Инсталлы по цене пирожка — кейс Apple Search Ads для приложения OLX Украина

С марта 2019 года Apple Search Ads стал активен в 46 новых странах, в том числе в странах Восточной Европы. Этот рекламный инструмент дает возможность продвигать рекламодателям свое приложение в App Store. На примере OLX мы показываем, как с помощью рекламы в Apple Search Ads получить дешевые установки и привлечь релевантных пользователей среди владельцев айфонов.

Период продвижения

Сентябрь — октябрь 2019 года.

Команда проекта

Максим Сокол — Pre-Middle PPC Specialist;

— Pre-Middle PPC Specialist; Вадим Рыжих — Middle PPC Specialist;

— Middle PPC Specialist; Александр Щербина — Senior PPC Specialist;

— Senior PPC Specialist; Дарья Скрипка — Team Lead of PPC Team.

Кто клиент

OLX — платформа онлайн-объявлений, которая объединяет людей для покупки, продажи или обмена товарами и услугами.

Ежемесячная посещаемость OLX — 25 млн пользователей. На платформе размещено более 13 млн объявлений и каждую минуту добавляется в среднем по 100 новых. OLX — самый посещаемый сервис объявлений в Украине — каждый второй интернет-пользователь посещает ресурс минимум один раз в месяц.

Проект OLX (ранее Slando) — один из первых клиентов Netpeak, мы сотрудничаем с далекого 2007 года.

Инструмент продвижения

Apple Search Ads (ASA) — это инструмент для рекламы приложения в поиске App Store. Объявления показываются в верхней части результатов поиска.

По данным американского App Store:

70% посетителей App Store используют поиск для поиска приложений;

65% скачиваний происходят сразу после поиска в App Store;

50% — средний показатель конверсии Apple Search Ads.

Цели продвижения

PPC-специалисты всегда находятся в поиске новых точек роста для улучшения performance-показателей проектов. После того, как Apple расширил геотаргетинг рекламного инструмента на Украину, мы решили запустить кампании в Apple Search Ads для привлечения большего количества релевантных пользователей iOS-устройств.

Стратегия продвижения

За 5 лет продвижения приложения OLX.ua мы использовали следующие источники платного трафика:

Google Ads;

Google marketing platform — Display&Video 360 (ранее DoubleClick);

Apple Search Ads;

Facebook Ads;

Instagram;

myTarget;

Yandex.Direct;

Вконтакте.

В мобильном маркетинге, согласно закону Парето, 20% источников приносят 80% установок. Исходя из стоимости целевых действий (установки и In-App конверсии) и их объемов, а также меняющегося рынка, сегодня активны несколько рекламных источников, один из которых Apple Search Ads.

В предыдущих постах блога мы подробно объсняли, как запустить рекламу в ASA .

Apple предлагает два разных пакета для своего рекламного инструментария: базовый (Basic) и расширенный (Advanced). Основные особенности и отличия:

Advanced Basic Принцип работы На основе ключевых слов и выбранной аудитории Автоматическая стратегия на заинтересованных пользователей Оплата За «тап» (клик) За установку Бюджет Неограниченный $10000 в месяц Количество приложений Неограниченно До 50 Отчеты Панель быстрого просмотра отслеживает эффективность рекламы Доступ к подробным отчетам по всем ключевым показателям

Мы остановились на пакете Advanced, потому что он обеспечивает максимум возможных рычагов влияния на кампании:

отсутствие ограничений по месячному бюджету;

возможность таргетироваться на основе ключевых слов, не только за счет автоматической оптимизации системы по подбору релевантной, по ее мнению, аудитории (machine learning);

больше гибкости в корректировках ставок;

доступ к подробным отчетам.

Что мы сделали

Сформировали структуру кампаний. Рекламные кампании для привлечения трафика мы разделили по основным направлениям. Собрали ключевые слова. Семантику сформировали на основе нюансов поиска в App Store. В отличие от классического поиска Google, в магазине мобильных приложений пользователь либо уже точно знает название нужного ему приложения, либо использует простые небрендовые поисковые запросы. Поэтому если у проекта есть приложение и сайт (как у OLX), то ключевые слова для приложения должны отличаться от семантики для продвижения сайта. Также важно задавать те ключевые слова, которые используют в ASO (текстовых элементах на странице приложения) конкуренты. Установили релевантные нашим задачам настройки кампаний:

тестовый начальный бюджет кампаний;

ограничение максимального CPT (Cost Per Tap) до оптимального, исходя из опыта других проектов;

аудиторию (исходя из таргетинга по устройствам, региону, демографическим показателям и типами пользователей): все пользователи, новые, вернувшиеся или пользователи других ваших приложений.

