От автоматизации до повторных продаж: как чат-боты помогают бизнесу расти
Теряете потенциальных клиентов из-за медленных ответов менеджеров? Устали от рутинных повторяющихся задач, которые отвлекают от развития бизнеса? Хотите увеличить количество повторных покупок и повысить лояльность аудитории?
Эти и многие другие задачи могут решить чат-боты — полноценный инструмент для маркетинга, продаж и клиентской поддержки. Они помогают оптимизировать бизнес-процессы, снижать расходы и улучшать клиентский опыт. Как именно — рассказываю в этой статье.
- Что такое чат-боты
- Зачем бизнесу чат-боты
- Чат-боты как инструмент ретеншн-маркетинга
- Виды автоматизированных помощников
- Использование чат-ботов в разных нишах
- Создание ботов для мессенджеров
Что такое чат-боты
Чат-бот — это многофункциональный виртуальный помощник, который автоматизирует коммуникацию между компанией и пользователями, взаимодействуя с ними через текстовые команды. Его работа основана на заранее прописанных сценариях или технологиях обработки естественного языка (NLP) и машинного обучения, что позволяет быстро реагировать на запросы.
Среди основных функций:
- возможность осуществления массовых рассылок;
- ведение персонализированной коммуникации с пользователями;
- автоматические ответы на частые вопросы;
- выполнение рутинных задач без участия человека.
К 2027 году боты станут основным каналом обслуживания клиентов в четверти всех компаний.
Боты значительно сокращают время ответа, самостоятельно обрабатывая запросы. Это удобно как для пользователей, так и для бизнеса: первые получают быстрые ответы без длительного ожидания, а вторые могут сосредоточиться на решении более сложных задач, не выполняя рутинную работу.
По прогнозам, глобальный рынок чат-ботов к 2029 году достигнет $20 млрд, тогда как в 2024-м его объем составлял $7 млрд. Такой динамичный рост подтверждает растущий спрос на чат-боты, которые все больше интегрируются в стратегии развития современных компаний и становятся ключевым элементом автоматизации бизнес-процессов.
Зачем бизнесу чат-боты
Главное преимущество чат-ботов для бизнеса — быстрая коммуникация с пользователями и автоматизация повторяющихся процессов. Кроме того, они могут эффективно выполнять широкий спектр задач, в частности:
- Обеспечивают поддержку клиентов 24/7. Клиенты не любят ждать, а длительное ожидание ответа может снизить их интерес к покупке. Благодаря круглосуточным мгновенным ответам ботов можно поддерживать постоянный контакт с пользователями, повышая их вовлеченность на всех этапах взаимодействия с брендом.
Исследования показывают, что 64% пользователей ценят в чат-ботах доступность и активность 24/7.
- Предоставляют персонализированные рекомендации новых продуктов и услуг компании на основе алгоритмов.
Согласно опросу, проведенному в 2024 году, большинство потребителей учитывают рекомендации чат-ботов при выборе товаров:
- 36% покупателей заявили, что всегда прислушиваются к советам чат-ботов при принятии решений о покупке;
- 25% респондентов отметили, что делают это довольно часто.
- Отвечают на частые вопросы. Достаточно собрать самые распространенные запросы и добавить их в сценарий чат-бота. В дальнейшем бот будет распознавать ключевые слова и мгновенно предоставлять ответ из заранее подготовленного списка. Также он может направлять пользователей к соответствующим статьям в базе знаний, снижая нагрузку на службу поддержки.
74% клиентов отдали бы предпочтение чат-боту вместо живого оператора для поиска ответов на частые вопросы.
- Сокращается время ожидания клиента — важный фактор для бизнеса. 62% пользователей считают, что лучше взаимодействовать с чат-ботом службы поддержки, нежели ждать ответа оператора.
Скорость — главное преимущество чат-ботов. Именно она становится решающим фактором, из-за которого потребители выбирают автоматизированного ассистента вместо живого оператора.
- Собирают контактные данные. В ходе беседы чат-бот может ненавязчиво запросить адрес электронной почты или номер телефона. Это позволяет бизнесу сохранять контакт с клиентом и продолжать коммуникацию даже после завершения сеанса.
