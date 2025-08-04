Маркетинг, що працює: як навчити рекламні алгоритми приносити більше прибутку
Мануальні рекламні кампанії більше не гарантують стабільного результату. Алгоритми Google Ads і Meta стали складнішими, а втрати в аналітиці — критичнішими. У такій реальності вже недостатньо просто запустити рекламу: потрібно навчити її працювати на прибуток.
У цій статті розповідаю, як активувати дані й перетворити рекламний бюджет із витрат на інвестицію — на прикладах і практиці з досвіду Netpeak.
Матеріал створено за мітапом Олександра Конівненка, Head of Web Analytics Department в Netpeak Ukraine.
Чому традиційні підходи більше не працюють
Автоматичні стратегії ставок, як-от Target CPA, Target ROAS, Maximize Conversion Value, стали стандартом у digital-рекламі. За даними Google, понад 80% рекламодавців уже використовують ці алгоритми. У Meta таких близько 60–70%.
Усе це — частина системи автоматизованих ставок (Smart Bidding), котра покладається на машинне навчання для прийняття рішень: кому показати рекламу, коли, за якою ціною та на яку конверсію оптимізувати.
На перший погляд, система сама визначає найкращі моменти для показу, враховуючи тисячі сигналів у реальному часі.
Проте всередині цих стратегій є сліпі зони, які обмежують їхню ефективність.
Алгоритми Google Ads і Meta спираються на три основні типи сигналів:
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контекстні параметри — геолокація користувача, тип пристрою, мова інтерфейсу, година, день тижня;
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аудиторні характеристики — наприклад, завантажені списки клієнтів, демографічні або поведінкові ознаки;
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самі конверсії — події, які система вважає цінними й на яких базується оптимізація ставок.
З останнім пунктом виникає головна проблема. Алгоритм не розуміє, наскільки важлива кожна конверсія для вашого бізнесу. Для нього всі події — однакові.
Якщо хтось натиснув кнопку на сайті, заповнив форму або зробив замовлення — це вже сигнал. Але він не враховує, чи це був випадковий користувач, який зник назавжди, чи реальний клієнт із високою ймовірністю покупки.
У B2B-сегменті, за моїми спостереженнями, лише 10–30% заявок перетворюються на реальні угоди.
У ритейлі ситуація не краща: частина покупок повертається, ще частина — відбувається офлайн і не потрапляє в систему. До цього додається технічний фактор: втрати даних через блокувальники, оновлення браузерів і нестабільну роботу трекінгу.
Наприклад, у Google Analytics відхилення в обліку подій може досягати 30%. Це означає, що майже третина інформації про дії користувачів втрачається ще до того, як потрапить у рекламну систему.
Результат — алгоритм навчається на неповних або нерелевантних даних. Він оптимізує кампанії не під тих користувачів, не під ті дії й не під ту цінність. У такому режимі реклама працює «наосліп»: бюджети витрачаються, але ефективність кампаній знижується або зависає на одному рівні без зростання.
Усе це вимагає переосмислення підходу. Якщо раніше можна було запустити рекламу, налаштувати цілі й чекати результатів, то тепер цього недостатньо. Потрібно навчити систему розуміти, що саме для бізнесу є «успішною» конверсією — і працювати саме з такими даними.
Які сигнали змушують алгоритми працювати на прибуток
У сучасному маркетингу сама лише кількість конверсій уже не дає конкурентної переваги. Щоби платформи ефективно приводили прибуткових клієнтів, їм потрібні точні, бізнесово значущі сигнали. Уявіть, що ви щодня передаєте в Google Ads або Meta події, які не відображають реальну цінність користувача — алгоритм буде оптимізуватися під ті дії, що простіші, дешевші, але не приносять грошей.
Щоби змінити ситуацію, необхідно передавати не просто події, а підтверджені дані з CRM:
-
ліди, які пройшли кваліфікацію;
-
покупки з урахуванням повернень;
-
повторні замовлення й реальні офлайн-продажі.
