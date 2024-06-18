Конверсия в подписчика 97%. Кейс Telegram Ads для OLX: отличные результаты для чат-бота и эффективное продвижение сайта

Конверсия в подписчика 97%. Кейс Telegram Ads для OLX: отличные результаты для чат-бота и эффективное продвижение сайта

Netpeak Ukraine стал первым реселлером Telegram Ads в Украине. Мы понимали, что благодаря ему можно быстро, эффективно и качественно охватить много активной целевой аудитории, даже для уже известного бренда. Поэтому предложили продвижение своему постоянному партнеру OLX. И никакой магии, только кропотливая работа обеих команд привела к значительному результату — 97% конверсии в подписчика. Как получить такие цифры благодаря Telegram Ads — далее.

Проект: OLX. Период продвижения: 01.01.2024 — 07.04.2024. Регион: Украина. Услуга: Telegram Ads. Команда проекта: Максим Цап, Head of Telegram Promotion в Netpeak Ukraine; Любовь Олексенко, Client Project Manager; Антон Гембарский, Telegram Promotion Team Lead; Даниил Третьяков, PPC Specialist.

Кто наш партнер

OLX Украина — это популярная онлайн-площадка для размещения объявлений о купле-продаже разнообразных товаров и оказании услуг. На сайте представлен широкий ассортимент категорий — от поиска недвижимости до вакансий. OLX позволяет найти все необходимое в одном месте. Площадка имеет большой объем трафика и много активных пользователей по всей Украине.

Цели продвижения

Мы предложили протестировать большинство возможностей Telegram Ads, чтобы найти наиболее релевантные результаты. Выделили для себя основные задачи:

Протестировать инструменты Telegram Ads для OLX. Проверить эффективность продвижения различных разделов сайта. Продвигать новосозданный телеграм-бот с вакансиями.

Действия команды

Как продвигать различные разделы сайта

1. Перед запуском рекламной кампании мы провели подготовительные работы:

проанализировали категории сайта, которые предлагал клиент — выбрали для продвижения популярное предложение от партнера «OLX Доставка», категории «Игрушки» и «Техника»;

после этого составили рекламные месседжи, которые соответствовали предложениям, и подобрали тематические каналы. Например, рекламные объявления о категории «Игрушки» показывались для взрослых, у которых, скорее всего, есть дети. Для этого охватывали каналы с развлекательным контентом для малышей (сказки, мультики) и о развитии и воспитании детей.

2. Команда OLX также предлагала месседжи для своих рекламных кампаний. Мы же дали рекомендации, как их улучшить, чтобы они соответствовали критериям Telegram. После этого согласовали варианты, которые смогли пройти модерацию и одновременно понравились нашему партнеру. Получив фидбек от OLX по рекламным текстам, поняли их требования и пожелания, поэтому следующие предложения согласовывали и обрабатывали быстрее.

3. После этого провели первые запуски на небольшой бюджет до пяти-десяти евро, чтобы найти наиболее релевантные результаты и проанализировать данные в Google Analytics 4. В аналитике обращали внимание на количество переходов по нашим ссылкам, конверсий и целевых конверсий (число звонков по объявлениям). Так определили рекламные объявления, которые получили больше всего переходов, имели высокий CTR — отношение числа кликов к числу показов. И понимали, что по этим объявлениям впоследствии можно увеличивать бюджет.

4. Далее продолжали привлекать для тестов новые разделы сайта OLX. К ним выбирали наиболее подходящие тематики, где есть нужная нам целевая аудитория. Например, для категории «Недвижимость» есть раздел «Real Estate» на платформе Telegram Ads. К этой тематике относятся каналы по продаже, аренде и новостям недвижимости в Украине. Также отдельно подобрали популярные телеграм-каналы, которые пользуются спросом и имеют высокую репутацию.

Как правильно выбрать месседжи рекламных объявлений

Небольшой офтоп. В рамках работы над этим проектом и рядом других, мы наработали алгоритм, который помогает значительно быстрее создавать рекламные тексты, которые будут проходить модерацию и подходить по Ad Policies and Guidelines.

Впрочем, правилам платформы должны соответствовать не только рекламные месседжи, но и заголовки и посадочные страницы/ресурсы. Поэтому решили поделиться нашими критериями, по которым создаем рекламные тексты и успешно проходим модерацию.

1. В рекламном объявлении не используйте повелительное наклонение, слова: «Регистрируйтесь», «Присоединяйтесь», «Заказывайте», «Выбирайте».

Это не значит, что нельзя использовать призыв к действию.

Отдайте предпочтение фразам: «Присоединиться по ссылке», «Детали по ссылке», «Бонус за регистрацию».

