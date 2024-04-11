Що таке банерна реклама, та Як її запустити

Що таке банерна реклама, та Як її запустити

Банерна реклама — це будь-яка інтернет-реклама у форматі зображення (банера). Вона використовується для привернення уваги до послуги або продукту та ефективно застосовується у найрізноманітніших сферах бізнесу.

В цій статті розгляну найпопулярніші системи для банерної реклами, принципи її роботи та дам кілька рекомендацій щодо створення.

В чому ціль банерної реклами

Як у випадку з класичними банерами на вулицях міст, мета медійної реклами — познайомити з брендом, товаром, послугою. Заволодіти увагою та спонукати до дії. Ціль банера залежить від цілі кампанії, наприклад:

привернення уваги нової аудиторії до бізнесу;

стимулювання взаємодії з тими, хто вже знайомий з брендом;

спонукання до повторних дій вже наявних клієнтів.

Коли розібралися з метою, варто зрозуміти, як саме і де показати рекламу аудиторії. Google i Meta мають відповідний функціонал.

Розміри банерної реклами та її приклади

Розмір банера та його форма бувають абсолютно різними й залежать від місця розміщення:

Наприклад, Google Ads пропонує такі формати банерної реклами в рамках кампанії Google Display Network (GDN):

Окрім варіантів вище, що звуться графічними оголошеннями, Google також пропонує функціонал адаптивних оголошень.

Для адаптивних потрібен один квадратний банер та один з відношенням сторін 1,91:1. В такому розмірі можна додати до 15 варіантів зображень, наприклад, якщо хочете їх протестувати. Google самостійно адаптує їх під різні місця розміщення.

Перевага цього типу оголошень — немає потреби робити багато банерів в різних розмірах.

До адаптивних банерів також треба додати логотип, заголовки та описи. Google комбінуватиме зображення та тексти залежно від доступних рекламних місць. Ось як це виглядає:

У Meta менше варіантів по розмірах банерів.

1200x1200.

Місця показу у Facebook: Feed, In-Stream Ads for Videos, Reels, Marketplace.

Місця показу в Instagram: Interesting, Reels, Profile Feed, Search results. 1080х1920.

Місця показу у Facebook: Stories, Reels.

Місця показу в Instagram: Stories, Reels. 1200х628

Місця показу у Facebook: Right Column, Search results.

Ось як виглядають оголошення у Meta:

Це не всі варіанти, більше ви зможете побачити у власному рекламному акаунті.

Як розмістити банерну рекламу

Google та Meta мають власні рекламні системи для показу оголошень: Google Ads та Meta Ads Manager.

Розміщення банерної реклами через Google

Показує медійну рекламу в наступних типах кампаній:

GDN (Google Display Network);

Performance Max;

Demand Gen.

В цій системі є багато інших типів кампаній, але тільки ці розраховані на оголошення із зображеннями.

Банер в кампанії типу GDN показується на вебсайтах-партнерах, у мобільних застосунках, а також у YouTube та Gmail. В кампанії одночасно доступні для показу графічні та адаптивні оголошення.

Максимальний розмір одного банера — 150 КБ.

Максимальна кількість банерів — один для одного графічного оголошення й один для 15 (або менше) адаптивних оголошень.

Формати — JPG / PNG.

У Performance Max банер буде показуватись на вебсайтах-партнерах, у мобільних застосунках, а також у YouTube та Gmail. Тут вже немає графічних чи адаптивних оголошень, але умови до розміру зображень Performance Max такі ж, як і для адаптивного оголошення:

квадратне 1:1;

прямокутне 1,91:1.

Окрім зображень обов’язково потрібно додати тексти заголовків, описів та логотип у форматі 1:1 та 4:1.

Максимальний розмір одного банера — 5120 КБ.

Максимальна кількість банерів — 20.

Формати — JPG / PNG.

Demand Gen розміщує банер у YouTube, Gmail та стрічці рекомендацій Google. В цій кампанії доступні три типи зображень по відношенню сторін: 1:1, 1,91:1, 4:5. Окрім зображень обов’язково потрібно додати тексти заголовків та описів, логотип у форматі 1:1 та 4:1.

Максимальний розмір одного банера — 5 МБ.

Максимальна кількість банерів — 20.

Формати — JPG/PNG.

Банери — лише частина функціонала цих кампаній. Наприклад, у Performance Max ви з легкістю зможете розмістити відеорекламу або ж рекламу з картками товарів, як на прикладі нижче:



Але, звичайно, робота з Google Ads потребує часу та навичок. Якщо ви налаштовані розбиратися в усьому самостійно, добре дослідіть можливості рекламних систем, які вас цікавлять. Точно у пригоді стануть консультації від спеціалістів або курси по роботі з конкретною рекламною системою. Або ж зверніться до фахівців Netpeak Ukraine.