По результатам исследования Katana:
- миллениалы и представители Gen Z охотнее делятся информацией с AI по сравнению со старшими поколениями;
- респонденты с высоким уровнем дохода более довольны чат-ботами, однако все же предпочитают общение с человеком;
- мужчины доверяют ботам больше, чем женщины, когда речь идет об обмене информацией.
- Помогают оптимизировать расходы. Внедрение мощных ботов на основе искусственного интеллекта, способных обрабатывать сложные запросы, позволяет оптимизировать работу отдела клиентской поддержки.
Запуск чат-ботов требует начальных инвестиций, но в долгосрочной перспективе затраты могут быть ниже по сравнению с зарплатами операторов службы поддержки и расходами на обучение персонала.
- Улучшают внутренние процессы. Например, их можно использовать во время онбординга: новый сотрудник обращается к чат-боту и быстро получает ответ на свой вопрос. Эти помощники также ускоряют обмен информацией между отделами, автоматизируя ответы на частые запросы сотрудников.
- Помогают лучше узнать клиентов. С помощью опросников боты собирают ценные данные о потребностях клиентов. На основе полученной обратной связи компания может улучшать продукты и сервис.
Помимо перечисленных задач, чат-боты — мощный инструмент для удержания клиентов и повышения их лояльности. Как именно они способствуют этому — далее.
Чат-боты как инструмент ретеншн-маркетинга
Боты позволяют бизнесу поддерживать связь с клиентами в удобных для них каналах, персонализировать взаимодействие и стимулировать повторные покупки.
Подписка на чат-бот — это эффективный способ общения с клиентами. Пользователь дает согласие на получение сообщений, что позволяет бизнесу регулярно коммуницировать, отправлять массовые рассылки и персонализированные предложения.
Ее можно сравнить с e-mail маркетингом, когда пользователь оставляет свой e-mail и затем получает письма. Однако чат-боты обладают рядом преимуществ:
- уровень открытий выше — в среднем open rate для электронных писем составляет 20–30%, тогда как у чат-ботов этот показатель достигает 60–70%;
- низкая стоимость удержания — около 10 долларов за 1000 пользователей, а сообщения можно отправлять практически без ограничений.
Вы можете эффективно использовать чат-боты для маркетинговых коммуникаций, в частности:
- отправлять сообщения об акциях, скидках, новинках;
- напоминать о брошенных корзинах;
- стимулировать первую и повторные покупки.
Омниканальная коммуникация
Чат-боты интегрируются с различными платформами для автоматизации маркетинга и управления взаимодействием с клиентами. Такой подход позволяет коммуницировать с клиентом там, где ему удобно, повышая уровень вовлеченности и конверсию.
Почему это удобно:
- Синхронизация с e-mail и мессенджерами. Если пользователь не открыл письмо с напоминанием о брошенной корзине в течение дня, это же сообщение можно отправить ему в чат-боте.
- Персонализированные рекомендации. На основе данных об истории покупок и взаимодействии с клиентом можно предоставить боту информацию для отправки триггерных сообщений. Это позволяет предлагать наиболее релевантные товары и повышать эффективность коммуникации.
- Поддержка клиента в реальном времени. Омниканальная интеграция позволяет пользователям легко переключаться между каналами — начать общение в чат-боте, получить письмо с деталями заказа, а затем обратиться в поддержку через мессенджер.
- Единая база данных о клиентах. Чат-боты не только собирают данные о клиентах, но и могут передавать их в CRM и CDP-платформы. Например, результаты опросов, оформленные заказы или заполненные анкеты автоматически сохраняются в единой системе. Это улучшает персонализацию и делает коммуникацию более эффективной.
Таким образом, чат-боты становятся не просто сервисным инструментом, а мощным каналом коммуникации, который позволяет бизнесу взаимодействовать с клиентами в нужный момент, повышать вовлеченность и стимулировать продажи.
