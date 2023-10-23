Що таке Display&Video 360: повний огляд

Що таке Display&Video 360: повний огляд

Display & Video 360 — інструмент від Google Marketing Platform, який дозволяє створювати нестандартні креативи та відстежувати їх загальну ефективність на різних платформах. Він дозволяє провести повний рекламний цикл: «Планування розміщення — Налаштування розміщення — Контроль і оптимізація розміщення — Звітність по рекламній активності».

Display & Video 360 (DV360) має неймовірну кількість можливостей для ваших рекламних кампаній, і в цьому матеріалі я розкажу про деякі з них.

Основні відмінності від Google Ads

Основні відмінності між DV360 та Google Ads можна перерахувати за такими пунктами:

DV360 дає будувати більші охоплення, у порівнянні з Google Ads, завдяки доступу до більшої кількості аукціонних бірж;

у DV360 є можливість купувати інвентар за допомогою прямих угод, наприклад, на головній сторінці телеканалу 1+1;

Інвентар — це місце показу реклами.

DV360 дає можливість працювати з кросформатним охопленням — бачити і впливати на загальне охоплення багатьох окремих розміщень та форматів в рамках однієї великої рекламної кампанії;

DV360 має у своєму арсеналі алгоритми і механізми призначення ставок, яких немає у Google Ads;

DV360 дозволяє використовувати унікальні формати креативів, яких немає у Google Ads.

Переваги та можливості DV360

Основною перевагою DV360 є проведення комплексної кросформатної рекламної кампанії з використанням широкого вибору форматів креативів. DV360 дозволяє відмовитись від використання великої кількості інших інструментів та послуг локальних підрядників, сфокусувавши основну рекламну активність в одному місці.

Під час ведення рекламної кампанії DV360 дає керувати аудиторією в тому ж інструменті, де ви купуєте рекламу. Завдяки цьому можна реалізувати велику кількість рекламних стратегій та отримати найбільш релевантну аудиторію.

Можливість закупівлі преміум інвентарю через гарантовані угоди дозволяє покращити рекламні показники та суттєво збільшити медійний ефект. Гарантована угода забезпечує фіксовану кількість показів в конкретному місці на сайті за фіксовану вартість.

Ще одна перевага — різноманітні креативи DV360. За допомогою внутрішнього конструктора ви можете створити унікальні формати, яких просто немає в інших рекламних сервісах. Нестандартні креативи та креативи Rich Media запам’ятовуються і виділяються з безлічі інших стандартних оголошень.

До речі, читайте кейс з використання DV360 для Укрпошти.

Модулі DV360

Модулі в Display & Video 360 — це окрема функціональна частина цієї платформи, яка дозволяє користувачам контролювати певні аспекти рекламних кампаній. Всього модулів п’ять.

Кампанії

В системі представлено чотири види рекламних кампаній:

Video кампанії. Тут мова іде як про Youtube, так і про відеорекламу на інших сайтах. Display кампанії. Банерна реклама у медійній мережі. Audio кампанії. Аудіореклама на Youtube та онлайн-радіостанціях. App Install кампанії. Аналог Google Universal Install, але з можливістю додаткового таргетингу та вибору аудиторії.

Аудиторії

DV360 пропонує велику кількість сегментів аудиторії для таргетингу:

Стандартні інтереси Google. В ній зібрані основні інтереси, за якими саме Google сегментує аудиторії. Кастомні інтереси Custom Affinity та Custom Intent. В цій групі є можливість за допомогою ключових слів, пошукових запитів або тематичних URL створити унікальну аудиторію, яка ідеально підійде під ваш продукт або бренд. Customer Match Audience дає можливість завантажувати файл з контактними даними користувачів. Наприклад, це може бути якась база клієнтів інтернет-магазину. Достатньо мати хоча б номер телефону або електронну пошту, щоб система згенерувала аудиторію для таргетингу 1-st party аудиторії. У них представлена можливість таргетингу на аудиторію користувачів, які вже відвідували сайт або хоча б раз переглянули відео на Youtube. Така аудиторія збирається з пікселя, встановленого на сайті. Youtube Remarketing Audience дає можливість формувати список з користувачів, які переглянули рекламний ролик. Така можливість є лише у форматах, де є метрика переглядів. Тобто з формату роликів, які не можна пропустити (Non-Skip), таку базу зібрати буде неможливо, адже в них рахуються лише покази. Платні DMP Audience. Є можливість таргетування на аудиторії, які вже сегментовані по інтересах, але не належать Google. Такі аудиторії доступні для таргетингу на платній основі, їх надають сторонні компанії. Для України платних сегментів наразі немає, тож цей функціонал для нашої країни не актуальний. Таргетинг на категорії контенту дозволяє вибрати теми контенту ресурсів, на яких ви будете показувати рекламу. Умовно вибираєте тему «новини», і ваша реклама буде показуватись тільки на сторінках, які присвячені новинам.

