Що таке UX-аудит і як він допомагає виявити слабкі місця сайту

Що таке UX-аудит і як він допомагає виявити слабкі місця сайту

Буває, що сайт має сучасний дизайн, стабільний трафік і зрозумілу пропозицію, але користувачі все одно не купують, не залишають заявки або кидають кошик на останньому кроці. На перший погляд, проблема в рекламі, ціні або попиті. Але часто причина простіша: людям незручно.

Вони не знаходять потрібний товар, губляться в меню, не розуміють, що буде після натискання кнопки, не можуть заповнити форму з телефону або не довіряють сторінці оплати. Кожна така дрібниця створює тертя. А тертя в UX — це втрачені заявки, продажі й рекламний бюджет.

У цій статті я поясню, що таке UX-аудит сайту, коли він потрібен бізнесу, які слабкі місця допомагає знайти та як перетворити результати аудиту на конкретні покращення конверсії.

Читайте також «Що таке UX-дизайн і чому він важливий для вашого бізнесу».

Що таке UX-аудит простими словами

UX-аудит сайту — це комплексна перевірка користувацького досвіду. Його мета — зрозуміти, наскільки легко відвідувачу виконати цільову дію: знайти товар, оформити замовлення, залишити заявку, записатися на консультацію, оплатити послугу або отримати потрібну інформацію.

Простіше кажучи, UX-аудит показує, де сайт допомагає користувачу, а де заважає.

Під час аудиту фахівець аналізує не лише зовнішній вигляд сторінок. Він перевіряє логіку сценаріїв, навігацію, структуру, форми, CTA-кнопки, мобільну версію, швидкість, контент, шлях користувача та поведінкові дані.

Головне завдання UX-аудиту — знайти точки тертя. Це місця, де:

не зрозуміло, що робити далі на сайті;

витрачається забагато часу на просту дію;

незрозумілий інтерфейс;

втрачається довіра до сайту;

не видно важливих кнопок;

відвідчувачі залишають сторінку або переривають покупку.

Якісний UX-аудит відповідає не тільки на питання «що не так», а й на питання «як це впливає на бізнес» і «що з цим робити».

UX-аудит, юзабіліті-аудит і CRO-аудит: у чому різниця

Ці поняття часто використовують як синоніми, але між ними є різниця.

Юзабіліті-аудит фокусується на зручності сайту. Він допомагає зрозуміти, чи легко орієнтуватися в інтерфейсі, заповнювати форми, користуватися меню, фільтрами, пошуком і кнопками.

UX-аудит ширший. Він аналізує весь користувацький досвід: очікування, емоції, логіку сценаріїв, довіру, контент, адаптивність, доступність і відповідність сайту бізнес-цілям.

CRO-аудит зосереджений на конверсії. Його мета — знайти бар’єри, які заважають виконувати цільові дії, і сформувати гіпотези для зростання продажів, заявок або реєстрацій.

На практиці ці підходи часто перетинаються. Якщо сайт незручний, це впливає на UX. Якщо UX слабкий — падає конверсія. Тому якісний UX-аудит — це завжди оцінка сайту крізь призму інтересів користувача і бізнесу.

Щоб краще зрозуміти, чим саме допоможе вам UX-аудит, читайте наш кейс з АТБ .

Коли сайту потрібен UX-аудит

UX-аудит варто проводити не тільки тоді, коли сайт уже «не працює». Його корисно робити перед редизайном, запуском реклами, масштабуванням бізнесу або впровадженням нових функцій.

Найчастіше UX-аудит потрібен, якщо:

Є трафік, але мало заявок або продажів. Користувачі приходять на сайт, але не виконують цільову дію. Це може означати, що проблема не в залученні аудиторії, а в самому шляху до конверсії. Високий показник відмов. Люди швидко залишають сторінку, бо не знаходять відповіді на своє питання, не розуміють пропозицію або стикаються з технічними бар’єрами. Багато покинутих кошиків. Якщо товар доданий у кошик, але нпокупка не завершена, потрібно перевірити checkout: кількість кроків, поля, оплату, доставку, помилки та довіру. Сайт погано працює на мобільних пристроях. Кнопки дрібні, текст незручно читати, фільтри складні, форма не вміщується на екран — усе це прямо впливає на конверсію з мобільного трафіку. Команда планує редизайн. Редизайн без аудиту часто змінює тільки візуальний стиль. UX-аудит допомагає зрозуміти, які проблеми потрібно виправити в новій версії сайту.

Однакові звернення у підтримку. Це сигнал, що інформація на сайті або шлях до неї недостатньо зрозумілі.

Які слабкі місця допомагає знайти UX-аудит

UX-аудит показує не одну велику проблему, а систему дрібних бар’єрів. Саме вони поступово знижують ефективність сайту.

