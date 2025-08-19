Персоналізація 2.0: як вийти з глухого кута холодних розсилок

Масові скрипти у 2025 році, м’яко кажучи, не працюють. «Вхідні» більшості лідів із посадою вище за менеджерську завалені десятками схожих повідомлень щодня. У такій конкуренції потрібно не просто писати, а писати так, щоб хотілося відповісти.

Тестові воронки Netpeak Ukraine показують: 90% відповідей приходять на повідомлення, де адресат відчуває — «це написано саме мені». Далі покажу цифри, алгоритми та робочі прийоми, які підняли конверсію кампаній наших партнерів із 1% до 11% у дзвінки.

Чому персоналізація працює

Алгоритми це люблять.

LinkedIn і email-сервіси підвищують пріоритет у видачі, якщо бачать унікальність тіла повідомлення.

Люди скролять масове і клікають на живе.

Масовий варіант (ігнорується):

Добрий день! Ми допомагаємо e-commerce бізнесам підвищити продажі через email-, push- та Viber-розсилки. Пропонуємо безплатний аудит вашого retention-маркетингу. Готові обговорити, якщо цікаво.

Персоналізований варіант (чіпляє):

Привіт, Олександре! Бачила, що на Company_Name ~800k трафіку щомісяця — цікаво, скільки з них повертається?

Часто в e-com бізнесах левова частка трафіку зникає назавжди просто тому, що не зібрали контакт або не дотиснули другу покупку. Маю кілька ідей, як це змінити. Поділитись?

Цифри говорять самі за себе.



Показник Масові скрипти Персоналізовані

меседжі Open rate (email) 18–22% 40–50% Reply rate (LinkedIn) 3–5% 15–20% Дзвінки з лідів <1% 8–12%

Дані взяті як середній показник на основі 50 кампаній Netpeak Ukraine за перше півріччя 2025 року.

На чому базується персоналізація

Сильна персоналізація — це не просто вставити ім’я. Вона завжди базується на трьох речах:

Контекст компанії чи людини. Що зараз з ними відбувається? Реліз, фандрейзинг, нова вакансія, пост, згадка в новинах? Біль або завдання, яке з великою ймовірністю для них актуальне:



новий Head of Growth — сигнал, що команда фокусується на зростанні, шукає нові канали або перебудовує воронку;

e-commerce без форми підписки на розсилки — ймовірно, не використовують email-маркетинг як retention-канал і втрачають базу та можливість наростити продажі;

відкрита вакансія DevOps/SRE — технічний борг або потреба в стабілізації інфраструктури.

Сигнал, що ви не просто знаєте, а розумієте.

Глянув ваш сайт — крутий каталог, але не знайшов форми підписки на розсилку. У подібних кейсах це мінус ≈2–4% клієнтів у базу щомісяця. Можемо показати 2–3 варіанти швидкого запуску, без змін дизайну.

Як запускати персоналізацію масово

Перша за все.

Персоналізація ≠ ручна робота.

Вона масштабується, якщо побудована на правильній логіці та автоматизації.

1. Сегментація + логіка = шаблон.

Наприклад, сегментуємо за посадою ліда та його болем, що має бути релевантним для оферу.

Шаблон повідомлення:

Як {{роль}}, ви точно стикались із {{біль}}. Ми нещодавно вирішували це в {{аналогічна компанія}} — зекономили {{результат}}. Можемо поділитись коротким оглядом кейсу, буде цікаво?

2. Пошук даних для шаблону.

Щоб дізнатися роль ліда, знадобляться LinkedIn чи Sales Navigator. Інструменти допоможуть визначити:

посаду, зону відповідальності — наприклад, CMO, займається AI-напрямком, відповідає за автоматизацію;

активність у стрічці / групах — коментарі, репости, пости для згадки в меседжі;

масштаб команди / стадія компанії — startup, scale-up, enterprise;

локація, фокус регіону — наприклад, працюють з клієнтами в ЄС, або команда з Дубаї.

Щоб визначити потенційний біль, дослідіть сайт з інструментами BuiltWith, SimilarWeb. Шукайте:

продукти / функціонал на сайті — є чатбот, email-форми, або SaaS-модель з тріалом;

техстек — React, Shopify, WordPress, Stripe тощо (через BuiltWith);

рівень / джерела трафіку — наскільки активна компанія, які канали використовують (через SimilarWeb);

біль / можливість для покращення — немає підписки, слабкий ретаргетинг, сайт повільно завантажується.

3. Формування шаблону.

Для створення більш повноцінного шаблону знадобляться Clay, Zapier і ChatGPT.