Проте передача таких даних — технічно складний процес. Потрібно створити ТЗ, погодити інтеграції, налаштувати API. Це часто затягується, вимагає постійної участі розробників і демотивує команди по причині комунікаційних розсинхронів: технічні спеціалісти не розуміють як працює реклама, а маркетологи — як працює CRM.
Є альтернаитвне рішення: один раз інтегрувати CRM із хмарним сховищем, наприклад, Google BigQuery, і зберігати там очищені, підтверджені події. Далі ці дані легко передавати в Google Ads через готову інтеграцію, а в Meta — через Conversion API. У результаті система починає працювати не за кількістю, а за якістю — і приносить реальний дохід, а не просто кліки.
Призначення ставок на основі цінності конверсії: перехід від витрат до інвестицій
Автоматична оптимізація ставок може приносити прибуток — але лише за умови, що алгоритм «розуміє», на чому саме цей прибуток базується. Для цього використовується призначення ставок на основі цінності конверсії (value-based bidding) — підхід, що дає змогу передавати в рекламні системи не просто факт події (наприклад, покупки), а її реальну цінність для бізнесу.
Це може бути:
-
маржа, а не загальний виторг;
-
прогнозований LTV (lifetime value) клієнта на основі його поведінки;
-
ймовірність конверсії, розрахована з моделі на основі історичних даних.
Наприклад, у лідогенерації або SaaS немає чіткої «ціни» за конверсію — але можна передавати модельовану цінність кожного ліда залежно від його параметрів або стадії у воронці. Це дає алгоритмам точніше розуміння, хто з користувачів вигідніший і на кого варто робити ставку.
Один зі способів реалізувати value-based bidding — використання використання серверної версії Google Tag Manager (server-side GTM). На відміну від класичного GTM, який працює в браузері й залежить від блокувальників та стабільності фронтенду, server-side GTM переносить трекінг на сервер або в хмару.
Події надсилаються спершу на ваш сервер, де можуть бути безпечно оброблені, доповнені потрібними значеннями (наприклад, маржею або RFM-сегментом), зашифровані й лише після цього — передані в Google Ads або Meta.
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Перевага
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Опис
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Централізоване управління тегами
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Серверне GTM забезпечує більш гнучку інтеграцію з іншими системами, дозволяючи централізовано керувати всіма тегами та збирати дані з різних джерел.
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Покращення захисту даних
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Переміщення тегів на сервер дозволяє краще контролювати передачу даних, знижуючи ризик витоку інформації та забезпечуючи відповідність вимогам конфіденційності.
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Зниження впливу блокувальників реклами
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Серверне відстеження менш залежить від клієнтського коду, що дозволяє отримувати більш повні дані, навіть якщо користувач використовує ad blockers.
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Підвищення якості даних
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Завдяки серверному збору даних зменшується імовірність втрати інформації через технічні обмеження клієнтського середовища, що сприяє точнішому аналізу поведінки користувачів.
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Підвищення продуктивності
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Серверне GTM зменшує навантаження на клієнтський браузер, що прискорює завантаження сторінок і покращує користувацький досвід.
На додаток, саме тут можна підключити модель машинного навчання, наприклад у Vertex AI (хмарна платформа від Google для розгортання та масштабування ML-моделей). Вона отримує запит на основі дій користувача, повертає прогнозовану цінність — і ця цінність додається до події в реальному часі. Усе це відбувається автоматично.
Такий підхід дає змогу точно керувати ставками та досягати більшого ROMI. Кампанії більше не орієнтуються на кількість кліків або подій — вони оптимізуються під прибуток.
Ознайомтеся зі словником бізнес-термінів, щоби краще зрозуміти фахові матеріали.
