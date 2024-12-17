Історія співпраці Netpeak та OLX. Як розвивати диджитал-маркетинг і не боятись тестувати нові підходи

Історія співпраці Netpeak та OLX. Як розвивати диджитал-маркетинг і не боятись тестувати нові підходи

Артем Бородатюк, засновник Netpeak Group, розповів на подкасті про мету групи компаній: забезпечувати повний цикл підтримки в диджитал-маркетингу та вибудовувати довготривале партнерство з бізнесами. Приклад такої співпраці — OLX — найбільший партнер Netpeak Ukraine. Ми працюємо разом понад 17 років. За цей час пройшли довгий шлях від SEO-просування до роботи на декількох європейських та центральноазійських ринках.

Що в цьому допомогло? Постійний пошук ідей, тестування нових інструментів, створення власних тулзів для роботи із величезними сайтами OLX. Хочемо розповісти про найбільш значущі віхи співпраці та показати декілька внутрішніх процесів щоденної роботи.

Хто наш партнер

OLX.ua — платформа онлайн-оголошень, яка поєднує людей для купівлі, продажу або обміну товарами та послугами.

Кожен другий українець, що користується інтернетом, обов’язково відвідує OLX. Платформа допомагає закривати щоденні запити, не важливо, чого потребує людина: шукає нове житло, продає гаджет чи хоче знайти сантехніка.

Щомісячна відвідуваність OLX — 25 мільйонів користувачів.

На платформі розміщено понад 16 мільйонів оголошень.

Щохвилини на сайті з’являються в середньому 100 нових об’яв.

OLX Group — міжнародна компанія, яка має представництва в країнах Європи, Африки та Південної Америки. Мета компанії — спрощувати процес торгівлі вживаними чи новими товарами в онлайні. Сайти OLX містять розмаїття можливостей — допомагають користувачам надати друге життя непотрібним речам, знаходити й купувати бажане, шукати роботу мрії або постачальників послуг для покращення життя, продавати та купувати авто та нерухомість.

Від класичного SEO до консультацій на багатьох ринках Європи й Азії

Netpeak Ukraine починав свою діяльність у онлайн-маркетингу із SEO. І вже тоді одним з основних клієнтів із пошукової оптимізації був сайт OLX.ua. Сьогодні ж використовуємо всі диджитал-канали для розвитку бізнесу своїх партнерів. Відтак допомагаємо покрити такі потреби: PPC, SEO, ASO / ASA, а ще створюємо чат-боти й запускаємо рекламу в Telegram.

За останні 10 років разом ми прошли безліч амбітних викликів, тестів і нових проєктів. Всього не розкажеш, але спробували зібрали найцікавіше, на нашу думку.

Робили SEO для OLX, ще коли він був Slando

Олди ж пам’ятають цю рекламу?

Тоді, у 2014 році, український маркетплейс Slando став частиною міжнародної групи OLX. Відповідно змінювалось ім’я сайту, а перед нашою SEO-командою постав величезний виклик — супроводити переїзд на новий домен. Ми долучались на кожному етапі, від підготовки до аналізу результатів переходу.

Також ми долучились на етапі переїзду мобільної версії на новий піддомен, а ще працювали над розширенням структури категорій на сайті.

Завдяки чіткій роботі та швидкій реакції зі сторони партнера на найменші неточності, нам вдалось не лише утримати, але й наростити органічний трафік за таких глобальних змін на сайті.

Розвиток застосунку OLX через ASA-рекламу

Коли інструмент ASA став доступним у Східній Європі, ми одразу ж залучили його для подальшого розвитку OLX.

Завдяки рекламі в App Store вдалось збільшити кількість встановлень застосунку OLX Україна в середньому на 119% на день при збільшенні CPI (вартість встановлення) на 13%.

Наразі застосунок OLX встановлений на кожен третій смартфон в Україні.

Початок роботи у В2В-напрямі

У 2020 році партнер поставив перед нами нову й дуже цікаву задачу — залучати підприємців до ведення та розвитку свого бізнесу на OLX.

Необхідно було збільшити кількість бізнес-акаунтів на сайті. Для цього ми використали як платний, так і органічний канали.

Нестандартні рішення за нових умов на ринку

У 2022 році регіональна команда OLX мала завдання масштабувати відвідуваність сайту. Важливо було знайти баланс, аби не збільшувати значно бюджет і водночас зберегти якість РРС-трафіку.

Ми запропонували дуже результативне рішення — «одноцентова стратегія» для торгових кампаній.

Оновлення чат-боту для нових цілей бізнесу

У 2024 ми створили для OLX Україна чат-бот у Telegram для пошуку роботи. Інструмент дав змогу зробити процес зручним та оперативним:

користувач має запустити бот і вказати вакансію, яку шукає;

ввести рівень бажаної зарплати, місто та формат роботи;

можна вибрати додаткові фільтри типу зайнятості, графіку чи навіть району міста, у якому хочеться працювати;

коли всі параметри вказані, створюється підписка, і бот шукає варіанти вакансій на сайті OLX.

