Формати відеокампаній YouTube — докладний гайд для рекламодавців

Залежно від цілей у бізнесі варто обирати відповідний тип рекламної кампанії та формат оголошень. Інакше бізнес не отримає ефекту від рекламних інвестицій. Давайте зупинимось на основних формах відеооголошень (In-Steam, In-Feed, Bumper Ads, Out-Stream), які ми можемо запустити на YouTube і партнерських ресурсах контекстно-медійної мережі.

Відеореклама TrueView In-Stream

Оголошення, які можуть відображатися на початку, всередині або наприкінці відео. Після 5 секунд демонстрації оголошення можна пропустити, також можна запустити оголошення без можливості пропуску. Детальніше розберемо далі.

Відеореклама In-feed video ads

Класичні оголошення In-Feed, які раніше були Discovery — це огляди товарів, огляди-порівняння, уроки. Як правило, тривалість таких роликів набагато більша за In-Stream: від трьох хвилин до години. Коли користувач вводить конкретне питання у рядок пошуку, він отримує відповідь, навіть якщо вона захована в годинниковому відеоролику.

Відеореклама In-Feed відображається:

на сторінках пошуку YouTube;

на сторінках перегляду відео на youtube.com;

на головній сторінці мобільних програм YouTube;

на сторінках мобільного пошуку.

Ось так виглядає оголошення відеореклами In-Feed:

Відеореклама Bumpers Ads

Короткі оголошення (до 6 секунд), які не можна пропустити. Можуть з’являтися на початку, у середині і наприкінці ролика. Тож при створенні відео зверніть увагу на лаконічні унікально-тогові пропозиції вашого бізнесу.

Відеореклама Out-Stream

Це спеціальні оголошення, які можуть відображатися лише на мобільних пристроях у медійній мережі.

Рекламодавець платить за показ у відображуваній площі екрана лише в тому випадку, якщо щонайменше 50% оголошення знаходяться на екрані не менше двох секунд.

Чому формат оголошення такий важливий?

Тип оголошення безпосередньо впливає на вид рекламної кампанії. Отже визначає доступні стратегії призначення ставок, місця розміщення, додаткові можливості оголошення тощо.

Розглянемо формати відеокампанії докладніше.

Відеокампанії з оголошеннями In-Stream

Оголошення TrueView In-Stream відображаються на YouTube, а також на інших сайтах та у застосунках медійної мережі.

Є декілька форматів з можливістю пропустити рекламу та без цієї можливості. У TrueView In-Stream із можливістю пропуску користувач може переглянути відео до кінця, перейти на сайт або пропустити перегляд. Гроші стягуються, якщо людина переглянула відео повністю або за 30 секунд. Це дозволяє рекламодавцеві платити за увагу тільки зацікавленої аудиторії.

Відео In-Stream можна використовувати у кампаніях:

TrueView In-Stream із можливістю пропуску;

TrueView In-Stream без можливості пропуску;

Щоб створити кампанію з такими роликами, необхідно вибрати ціль в інтерфейсі Google Ads: «Інформованість про бренд і охоплення», тип кампанії «Відео», а далі підтип кампанії «Відеокампанія для охоплення», шлях досягнення цілі «Ефективне охоплення», або «Оголошення In-stream, які не можна пропустити».

Детальніше розберемо, що знаходиться в підтипі відеокампанії «Вплив на обмірковування».

TrueView In-Stream із можливістю пропуску

Класичний тип рекламної кампанії, який дозволяє платити тільки за перегляди зацікавлених користувачів.

Доступна стратегія призначення ставок: «Максимальна ціна за перегляд».

Відеооголошення в рамках такої кампанії відображатимуться у відео YouTube та на партнерських відеоресурсах контекстно-медійної мережі (за необхідності цей плейсмент можна вимкнути).

При створенні оголошення потрібно вказати кінцеву та відображувану URL-адресу, додатково можна додати заклик до дії та заголовок. Так оголошення буде виглядати цікавіше та помітніше.

Складові оголошення In-Stream:

TrueView In-Stream: без можливості пропуску

Ще один різновид відеокампанії з In-Stream оголошеннями. Відмінність у тому, що користувач не може пропустити відео за 5 секунд. Довжина ролика, що рекомендується для такої кампанії — до 15 секунд.

Доступна стратегія ставок: «Цільова ціна за тисячу показів».

Візуально від відео In-Stream відрізняється відсутністю кнопки «Пропустити». Замість неї попередження: «Відео почнеться після реклами».

Загалом, головна перевага такої кампанії — можливість донести до аудиторії потрібну інформацію за 15 секунд. Крім того, формат дозволяє отримати максимальне охоплення аудиторії.

Відеокампанії In-feed Video Ads

«Video discovery ads» зараз відома, як «In-feed video ads». Щоб створити цей тип відеореклами, потрібно обрати ціль «Обмірковування товару й бренду».

