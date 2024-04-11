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Що таке банерна реклама, та Як її запустити
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Євгенія Кузьміна

Банерна реклама — це будь-яка інтернет-реклама у форматі зображення (банера). Вона використовується для привернення уваги до послуги або продукту та ефективно застосовується у найрізноманітніших сферах бізнесу. 

В цій статті розгляну найпопулярніші системи для банерної реклами, принципи її роботи та дам кілька рекомендацій щодо створення.

  1. В чому ціль банерної реклами.
  2. Приклади банерної реклами та її розміри. 
  3. Як розмістити банерну рекламу.
  4. Рекомендації для створення банерів.
  5. Як зрозуміти, що банерна реклама ефективна.
  6. Як розмістити банерну рекламу на власному сайті.

В чому ціль банерної реклами

Як у випадку з класичними банерами на вулицях міст, мета медійної реклами — познайомити з брендом, товаром, послугою. Заволодіти увагою та спонукати до дії. Ціль банера залежить від цілі кампанії, наприклад:

  • привернення уваги нової аудиторії до бізнесу;
  • стимулювання взаємодії з тими, хто вже знайомий з брендом;
  • спонукання до повторних дій вже наявних клієнтів.

Коли розібралися з метою, варто зрозуміти, як саме і де показати рекламу аудиторії. Google i Meta мають відповідний функціонал. 

Розміри банерної реклами та її приклади

Розмір банера та його форма бувають абсолютно різними й залежать від місця розміщення: 

Розмір банера та його форма бувають абсолютно різними й залежать від місця розміщення_1

Розмір банера та його форма бувають абсолютно різними й залежать від місця розміщення_2

Розмір банера та його форма бувають абсолютно різними й залежать від місця розміщення_3

Наприклад, Google Ads пропонує такі формати банерної реклами в рамках кампанії Google Display Network (GDN): 

формати банерної реклами в рамках кампанії Google Display Network

Окрім варіантів вище, що звуться графічними оголошеннями, Google також пропонує функціонал адаптивних оголошень

Для адаптивних потрібен один квадратний банер та один з відношенням сторін 1,91:1. В такому розмірі можна додати до 15 варіантів зображень, наприклад, якщо хочете їх протестувати. Google самостійно адаптує їх під різні місця розміщення. 

Перевага цього типу оголошень — немає потреби робити багато банерів в різних розмірах. 

До адаптивних банерів також треба додати логотип, заголовки та описи. Google комбінуватиме зображення та тексти залежно від доступних рекламних місць. Ось як це виглядає: 

Приклади банерів в гугл

У Meta менше варіантів по розмірах банерів. 

  1. 1200x1200.
    Місця показу у Facebook: Feed, In-Stream Ads for Videos, Reels, Marketplace.
    Місця показу в Instagram: Interesting, Reels, Profile Feed, Search results.
  2. 1080х1920.
    Місця показу у Facebook: Stories, Reels.
    Місця показу в Instagram: Stories, Reels.
  3. 1200х628
    Місця показу у Facebook: Right Column, Search results.

Ось як виглядають оголошення у Meta:

Приклад оголошень у Мета_1

Приклад оголошень у Мета_2

Це не всі варіанти, більше ви зможете побачити у власному рекламному акаунті.

Як розмістити банерну рекламу

Google та Meta мають власні рекламні системи для показу оголошень: Google Ads та Meta Ads Manager. 

Розміщення банерної реклами через Google

Показує медійну рекламу в наступних типах кампаній: 

  • GDN (Google Display Network);
  • Performance Max;
  • Demand Gen. 

В цій системі є багато інших типів кампаній, але тільки ці розраховані на оголошення із зображеннями.

Банер в кампанії типу GDN показується на вебсайтах-партнерах, у мобільних застосунках, а також у YouTube та Gmail. В кампанії одночасно доступні для показу графічні та адаптивні оголошення.

Максимальний розмір одного банера — 150 КБ.
Максимальна кількість банерів — один для одного графічного оголошення й один для 15 (або менше) адаптивних оголошень.
Формати — JPG / PNG.

