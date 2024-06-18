Netpeak Ukraine став першим реселером Telegram Ads в Україні. Ми розуміли, що завдяки йому можна швидко, ефективно та якісно охопити багато активної цільової аудиторії, навіть для вже відомого бренду. Тому запропонували просування своєму постійному партнеру OLX. І ніякої магії, тільки кропітка робота обох команд призвела до значного результату — 97% конверсії у підписника. Як отримати такі цифри завдяки Telegram Ads — далі.

Проєкт: OLX. Період просування: 01.01.2024 — 07.04.2024. Регіон: Україна. Послуга: Telegram Ads. Команда проєкту: Максим Цап, Head of Telegram Promotion у Netpeak Ukraine; Любов Олексенко, Client Project Manager; Антон Гембарський, Telegram Promotion Team Lead; Даніїл Третьяков, PPC Specialist.

Хто наш партнер

OLX Україна — це популярний онлайн-майданчик для розміщення оголошень про купівлю-продаж різноманітних товарів і надання послуг. На сайті представлений широкий асортимент категорій — від пошуку нерухомості до вакансій. OLX дає змогу знайти все необхідне в одному місці. Майданчик має великий об’єм трафіку та багато активних користувачів по всій Україні.

Цілі просування

Ми запропонували протестувати більшість можливостей Telegram Ads, щоб знайти найбільш релевантні результати. Виокремили для себе основні завдання:

Протестувати інструменти Telegram Ads для OLX. Перевірити ефективність просування різних розділів сайту. Просувати новостворений телеграм-бот з вакансіями.

Дії команди

Як просувати різні розділи сайту

1. Перед запуском рекламної кампанії ми провели підготовчі роботи:

проаналізували категорії сайту, які пропонував клієнт — обрали для просування популярну пропозицію від партнера «OLX Доставка», категорії «Іграшки» й «Техніка»;

після цього склали рекламні меседжі, які відповідали пропозиціям, та підібрали тематичні канали. Наприклад, рекламні оголошення про категорію «Іграшки» показувались для дорослих, у яких, скоріш за все, є діти. Для цього охоплювали канали з розважальним контентом для малечі (казки, мультики) та про розвиток і виховання дітей.

2. Команда OLX також пропонувала меседжі для своїх рекламних кампаній. Ми ж дали рекомендації, як їх покращити, щоб вони відповідали критеріям Telegram. Після цього узгодили варіанти, які змогли пройти модерацію і водночас сподобались нашому партнеру. Отримавши фідбек від OLX щодо рекламних текстів, зрозуміли їхні вимоги та побажання, тож наступні пропозиції узгоджували й опрацьовували швидше.

3. Після цього провели перші запуски на невеличкий бюджет до п’яти-десяти євро, щоб знайти найбільш релевантні результати і проаналізувати дані в Google Analytics 4. В аналітиці звертали увагу на кількість переходів за нашими посиланнями, конверсій та цільових конверсій (число дзвінків по оголошеннях). Так визначили рекламні оголошення, які отримали найбільше переходів, мали високий CTR — відношення числа кліків до числа показів. І розуміли, що по цих оголошеннях згодом можна збільшувати бюджет.

4. Далі продовжували залучати для тестів нові розділи сайту OLX. До них обирали найбільш відповідні тематики, де є потрібна нам цільова аудиторія. Наприклад, для категорії «Нерухомість» є розділ «Real Estate» на платформі Telegram Ads. До цієї тематики відносяться канали з продажу, оренди та новин нерухомості в Україні. Також окремо підібрали популярні телеграм-канали, які користуються попитом і мають високу репутацію.

Як правильно обрати меседжі рекламних оголошень

Невеличкий офтоп. У рамках роботи над цим проєктом і низкою інших, ми напрацювали алгоритм, що допомагає значно швидше створювати рекламні повідомлення, які проходитимуть модерацію та підходитимуть по Ad Policies and Guidelines.

Утім, правилам платформи повинні відповідати не тільки рекламні тексти, а й заголовки і посадкові сторінки/ресурси. Тому вирішили поділитись нашими критеріями, за якими створюємо рекламні меседжі та успішно проходимо модерацію.

1. У рекламному тексті не використовуйте наказовий спосіб, слова: «Реєструйтесь», «Приєднуйтесь», «Замовляйте», «Обирайте».

Це не значить, що не можна використовувати заклик до дії.

Віддайте перевагу фразам: «Приєднатись за посиланням», «Деталі за посиланням», «Бонус за реєстрації».