Креативи

У DV360 є цілий ряд власних нестандартних креативів, таких як:

Parallax;

Panorama;

Blank State;

Cuecard;

Flipbook;

Audio Mixer;

Swirl.

Також доступні адаптивні формати Native Display та Native Video. Вони підлаштовуються під різні розміри рекламних місць на сайтах.

Всі перелічені креативи, окрім Parallax, можна створити одразу в інтерфейсі системи без допомоги дизайнерів. Достатньо мати необхідні матеріали під кожен з форматів.

Окрім форматів креативів, DV360 має власний алгоритм їх показу — Data Driven creatives. Він дозволяє налаштувати зміни рекламних креативів в залежності від заданих факторів.

Наприклад, використовуючи дані з погодного сервера, ви можете налаштувати автоматичну заміну креативів з фоном, який буде відображати погоду у реальному часі для конкретних геолокацій — дощ, сніг, хмарність тощо.

Статистика

DV360 дає деталізовану статистику по кожному розміщенню. Якщо спробувати сегментувати статистичні можливості DV360, вийде наступне:

Стандартна статистика з базовими метриками (Impressions, Clicks, Budget тощо). Статистика по охопленнях, де можуть бути як дані по кожному розміщенню окремо, так і загальний кросформатний показник охоплення з урахуванням перетину між розміщеннями.

Наприклад, в рамках однієї рекламної кампанії ви маєте три розміщення: банерна реклама охопила 1 млн, відео на Youtube — 1,5 млн та відео на сайтах (не Youtube) — 500 тис. людей. Якщо брати просто суму охоплення, виходить 3 млн людей. Однак деякі користувачі бачили рекламу в різних місцях і в різних форматах.



Кросформатне охоплення показує загальну кількість людей, яких ви охопили рекламою — 2,2 млн.

Дані по Post Click та Post View конверсіям, де технічно все реалізується за допомогою встановлення пікселя на сайт.

Post Click конверсія — це конверсія, виконана одразу після кліку на рекламний креатив. Post View конверсія — це конверсія, виконана через деякий час після перегляду креативу користувачем.

Статистика для планування, де є можливість побачити, яку кількість показів ви зможете отримати на окремих сайтах, або загалом на території України. Також можна дізнатись потенціал та розрахувати дані для стратегії. Детальна статистика по місцях розміщення реклами, періоду часу, коли показувалась реклама, яка геолокація у користувачів була при цьому, який гаджет використовувався, до яких інтересів причетні користувачі, котрим було показано рекламне оголошення тощо.

Місця показу креативів DV360

Можна розділити інвентар на 2 групи:

Аукціон. На сьогодні існує 82 біржі, на яких ви маєте змогу купувати інвентар. В основному у DV360 використовується саме тактика роботи з цим набором бірж. Це дозволяє реалізовувати великі рекламні об’єми та знаходити ЦА, на якому б ресурсі вона не була. Гарантовані угоди. За допомогою Marketplace ви можете обрати гарантовану угоду прямо у системі, без потреби шукати контакти рекламних менеджерів на стороні видавця для розміщення реклами.



Наприклад, можна узгодити показ реклами на головній сторінці сайту 1+1 з фіксованою ціною та фіксованими об’ємами показу. Це дозволяє комунікувати з користувачами на конкретних ресурсах і реалізовувати заплановані задачі.

Формати реклами в DV360

DV360 дозволяє розміщувати наступні рекламні формати.

1. Youtube

Trueview In-Stream — ролики від 6 секунд з можливістю пропуску. Формат призначений для тих випадків, коли у нас умовно є ролик довжиною 15 секунд, і ми хочемо, щоб користувачі додивились його до кінця. В такому випадку оплачується саме перегляд, а не показ. Модель закупки — CPV (Cost per view).

Bumper Ads — ролики до 6 секунд без можливості пропуску. Модель закупки — СРМ (Cost per mille/thousand impressions).

Trueview for Reach — ролики від 6 секунд з можливістю пропуску. Ідеально підходить для широкого охоплення ЦА, один з найдешевших форматів. Модель закупки — СРМ.

Trueview Reach MIX — поєднання форматів Bumper Ads та Trueview for reach в один. Є можливість використовувати як ролики

до 6 секунд без можливості пропуску, так і ролики від 6 секунд з можливістю пропуску, запускаючи їх паралельно в одному розміщенні. Модель закупки — СРМ.

Trueview Non-Skip — ролики до 20 секунд без можливості пропуску. Модель закупки — СРМ.

Ad Sequence — так званий «сторітелінг». Можна показати користувачу серію рекламних роликів у певній послідовності, задаючи при цьому правила показу кожного з них. Можна міксувати формати у рамках одного розміщення, але дуже важливо, щоб модель закупки у цих форматах була однакова.