Практичні рішення від агентства Netpeak
Ми давно працюємо з повним циклом маркетингової аналітики — від трекінгу до впровадження value-based bidding і AI-рішень. Наш підхід — побудувати систему, що не потребує щоденного втручання розробників і здатна масштабуватися під будь-який бізнес.
Що реалізуємо на практиці:
-
інтеграція CRM з BigQuery — один раз, без нескінченних ітерацій ТЗ;
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побудова наскрізної аналітики з урахуванням витрат і цінності;
-
збагачення подій даними з моделі й передача їх у Google Ads і Meta;
-
RFM-сегментація нових і повторних клієнтів;
-
передача двох типів конверсій — для нових і для постійних;
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використання propensity modeling — прогнозування ймовірності покупки на основі поведінкових даних з GA4;
-
підключення Gemini у BigQuery для генерації сегментів, аналізу доменів, створення текстів і навіть креативів.
Один із наших клієнтів отримав +12% конверсій і +17% до цінності — без змін у рекламному бюджеті. Інші — збільшення доходу на 60% порівняно з тими, хто працює за старими схемами.
Дізнайтеся більше в наших кейсах:
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Кейс з наскрізної аналітики у ніші працевлаштування. Як об’єднати чотири джерела даних у зручних звітах.
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Кейс з наскрізної аналітики у ніші ритейлу. Як її впроваджують спеціалісти Netpeak.
З чого почати: покроковий підхід
Ваш перехід до аналітики, що приносить прибуток, не обов’язково має бути складним або одномоментним. Навпаки — найкраще впроваджувати зміни поступово, у форматі test-and-learn, де кожен крок відкриває нові можливості й не зупиняє процесів.
Врахуйте, що кожен із цих кроків підсилює попередній:
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Інтегрувати CRM із BigQuery або іншим хмарним сховищем — щоби мати єдине джерело правдивих, очищених даних.
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Передавати лише підтверджені конверсії в Google Ads і Meta — не всі підряд, а тільки ті, що мають бізнес-цінність.
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Підключити витрати по кампаніях — для побудови наскрізної аналітики та розрахунку реального ROMI.
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Сегментувати клієнтів — за частотою, сумою покупок, імовірністю конверсії.
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Передавати значення value — маржа, LTV, прогнозована вигода.
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Підключити server-side GTM і AI — для збагачення подій, створення аудиторій і автоматизації процесів.
У підсумку формується повноцінна система, у якій аналітика не просто відображає реальність, а керує нею.
Важливо: не бійтеся передавати дані. Всі персональні ідентифікатори (email, телефони) шифруються за стандартом SHA-256 ще до того, як потрапляють у рекламні системи. Жодна платформа не бачить реальні контакти.
Актуальні інструменти web-аналітики вже працюють — і саме зараз найкращий час, щоб перевести рекламу в режим інвестицій.Якщо потрібна допомога — технічна команда Netpeak Ukraine налаштує вам все, включно з API, інтерфейсами та конекторами.
Висновки
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Класичні підходи до реклами втрачають ефективність через неточні дані, поверхневу оптимізацію й обмеження трекінгу. Щоб алгоритми Google Ads і Meta приносили прибуток, потрібно передавати якісні сигнали: підтверджені конверсії, маржинальний дохід, прогнозовану цінність клієнта.
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Value-based bidding дає змогу оптимізувати кампанії на прибуток, а не просто на кількість подій.
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Системна інтеграція CRM із BigQuery і рекламними платформами відкриває доступ до глибокої сегментації, AI-моделей, серверного GTM і автоматизації.
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Компанії, які впровадили аналітичні зв’язки між даними й рекламою, отримують до +60% доходу без збільшення витрат.
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Найефективніше впроваджувати зміни поетапно: інтеграція даних → збагачення подій → оптимізація ставок → автоматизація процесів.
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Актуальні інструменти web-аналітики вже працюють — і саме зараз найкращий час, щоб перевести рекламу в режим інвестицій.
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