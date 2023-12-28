Інстали за ціною пиріжка — кейс Apple Search Ads для додатка OLX Україна
З березня 2019 року Apple Search Ads став активним у 46 нових країнах, зокрема в країнах Східної Європи. Цей рекламний інструмент дає можливість просувати рекламодавцям свій застосунок в App Store. На прикладі OLX ми показуємо, як за допомогою реклами в Apple Search Ads отримати дешеві установки та залучити релевантних користувачів серед власників айфонів.
Період просування
Вересень — жовтень 2019 року.
Команда проєкту
- Максим Сокол — Pre-Middle PPC Specialist;
- Вадим Рижих — Middle PPC Specialist;
- Олександр Щербина — Senior PPC Specialist;
- Дар’я Скрипка — Team Lead of PPC Team.
Хто клієнт
OLX — платформа онлайн-оголошень, яка об’єднує людей для купівлі, продажу або обміну товарами та послугами.
Щомісячна відвідуваність OLX — 25 млн користувачів. На платформі розміщено понад 13 млн оголошень і щохвилини додається в середньому по 100 нових. OLX — найбільш відвідуваний сервіс оголошень в Україні — кожен другий інтернет-користувач відвідує ресурс мінімум один раз на місяць.
Інструмент просування
Apple Search Ads (ASA) — це інструмент для реклами додатка в пошуку App Store. Оголошення показуються у верхній частині результатів пошуку.
За даними американського App Store:
- 70% відвідувачів App Store використовують пошук для пошуку додатків;
- 65% завантажень відбуваються відразу після пошуку в App Store;
- 50% — середній показник конверсії Apple Search Ads.
Цілі просування
PPC-фахівці завжди перебувають у пошуку нових точок зростання для поліпшення performance-показників проєктів. Після того, як Apple розширив геотаргетинг рекламного інструменту на Україну, ми вирішили запустити кампанії в Apple Search Ads для залучення більшої кількості релевантних користувачів iOS-пристроїв.
Стратегія просування
За 5 років просування застосунку OLX.ua ми використовували різні джерела платного трафіку.
У мобільному маркетингу, згідно із законом Парето, 20% джерел приносять 80% установок. Виходячи з вартості цільових дій (установки і In-App конверсії) та їхніх обсягів, а також мінливого ринку, сьогодні активними є кілька рекламних джерел, одне з яких Apple Search Ads.
Apple пропонує два різні пакети для свого рекламного інструментарію: базовий (Basic) і розширений (Advanced). Основні особливості та відмінності:
|
Advanced
|
Basic
|
Принцип роботи
|
На основі ключових слів і обраної аудиторії
|
Автоматична стратегія на зацікавлених користувачів
|
Оплата
|
За «тап» (клік)
|
За встановлення
|
Бюджет
|
Необмежений
|
$10000 на місяць
|
Кількість застосунків
|
Необмежено
|
До 50
|
Звіти
|
Панель швидкого перегляду відстежує ефективність реклами
|
Доступ до докладних звітів за всіма ключовими показниками
Ми зупинилися на пакеті Advanced, тому що він забезпечує максимум можливих важелів впливу на кампанії:
- відсутність обмежень за місячним бюджетом;
- можливість таргетуватися на основі ключових слів, не тільки завдяки автоматичній оптимізації системи з підбору релевантної, на її думку, аудиторії (machine learning);
- більше гнучкості в коригуваннях ставок;
- доступ до докладних звітів.
Що ми зробили
- Сформували структуру кампаній. Рекламні кампанії для залучення трафіку ми розділили за основними напрямками.
- Зібрали ключові слова. Семантику сформували на основі нюансів пошуку в App Store. На відміну від класичного пошуку Google, у магазині мобільних застосунків користувач або вже точно знає назву потрібного йому застосунку, або використовує прості небрендові пошукові запити. Тому якщо у проєкту є застосунок і сайт (як у OLX), то ключові слова для застосунку мають відрізнятися від семантики для просування сайту. Також важливо задавати ті ключові слова, які використовують в ASO (текстових елементах на сторінці програми) конкуренти.