У Performance Max банер буде показуватись на вебсайтах-партнерах, у мобільних застосунках, а також у YouTube та Gmail. Тут вже немає графічних чи адаптивних оголошень, але умови до розміру зображень Performance Max такі ж, як і для адаптивного оголошення:

  • квадратне 1:1;
  • прямокутне 1,91:1.

Окрім зображень обов’язково потрібно додати тексти заголовків, описів та логотип у форматі 1:1 та 4:1.

Максимальний розмір одного банера — 5120 КБ.
Максимальна кількість банерів — 20.
Формати — JPG / PNG.

Demand Gen розміщує банер у YouTube, Gmail та стрічці рекомендацій Google. В цій кампанії доступні три типи зображень по відношенню сторін: 1:1, 1,91:1, 4:5. Окрім зображень обов’язково потрібно додати тексти заголовків та описів, логотип у форматі 1:1 та 4:1.

Максимальний розмір одного банера — 5 МБ.
Максимальна кількість банерів — 20.
Формати — JPG/PNG.

Банери — лише частина функціонала цих кампаній. Наприклад, у Performance Max ви з легкістю зможете розмістити відеорекламу або ж рекламу з картками товарів, як на прикладі нижче:

Реклама з товарними картками
Але, звичайно, робота з Google Ads потребує часу та навичок. Якщо ви налаштовані розбиратися в усьому самостійно, добре дослідіть можливості рекламних систем, які вас цікавлять. Точно у пригоді стануть консультації від спеціалістів або курси по роботі з конкретною рекламною системою. Або ж зверніться до фахівців Netpeak Ukraine.

Розміщення банерної реклами через Meta

Meta показує банерну рекламу в будь-якій кампанії, незалежно від її цілі. Щоб створити оголошення в Meta, потрібно мати кабінет у Meta Ads Manager, створений за допомогою сторінки у Facebook:

Як зайти в рекламний кабінет мета

На сторінці Ads Manager натисніть на зелену кнопку для створення першої рекламної кампанії:

Створити оглошення в Мета

Для ефективної роботи з Meta Ads потрібне розуміння цілей кампаній, логіки створення аудиторій та багато іншого. Більше про роботу в Meta Ads писала моя колега в статті про типи аудиторій і параметри таргетингу Facebook.

Інші варіанти розміщення

Окрім розміщення банерів через рекламний кабінет Google чи Meta, є сторонні рекламні сервіси, наприклад, AdMixer. До речі, почитайте цікаві кейси використання реклами в AdMixer та DV360 спеціалістами Netpeak Ukraine:

  1. Як під час війни ефективно залишатись в медійному просторі — кейс Укрпошти.
  2. Як ефективно просувати страховий бізнес за допомогою медійної реклами — кейс ARX

Ще одним з варіантів є пряма комунікація з власниками сайтів, реклама на яких вам цікава. 

Або ж із власниками сторінок у Facebook чи Instagram (блогери, інфлюенсери). Якщо вам підходить аудиторія, яка дивиться цього блогера і йому підходить ваш продукт — завжди можна домовитись напряму. 

Також банерна реклама доступна з інших, менш поширених системах: Microsoft (Bing), LinkedIn, Twitter (X), Quora тощо. Зверніть увагу, що на кожній з цих платформ свої обмеження та вимоги.

Рекомендації зі створення банерів

Ви можете створити рекламне зображення як своїми руками, так і делегувавши цю справу. Але навіть якщо ви делегуєте, потрібно розуміти ціль оголошення і пояснити її дизайнеру.

Я підготувала рекомендації щодо створення рекламних зображень:

  1. Вирішіть, хто є вашою аудиторією. Ці люди вже знають про вас чи ще ні? Добре подумайте над тим, які у них потреби. Що унікального ви пропонуєте їм? 
  2. Чітко сформулюйте меседж. Про що саме хочете розповісти в оголошенні? Зазвичай меседж на банерах буває двох типів — раціональний чи емоційний.

