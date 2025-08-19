Персоналізація 2.0: як вийти з глухого кута холодних розсилок
Масові скрипти у 2025 році, м’яко кажучи, не працюють. «Вхідні» більшості лідів із посадою вище за менеджерську завалені десятками схожих повідомлень щодня. У такій конкуренції потрібно не просто писати, а писати так, щоб хотілося відповісти.
Тестові воронки Netpeak Ukraine показують: 90% відповідей приходять на повідомлення, де адресат відчуває — «це написано саме мені». Далі покажу цифри, алгоритми та робочі прийоми, які підняли конверсію кампаній наших партнерів із 1% до 11% у дзвінки.
Чому персоналізація працює
-
Алгоритми це люблять.
LinkedIn і email-сервіси підвищують пріоритет у видачі, якщо бачать унікальність тіла повідомлення.
-
Люди скролять масове і клікають на живе.
Масовий варіант (ігнорується):
Добрий день! Ми допомагаємо e-commerce бізнесам підвищити продажі через email-, push- та Viber-розсилки.
Пропонуємо безплатний аудит вашого retention-маркетингу. Готові обговорити, якщо цікаво.
Персоналізований варіант (чіпляє):
Привіт, Олександре! Бачила, що на Company_Name ~800k трафіку щомісяця — цікаво, скільки з них повертається?
Часто в e-com бізнесах левова частка трафіку зникає назавжди просто тому, що не зібрали контакт або не дотиснули другу покупку.
Маю кілька ідей, як це змінити. Поділитись?
Цифри говорять самі за себе.
|
Показник
|
Масові скрипти
|
Персоналізовані
|
Open rate (email)
|
18–22%
|
40–50%
|
Reply rate (LinkedIn)
|
3–5%
|
15–20%
|
Дзвінки з лідів
|
<1%
|
8–12%
Дані взяті як середній показник на основі 50 кампаній Netpeak Ukraine за перше півріччя 2025 року.
На чому базується персоналізація
Сильна персоналізація — це не просто вставити ім’я. Вона завжди базується на трьох речах:
-
Контекст компанії чи людини. Що зараз з ними відбувається? Реліз, фандрейзинг, нова вакансія, пост, згадка в новинах?
-
Біль або завдання, яке з великою ймовірністю для них актуальне:
-
новий Head of Growth — сигнал, що команда фокусується на зростанні, шукає нові канали або перебудовує воронку;
-
e-commerce без форми підписки на розсилки — ймовірно, не використовують email-маркетинг як retention-канал і втрачають базу та можливість наростити продажі;
-
відкрита вакансія DevOps/SRE — технічний борг або потреба в стабілізації інфраструктури.
-
Сигнал, що ви не просто знаєте, а розумієте.
Глянув ваш сайт — крутий каталог, але не знайшов форми підписки на розсилку. У подібних кейсах це мінус ≈2–4% клієнтів у базу щомісяця. Можемо показати 2–3 варіанти швидкого запуску, без змін дизайну.
Як запускати персоналізацію масово
Перша за все.
Персоналізація ≠ ручна робота.
Вона масштабується, якщо побудована на правильній логіці та автоматизації.
1. Сегментація + логіка = шаблон.
Наприклад, сегментуємо за посадою ліда та його болем, що має бути релевантним для оферу.
Шаблон повідомлення:
Як {{роль}}, ви точно стикались із {{біль}}.
Ми нещодавно вирішували це в {{аналогічна компанія}} — зекономили {{результат}}.
Можемо поділитись коротким оглядом кейсу, буде цікаво?
2. Пошук даних для шаблону.
Щоб дізнатися роль ліда, знадобляться LinkedIn чи Sales Navigator. Інструменти допоможуть визначити:
-
посаду, зону відповідальності — наприклад, CMO, займається AI-напрямком, відповідає за автоматизацію;
-
активність у стрічці / групах — коментарі, репости, пости для згадки в меседжі;
-
масштаб команди / стадія компанії — startup, scale-up, enterprise;
-
локація, фокус регіону — наприклад, працюють з клієнтами в ЄС, або команда з Дубаї.
Щоб визначити потенційний біль, дослідіть сайт з інструментами BuiltWith, SimilarWeb. Шукайте:
-
продукти / функціонал на сайті — є чатбот, email-форми, або SaaS-модель з тріалом;
-
техстек — React, Shopify, WordPress, Stripe тощо (через BuiltWith);
-
рівень / джерела трафіку — наскільки активна компанія, які канали використовують (через SimilarWeb);
-
біль / можливість для покращення — немає підписки, слабкий ретаргетинг, сайт повільно завантажується.
3. Формування шаблону.
Для створення більш повноцінного шаблону знадобляться Clay, Zapier і ChatGPT.
-
Clay. Комбінація даних з різних джерел (LinkedIn + сайт + email + CRM), витягання конкретних змінних.
-
Zapier. Налаштування інтеграції, наприклад, оновлення Google Sheet, якщо новий лід у CRM.
-
GPT. Генерація кастомних інсайтів та коротких персоналізованих повідомлень на основі даних.
