну, як саме чат-боти допомагають бізнесу в різних нішах.
Роздрібна торгівля
Роздрібні магазини, особливо ті, що працюють онлайн, можуть суттєво покращити обслуговування клієнтів і оптимізувати бізнес-процеси завдяки чат-ботам. Серед переваг:
- швидкий пошук товарів, перевірка наявності;
- надання інформації про товар, доставку, обмін;
- можливість оформлення та відстеження замовлень;
- перегляд доступних бонусів;
- пошук найближчого магазину;
- розсилка тригерних сповіщень (покинутий кошик, покинутий перегляд, реактиваційні повідомлення);
- регулярні розсилки про акції, новинки.
Сервісні послуги
Впровадження чат-ботів для сервісних бізнесів (салони краси, клініки, фітнес-центри) дозволяю швидко взаємодіяти з клієнтами завдяки:
- автоматичному запису на послуги— бронювання вільних дат і часу без потреби телефонувати;
- нагадування про візит із можливістю зміни або його скасування;
- надання детальної інформації про послуги та ціни;
- зменшення навантаження на адміністраторів.
HoReCa (готелі, ресторани, кафе)
Де задіяні боти:
- прийом і обробка замовлень;
- сповіщення клієнтів про статус замовлення;
- бронювання столиків;
- просування спеціальних пропозицій, як-от акції та знижки;
- персоналізовані рекомендації на основі історії замовлень;
- залучення постійних клієнтів через бонусні програми.
Інфобізнес
Інфобізнес — це сфера, де чат-боти відіграють особливу роль. Вони не просто спрощують роботу, а створюють новий рівень автоматизації, який неможливо реалізувати вручну. Боти надають змогу швидко реагувати на запити аудиторії, підтримувати залученість і значно підвищувати конверсію на кожному етапі взаємодії з клієнтом.
Чат-ботам можна повністю делегувати процес реєстрації на захід й нагадування про нього. Після події боти автоматично відправляють персоналізовані пропозиції учасникам, що дозволяє підтримувати зв’язок з аудиторією та підводити її до покупки.
Боти ефективно працюють у воронках продажів, залучаючи потенційних клієнтів за допомогою лід-магнітів (електронні книги, чек-листи, безплатні курси).
Бот проводить користувача через серію повідомлень, спрямованих на ухвалення рішення про покупку.
Під час прямих ефірів і Instagram боти можуть:
- автоматично реагувати на коментарі глядачів;
- відправляти релевантну інформацію за ключовими словами;
- миттєво відповідати на коментарі під постами, надаючи додаткові деталі або залучаючи користувачів до активної взаємодії;
- швидко реагують на запити в директі, а з використанням штучного інтелекту можуть генерувати персоналізовані відповіді.
HR та рекрутинг
HR-відділи, рекрутингові агентства використовують чат-боти для прискорення процесу найму і покращення комунікації з кандидатами. Та й кандидати теж звертаються до ботів, щоб спростити пошук роботи, підготуватися до співбесіди , щоб ефективніше взаємодіяти з рекрутерами.
У 2024 році для команда Netpeak Ukraine розробила чат-бота у Telegram для OLX Україна. Його мета — допомагати у пошуку роботи. Цей інструмент зробив процес швидшим і зручнішим:
- достатньо запустити бот і вказати вакансію, яка цікавить;
- зазначити бажаний рівень зарплати, місто й формат роботи;
- можна налаштувати додаткові фільтри (тип зайнятості, графік або навіть конкретний район міста);
- після заповнення всіх параметрів створюється підписка, і бот автоматично підбирає відповідні вакансії з OLX
Додатково фахівці реалізували кілька рішень для оптимізації роботи. Зокрема, запровадили функцію автоматичного формування підписки: користувач описує свій запит одним реченням, а система аналізує текст і розподіляє його на відповідні критерії. Це дозволило значно спростити процес підбору вакансій і зробити його швидшим — без такої технології бот міг би обробляти лише запити, що складаються з одного ключового слова.
Зручний і сучасний чат-бот OLX Робота в купі з професійним маркетингом від Netpeak Ukraine зумовили вражаючий результат — медійна кампанія «Як OLX допомагав українцям шукати нову роботу» здобула бронзу Effie Awards Ukraine.
Створення чат-ботів для месенджерів
Чат-боти можна створювати для різних месенджерів, де ви спілкуєтеся з клієнтами, щоб автоматизувати цей процес і покращити якість обслуговування.
Бот складається з двох основних компонентів:
- Платформа керування — це система, що відповідає за налаштування логіки бота, створення алгоритму його роботи.
- Месенджер — середовище, в якому користувачі взаємодіють із ботом.
Популярні платформи для створення ботів
Є багато сервісів для створення чат-ботів, кожен із яких має свої особливості:
Усі ці платформи є low-code або no-code рішеннями. Вони дають змогу створювати помічників без глибоких знань програмування, використовуючи доступні елементи конструктора.
Вибір платформи залежить від потреб бізнесу. Наша команда може створювати бота одночасно для декількох месенджерів і переносити його між ними, зберігаючи базовий функціонал та орієнтуючись на обмеження конкретних месенджерів.
Можливості різних месенджерів
Бізнес використовує месенджери для оперативної й зручної комунікації з клієнтами. Серед найпопулярніших:
- Telegram;
- Viber;
- Instagram;
- Facebook Messenger;
- WhatsApp.
Розкажу, що вміє кожен з них.
Telegram
Найтехнологічніший месенджер для створення чат-ботів, який надає найбільший набір можливостей та безплатний доступ до всіх функцій. Саме тому він є найпопулярнішою платформою для автоматизації комунікацій.