- Встановили релевантні нашим завданням налаштування кампаній:
- тестовий початковий бюджет кампаній;
- обмеження максимального CPT (Cost Per Tap) до оптимального, виходячи з досвіду інших проєктів;
- аудиторію (виходячи з таргетингу за пристроями, регіоном, демографічними показниками і типами користувачів): усі користувачі, нові, ті, що повернулися, або користувачі інших ваших застосунків.
Результати просування
За договором із клієнтом ми не можемо розголошувати в цьому кейсі порядок цін і точну кількість установок. Але варто сказати, що вже на старті роботи кампаній ми отримали чудові показники — вартість установки з першим відкриттям застосунку склала на 39% менше, ніж за Google Ads.
Після цього для подальшого масштабування ми провели первинну оптимізацію кампаній:
- проаналізували ефективність на рівні ключових слів;
- на основі найбільш топових ключових слів розширили семантику;
- на основі найбільш неефективних — сформували і додали в кампанії список-мінус слів;
- скоригували ставки до оптимальних (в ASA це можна зробити аж до рівня ключових слів).
У наступні тижні ми змогли підняти кількість установок/день у середньому на 119% при збільшенні CPI на 13%.
За рахунок реклами в Apple Search Ads кількість iOS-інсталяцій з платних джерел зросла на 80%, а CPI знизився на 11%. У порівнянні ж з Google Ads (UAC) CPI в ASA виявився на 42% дешевшим. Таким чином ми змогли збільшити трафік релевантних користувачів iOS-пристроїв ще й знизивши середню ціну установки.
Чому ASA такий ефективний?
- Це пошукова реклама. Завдяки своїй націленості на гарячу і теплу аудиторію саме цей тип реклами зазвичай більш ефективний у performance, ніж медійні та відеоформати.
- Рекламний аукціон у цьому інструменті ще не так розігрітий, бо на ринку України він доступний лише з весни 2019 року.
- На правах «теорії змови»: це інструмент від Apple, який створений для залучення користувачів Apple. Рекламна система знає про користувачів своєї платформи дуже багато інформації, і ця інформація може бути використана системою для підвищення ефективності кампаній. З нашого досвіду швидше оптимізуються та ефективніше працюють у рекламному інструментарії від Google (UAC, DV360) саме кампанії для Android, а ось рекламні кампанії на iOS найбільш ефективні саме в ASA.
Коментар клієнта
Микита Єгожа
Performance Marketing Manager, OLX Ukraine and Central Asia
OLX уже багато років співпрацює з командою фахівців Netpeak, і при виборі підрядника для запуску нового інструменту не було сумнівів. У роботі з Netpeak нам подобається оперативність змін і впровадження нових інструментів. І звичайно, результат, який ніколи не змушує себе чекати.
Спасибі команді за залученість і грамотно опрацьовану структуру кампаній, завдяки якій ми отримали відмінні результати і можливість ще ефективніше нарощувати базу клієнтів серед користувачів iOS-пристроїв.
Висновок
З березня 2019 року Apple запустив Search Ads для 46 нових країн, зокрема й для країн Східної Європи. Цей рекламний інструмент дає можливість просувати рекламодавцям свій застосунок в App Store.
Переваги:
- Дійсно ефективне рекламне джерело, яке залежно від обсягу закупівлі дає змогу залучати iOS-користувачів за CPI, що істотно нижче за інші джерела.
- Рекламний формат — нативний, він органічно вбудований в інтерфейс App Store користувачів.
- Гнучкість налаштувань (на відміну від UAC, наприклад) — є можливість залучати зацікавлену цільову аудиторію за рахунок пошуку за релевантними ключовими словами.
- В Україні сервіс працює лише півроку, тому конкуренція в аукціоні ще невелика.
Недоліки:
- Валюта облікового запису — тільки долар, а спосіб оплати — тільки банківська карта.
- Віжуали в оголошення можна додавати тільки з тих, які вже є на сторінці додатка в сторі.
- Search Ads враховує встановлення одразу після скачування і без відкриття застосунку користувачем. Тому в інтерфейсі рекламної системи кількість встановлень і CPI виглядають дуже оптимістично, але для розуміння кількості та вартості встановлень з відкриттям потрібно використовувати сторонню трекінгову систему або мобільну аналітику.
- Можливість геотаргетингу — тільки вся країна, тобто не можна вибрати окреме місто або регіон.
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