Маркетинг, що працює: як навчити рекламні алгоритми приносити більше прибутку

Маркетинг, що працює: як навчити рекламні алгоритми приносити більше прибутку

Мануальні рекламні кампанії більше не гарантують стабільного результату. Алгоритми Google Ads і Meta стали складнішими, а втрати в аналітиці — критичнішими. У такій реальності вже недостатньо просто запустити рекламу: потрібно навчити її працювати на прибуток.

У цій статті розповідаю, як активувати дані й перетворити рекламний бюджет із витрат на інвестицію — на прикладах і практиці з досвіду Netpeak.

Матеріал створено за мітапом Олександра Конівненка, Head of Web Analytics Department в Netpeak Ukraine.

Чому традиційні підходи більше не працюють

Автоматичні стратегії ставок, як-от Target CPA, Target ROAS, Maximize Conversion Value, стали стандартом у digital-рекламі. За даними Google, понад 80% рекламодавців уже використовують ці алгоритми. У Meta таких близько 60–70%.

Усе це — частина системи автоматизованих ставок (Smart Bidding), котра покладається на машинне навчання для прийняття рішень: кому показати рекламу, коли, за якою ціною та на яку конверсію оптимізувати.

На перший погляд, система сама визначає найкращі моменти для показу, враховуючи тисячі сигналів у реальному часі.

Проте всередині цих стратегій є сліпі зони, які обмежують їхню ефективність.

Алгоритми Google Ads і Meta спираються на три основні типи сигналів:

контекстні параметри — геолокація користувача, тип пристрою, мова інтерфейсу, година, день тижня;

аудиторні характеристики — наприклад, завантажені списки клієнтів, демографічні або поведінкові ознаки;

самі конверсії — події, які система вважає цінними й на яких базується оптимізація ставок.

З останнім пунктом виникає головна проблема. Алгоритм не розуміє, наскільки важлива кожна конверсія для вашого бізнесу. Для нього всі події — однакові.

Якщо хтось натиснув кнопку на сайті, заповнив форму або зробив замовлення — це вже сигнал. Але він не враховує, чи це був випадковий користувач, який зник назавжди, чи реальний клієнт із високою ймовірністю покупки.

У B2B-сегменті, за моїми спостереженнями, лише 10–30% заявок перетворюються на реальні угоди.

У ритейлі ситуація не краща: частина покупок повертається, ще частина — відбувається офлайн і не потрапляє в систему. До цього додається технічний фактор: втрати даних через блокувальники, оновлення браузерів і нестабільну роботу трекінгу.

Наприклад, у Google Analytics відхилення в обліку подій може досягати 30%. Це означає, що майже третина інформації про дії користувачів втрачається ще до того, як потрапить у рекламну систему.

Результат — алгоритм навчається на неповних або нерелевантних даних. Він оптимізує кампанії не під тих користувачів, не під ті дії й не під ту цінність. У такому режимі реклама працює «наосліп»: бюджети витрачаються, але ефективність кампаній знижується або зависає на одному рівні без зростання.

Усе це вимагає переосмислення підходу. Якщо раніше можна було запустити рекламу, налаштувати цілі й чекати результатів, то тепер цього недостатньо. Потрібно навчити систему розуміти, що саме для бізнесу є «успішною» конверсією — і працювати саме з такими даними.

Які сигнали змушують алгоритми працювати на прибуток

У сучасному маркетингу сама лише кількість конверсій уже не дає конкурентної переваги. Щоби платформи ефективно приводили прибуткових клієнтів, їм потрібні точні, бізнесово значущі сигнали. Уявіть, що ви щодня передаєте в Google Ads або Meta події, які не відображають реальну цінність користувача — алгоритм буде оптимізуватися під ті дії, що простіші, дешевші, але не приносять грошей.

Щоби змінити ситуацію, необхідно передавати не просто події, а підтверджені дані з CRM:

ліди, які пройшли кваліфікацію;

покупки з урахуванням повернень;

повторні замовлення й реальні офлайн-продажі.

Проте передача таких даних — технічно складний процес. Потрібно створити ТЗ, погодити інтеграції, налаштувати API. Це часто затягується, вимагає постійної участі розробників і демотивує команди по причині комунікаційних розсинхронів: технічні спеціалісти не розуміють як працює реклама, а маркетологи — як працює CRM.

Є альтернаитвне рішення: один раз інтегрувати CRM із хмарним сховищем, наприклад, Google BigQuery, і зберігати там очищені, підтверджені події. Далі ці дані легко передавати в Google Ads через готову інтеграцію, а в Meta — через Conversion API. У результаті система починає працювати не за кількістю, а за якістю — і приносить реальний дохід, а не просто кліки.

Призначення ставок на основі цінності конверсії: перехід від витрат до інвестицій

Автоматична оптимізація ставок може приносити прибуток — але лише за умови, що алгоритм «розуміє», на чому саме цей прибуток базується. Для цього використовується призначення ставок на основі цінності конверсії (value-based bidding) — підхід, що дає змогу передавати в рекламні системи не просто факт події (наприклад, покупки), а її реальну цінність для бізнесу.