2. Выбирая рекламные месседжи для объявлений, обращайте внимание на такие аспекты:

к читателю можно обращаться только на «вы»;

рекламные тексты не должны содержать грамматических ошибок;

не используйте прилагательные «самый лучший», «самый большой», «самый быстрый», это считается не объективным мнением;

осмотрительно используйте восклицательный знак — восклицательные предложения обычно отклоняются;

следите, чтобы рекламное объявление соответствовало посадочной странице, и не рекламировало то, чего там нет;

также не пройдут модерацию вульгарность, фамильярность, сленг;

отклоняются тексты, в которых невозможно понять значение предложений, слов, аббревиатур;

собственные имена, как Telegram, iPhone нужно писать кириллицей, согласно названию бренда.



Эти ошибки встречаются чаще всего. Придерживаясь наработанных нами правил, прохождение модерации не будет трудным.

Читайте также: Как через Telegram Ads продвигать канал и уменьшить стоимость подписчика на 41% — кейс MOYO.

Как продвигать телеграмм-бот с вакансиями

Отдельно поделимся нашим опытом продвижения нового телеграм-бота OLX для поиска работы «OLX Работа».

Телеграм-бот имеет простой и понятный функционал:

пользователь запускает бот;

указывает краткое название вакансии, которую ищет;

желаемую зарплату;

выбирает город, в котором ищет работу;

при необходимости указывает дополнительные фильтры, как, например «удаленная работа» или «удобный график»;

после этого в бот будут поступать ссылки на новые вакансии.

Такой подход очень удобен и имеет весомые преимущества: не требует много действий, чтобы подписаться на вакансии, и поможет среагировать на новые позиции значительно быстрее других соискателей.

От OLX был запрос таргетировать рекламу чат-бота на мужчин 20-45 лет и рабочих, занятых физическим трудом. Для этой задачи определили каналы по поиску работы и запускали в них рекламные объявления.

Наша гипотеза полностью подтвердилась — привлечение целевого пользователя оказалось выгодным и эффективным.

Результаты продвижения

Продвижение сайта.

Просмотры Целевые конверсии Январь 2024 2 714 217 5 450 Февраль 2024 1 897 589 3 031 Март 2024 2 801 823 9 390 Апрель 2024 670 049 1 646

В целом за период тестирования получили довольно низкую цену за целевое действие на сайте как для рынка Telegram. Благодаря инструменту Telegram Ads мы смогли за короткий срок охватить много целевой аудитории и добавить еще больше медийности бренду.

Продвижение бота.

Просмотры Подписчики Конверсия в подписчика Март 2024 1 036 691 9 718 96,90% Апрель 2024 456 916 4 157 98,91%

Привлечение одного подписчика в бот стоило в среднем до шести гривен, и это недорого. Особенно учитывая конверсию из просмотров рекламы в подписчиков бота — более 97%.

Выводы

Благодаря новому инструменту Telegram Ads мы смогли увеличить целевые конверсии на сайте нашего постоянного партнера, привлечь активную аудиторию из популярного мессенджера и набрать релевантных подписчиков в новосозданный бот. Мы следовали алгоритму, который буквально создали заново для этой услуги — анализировали предложения клиента, писали и согласовывали рекламные месседжи, подбирали таргеты, тестировали и увеличивали бюджеты на лучшие объявления. Результаты показывают, что даже такие известные бренды как OLX, которые уже знакомы аудитории мессенджера Telegram, все равно могут получить подписчиков с нового ресурса. Наш партнер ранее закупал размещение напрямую в телеграм-каналах, впрочем, результаты свидетельствуют, что продвижение через Telegram Ads оказалось более эффективным.

Отзывы о сотрудничестве

Алена Горковенко, Marketing Team Manager OLX в Украине и Центральной Азии

Telegram Ads — достаточно экспериментальное размещение для нас, как с точки зрения плейсмента, так и с точки зрения формата самой рекламы, которая ограничивается текстом и эмодзи. В прошлом году мы уже экспериментировали с размещением в Telegram, но, закупая плейсмент напрямую у каналов. Открытием было то, что формат Ads сработал ощутимо лучше, несмотря на ограничения по длине сообщения и отсутствия медиафайлов. Также отдельным сюрпризом стала сравнительно высокая эффективность отдельных рекламных сообщений категории «Работа» и «Недвижимость», так же местами как и promo offers. Казалось, что самым успешным направлением будет только о промо и скидках. Рекламное размещение показало достаточно высокие CTR, по сравнению с «классическими» инструментами медийной рекламы, причем по всем категориям. При этом, мы видим, что потенциал для его улучшения еще не исчерпан, а значит есть возможность оптимизировать и кост.

Антон Гембарский, Telegram Promotion Team Lead в Netpeak Ukraine