Виды автоматизированных помощников
Могут быть разного уровня сложности в зависимости от функционала и интеграций. Условно можно выделить три основные группы.
Простые, или сценарные боты (rule-based)
Работают на основе заранее прописанных сценариев и не требуют интеграций с CRM-системой или через API. Пользователь выбирает ответы из готовых вариантов или вводит ключевые слова, которые бот распознает.
В таких ботах можно:
- автоматизировать ответы на FAQ;
- отправлять рассылки и уведомления;
- собирать контактные данные;
- создавать простую воронку коммуникации (например, выдавать бонусы за подписку, собирать отзывы);
- перенаправлять пользователя на сайт или другую платформу, где он сможет выполнить запланированное целевое действие.
Кейс Dream — государственной электронной экосистемы управления проектами восстановления и модернизации в Украине.
У партнера был масштабный запрос — обеспечить круглосуточную связь пользователей с сервисом. По опыту нашей команды, создание чат-бота с нуля обычно занимает от 4 до 8 недель. Однако в этом критически важном проекте мы приложили максимум усилий, чтобы ускорить процесс. Уже через две недели после старта разработки пользователи получили доступ к первой версии чат-бота.
Из-за ограниченного времени команда DREAM взяла на себя разработку логики бота, создание карты коммуникаций и написание текстов. Мы же отвечали за техническую сборку и безупречное функционирование конечного продукта.
В результате чат-бот не только позволил быстро отвечать на запросы пользователей в любое время, но и снизил нагрузку на службу поддержки.
Сложные чат-боты
Интегрируются с CRM-системами и базами данных, что значительно расширяет их возможности.
Они могут:
- автоматизировать оформление заказов, бронирование или платежи;
- предоставлять информацию в реальном времени (например, проверять статус доставки);
- формировать товарные рекомендации;
- продавать и оформлять покупку прямо в боте благодаря интеграции с платежными системами.
Здесь можно реализовать практически любую бизнес-идею — спектр возможностей сложных ботов чрезвычайно широк. В Netpeak Ukraine мы разрабатываем индивидуальные решения, адаптированные под ваши запросы.
Чем больше интеграций и автоматизированных процессов — тем функциональнее и гибче чат-бот, но при этом возрастает сложность его разработки и поддержки.
Команда специалистов Netpeak Ukraine разработала чат-бота для сети медицинских учреждений «Клиника семейного врача Медея». Цель разработки — снижение нагрузки на службу поддержки, автоматизация взаимодействия с клиентами клиники, а также внедрение функций записи к врачу и напоминаний о визите.
Мы реализовали этот запрос благодаря API-интеграции с CRM-системой, что позволило наладить обмен данными о пациентах. Основные функции чат-бота:
- Запись к врачу. Пациенты могут самостоятельно выбирать удобный день и время визита, бронируя его без участия администратора.
- Проверка запланированных визитов. Возможность просматривать информацию о будущих приемах и вносить изменения при необходимости.
- Предоставление информации о услугах. Бот сообщает детали о бесплатных услугах, адресах клиник, часах работы, а также перечне врачей и их специализациях.
- Получение результатов анализов. Пользователь может отслеживать готовность результатов и загружать их через бота после завершения обработки.
- Связь с менеджером. В рабочие часы пациенты могут обратиться к администратору клиники для получения дополнительной информации или решения вопросов.
Этот проект позволил клинике автоматизировать ключевые процессы, повысить удобство взаимодействия с пациентами и сократить нагрузку на персонал.
Умные боты (AI-based)
Используют искусственный интеллект и машинное обучение для анализа запросов пользователей. Обучаются на основе истории коммуникации, что повышает их точность.
AI-боты способны:
- распознавать намерения пользователей, классифицировать запросы;
- генерировать персонализированные ответы;
- помогать операторам, подсказывая релевантные ответы на основе предыдущих диалогов;
- использовать AI-алгоритмы для подбора товаров или рекомендаций.
Главная сложность в создании такого чат-бота — обучить искусственный интеллект отвечать корректно. Это означает, что необходимо загрузить в систему соответствующие данные, разработать эффективные промпты и натренировать модель реагировать именно так, как этого ожидают пользователи.