Розміщення банерної реклами через Meta

Meta показує банерну рекламу в будь-якій кампанії, незалежно від її цілі. Щоб створити оголошення в Meta, потрібно мати кабінет у Meta Ads Manager, створений за допомогою сторінки у Facebook:

На сторінці Ads Manager натисніть на зелену кнопку для створення першої рекламної кампанії:

Для ефективної роботи з Meta Ads потрібне розуміння цілей кампаній, логіки створення аудиторій та багато іншого. Більше про роботу в Meta Ads писала моя колега в статті про типи аудиторій і параметри таргетингу Facebook.

Інші варіанти розміщення

Окрім розміщення банерів через рекламний кабінет Google чи Meta, є сторонні рекламні сервіси, наприклад, AdMixer. До речі, почитайте цікаві кейси використання реклами в AdMixer та DV360 спеціалістами Netpeak Ukraine:

Ще одним з варіантів є пряма комунікація з власниками сайтів, реклама на яких вам цікава.

Або ж із власниками сторінок у Facebook чи Instagram (блогери, інфлюенсери). Якщо вам підходить аудиторія, яка дивиться цього блогера і йому підходить ваш продукт — завжди можна домовитись напряму.

Також банерна реклама доступна з інших, менш поширених системах: Microsoft (Bing), LinkedIn, Twitter (X), Quora тощо. Зверніть увагу, що на кожній з цих платформ свої обмеження та вимоги.

Рекомендації зі створення банерів

Ви можете створити рекламне зображення як своїми руками, так і делегувавши цю справу. Але навіть якщо ви делегуєте, потрібно розуміти ціль оголошення і пояснити її дизайнеру.

Я підготувала рекомендації щодо створення рекламних зображень:

Вирішіть, хто є вашою аудиторією. Ці люди вже знають про вас чи ще ні? Добре подумайте над тим, які у них потреби. Що унікального ви пропонуєте їм? Чітко сформулюйте меседж. Про що саме хочете розповісти в оголошенні? Зазвичай меседж на банерах буває двох типів — раціональний чи емоційний.

Раціональний апелює до розуму людини. Ви пропонуєте товар або послугу мовою фактів, логіки. Такі банери часто інформують про акцію або просувають продукт, який коштує недешево, і потенційний клієнт точно буде обдумувати користь такої покупки.





Емоційний меседж апелює до стану людини та її почуттів. Це красиві слогани та влучні фрази. Часто використовуються у рекламі прикрас, або солодощів, можуть зустрічатися в рекламі преміальних авто.





Не більше 20% тексту. Увесь інший простір відведіть під зображення, візуальна частина дуже важлива. Фото мають бути не просто якісними, а й цікавими, привертати увагу, викликати емоції. Шрифт та кольори важливі, вони впливають на сприйняття бренду людиною.



Наприклад, ваша цільова аудиторія — клієнти із середнім доходом або нижче, а у рекламі ви використовуєте багато золотого чи чорного кольорів. Це може відлякувати потенційних клієнтів, адже таке поєднання візуально здорожчує товар чи послуги.

Як зробити банерну рекламу ефективнішою

Перевіряйте звіти по рекламі. У кожній системі є звіти, які надають інформацію по ефективності окремих оголошень і цілої кампанії. Вимикайте оголошення на сегменти аудиторії, показ у конкретний час доби, або ж певне місце показу реклами, якщо воно не дає результатів. Звертайте увагу на % CTR (click through rate) — відсоток клікабельності оголошення. Якщо він дуже низький, тестуйте інші банери та пропозиції, можливо меседж не цікавий аудиторії, або ж ви показуєте його не тим людям. Перевіряйте меседж оголошення. Буває, що % CTR навпаки дуже високий, але результатів все одно немає. Тоді найімовірніше проблема в самому оголошенні. Можливо аудиторії цікаво, але до покупки вона не доходить, бо лінк в оголошенні веде не на ту цільову сторінку. Оптимізуйте оголошення та проводьте тестування. Вдалий банер не приводитиме клієнтів вічно. Оновлювати варто не лише зображення, але й меседж. Також не зайвим буде тестувати різні меседжі та порівнювати результати.

Як розмістити банерну рекламу на власному сайті

Якщо ви маєте сайт з достатнім трафіком, можете розміщувати банери інших рекламодавців.

Google створив власну спільноту партнерів. Приєднавшись до неї, ви дозволите розміщувати рекламу на своєму сайті й отримаєте за це прибуток. Як стати партнером, детально розписано в Google AdSense.

Щодо інших сервісів, зокрема Admixer, умови для співпраці розміщені на офіційних сайтах цих сервісів.

Висновок