Трохи цікавинок щодо функціонування ресурсу: команда впровадила кілька ланок зі ШІ. Серед них — можливість створення повної підписки на чат-бот. Коли користувач описує одним реченням запит щодо роботи, ШІ розпізнає і розформує його на чіткі критерії. За ними бот і створює підписку. Це спростило процес та зробило його швидшим, адже без інтеграції зі штучним інтелектом чат-бот може сприймати запит лише за одним словом.

Віталій Іванов, Head of Retention Marketing в Netpeak Ukraine

У OLX раніше був чат-бот зі схожим функціоналом. Ми ознайомились з логікою його роботи та файлами, аби перебрати best practices. Після чого мали спрямувати аудиторію зі старого боту в новий. Для цього провели розсилку з посиланням на новий чат-бот, а також запустили рекламу в Telegram Ads.

Зручний і сучасний чат-бот OLX Робота та якісний маркетинг від Netpeak Ukraine зумовили вражаючий результат — медійна кампанія «Як OLX допомагав українцям шукати нову роботу» здобула бронзу Effie Awards Ukraine.

Що зараз: багаторічна співпраця трансформувалась у консультування європейських офісів OLX

Ми багато років працювали із сайтами OLX в Україні, Казахстані й Узбекистані. Сьогодні ж наших спеціалістів залучають для консультацій у європейські представництва сайту. Що ми робимо:

підсвічуємо технічні проблеми і пропонуємо рішення для розробників;

долучаємось до аналітичних питань у розрізі SEO-стану сайту;

виокремлюємо переваги й недоліки на ресурсі, описуємо проблеми;

надаємо або додаткову експертизу, або ж одноосібно аналізуємо сайт;

допомагаємо з переїздами на нові домени чи в разі запровадження архітектурних рішень для сайту.

Ірина Менів, SEO Team Lead в Netpeak Agencies Group (команда OLX)

Також ми залучені й до операційних сесій — воркшопів на початку фінансового року. Ми обговорюємо результати та закладаємо стратегію на новий рік роботи з кожним із європейських партнерів. Нашу експертизу та досвід співпраці з OLX визнають і довіряють нам. Партнери виділяють поглиблений аналіз стану сайтів та готовність запропонувати комплексне рішення.

Що стосується платного каналу, РРС-спеціалісти працюють на семи ринках для OLX. Окрім названих раніше це також Румунія, Польща, Болгарія та Португалія.

Як працювати із сайтами з величезним об’ємом даних: автоматизація процесів і кастомна аналітика

Сайти OLX мають сотні категорій, підкатегорій і відповідно тисячі сторінок товарів та оголошень. Запорукою успіху для такого ресурсу є автоматизація процесів та якісна аналітика. Ці два складники стали невід’ємною частиною нашої щоденної рутини.

Олександр Щербина, PPC Team Lead в Netpeak Agencies Group (команда OLX)

Наша команда працює із сімома ринками OLX. Значний обсяг контенту треба покривати платним трафіком — налаштовувати рекламні кампанії під кожну категорію, фактично, під кожен товар на сайті. Це спонукало нас знаходити власні рішення та створювати внутрішні скрипти чи інструменти, які б пришвидшували процес. Такий підхід максимально виключає людський фактор — допущення помилок і, відповідно, економить партнерам бюджет.

Скрипт для пошуку помилок у рекламних кампаніях

Кожна категорія сайту — це окремий акаунт в Google Ads, всередині якого можуть бути сотні рекламних кампаній. Аби уникати помилок та не передивлятись усі РК вручну, ми розробили скрипт, який допомагає за заданими параметрами перевіряти кампанії. У дашбордах можемо бачити помилки, навіть якщо це один баг на 10 тисяч кампаній.

Звіт для оцінювання ефективності рекламних кампаній

Маємо окремий дашборд для вимірювання ефективності РК для кожної з категорій на сайті. Він дає змогу створити поглиблену звітність. Використовуємо, коли треба знайти нові точки зростання чи подивитись, яка зі 100 підкатегорій спрацьовує гірше. Ці розгорнуті звіти можна фільтрувати за різними параметрами. Такі репорти особливо цінні, коли потрібно швидко оцінити ефективність реклами.

Аналітичний інструмент для контролю витрат бюджету

Цей внутрішній аналітичний інструмент дає змогу задавати місячні бюджети згідно сезонності і корегувати їх протягом місяця. Завдяки ньому корегуємо бюджети відповідно до ефективності каналу, категорії чи типу кампаній.