Clay. Комбінація даних з різних джерел (LinkedIn + сайт + email + CRM), витягання конкретних змінних. Zapier. Налаштування інтеграції, наприклад, оновлення Google Sheet, якщо новий лід у CRM. GPT. Генерація кастомних інсайтів та коротких персоналізованих повідомлень на основі даних.

Наведу приклад персоналізації для IT-компанії, яка таргетує FinTech-продукти з платіжною інфраструктурою.

Ціль — запропонувати:

підтримку в розробці core-фінансової логіки;

модулі верифікації, AML/KYC, карткову інтеграцію;

або оптимізацію швидкості транзакцій, API, бекенду.

Крок 1. Збираю дані

Із Sales Navigator беру:

Назву компанії. Сайт. Посаду — CTO, Product Lead, Head of Payments.

У Google Sheets додаю:

Has_KYC_flow (так / ні). Чи описаний процес верифікації — шукаю в FAQ, onboarding або через Google site:[домен] kyc. Payment_API_visible (так / ні). Чи є публічна API/документація — перевіряю у футері або Google site:[домен] API. Transaction_delay_complaints (так / ні). Чи є скарги на затримки — аналізую Trustpilot, Reddit або Google-пошук. Mobile_App_rating (1–5). Дивлюсь рейтинг застосунку через App Store / Google Play або scraper (SerpAPI, Apify).

Крок 2. ChatGPT-промпт

Пишу лаконічний промпт, який проаналізує зібрану інформацію.

Act as a FinTech dev consultant and reply **in Ukrainian**. Input variables

– Has_KYC_flow: {{Has_KYC_flow}}

– Payment_API_visible: {{Payment_API_visible}}

– Transaction_delay_complaints: {{Transaction_delay_complaints}}

– Mobile_App_rating: {{Mobile_App_rating}} / 5 Output **exactly two sentences** (no greetings, no line breaks). If Has_KYC_flow = "No", state that the absence of a KYC-flow slows integrations and lowers partner trust. If Payment_API_visible = "No", add that the lack of a public API also hinders integrations. Combine both issues in one concise sentence when both are «No". Offer help in one concise sentence: Можемо допомогти: швидко впроваджуємо кастомні KYC-модулі + відкриваємо API з базовою документацією. Tone: credible, conversational, non-salesy.

ChatGPT видає:

Звернув увагу, що у вас немає KYC-флоу та публічної API — це часто гальмує інтеграції та знижує довіру з боку партнерів. Можемо допомогти: швидко впроваджуємо кастомні KYC-модулі + відкриваємо API з базовою документацією (без зайвого оверхеду).

Крок 3. Шаблон для розсилки

Вступ і кінець шаблону прописую вручну, а середину заповнити ChatGPT.

Привіт {{firstName}},

Глянув {{company}} — цікаво, як ви масштабуєтесь у FinTech із такими високими вимогами до UX і довіри.



{{gpt_pitch}}



Якщо корисно, можу скинути чеклист з ризиками по payment flow або організуємо короткий аудит з технічним фідбеком. Було б цікаво?

Крок 4. Готове повідомлення

Привіт, Анно! Глянув PayWave — цікаво, як ви масштабуєтесь у FinTech із такими високими вимогами до UX і довіри. Звернув увагу, що у вас немає KYC-флоу та публічної API — це часто гальмує інтеграції та знижує довіру з боку партнерів. Можемо допомогти: швидко впроваджуємо кастомні KYC-модулі + відкриваємо API з базовою документацією (без зайвого оверхеду). Якщо корисно, можу скинути чекліст з ризиками по payment flow або організуємо короткий аудит з технічним фідбеком. Було б цікаво?

Крок 5. Масштабування

Збираю 50-100 компаній у Google Sheets. Пишу промпт один раз в СhatGPT, він видає 50 персоналізованих варіантів. Вставляю варіанти у шаблон. Роблю розсилку.

Запам’ятати

Персоналізація — це увага до контексту та вміння говорити просто. Чесний меседж важить більше, ніж «теплий» лист. Якщо немає фрази, релевантної саме цій людині, це спам. Масштабувати можна і треба, але тільки якщо структура гнучка, а не шаблонна. AI прискорює процес. Гарні сигнали дають сильний текст, погані дані — погану персоналізацію. Завжди давайте CTA. Без зрозумілого наступного кроку навіть найкращий гачок губиться. Вимірюйте й оновлюйте. За допомогою A/B-тестування оцінюйте гачки, і пам’ятайте: тригери старіють швидко, дані треба освіжати.

Хочете побачити, як це працює? Напишіть — покажемо приклад з вашої ніші. Такої персоналізації ви точно не очікуєте.