Кейс для Readeat. Readreat — сеть книжных магазинов и онлайн-сервис по продаже книг. По запросу партнера команда Netpeak Ukraine создала виртуального ассистента. Одна из его функций — подбор книг на основе искусственного интеллекта.
Пользователь может проконсультироваться с ботом по выбору книги. Для этого достаточно указать жанр, тему или другие предпочтения.
ИИ анализирует запрос и сопоставляет его с товарным каталогом магазина. На основе этого подбирает релевантные книги, которые могут заинтересовать клиента.
Этот чат-бот синхронизирован с системой eSputnik — омниканальной платформой данных о клиентах. Благодаря этому можно анализировать просмотренные пользователем товары, поисковые запросы и покупки, а затем формировать персонализированные рекомендации.
Использование чат-ботов в разных нишах
Далее рассмотрю, как именно чат-боты помогают бизнесу в разных нишах.
Розничная торговля
Розничные магазины, особенно те, что работают онлайн, могут значительно улучшить обслуживание клиентов и оптимизировать бизнес-процессы благодаря чат-ботам. Среди преимуществ:
- быстрый поиск товаров, проверка наличия;
- предоставление информации о товаре, доставке, обмене;
- возможность оформления и отслеживания заказов;
- просмотр доступных бонусов;
- поиск ближайшего магазина;
- рассылка триггерных уведомлений (брошенная корзина, брошенный просмотр, реактивационные сообщения);
- регулярные рассылки об акциях, новинках.
Сервисные услуги
Внедрение чат-ботов для сервисных бизнесов (салоны красоты, клиники, фитнес-центры) позволяет быстро взаимодействовать с клиентами благодаря:
- автоматической записи на услуги — бронированию свободных дат и времени без необходимости звонков;
- напоминаниям о визите с возможностью изменения или отмены;
- предоставлению детальной информации об услугах и ценах;
- снижению нагрузки на администраторов.
HoReCa (отели, рестораны, кафе)
Боты задействованы в:
- приеме и обработке заказов;
- уведомлении клиентов о статусе заказа;
- бронировании столиков;
- продвижении специальных предложений, таких как акции и скидки;
- персонализированных рекомендациях на основе истории заказов;
- привлечении постоянных клиентов через бонусные программы.
Инфобизнес
Инфобизнес — это сфера, где чат-боты играют особую роль. Они не просто упрощают работу, а создают новый уровень автоматизации, который невозможно реализовать вручную. Боты позволяют быстро реагировать на запросы аудитории, поддерживать вовлеченность и значительно повышать конверсию на каждом этапе взаимодействия с клиентом.
Чат-ботам можно полностью делегировать процесс регистрации на мероприятие и напоминания о нем. После события боты автоматически отправляют персонализированные предложения участникам, что помогает поддерживать связь с аудиторией и подводить ее к покупке.
Боты эффективно работают в воронках продаж, привлекая потенциальных клиентов с помощью лид-магнитов (электронные книги, чек-листы, бесплатные курсы).
Бот проводит пользователя через серию сообщений, направленных на принятие решения о покупке.
Во время прямых эфиров и в Instagram боты могут:
- автоматически реагировать на комментарии зрителей;
- отправлять релевантную информацию по ключевым словам;
- мгновенно отвечать на комментарии под постами, предоставляя дополнительные детали или вовлекая пользователей в активное взаимодействие;
- быстро реагировать на запросы в директе, а с использованием искусственного интеллекта — генерировать персонализированные ответы.
HR и рекрутинг
HR-отделы, рекрутинговые агентства используют чат-ботов для ускорения процесса найма и улучшения коммуникации с кандидатами. Соискатели тоже обращаются к ботам, чтобы упростить поиск работы, подготовиться к собеседованию и эффективнее взаимодействовать с рекрутерами.
