Рекламний ринок України у 2025: +16% зростання за новим прогнозом

Рекламний ринок України у 2025: +16% зростання за новим прогнозом

Після першого півріччя 2025 року Всеукраїнська рекламна коаліція (ВРК) оновила свій грудневий прогноз: в порівнянні з попереднім роком ринок реклами й комунікацій зростатиме, але трохи повільніше, ніж очікувалося.

Ключові зміни прогнозу на поточний рік

Очікуване зростання — +16% проти 2024 року, або 34,4 млрд грн. Прогноз зменшено на 2% через повільніше відновлення ТБ та радіо. Потенційна загроза обстрілів інфраструктури восени — головний фактор ризику.

Розподіл за всіма сегментами демонструє стабільне зростання порівняно з 2024 роком.

Digital-реклама

Напрям Прогноз 2025 (серпень), млн грн Зміна до 2024, % Банерна реклама, оголошення в соцмережах, rich media 11 384 +15% Цифрове відео, включно з YouTube (без CTV) 8 404 +15% ВСЬОГО ІНТЕРНЕТ МЕДІА 19 789 +15% Пошук (платна видача, включно з GDN) 28 403 +40% Інфлюенсер-маркетинг 856 +20% SMM 1 236 +50% SEO 2 251 +20% Інший digital 621 +30% ВСЬОГО ІНТЕРНЕТ РИНОК 53 156 +29%

ТБ-реклама

Загальний обсяг — 6,12 млрд грн, приріст +5%, що нижче очікуваних 20–25%. Причини: скорочення кількості малих і середніх рекламодавців, заборона «бетінгу», нові регуляції для фармокології.

Зовнішня реклама (OOH Media)

Загальний обсяг — 5,99 млрд грн, зростання +29%, з нього DOOH (цифрова зовнішня реклама) дала приріст +40%, тобто 1,11 млрд грн.

Радіо

Загальний обсяг — 1,19 млрд грн, приріст +15%. Категорії-лідери: ліки, автотранспорт, ювелірка, ТРЦ, страхування.

Преса

Загальний обсяг 464 млн грн, приріст +20%. Слід підкреслити попит на спеціалізовані видання та багатоканальні розміщення.

Маркетингові сервіси

Загальний обсяг 6,25 млрд грн, приріст +23%. З них:

Trade marketing — +20%, 2,29 млрд грн;

Loyalty marketing — +15%, 849 млн грн;

Consumer marketing — +25%, 1,4 млрд грн;

Event marketing & sponsorship — +30%, 1,7 млрд грн.

Ключові тренди рекламного ринку в 2025 році