Наведу приклад персоналізації для IT-компанії, яка таргетує FinTech-продукти з платіжною інфраструктурою.
Ціль — запропонувати:
-
підтримку в розробці core-фінансової логіки;
-
модулі верифікації, AML/KYC, карткову інтеграцію;
-
або оптимізацію швидкості транзакцій, API, бекенду.
Крок 1. Збираю дані
Із Sales Navigator беру:
-
Назву компанії.
-
Сайт.
-
Посаду — CTO, Product Lead, Head of Payments.
У Google Sheets додаю:
-
Has_KYC_flow (так / ні). Чи описаний процес верифікації — шукаю в FAQ, onboarding або через Google site:[домен] kyc.
-
Payment_API_visible (так / ні). Чи є публічна API/документація — перевіряю у футері або Google site:[домен] API.
-
Transaction_delay_complaints (так / ні). Чи є скарги на затримки — аналізую Trustpilot, Reddit або Google-пошук.
-
Mobile_App_rating (1–5). Дивлюсь рейтинг застосунку через App Store / Google Play або scraper (SerpAPI, Apify).
Крок 2. ChatGPT-промпт
Пишу лаконічний промпт, який проаналізує зібрану інформацію.
Act as a FinTech dev consultant and reply **in Ukrainian**.
Input variables
– Has_KYC_flow: {{Has_KYC_flow}}
– Payment_API_visible: {{Payment_API_visible}}
– Transaction_delay_complaints: {{Transaction_delay_complaints}}
– Mobile_App_rating: {{Mobile_App_rating}} / 5
Output **exactly two sentences** (no greetings, no line breaks).
If Has_KYC_flow = "No", state that the absence of a KYC-flow slows integrations and lowers partner trust.
If Payment_API_visible = "No", add that the lack of a public API also hinders integrations.
Combine both issues in one concise sentence when both are «No".
Offer help in one concise sentence:
Можемо допомогти: швидко впроваджуємо кастомні KYC-модулі + відкриваємо API з базовою документацією.
Tone: credible, conversational, non-salesy.
ChatGPT видає:
Звернув увагу, що у вас немає KYC-флоу та публічної API — це часто гальмує інтеграції та знижує довіру з боку партнерів.
Можемо допомогти: швидко впроваджуємо кастомні KYC-модулі + відкриваємо API з базовою документацією (без зайвого оверхеду).
Крок 3. Шаблон для розсилки
Вступ і кінець шаблону прописую вручну, а середину заповнити ChatGPT.
Привіт {{firstName}},
Глянув {{company}} — цікаво, як ви масштабуєтесь у FinTech із такими високими вимогами до UX і довіри.
{{gpt_pitch}}
Якщо корисно, можу скинути чеклист з ризиками по payment flow або організуємо короткий аудит з технічним фідбеком. Було б цікаво?
Крок 4. Готове повідомлення
Привіт, Анно!
Глянув PayWave — цікаво, як ви масштабуєтесь у FinTech із такими високими вимогами до UX і довіри.
Звернув увагу, що у вас немає KYC-флоу та публічної API — це часто гальмує інтеграції та знижує довіру з боку партнерів.
Можемо допомогти: швидко впроваджуємо кастомні KYC-модулі + відкриваємо API з базовою документацією (без зайвого оверхеду).
Якщо корисно, можу скинути чекліст з ризиками по payment flow або організуємо короткий аудит з технічним фідбеком. Було б цікаво?
Крок 5. Масштабування
-
Збираю 50-100 компаній у Google Sheets.
-
Пишу промпт один раз в СhatGPT, він видає 50 персоналізованих варіантів.
-
Вставляю варіанти у шаблон.
-
Роблю розсилку.
Запам’ятати
-
Персоналізація — це увага до контексту та вміння говорити просто.
-
Чесний меседж важить більше, ніж «теплий» лист. Якщо немає фрази, релевантної саме цій людині, це спам.
-
Масштабувати можна і треба, але тільки якщо структура гнучка, а не шаблонна.
-
AI прискорює процес. Гарні сигнали дають сильний текст, погані дані — погану персоналізацію.
-
Завжди давайте CTA. Без зрозумілого наступного кроку навіть найкращий гачок губиться.
-
Вимірюйте й оновлюйте. За допомогою A/B-тестування оцінюйте гачки, і пам’ятайте: тригери старіють швидко, дані треба освіжати.
Хочете побачити, як це працює? Напишіть — покажемо приклад з вашої ніші. Такої персоналізації ви точно не очікуєте.
Більше за темою
Свіжі
Кейс Hallo Beauty: SEO-просування косметологічної студії в Німеччині та зростання бронювання послуг на 500%
Переробили структуру й дизайн сайту під потреби клієнтів і трафік перетворився на заявки
Українська IT-група з 1600+ співробітників змінює назву з Netpeak Group на FRACTAL
Деталі ребрендингу групи IT-компаній.
6 пасток при впровадженні CRM: чому система не приносить результатів і як це змінити
Найпоширеніша помилка — використання CRM як простого сховища даних. Як уникнути цього і вижати з CRM максимум?