Це може бути:

маржа, а не загальний виторг;

прогнозований LTV (lifetime value) клієнта на основі його поведінки;

ймовірність конверсії, розрахована з моделі на основі історичних даних.

Наприклад, у лідогенерації або SaaS немає чіткої «ціни» за конверсію — але можна передавати модельовану цінність кожного ліда залежно від його параметрів або стадії у воронці. Це дає алгоритмам точніше розуміння, хто з користувачів вигідніший і на кого варто робити ставку.

Один зі способів реалізувати value-based bidding — використання використання серверної версії Google Tag Manager (server-side GTM). На відміну від класичного GTM, який працює в браузері й залежить від блокувальників та стабільності фронтенду, server-side GTM переносить трекінг на сервер або в хмару.

Події надсилаються спершу на ваш сервер, де можуть бути безпечно оброблені, доповнені потрібними значеннями (наприклад, маржею або RFM-сегментом), зашифровані й лише після цього — передані в Google Ads або Meta.

Перевага Опис Централізоване управління тегами Серверне GTM забезпечує більш гнучку інтеграцію з іншими системами, дозволяючи централізовано керувати всіма тегами та збирати дані з різних джерел. Покращення захисту даних Переміщення тегів на сервер дозволяє краще контролювати передачу даних, знижуючи ризик витоку інформації та забезпечуючи відповідність вимогам конфіденційності. Зниження впливу блокувальників реклами Серверне відстеження менш залежить від клієнтського коду, що дозволяє отримувати більш повні дані, навіть якщо користувач використовує ad blockers. Підвищення якості даних Завдяки серверному збору даних зменшується імовірність втрати інформації через технічні обмеження клієнтського середовища, що сприяє точнішому аналізу поведінки користувачів. Підвищення продуктивності Серверне GTM зменшує навантаження на клієнтський браузер, що прискорює завантаження сторінок і покращує користувацький досвід.

На додаток, саме тут можна підключити модель машинного навчання, наприклад у Vertex AI (хмарна платформа від Google для розгортання та масштабування ML-моделей). Вона отримує запит на основі дій користувача, повертає прогнозовану цінність — і ця цінність додається до події в реальному часі. Усе це відбувається автоматично.

Такий підхід дає змогу точно керувати ставками та досягати більшого ROMI. Кампанії більше не орієнтуються на кількість кліків або подій — вони оптимізуються під прибуток.

Ознайомтеся зі словником бізнес-термінів, щоби краще зрозуміти фахові матеріали.

Практичні рішення від агентства Netpeak

Ми давно працюємо з повним циклом маркетингової аналітики — від трекінгу до впровадження value-based bidding і AI-рішень. Наш підхід — побудувати систему, що не потребує щоденного втручання розробників і здатна масштабуватися під будь-який бізнес.

Що реалізуємо на практиці:

інтеграція CRM з BigQuery — один раз, без нескінченних ітерацій ТЗ;

побудова наскрізної аналітики з урахуванням витрат і цінності;

збагачення подій даними з моделі й передача їх у Google Ads і Meta;

RFM-сегментація нових і повторних клієнтів;

передача двох типів конверсій — для нових і для постійних;

використання propensity modeling — прогнозування ймовірності покупки на основі поведінкових даних з GA4;

підключення Gemini у BigQuery для генерації сегментів, аналізу доменів, створення текстів і навіть креативів.

Один із наших клієнтів отримав +12% конверсій і +17% до цінності — без змін у рекламному бюджеті. Інші — збільшення доходу на 60% порівняно з тими, хто працює за старими схемами.

З чого почати: покроковий підхід

Ваш перехід до аналітики, що приносить прибуток, не обов’язково має бути складним або одномоментним. Навпаки — найкраще впроваджувати зміни поступово, у форматі test-and-learn, де кожен крок відкриває нові можливості й не зупиняє процесів.

Врахуйте, що кожен із цих кроків підсилює попередній:

Інтегрувати CRM із BigQuery або іншим хмарним сховищем — щоби мати єдине джерело правдивих, очищених даних. Передавати лише підтверджені конверсії в Google Ads і Meta — не всі підряд, а тільки ті, що мають бізнес-цінність. Підключити витрати по кампаніях — для побудови наскрізної аналітики та розрахунку реального ROMI. Сегментувати клієнтів — за частотою, сумою покупок, імовірністю конверсії. Передавати значення value — маржа, LTV, прогнозована вигода. Підключити server-side GTM і AI — для збагачення подій, створення аудиторій і автоматизації процесів.

У підсумку формується повноцінна система, у якій аналітика не просто відображає реальність, а керує нею.

Важливо: не бійтеся передавати дані. Всі персональні ідентифікатори (email, телефони) шифруються за стандартом SHA-256 ще до того, як потрапляють у рекламні системи. Жодна платформа не бачить реальні контакти.

Актуальні інструменти web-аналітики вже працюють — і саме зараз найкращий час, щоб перевести рекламу в режим інвестицій.Якщо потрібна допомога — технічна команда Netpeak Ukraine налаштує вам все, включно з API, інтерфейсами та конекторами.

Висновки