Переваги
- Повністю безоплатний — є можливість збирати аудиторію, надсилати майже необмежену кількість повідомлень без додаткових витрат.
- Має широкий набір функцій завдяки потужному API:
- відправка текстів, картинок, відео;
- інтерактивні кнопки (в повідомленнях, меню);
- спливаючі вікна;
- Telegram Web Apps для складніших інтеграцій.
Недоліки
Telegram має російське коріння, що може призвести до його блокування в Україні. Наприклад, деякі державні структури вже відмовилися від його використання.
Viber
Наступний за популярністю й технологічністю. Він надає широкий набір функцій для бізнесу, але має значні фінансові обмеження, що робить його менш вигідним для утримання великих аудиторій.
Переваги
- Розвинена функціональність — підтримує картинки, відео, інтерактивні кнопки (в повідомленнях, меню, на зображеннях).
- Можна збирати підписників, взаємодіяти з ними, що забезпечує довгострокову комунікацію.
- Боти не потрапляють у бізнес-чати, а залишаються в загальних чатах, що підвищує їхню видимість.
Недоліки
- Висока вартість. Viber запровадив нову комерційну модель, в якій оплата становить:
- 100 євро/місяць за сам факт існування бота;
- 0,16 євро за кожне вихідне повідомлення.
- Відсутній WebApp та деякі інші розширені можливості в порівнянні з Telegram.
Додаткові можливості
У месенджері є Viber-розсилки — окремий інструмент для retention-маркетингу, який дозволяє комунікувати з користувачами, але не є частиною чат-ботів.
Популярна соціальна мережа, яка також підтримує автоматизовані комунікації через чат-боти.
Переваги
- Автоматизація комунікації в Direct — можна створювати чат-бота для відповіді на вхідні повідомлення.
- Можливість автоматично відповідати на:
- Коментарі під постами
- Реакції на сторіс
- Чати під час прямих ефірів
- Інтеграція в екосистему Meta для налаштування чат-бота разом із Facebook Messenger.
Обмеження
- Наявність лише 24-годинного вікна комунікації. Це означає, що відповідати користувачам можна виключно протягом 24 годин після їхнього останнього повідомлення.
Це унеможливлює накопичення бази контактів для розсилок і довготривалої взаємодії.
- Менше функцій, ніж у Telegram та Viber:
- в одному повідомленні можна використовувати лише до 3 кнопок;
- обмежена мультимедійна підтримка.
Facebook Messenger
Має схожі можливості з Instagram Direct. За даними опитування, в Україні цей месенджер посідає третє місце в списку після Telegram і Viber.
Переваги
- Автоматизація комунікації — можна створити чат-бота для відповіді в Direct, як в Instagram.
- Боти можуть реагувати на коментарі під постами та певні тригери.
Недоліки
Діє 24-годинне вікно для комунікації, після закриття якого відправка звичайних повідомлень стає неможливою, але є кілька винятків:
- Повідомлення за тегами (Message Tags) — Facebook дозволяє відправляти певні типи повідомлень за межами 24 годин, якщо вони відповідають таким категоріям:
- нагадування про подію, на яку користувач зареєструвався;
- оновлення статусу замовлення;
- важливі зміни в статусі акаунта.
- One-Time Notification (OTN) — якщо користувач погодився отримати повідомлення в майбутньому, бот може відправити йому одне повідомлення навіть після закінчення 24 годин.
- Платні повідомлення (Sponsored Messages) — якщо бізнес хоче відновити комунікацію після 24 годин, він може використовувати платні рекламні розсилки через Facebook Ads.
За спостереженнями команди Netpeak Ukraine, в Україні Facebook Messenger має значно нижчу популярність як канал для автоматизації бізнес-комунікацій.
WhatsApp має унікальну функцію першого контакту, але поступається Telegram у функціональності.
Переваги
- Можливість першим надіслати повідомлення – унікальна функція, якої немає в інших месенджерах.
Якщо у вас є номер телефону користувача, бот може надіслати перше повідомлення без очікування відповіді. Таке повідомлення має бути шаблонним, не рекламного характеру й затвердженим WhatsAps.
- Після першої відповіді користувача можна будувати діалог, як у звичайному чат-боті.
- Доступна вартість — відправка повідомлень платна, але не такою дорога, як у Viber.
Обмеження
Менший функціонал у порівнянні з Telegram:
- лише 3 кнопки в повідомленні;
- обмеження на використання мультимедіа.
Хоча WhatsApp активно використовується у світі, в Україні цей месенджер поки що не так активно використовується для чат-ботів.
Висновки
- Чат-боти не просто автоматизують бізнес-процеси, а й допомагають утримувати й повертати клієнтів, що критично важливо для бізнесу.
- Вони оперативно відповідають на запити, допомагають із вибором товарів, приймають замовлення, зменшують навантаження на службу підтримки.
- Крім того, завдяки персоналізованим рекомендаціям і тригерним повідомленням, боти стимулюють повторні покупки, підтримують активну взаємодію з клієнтами.
- Чат-боти бувають:
- прості (сценарні) — працюють за заздалегідь прописаними сценаріями, підходять для відповіді на часті питання, розсилок і збору даних;
- складні — інтегруються з CRM, автоматизують замовлення, платежі, підтримують динамічну взаємодію;
- розумні (AI-based) — використовують машинне навчання для надання персоналізованих відповідей й аналізу запитів.
- Завдяки інтеграції чат-ботів з e-mail, CRM-системами, CDP-платформами ваш бізнес може підтримувати омніканальну комунікацію для максимальної кількісті точок дотику до клієнтів.
- Для розробки віртуальних помічників використовують no-code або low-code платформи-конструктори. Ці рішення надають можливість створювати ботів, а потім переносити їх в месенджери, де відбувається безпосередня взаємодія.
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