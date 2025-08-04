Рекламний ринок України у 2025: +16% зростання за новим прогнозом
Після першого півріччя 2025 року Всеукраїнська рекламна коаліція (ВРК) оновила свій грудневий прогноз: в порівнянні з попереднім роком ринок реклами й комунікацій зростатиме, але трохи повільніше, ніж очікувалося.
Ключові зміни прогнозу на поточний рік
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Очікуване зростання — +16% проти 2024 року, або 34,4 млрд грн.
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Прогноз зменшено на 2% через повільніше відновлення ТБ та радіо.
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Потенційна загроза обстрілів інфраструктури восени — головний фактор ризику.
Розподіл за всіма сегментами демонструє стабільне зростання порівняно з 2024 роком.
Digital-реклама
|
Напрям
|
Прогноз 2025 (серпень), млн грн
|
Зміна до 2024, %
|
Банерна реклама, оголошення в соцмережах, rich media
|
11 384
|
+15%
|
Цифрове відео, включно з YouTube (без CTV)
|
8 404
|
+15%
|
ВСЬОГО ІНТЕРНЕТ МЕДІА
|
19 789
|
+15%
|
Пошук (платна видача, включно з GDN)
|
28 403
|
+40%
|
Інфлюенсер-маркетинг
|
856
|
+20%
|
SMM
|
1 236
|
+50%
|
SEO
|
2 251
|
+20%
|
Інший digital
|
621
|
+30%
|
ВСЬОГО ІНТЕРНЕТ РИНОК
|
53 156
|
+29%
ТБ-реклама
Загальний обсяг — 6,12 млрд грн, приріст +5%, що нижче очікуваних 20–25%. Причини: скорочення кількості малих і середніх рекламодавців, заборона «бетінгу», нові регуляції для фармокології.
Зовнішня реклама (OOH Media)
Загальний обсяг — 5,99 млрд грн, зростання +29%, з нього DOOH (цифрова зовнішня реклама) дала приріст +40%, тобто 1,11 млрд грн.
Радіо
Загальний обсяг — 1,19 млрд грн, приріст +15%. Категорії-лідери: ліки, автотранспорт, ювелірка, ТРЦ, страхування.
Преса
Загальний обсяг 464 млн грн, приріст +20%. Слід підкреслити попит на спеціалізовані видання та багатоканальні розміщення.
Маркетингові сервіси
Загальний обсяг 6,25 млрд грн, приріст +23%. З них:
-
Trade marketing — +20%, 2,29 млрд грн;
-
Loyalty marketing — +15%, 849 млн грн;
-
Consumer marketing — +25%, 1,4 млрд грн;
-
Event marketing & sponsorship — +30%, 1,7 млрд грн.
Ключові тренди рекламного ринку в 2025 році
-
Digital і зовнішня реклама — головні рушії зростання.
-
DOOH (Digital Out-of-Home) зростає найшвидше — +40%. Це екрани на вулицях, у транспорті, ТРЦ, метро. Вони замінюють класичні білборди та стають повноцінним digital-каналом.
-
Digital ТБ інтегрується і в digital-, і в ТБ-кампанії.
-
ТБ-реклама стримується регуляторними бар’єрами та нестачею «другого ешелону» рекламодавців.
-
Інфлюенсери, SMM, пошук — драйвери зростання в digital-напрямі.
-
Event і consumer marketing, які у 2024 показали +60%, наразі стабілізуються.
-
Ринок маркетингових сервісів зростає попри складні умови, завдяки гнучким форматам і комплексному підходу.
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