Trueview for Action — формат для показу реклами з оптимізацією під подальші конверсії на сайті. Тут ви не обираєте модель закупки, а обираєте ціль, наприклад, «максимальна кількість конверсій», і алгоритм відповідно оптимізується.

2. Display

Це стандартний формат розміщення банерної реклами у медійній мережі. У системі представлено декілька алгоритмів роботи з такими розміщеннями. Розгляну основні:

Стандартна закупка з фіксованою ставкою на аукціонах. Закупка з оптимізацією під клік. Алгоритм дає кращі показники клікабельності баз можливості задавати ставки, але з можливістю задати верхній поріг ціни. Закупка з оптимізацією під конверсії. Алгоритм оптимізується під задані системою конверсії і працює по принципу «максимальна кількість конверсій за заданий рекламний бюджет». Тут відсутні будь-які можливості напряму впливати на ціну.

В усіх випадках модель закупки — СРМ.

3. Audio

Дозволяє розміщувати аудіорекламу. Реалізовано це може бути на Youtube або, наприклад, на сайті онлайн-радіостанції.

Слід розуміти, що у такого формату буде єдиний ефект — слуховий. Тобто це своєрідний аналог реклами на радіо.

4. App Install

Формат дозволяє просувати застосунки і платити за встановлення застосунків (аналог Google Universal Install). В даному розміщенні буде працювати алгоритм «максимальна кількість встановлень застосунків за заданий рекламний бюджет».

5. Video

В даному форматі можна показувати відеорекламу на сторінках з вбудованим плеєром (наприклад, Megogo). Тобто вся відеореклама за виключенням Youtube.

6. Ads in mobile apps

Даний формат виділений саме під показ реклами у мобільних застосунках. Мова як про банерну рекламу, так і відео.

Інтеграції

Для комплексних рішень по рекламній активності та отримання ширших можливостей для реалізації цілей та аналізу, DV360 можна зв’язати з такими продуктами.

Campaign Manager

Це продукт від Google Marketing Platform, який дозволяє виконувати відстежування рекламної активності не тільки в DV360, а і в більшості інших рекламних платформ.

Під відстежуванням мається на увазі можливість бачити рекламні показники всіх розміщень: покази, кліки, кількість конверсій, геолокація, вік, гендер тощо. Ви зможете працювати з показниками незалежно від того, в якому інструменті було налаштовано рекламне розміщення, і концентрувати всі дані в одному місці.

Також інструмент використовується як Ad Serving. Тобто:

додаєте креативи в Campaign Manager;

присвоюєте їм пріоритетність показу;

контролюєте показники ефективності;

вносите правки під час рекламної кампанії, не звертаючись в конкретні інструменти, в яких була налаштована реклама, або до підрядників.

Для підвищення ефективності реклами цей продукт обов’язковий до використання.

Google Tag Manager

GTM необхідний для налаштування пікселів і подальшого відстежування будь-яких конверсій на сайті.

Google Analytics 360

Сервіс потрібен для відстежування джерела трафіку в аналітиці і аналізу рентабельності рекламного інструменту. Звичайний Google Analytics не дає можливості вести аналітику DV360, тому мова йде саме про Google Analytics 360.

Обліковий запис Google Ads

Він необхідний для передачі аудиторій в DV360.

Youtube-канал

Youtube-канал потрібен для збору списків ремаркетингу користувачів, які дивились рекламні ролики на Youtube.

Firebase

Firebase зв’язується з DV360 для трекінгу конверсій у мобільних додатках. Також може використовуватись для відстежування встановлень додатка у кампаніях App Install.

Data Studio (Looker)

Потрібен для візуалізації та побудови звітів та дашбордів.

Кому варто розглянути можливості DV360

Без сумніву можна сказати, що DV360 потрібен абсолютно усім брендам або продуктам, які хочуть якісно просуватись у digital-рекламі.

Гнучкі алгоритми, широкий вибір інвентарю, мультиформатність, широкі можливості сегментування аудиторії — це те, що дозволить побудувати ефективну стратегію для будь-якого продукту або бренду.

Гнучкі алгоритми можуть підлаштуватись під різні цілі рекламних кампаній. Широкий вибір інвентарю дозволить показувати рекламу саме на релевантних тематичних сайтах. Мультиформатність допоможе підібрати та персоналізувати показ реклами в залежності від аудиторії.

Широкі можливості сегментування аудиторії дозволять виділити будь-яку аудиторію, яка потрібна для таргетингу окремого товару або бренду.

Умовно можна рекламувати все: автомобілі, продукти харчування, будматеріали, банківські послуги, послуги страхування, побутову техніку, поштові послуги тощо.

Висновки