Підтип кампанії «Вплив на обміркування».

І при створенні оголошення обов’язково потрібно обрати «Відеореклама In-Feed».

Оголошення In-feed показуються не лише у відео, але й у результатах пошуку YouTube. Це аналог пошукової кампанії, тільки для YouTube. Користувач вводить пошуковий запит у рядок пошуку та бачить рекламні відео. Зараз кампанії, які відповідають вимогам для відеореклами In-Feed, показують оголошення в обох мережах YouTube, щоб ви могли залучити більше потенційних клієнтів.

Це головна перевага формату перед звичайними оголошеннями In-Stream. Показ відео за запитом дозволяє залучати зацікавлених у продукті або бренді користувачів. Формат дозволяє підвищувати лояльність аудиторії до бренду та підтримувати контакт із аудиторією.

Щоб створити кампанію, в інтерфейсі Google Ads необхідно вибрати ціль: «Обмірковування товару й бренду» або «Створити кампанію без підказок щодо цілі».

Стратегія призначення ставок: «Максимальна ціна за перегляд».

Плата стягується, якщо користувач натискає символ відео, щоб переглянути оголошення.

При створенні оголошення потрібно вказати заголовок, два описи та кінцеву URL-адресу.

Після кліку на рекламне оголошення відкривається сторінка YouTube-каналу або вікно перегляду відео на YouTube.

Відеореклама Out-Stream

Оголошення Out-Stream можна застосувати з метою розширення охоплення відеореклами і залучення більшої кількості клієнтів на мобільних пристроях. Ці оголошення відтворюються без звуку, а щоб послухати та продивитись його потрібно клікнути на відео. Оголошення Out-Stream показуються лише для мобільних пристроїв і в додатках партнерських відеоресурсів Google. Важливо, що Out-stream оголошення недоступні на YouTube. Плата стягується за тисячу показів оголошення у відображуваній площі екрану (vCPM). Це значить, що ви сплачуєте лише тоді, коли хтось дивиться ваше відео протягом принаймні 2 секунд.

Відеореклама Bumpers Ads: відеокампанії з оголошеннями-заставками

До цього формату відносяться відео тривалістю не більше 6 секунд. Плата стягується за тисячу показів. На відміну від одного з підтипів In-Stream-оголошень, пропустити такі ролики не можна.

Щоб створити відеокампанію з оголошеннями-заставками (Bumper Ads) варто використовувати ціль «Поінформованість про бренд і охоплення» або «Створити кампанію без підказок щодо цілі», а у підписі «Відео» обрати шлях досягнення цілі «Ефективне охоплення».



Короткі рекламні повідомлення — чудовий спосіб охопити цільову аудиторію. Їх можна використовувати для анонсів нових продуктів або нагадувати користувачам про бренд/товари ремаркетинговими кампаніями. Доступна стратегія призначення ставок «Цільова ціна за тисячу показів».

За нашим досвідом, тисяча показів відео виходить дешевше за тисячу показів оголошення в In-Stream.

Оголошення цього формату можуть відображатися у відео YouTube та/або партнерських ресурсах медійної мережі (до речі, партнерів ви маєте можливість виключати з списків до показу).

При створенні оголошення необхідно обов’язково вказати кінцеву URL-адресу та додати заклик до дії. Опціонально можна додати заголовок та банер, який буде використовуватись лише під час демонстрації на комп’ютерах.

Переваги формату: користувач не може пропустити відеооголошення, а значить, навіть за 6 секунд рекламодавець ладен донести потрібний меседж для аудиторії. Варто добре опрацювати відео — використовувати яскраві образи, бути лаконічним та зрозумілим. До того ж користувачі так втомились від тридцяти- чи навіть 15-тисекундних роликів, що дуже швидко тиснуть кнопку пропуску і не беруть до уваги рекламну інформацію в довгих рекламних оголошеннях. Тому користуйтесь перевагами та не випробовуйте терпіння глядачів.

Одним з цікавих прикладів для Bumper Ads буде рекламна кампанія Road Lodge, де показують за 6 секунд, що саме їхній готель кращий для відпочинку як вдома, а не для вечірок. Компанія Road Lodge зробила рекламне оголошення лаконічним та яскравим:

Ще один цікавий приклад для Bumper Ads — відео how to або «як зробити щось самостійно», щоб показати, як вирішити проблему за допомогою вашого продукту.

Яскравий приклад такого рекламного оголошення — швидкі сніданки від KELLOGG’S:

Висновки

За декілька років на рекламному фронті відбулись колосальні зміни та нові відоформати — лише маленька частка цих змін. Пам’ятаємо, що зараз відеокампанії підходять не лише для підвищення охвату, впізнаваності бренду, але й для стимулювання користувачів до цільових дій: