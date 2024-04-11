Що таке банерна реклама, та Як її запустити
Банерна реклама — це будь-яка інтернет-реклама у форматі зображення (банера). Вона використовується для привернення уваги до послуги або продукту та ефективно застосовується у найрізноманітніших сферах бізнесу.
В цій статті розгляну найпопулярніші системи для банерної реклами, принципи її роботи та дам кілька рекомендацій щодо створення.
- В чому ціль банерної реклами.
- Приклади банерної реклами та її розміри.
- Як розмістити банерну рекламу.
- Рекомендації для створення банерів.
- Як зрозуміти, що банерна реклама ефективна.
- Як розмістити банерну рекламу на власному сайті.
В чому ціль банерної реклами
Як у випадку з класичними банерами на вулицях міст, мета медійної реклами — познайомити з брендом, товаром, послугою. Заволодіти увагою та спонукати до дії. Ціль банера залежить від цілі кампанії, наприклад:
- привернення уваги нової аудиторії до бізнесу;
- стимулювання взаємодії з тими, хто вже знайомий з брендом;
- спонукання до повторних дій вже наявних клієнтів.
Коли розібралися з метою, варто зрозуміти, як саме і де показати рекламу аудиторії. Google i Meta мають відповідний функціонал.
Розміри банерної реклами та її приклади
Розмір банера та його форма бувають абсолютно різними й залежать від місця розміщення:
Наприклад, Google Ads пропонує такі формати банерної реклами в рамках кампанії Google Display Network (GDN):
Окрім варіантів вище, що звуться графічними оголошеннями, Google також пропонує функціонал адаптивних оголошень.
Для адаптивних потрібен один квадратний банер та один з відношенням сторін 1,91:1. В такому розмірі можна додати до 15 варіантів зображень, наприклад, якщо хочете їх протестувати. Google самостійно адаптує їх під різні місця розміщення.
Перевага цього типу оголошень — немає потреби робити багато банерів в різних розмірах.
До адаптивних банерів також треба додати логотип, заголовки та описи. Google комбінуватиме зображення та тексти залежно від доступних рекламних місць. Ось як це виглядає:
У Meta менше варіантів по розмірах банерів.
- 1200x1200.
Місця показу у Facebook: Feed, In-Stream Ads for Videos, Reels, Marketplace.
Місця показу в Instagram: Interesting, Reels, Profile Feed, Search results.
- 1080х1920.
Місця показу у Facebook: Stories, Reels.
Місця показу в Instagram: Stories, Reels.
- 1200х628
Місця показу у Facebook: Right Column, Search results.
Ось як виглядають оголошення у Meta:
Це не всі варіанти, більше ви зможете побачити у власному рекламному акаунті.
Як розмістити банерну рекламу
Google та Meta мають власні рекламні системи для показу оголошень: Google Ads та Meta Ads Manager.
Розміщення банерної реклами через Google
Показує медійну рекламу в наступних типах кампаній:
- GDN (Google Display Network);
- Performance Max;
- Demand Gen.
В цій системі є багато інших типів кампаній, але тільки ці розраховані на оголошення із зображеннями.
Банер в кампанії типу GDN показується на вебсайтах-партнерах, у мобільних застосунках, а також у YouTube та Gmail. В кампанії одночасно доступні для показу графічні та адаптивні оголошення.
Максимальний розмір одного банера — 150 КБ.
Максимальна кількість банерів — один для одного графічного оголошення й один для 15 (або менше) адаптивних оголошень.
Формати — JPG / PNG.
У Performance Max банер буде показуватись на вебсайтах-партнерах, у мобільних застосунках, а також у YouTube та Gmail. Тут вже немає графічних чи адаптивних оголошень, але умови до розміру зображень Performance Max такі ж, як і для адаптивного оголошення:
- квадратне 1:1;
- прямокутне 1,91:1.
Окрім зображень обов’язково потрібно додати тексти заголовків, описів та логотип у форматі 1:1 та 4:1.
Максимальний розмір одного банера — 5120 КБ.
Максимальна кількість банерів — 20.
Формати — JPG / PNG.
Demand Gen розміщує банер у YouTube, Gmail та стрічці рекомендацій Google. В цій кампанії доступні три типи зображень по відношенню сторін: 1:1, 1,91:1, 4:5. Окрім зображень обов’язково потрібно додати тексти заголовків та описів, логотип у форматі 1:1 та 4:1.
Максимальний розмір одного банера — 5 МБ.
Максимальна кількість банерів — 20.
Формати — JPG/PNG.
Банери — лише частина функціонала цих кампаній. Наприклад, у Performance Max ви з легкістю зможете розмістити відеорекламу або ж рекламу з картками товарів, як на прикладі нижче:
Але, звичайно, робота з Google Ads потребує часу та навичок. Якщо ви налаштовані розбиратися в усьому самостійно, добре дослідіть можливості рекламних систем, які вас цікавлять. Точно у пригоді стануть консультації від спеціалістів або курси по роботі з конкретною рекламною системою. Або ж зверніться до фахівців Netpeak Ukraine.
Розміщення банерної реклами через Meta
Meta показує банерну рекламу в будь-якій кампанії, незалежно від її цілі. Щоб створити оголошення в Meta, потрібно мати кабінет у Meta Ads Manager, створений за допомогою сторінки у Facebook:
На сторінці Ads Manager натисніть на зелену кнопку для створення першої рекламної кампанії:
Для ефективної роботи з Meta Ads потрібне розуміння цілей кампаній, логіки створення аудиторій та багато іншого. Більше про роботу в Meta Ads писала моя колега в статті про типи аудиторій і параметри таргетингу Facebook.
