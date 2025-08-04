Бізнес
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Рекламний ринок України у 2025: +16% зростання за новим прогнозом 
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Наталія Барашкова

Після першого півріччя 2025 року Всеукраїнська рекламна коаліція (ВРК) оновила свій грудневий прогноз: в порівнянні з попереднім роком ринок реклами й комунікацій зростатиме, але трохи повільніше, ніж очікувалося.

Ключові зміни прогнозу на поточний рік

  1. Очікуване зростання — +16% проти 2024 року, або 34,4 млрд грн.

  2. Прогноз зменшено на 2% через повільніше відновлення ТБ та радіо.

  3. Потенційна загроза обстрілів інфраструктури восени — головний фактор ризику. 

Розподіл за всіма сегментами демонструє стабільне зростання порівняно з 2024 роком.

Рекламний ринок України у 2025

Digital-реклама

Напрям

Прогноз 2025 (серпень), млн грн

Зміна до 2024, %

Банерна реклама, оголошення в соцмережах, rich media

11 384

+15%

Цифрове відео, включно з YouTube (без CTV)

8 404

+15%

ВСЬОГО ІНТЕРНЕТ МЕДІА

19 789

+15%

Пошук (платна видача, включно з GDN)

28 403

+40%

Інфлюенсер-маркетинг

856

+20%

SMM

1 236

+50%

SEO

2 251

+20%

Інший digital

621

+30%

ВСЬОГО ІНТЕРНЕТ РИНОК

53 156

+29%

ТБ-реклама

Загальний обсяг — 6,12 млрд грн, приріст +5%, що нижче очікуваних 20–25%. Причини: скорочення кількості малих і середніх рекламодавців, заборона «бетінгу», нові регуляції для фармокології.

Зовнішня реклама (OOH Media)

Загальний обсяг — 5,99 млрд грн, зростання +29%, з нього DOOH (цифрова зовнішня реклама) дала приріст +40%, тобто 1,11 млрд грн.

Радіо

Загальний обсяг — 1,19 млрд грн, приріст +15%. Категорії-лідери: ліки, автотранспорт, ювелірка, ТРЦ, страхування.

Преса

Загальний обсяг 464 млн грн, приріст +20%. Слід підкреслити попит на спеціалізовані видання та багатоканальні розміщення.

Маркетингові сервіси 

Загальний обсяг 6,25 млрд грн, приріст +23%. З них:

  • Trade marketing — +20%, 2,29 млрд грн;

  • Loyalty marketing — +15%, 849 млн грн;

  • Consumer marketing — +25%, 1,4 млрд грн;

  • Event marketing & sponsorship — +30%, 1,7 млрд грн.

Ключові тренди рекламного ринку в 2025 році

  1. Digital і зовнішня реклама — головні рушії зростання.

  2. DOOH (Digital Out-of-Home) зростає найшвидше — +40%. Це екрани на вулицях, у транспорті, ТРЦ, метро. Вони замінюють класичні білборди та стають повноцінним digital-каналом.

  3. Digital ТБ інтегрується і в digital-, і в ТБ-кампанії.

  4. ТБ-реклама стримується регуляторними бар’єрами та нестачею «другого ешелону» рекламодавців.

  5. Інфлюенсери, SMM, пошук — драйвери зростання в digital-напрямі.

  6. Event і consumer marketing, які у 2024 показали +60%, наразі стабілізуються.

  7. Ринок маркетингових сервісів зростає попри складні умови, завдяки гнучким форматам і комплексному підходу.

Наталія Барашкова

Працюю з текстами в маркетингу з 2008 року. Редакторка в Netpeak Journal.

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