В 2024 году команда Netpeak Ukraine разработала чат-бота в Telegram для OLX Украина. Его цель — помогать в поиске работы. Этот инструмент сделал процесс быстрее и удобнее:
- достаточно запустить бота и указать интересующую вакансию;
- задать желаемый уровень зарплаты, город и формат работы;
- можно настроить дополнительные фильтры (тип занятости, график или даже конкретный район города);
- после заполнения всех параметров создается подписка, и бот автоматически подбирает подходящие вакансии с OLX.
Дополнительно специалисты реализовали несколько решений для оптимизации работы. В частности, внедрили функцию автоматического формирования подписки: пользователь описывает свой запрос одним предложением, а система анализирует текст и распределяет его по соответствующим критериям. Это позволило значительно упростить процесс подбора вакансий и ускорить его — без такой технологии бот мог бы обрабатывать только запросы, состоящие из одного ключевого слова.
Удобный и современный чат-бот OLX Работа, в сочетании с профессиональным маркетингом от Netpeak Ukraine, привел к впечатляющему результату — медийная кампания «Как OLX помогал украинцам искать новую работу» завоевала бронзу Effie Awards Ukraine.
Создание чат-ботов для мессенджеров
Чат-боты можно создавать для различных мессенджеров, где вы общаетесь с клиентами, чтобы автоматизировать этот процесс и улучшить качество обслуживания.
Бот состоит из двух компонентов:
- Платформа управления — система, отвечающая за настройку логики бота и создание алгоритма его работы.
- Мессенджер — среда, в которой пользователи взаимодействуют с ботом.
Популярные платформы для создания ботов
Существует множество сервисов для разработки чат-ботов, каждый из которых имеет свои особенности:
Все эти платформы являются low-code или no-code решениями. Они позволяют создавать ботов без глубоких знаний программирования, используя доступные элементы конструктора.
Выбор платформы зависит от потребностей бизнеса. Наша команда может разрабатывать ботов одновременно для нескольких мессенджеров и переносить их между платформами, сохраняя базовый функционал и учитывая ограничения конкретных мессенджеров.
Возможности разных мессенджеров
Бизнес использует мессенджеры для оперативной и удобной коммуникации с клиентами. Среди самых популярных:
- Telegram;
- Viber;
- Instagram;
- Facebook Messenger;
- WhatsApp.
Расскажу, какие возможности предоставляет каждый из них.
Telegram
Самый технологичный мессенджер для создания чат-ботов, который предоставляет наибольший набор возможностей и бесплатный доступ ко всем функциям. Именно поэтому он является самой популярной платформой для автоматизации коммуникаций.
Преимущества
- Полностью бесплатный — есть возможность собирать аудиторию и отправлять практически неограниченное количество сообщений без дополнительных затрат.
- Широкий набор функций благодаря мощному API:
- отправка текстов, изображений, видео;
- интерактивные кнопки (в сообщениях, меню);
- всплывающие окна;
- Telegram Web Apps для более сложных интеграций.
Недостатки
Российские корни Telegram могут привести к его блокировке в Украине. Например, некоторые государственные структуры уже отказались от его использования.
Viber
Следующий по популярности и технологичности. Он предоставляет широкий набор функций для бизнеса, но имеет значительные финансовые ограничения, что делает его менее выгодным для удержания больших аудиторий.
Преимущества
- Развитая функциональность — поддерживает изображения, видео, интерактивные кнопки (в сообщениях, меню, на изображениях).
- Возможность собирать подписчиков и взаимодействовать с ними, что обеспечивает долгосрочную коммуникацию.
- Боты не попадают в бизнес-чаты, а остаются в общих чатах, что повышает их видимость.
Недостатки
- Высокая стоимость. Viber ввел новую коммерческую модель, по которой оплата составляет:
- 100 евро/месяц за сам факт существования бота;
- 0,16 евро за каждое исходящее сообщение.
- Отсутствует WebApp и некоторые другие расширенные возможности по сравнению с Telegram.
Дополнительные возможности
В мессенджере есть Viber-рассылки — отдельный инструмент для retention-маркетинга, который позволяет коммуницировать с пользователями, но не является частью чат-ботов.
Популярная социальная сеть, которая также поддерживает автоматизированные коммуникации через чат-боты.