Інші варіанти розміщення
Окрім розміщення банерів через рекламний кабінет Google чи Meta, є сторонні рекламні сервіси, наприклад, AdMixer. До речі, почитайте цікаві кейси використання реклами в AdMixer та DV360 спеціалістами Netpeak Ukraine:
- Як під час війни ефективно залишатись в медійному просторі — кейс Укрпошти.
- Як ефективно просувати страховий бізнес за допомогою медійної реклами — кейс ARX.
Ще одним з варіантів є пряма комунікація з власниками сайтів, реклама на яких вам цікава.
Або ж із власниками сторінок у Facebook чи Instagram (блогери, інфлюенсери). Якщо вам підходить аудиторія, яка дивиться цього блогера і йому підходить ваш продукт — завжди можна домовитись напряму.
Також банерна реклама доступна з інших, менш поширених системах: Microsoft (Bing), LinkedIn, Twitter (X), Quora тощо. Зверніть увагу, що на кожній з цих платформ свої обмеження та вимоги.
Рекомендації зі створення банерів
Ви можете створити рекламне зображення як своїми руками, так і делегувавши цю справу. Але навіть якщо ви делегуєте, потрібно розуміти ціль оголошення і пояснити її дизайнеру.
Я підготувала рекомендації щодо створення рекламних зображень:
- Вирішіть, хто є вашою аудиторією. Ці люди вже знають про вас чи ще ні? Добре подумайте над тим, які у них потреби. Що унікального ви пропонуєте їм?
- Чітко сформулюйте меседж. Про що саме хочете розповісти в оголошенні? Зазвичай меседж на банерах буває двох типів — раціональний чи емоційний.
Раціональний апелює до розуму людини. Ви пропонуєте товар або послугу мовою фактів, логіки. Такі банери часто інформують про акцію або просувають продукт, який коштує недешево, і потенційний клієнт точно буде обдумувати користь такої покупки.
Емоційний меседж апелює до стану людини та її почуттів. Це красиві слогани та влучні фрази. Часто використовуються у рекламі прикрас, або солодощів, можуть зустрічатися в рекламі преміальних авто.
- Не більше 20% тексту. Увесь інший простір відведіть під зображення, візуальна частина дуже важлива. Фото мають бути не просто якісними, а й цікавими, привертати увагу, викликати емоції.
- Шрифт та кольори важливі, вони впливають на сприйняття бренду людиною.
Наприклад, ваша цільова аудиторія — клієнти із середнім доходом або нижче, а у рекламі ви використовуєте багато золотого чи чорного кольорів. Це може відлякувати потенційних клієнтів, адже таке поєднання візуально здорожчує товар чи послуги.
Як зробити банерну рекламу ефективнішою
- Перевіряйте звіти по рекламі. У кожній системі є звіти, які надають інформацію по ефективності окремих оголошень і цілої кампанії. Вимикайте оголошення на сегменти аудиторії, показ у конкретний час доби, або ж певне місце показу реклами, якщо воно не дає результатів.
- Звертайте увагу на % CTR (click through rate) — відсоток клікабельності оголошення. Якщо він дуже низький, тестуйте інші банери та пропозиції, можливо меседж не цікавий аудиторії, або ж ви показуєте його не тим людям.
- Перевіряйте меседж оголошення. Буває, що % CTR навпаки дуже високий, але результатів все одно немає. Тоді найімовірніше проблема в самому оголошенні. Можливо аудиторії цікаво, але до покупки вона не доходить, бо лінк в оголошенні веде не на ту цільову сторінку.
- Оптимізуйте оголошення та проводьте тестування. Вдалий банер не приводитиме клієнтів вічно. Оновлювати варто не лише зображення, але й меседж. Також не зайвим буде тестувати різні меседжі та порівнювати результати.
Як розмістити банерну рекламу на власному сайті
Якщо ви маєте сайт з достатнім трафіком, можете розміщувати банери інших рекламодавців.
Google створив власну спільноту партнерів. Приєднавшись до неї, ви дозволите розміщувати рекламу на своєму сайті й отримаєте за це прибуток. Як стати партнером, детально розписано в Google AdSense.
Щодо інших сервісів, зокрема Admixer, умови для співпраці розміщені на офіційних сайтах цих сервісів.
Висновок
- Банерна (медійна) реклама — будь-яка інтернет-реклама у форматі зображення. Вона часто асоціюється саме з зображеннями на вебсайтах, але це не тільки вони, а також банери в соціальних мережах та мобільних застосунках.
- Найпоширеніші сервіси для розміщення банерної реклами — Google та Meta. Кожен з них має свої вимоги до розмірів зображення в рекламі. Для розміщення необхідно мати рекламні кабінети у цих сервісах.
- В Google Ads банерні оголошення присутні в рамках кампаній Google Display Network, Performance Max і Demand Gen. В Meta банерні оголошення доступні в усіх типах кампаній.
- Запустити медійну рекламу також можна через сторонні системи, такі як Admixer, при прямому контакті з власником сайту або через менш поширені рекламні системи на кшталт Microsoft (Bing), LinkedIn, Twitter (X), Quora.
- При створенні банера звертайте увагу на потрібні розміри зображення, продумуйте текст, колірну гаму та шрифт.
- Для підвищення ефективності реклами, регулярно перевіряйте звіти та саме оголошення, звертайте увагу на % CTR та не забувайте оптимізувати кампанію.
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