Раціональний апелює до розуму людини. Ви пропонуєте товар або послугу мовою фактів, логіки. Такі банери часто інформують про акцію або просувають продукт, який коштує недешево, і потенційний клієнт точно буде обдумувати користь такої покупки. 

Раціональний меседж


Емоційний меседж апелює до стану людини та її почуттів. Це красиві слогани та влучні фрази. Часто використовуються у рекламі прикрас, або солодощів, можуть зустрічатися в рекламі преміальних авто.

Емоційний меседж

  1. Не більше 20% тексту. Увесь інший простір відведіть під зображення, візуальна частина дуже важлива. Фото мають бути не просто якісними, а й цікавими, привертати увагу, викликати емоції.
  2. Шрифт та кольори важливі, вони впливають на сприйняття бренду людиною.

    Наприклад, ваша цільова аудиторія — клієнти із середнім доходом або нижче, а у рекламі ви використовуєте багато золотого чи чорного кольорів. Це може відлякувати потенційних клієнтів, адже таке поєднання візуально здорожчує товар чи послуги.

 Приклад чорнозолотого банера

Як зробити банерну рекламу ефективнішою

  1. Перевіряйте звіти по рекламі. У кожній системі є звіти, які надають інформацію по ефективності окремих оголошень і цілої кампанії. Вимикайте оголошення на сегменти аудиторії, показ у  конкретний час доби, або ж певне місце показу реклами, якщо воно не дає результатів.
  2. Звертайте увагу на % CTR (click through rate) — відсоток клікабельності оголошення. Якщо він дуже низький, тестуйте інші банери та пропозиції, можливо меседж не цікавий аудиторії, або ж ви показуєте його не тим людям. 
  3. Перевіряйте меседж оголошення. Буває, що % CTR навпаки дуже високий, але результатів все одно немає. Тоді найімовірніше проблема в самому оголошенні. Можливо аудиторії цікаво, але до покупки вона не доходить, бо лінк в оголошенні веде не на ту цільову сторінку. 
  4. Оптимізуйте оголошення та проводьте тестування. Вдалий банер не приводитиме клієнтів вічно. Оновлювати варто не лише зображення, але й меседж. Також не зайвим буде тестувати різні меседжі та порівнювати результати.

Як розмістити банерну рекламу на власному сайті

Якщо ви маєте сайт з достатнім трафіком, можете розміщувати банери інших рекламодавців. 

Google створив власну спільноту партнерів. Приєднавшись до неї, ви дозволите розміщувати рекламу на своєму сайті й отримаєте за це прибуток. Як стати партнером, детально розписано в Google AdSense

Щодо інших сервісів, зокрема Admixer, умови для співпраці розміщені на офіційних сайтах цих сервісів.

Висновок

  1. Банерна (медійна) реклама — будь-яка інтернет-реклама у форматі зображення. Вона часто асоціюється саме з зображеннями на вебсайтах, але це не тільки вони, а також банери в соціальних мережах та мобільних застосунках.
  2. Найпоширеніші сервіси для розміщення банерної реклами — Google та Meta. Кожен з них має свої вимоги до розмірів зображення в рекламі. Для розміщення необхідно мати рекламні кабінети у цих сервісах. 
  3. В Google Ads банерні оголошення присутні в рамках кампаній Google Display Network, Performance Max і Demand Gen. В Meta банерні оголошення доступні в усіх типах кампаній.
  4. Запустити медійну рекламу також можна через сторонні системи, такі як Admixer, при прямому контакті з власником сайту або через менш поширені рекламні системи на кшталт Microsoft (Bing), LinkedIn, Twitter (X), Quora.
  5. При створенні банера звертайте увагу на потрібні розміри зображення, продумуйте текст, колірну гаму та шрифт. 
  6. Для підвищення ефективності реклами, регулярно перевіряйте звіти та саме оголошення, звертайте увагу на % CTR та не забувайте оптимізувати кампанію. 
Євгенія Кузьміна

Завжди хотіла, щоб моя робота була корисна соціуму та приносила видимі покращення людям. Професія PPC маркетолога ідеально підійшла під цю роль.

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