2. Обираючи рекламні меседжі для оголошень, звертайте увагу на такі аспекти:

до читача можна звертатись тільки на «ви»;

рекламні тексти не повинні містити граматичних помилок;

не використовуйте прикметники «найкращий», «найбільший», «найшвидший», це вважається не об’єктивною думкою;

обачно використовуйте знак оклику — окличні речення зазвичай відхиляються;

слідкуйте, щоб рекламне оголошення відповідало посадковій сторінці, і не рекламувало те, чого там немає;

також не пройдуть модерацію вульгарність, фамільярність, сленг;

відхиляються тексти, в яких неможливо зрозуміти значення речень, слів, абревіатур;

власні імена, як Telegram, iPhone потрібно писати кирилицею, згідно з назвою бренду.

Ці помилки зустрічаються найчастіше. Дотримуючись напрацьованих нами правил, проходження модерації не буде важким.

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Як просувати телеграм-бот з вакансіями

Окремо поділимось нашим досвідом просування нового телеграм-бота OLX для пошуку роботи «OLX Робота».

Телеграм-бот має простий і зрозумілий функціонал:

користувач запускає бот;

вказує коротку назву вакансії, яку шукає;

бажану зарплату;

обирає місто, у якому шукає роботу;

за потреби вказує додаткові фільтри, як, наприклад «віддалена робота» чи «зручний графік»;

після цього в бот надходитимуть посилання на нові вакансії.

Такий підхід дуже зручний і має вагомі переваги: не потребує багато дій, щоб підписатись на вакансії, і допоможе зреагувати на нові позиції значно швидше інших пошукачів.

Від OLX був запит таргетувати рекламу чат-бота на чоловіків 20-45 років і робітників, зайнятих фізичною працею. Для цієї задачі визначили канали з пошуку роботи і запускали в них рекламні оголошення.

Наша гіпотеза повністю підтвердилась — залучення цільового користувача виявилось вигідним та ефективним.

Результати просування

Просування сайту.

Перегляди Цільові конверсії Січень 2024 2 714 217 5 450 Лютий 2024 1 897 589 3 031 Березень 2024 2 801 823 9 390 Квітень 2024 670 049 1 646

Загалом за період тестування отримали доволі низьку ціну за цільову дію на сайті як для ринку Telegram. Завдяки інструменту Telegram Ads ми змогли за короткий термін охопити багато цільової аудиторії і додати ще більше медійності бренду.

Просування бота.

Перегляди Підписники Конверсія в підписника Березень 2024 1 036 691 9 718 96,90% Квітень 2024 456 916 4 157 98,91%

Залучення одного підписника в бот коштувало в середньому до шести гривень, і це недорого. Особливо враховуючи конверсію з переглядів реклами в підписників бота — понад 97%.

Висновки

Завдяки новому інструменту Telegram Ads ми змогли збільшити цільові конверсії на сайті нашого постійного партнера, залучити активну аудиторію з популярного месенджера й набрати релевантних підписників у новостворений бот. Ми слідували алгоритму, який буквально створили наново для цієї послуги — аналізували пропозиції клієнта, писали і узгоджували рекламні меседжі, підбирали таргети, тестували та збільшували бюджети на найкращі оголошення. Результати свідчать, що навіть такі відомі бренди як OLX, які вже знайомі аудиторії месенджера Telegram, однаково можуть отримати підписників з нового ресурсу. Наш партнер раніше закупав розміщення напряму у телеграм-каналах, утім, результати свідчать, що просування через Telegram Ads виявилося ефективнішим.

Відгуки про співпрацю

Альона Горковенко, Marketing Team Manager OLX в Україні та Центральній Азії

Telegram Ads — достатньо експериментальне розміщення для нас, як з точки зору плейсменту, так і з точки зору формату самої реклами, яка обмежується текстом та емодзі. Минулого року ми вже експериментували з розміщенням в Telegram, але, закупаючи плейсмент напряму у каналів. Відкриттям було те, що формат Ads спрацював відчутно краще, не зважаючи на обмеження по довжині повідомлення та відсутності медіафайлів. Також окремим здивуванням було порівняно вища ефективність окремих рекламних повідомлень категорії «Робота» та «Нерухомість», так само місцями як і promo offers. Здавалось, що найуспішнішим напрямом буде тільки про промо та знижки. Рекламне розміщення показало досить високі CTR, порівняно з «класичними» інструментами медійної реклами, при чому по всім категоріям. При цьому, ми бачимо, що потенціал для його покращення ще не вичерпаний, а отже є можливість оптимізувати і кост.

Антон Гембарський, Telegram Promotion Team Lead у Netpeak Ukraine