Олександр Щербина, PPC Team Lead в Netpeak Agencies Group (команда OLX)

Аналітика — наша перевага. Оскільки OLX — це проєкт із великою кількістю даних та категорій, нам потрібно аналізувати різну поведінку користувачів. Ми диференціюємо підхід запущення кампаній у різних країнах. Глибоко аналізуємо запит на різні категорії та враховуємо сезонність, розуміємо у які категорії сайту інвестувати більше й коли.

Інструменти для покращення органічного просування

1. Розробили аналітичний інструмент для роботи із сайтами OLX України та Казахстану. Він дає змогу відстежувати:

видимість проєкту;

частку ринку;

наші позиції в порівнянні з конкурентами.

Показує важливі зміни на сторінках конкурентів OLX з топ-10 в розрізі потенційного органічного трафіку. А також відстежує зміни в тегах і метатегах: Title, Description, H1, Meta robots.

2. Створили скрипт, який наповнює основні SEO-елементи як-то Title, Description, Н1 в автоматизованому режимі. Спеціаліст тільки запускає процес та контролює виконання. Скрипт значно економить час SEO-фахівцям.

3. Маємо скрипт для збору попиту й частотності за фразами із Google Ads по АРІ. Зазвичай спеціалісти роблять це вручну. Оскільки працюємо із сотнями тисяч запитів, збирати їх усі «руками» невигідно, адже це довго та дорого. Фактично, скрипт економить час працівникам та бюджет нашому партнеру.

Автоматизація в ASA

Для реклами застосунку теж важливий швидкий збір семантики. Тому команда RadASO створила внутрішній інструмент, необхідний, щоб збирати максимальну кількість ключових запитів.

У Apple Search Ads реклама оплачується не за покази, а за кліки по оголошеннях, і це дає змогу використовувати обширну кількість ключів, адже платимо тільки за зацікавлених користувачів. У такий спосіб можемо протестувати різні запити і визначити, які працюватимуть без зайвих витрат на рекламу.

Олександр Васильєв, User Acquisition Specialist в RadASO

Найосновніший результат для нас — забрана аудиторія в конкурентів. Apple Search Ads спрямована на боротьбу між конкурентами, адже користувачі в основному шукають конкретні назви застосунків. І тут наша задача зробити так, щоб навіть шукачам конкурентів OLX у App Store пропонувався застосунок нашого партнера.

Що далі

У сфері платного каналу плануємо більше уваги спрямувати окрім Google Ads на Meta, DV360, Tik Tok, LinkedIn та Double Click (популярна система автоматизації купівлі реклами). Наша мета — тримати лідерство в основних категоріях, зберігати та збільшувати свою долю на ринку. SEO-команда продовжує роботу щодо запуску responsive web design українського сайту OLX. Мова про концепцію дизайну, при якій сторінка сайту автоматично підлаштовується під розміри екрану пристрою. Це забезпечить найкраще відображення контенту на сторінці, без необхідності створювати сторінки під окремі типи пристроїв чи розміри екранів. Плануємо розширити функціонал меню в чат-боті та залучати нові підходи, зокрема святкову гейміфікацію.

Щодня наші команди отримують досвід роботи з представництвами OLX у різних країнах. Це дає змогу бачити різницю в підходах та вдосконалювати власну експертизу. Багаторічна робота з партнером показує, що використання комплексного підходу в диджитал-просуванні допомагає знаходити нові точки зростання.

Стосунки між командами Netpeak i OLX вже давно вийшли за межі «клієнт-агенція», трансформувавшись у партнерські та дружні.

З боку olx.ua: Андрій Васильєв, CMO, Ірина Тітова, Product Marketing Manager.

З боку Netpeak Agencies Group (команда OLX): Олена Кушина, Chief Executive Officer, Люба Олексенко, Аліна Козачок, Project Managers, Олександр Щербина, PPC Team Lead, Максим Сокол, PPC Tech Lead, Вадим Рижих, Data Analyst.

Фото з робочої зустрічі у Познані (Польща): Maciej Sloma, Head of Performance Marketing EU OLX, Олена Кушина, Chief Executive Officer, Любов Олексенко, Project Manager в Netpeak Agencies Group (команда OLX).

З боку olx.ua: Андрій Васильєв, CMO, Ірина Тітова, Product marketing manager, Оксана Остапчук, керівниця сектору з розвитку продажів OLX Нерухомість, Альона Горковенко, Marketing Team Manager OLX Ukraine and Central Asia, Марія Лисиця, SMM & PR Manager, Юлія Козар, Senior brand manager.



З боку Netpeak Agencies Group (команда OLX): Олександр Щербина, PPC Team Lead, Ірина Менів, SEO Team Lead, Люба Олексенко, Project Manager, Дмитро Красовський, SEO Tech Lead.