Результаты продвижения

По договору с клиентом мы не можем разглашать в этом кейсе порядок цен и точное количество установок. Но стоит сказать, что уже на старте работы кампаний мы получили отличные показатели — стоимость установки с первым открытием приложения составила на 39% меньше, чем по Google Ads.

После этого для дальнейшего масштабирования мы провели первичную оптимизацию кампаний:

проанализировали эффективность на уровне ключевых слов;

на основе самых топовых ключевых слов расширили семантику;

на основе самых неэффективных — сформировали и добавили в кампании список-минус слов;

скорректировали ставки до оптимальных (в ASA это можно сделать вплоть до уровня ключевых слов).

В последующие недели мы смогли поднять количество установок/день в среднем на 119% при увеличении CPI на 13%.

Всего за 2 месяца в ASA мы смогли получить установки на 35% дешевле, чем средний CPI платных источников на этой платформе.

За счет рекламы в Apple Search Ads количество iOS-установок из платных источников выросло на 80%, а CPI снизился на 11%. В сравнении же с Google Ads (UAC) CPI в ASA оказался на 42% дешевле. Таким образом мы смогли увеличить трафик релевантных пользователей iOS-устройств еще и снизив среднюю цену установки.

Почему ASA так эффективен?

Это поисковая реклама. Благодаря своей нацеленности на горячую и теплую аудиторию именно этот тип рекламы обычно более эффективен в performance, чем медийные и видеоформаты. Рекламный аукцион в этом инструменте еще не так разогрет, потому что на рынке Украины он доступен только с весны 2019 года. На правах «теории заговора»: это инструмент от Apple, который создан для привлечения пользователей Apple. Рекламная система знает о пользователях своей платформы очень много информации, и эта информация может быть использована системой для повышения эффективности кампаний. По нашему опыту быстрее оптимизируются и эффективней работают в рекламном инструментарии от Google (UAC, DV360) именно кампании для Android, а вот рекламные кампании на iOS наиболее эффективны именно в ASA.

Комментарий клиента

Никита Егожа

Performance Marketing Manager, OLX Ukraine and Central Asia

Мы в OLX всегда стремимся использовать все доступные технологии для маркетинга, и Apple Search Ads не стал исключением. Мобильное приложение OLX установлено практически у каждого второго владельца смартфона в Украине. iOS-устройств среди них довольно много, поэтому мы очень ждали запуска Apple Search Ads в Украине. Мы увидели в этом инструменте новую точку роста и возможность заявить о себе в App Store. OLX уже много лет сотрудничает с командой специалистов Netpeak, и при выборе подрядчика для запуска нового инструмента не было сомнений. В работе с Netpeak нам нравится оперативность изменений и внедрение новых инструментов. И конечно, результат, который никогда не заставляет себя ждать. Спасибо команде за вовлеченность и грамотно проработанную структуру кампаний, благодаря которой мы получили отличные результаты и возможность еще эффективнее наращивать базу клиентов среди пользователей iOS-устройств.

Вывод

С марта 2019 Apple запустил Search Ads для 46 новых стран, в том числе и для стран Восточной Европы. Этот рекламный инструмент дает возможность продвигать рекламодателям свое приложение в App Store.

Преимущества:

Действительно эффективный рекламный источник, который в зависимости от объема закупки позволяет привлекать iOS-пользователей по CPI существенно ниже других источников. Рекламный формат — нативный, он органически встроен в интерфейс App Store пользователей. Гибкость настроек (в отличие от UAC, например) — есть возможность привлекать заинтересованную целевую аудиторию за счет поиска по релевантным ключевым словам. В Украине сервис работает только полгода, поэтому конкуренция в аукционе еще небольшая.

Недостатки:

Валюта аккаунта — только доллар, а способ оплаты — только банковская карта. Вижуалы в объявления можно добавлять только из тех, которые уже есть на странице приложения в сторе. Search Ads учитывает установку сразу после скачивания и без открытия приложения пользователем. Поэтому в интерфейсе рекламной системы количество установок и CPI выглядят очень оптимистично, но для понимания количества и стоимости установок с открытием нужно использовать стороннюю трекинговую систему или мобильную аналитику. Возможность геотаргетинга — только вся страна, то есть нельзя выбрать отдельный город или регион.

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