Преимущества
- Автоматизация коммуникации в Direct — можно создать чат-бота для ответа на входящие сообщения.
- Возможность автоматически отвечать на:
- комментарии под постами;
- реакции на сторис;
- чаты во время прямых эфиров.
- Интеграция в экосистему Meta, что позволяет настраивать чат-бота совместно с Facebook Messenger.
Ограничения
- 24-часовое окно коммуникации — отвечать пользователям можно только в течение 24 часов после их последнего сообщения.
Это делает невозможным накопление базы контактов для рассылок и долгосрочного взаимодействия.
- Меньше функций, чем в Telegram и Viber:
- в одном сообщении можно использовать только до 3 кнопок;
- ограниченная мультимедийная поддержка.
Facebook Messenger
Имеет схожие возможности с Instagram Direct. Согласно опросам, в Украине этот мессенджер занимает третье место по популярности после Telegram и Viber.
Преимущества
- Автоматизация коммуникации — можно создать чат-бота для ответов в Direct, как в Instagram.
- Боты могут реагировать на комментарии под постами и определенные триггеры.
Недостатки
24-часовое окно коммуникации — после его закрытия отправка обычных сообщений становится невозможной, но есть несколько исключений:
- Сообщения по тегам (Message Tags) — Facebook позволяет отправлять определенные типы сообщений за пределами 24 часов, если они соответствуют таким категориям:
- напоминание о событии, на которое пользователь зарегистрировался;
- обновление статуса заказа;
- важные изменения в статусе аккаунта.
- One-Time Notification (OTN) — если пользователь согласился получить сообщение в будущем, бот может отправить ему одно сообщение даже после истечения 24 часов.
- Платные сообщения (Sponsored Messages) — если бизнес хочет возобновить коммуникацию после 24 часов, он может использовать платные рекламные рассылки через Facebook Ads.
По наблюдениям команды Netpeak Ukraine, Facebook Messenger в Украине значительно менее популярен как канал для автоматизации бизнес-коммуникаций.
WhatsApp имеет уникальную функцию первого контакта, но уступает Telegram по функциональности.
Преимущества
- Возможность первым отправить сообщение — уникальная функция, которой нет в других мессенджерах.
Если у вас есть номер телефона пользователя, бот может отправить первое сообщение без ожидания ответа. Оно должно быть шаблонным, не рекламного характера и утвержденным WhatsApp.
После первого ответа пользователя можно выстраивать диалог, как в обычном чат-боте.
- Доступная стоимость — отправка сообщений платная, но дешевле, чем в Viber.
Ограничения
Меньший функционал по сравнению с Telegram:
- только 3 кнопки в сообщении;
- ограниченная поддержка мультимедиа.
Хотя WhatsApp активно используется в мире, в Украине он пока не так популярен для чат-ботов.
Выводы
- Чат-боты не просто автоматизируют бизнес-процессы, но и помогают удерживать и возвращать клиентов, что критически важно для бизнеса.
- Они оперативно отвечают на запросы, помогают с выбором товаров, принимают заказы и снижают нагрузку на службу поддержки.
- Кроме того, персонализированные рекомендации и триггерные сообщения стимулируют повторные покупки и поддерживают активное взаимодействие с клиентами.
- Боты бывают нескольких видов:
- простые (сценарные) — работают по заранее прописанным алгоритмам, подходят для ответов на частые вопросы, рассылок и сбора данных;
- сложные — интегрируются с CRM, автоматизируют обработку заказов и платежи, поддерживают динамическую коммуникацию;
- умные (AI-based) — используют машинное обучение для персонализированных ответов и анализа запросов.
- Благодаря интеграции чат-ботов с e-mail, CRM-системами, CDP-платформами бизнес может поддерживать омниканальную коммуникацию и взаимодействовать с клиентами на разных этапах.
- Для разработки виртуальных помощников используют no-code или low-code платформы-конструкторы. Эти решения позволяют создавать ботов без программирования и переносить их в нужные мессенджеры, где происходит взаимодействие с пользователями.
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