Слабке місце Як проявляється Як впливає на бізнес Незрозуміла навігація Користувач не знаходить потрібний розділ Зростає кількість відмов Слабкий перший екран Незрозуміло, що пропонує компанія Користувач не переходить далі Непомітні CTA Кнопки губляться або мають нечіткий текст Менше заявок і покупок Довгі форми Забагато полів, незрозумілі помилки Зростає кількість покинутих кошиків Складний checkout Багато кроків, примусова реєстрація Зростає кількість покинутих кошиків Погана мобільна версія Незручно натискати, читати, фільтрувати Втрачається мобільний трафік Повільне завантаження Сторінки довго відкриваються Користувач іде до конкурента Недостатньо довіри Немає відгуків, гарантій, умов оплати Користувач сумнівається перед покупкою

Навігація та структура сайту

Хороша навігація непомітна. Користувач рухається сайтом і швидко знаходить потрібне. Погана навігація змушує думати, повертатися назад, відкривати зайві сторінки й шукати кнопку або категорію.

Під час UX-аудиту команда перевіряє:

логіку груповання розділів;

зрозумілість назви категорій;

повність або перевантаженість меню;

роботу пошуку і фільтрів;

наявність «хлібних крихт»;

наявність сторінок, з яких складно продовжити шлях.

Зрозуміла структура особливо важлива для інтернет-магазинів, маркетплейсів, сервісів із каталогами та сайтів із великою кількістю послуг.

CTA-кнопки та форми

CTA — це момент, де користувач має перейти від зацікавленості до дії. Якщо кнопка непомітна, заклик нечіткий або крок здається ризикованим, конверсія падає.

Невдале рішення: кнопка «Надіслати» після довгої форми без пояснення, що буде далі. Вдале рішення: «Отримати консультацію» або «Розрахувати вартість» із короткою підказкою — «Менеджер зв’яжеться з вами протягом 15 хвилин».

Форми теж часто створюють зайве тертя. Якщо для першого контакту потрібно вказати ім’я, прізвище, телефон, email, компанію, посаду, місто, бюджет і коментар — частина користувачів просто піде. UX-аудит допомагає визначити, які поля справді потрібні, а які можна прибрати або перенести на наступний етап.

Checkout і воронка конверсії

Checkout — один із найкритичніших сценаріїв для eCommerce. Користувач уже обрав товар, але ще не віддав гроші. Будь-який зайвий крок може зупинити покупку.

Під час аудиту перевіряють:

можливість оформлення замовленнь без реєстрації;

зрозумілість варіантів доставки й оплати;

наявність неочікуваних платежів наприкінці;

роботу промокодів;

чи зберігається кошик після повернення;

зрозумілість повідомленнь про помилки;

зручність проходження checkout з мобільного.

Мобільна версія

Мобільний UX — це не просто адаптація екрана. На смартфоні користувач має менше простору, частіше відволікається і повільніше вводить дані. Тому мобільна версія повинна бути максимально простою.

UX-аудит допомагає знайти проблеми, які не завжди видно на десктопі:

кнопки надто маленькі;

текст складно читати;

банер перекриває контент;

фільтри важко закрити;

форма незручна для заповнення;

CTA не видно без скролу;

меню відкривається нелогічно;

частина елементів «ламається» на певних екранах.

Якщо більшість клієнтів приходить з мобільних пристроїв, такий аудит може швидко показати, чому реклама не окупається.

Контент і довіра

UX — це не тільки кнопки й меню. Тексти також впливають на досвід користувача. Якщо людина не розуміє, що ви пропонуєте, скільки це коштує, як відбувається процес і чому вам можна довіряти, вона не буде рухатися далі.

Під час аудиту перевіряють наявність:

зрозумілого УТП на першому екрані;

відповідності сторінки головним питанням користувача;

доказів експертності;

кейсів, відгуків, гарантій;

зрозумілих умов оплати, доставки, повернення;

внутрішньої термінології, яку знає тільки команда.

Хороший UX-контент не прикрашає сторінку. Він допомагає прийняти рішення.

Як проходить UX-аудит сайту

UX-аудит починається не з дизайну, а з цілей бізнесу. Спершу потрібно зрозуміти, що саме має покращитися: кількість заявок, продажі, конверсія checkout, реєстрації, повторні покупки або зменшення звернень у підтримку.

Етап 1. Вивчення бізнесу та аудиторії

Фахівець аналізує продукт, цільову аудиторію, конкурентні переваги, основні сценарії та бізнес-цілі. Важливо знати, хто користувач, з якою потребою він приходить і яку дію має виконати.

Без цього UX-аудит ризикує перетворитися на набір суб’єктивних коментарів до дизайну.

Етап 2. Аналіз даних

На цьому етапі збирають кількісні дані:

джерела трафіку;

сторінки входу і виходу;

події в GA4;

конверсії;

шлях користувача;

показник відмов;

drop-off у воронці;

кліки по CTA;

надсилання форм;

додавання товарів у кошик.

Дані допомагають побачити, де саме відвідувачі зупиняються. Наприклад, якщо багато людей відкривають сторінку товару, але майже не додають його в кошик, проблема може бути в ціні, фото, описі, CTA, довірі або доставці.

Етап 3. Аналіз поведінки користувачів

Цифри показують, що проблема є. Поведінкові інструменти допомагають зрозуміти, чому вона виникає.

Для цього використовують:

теплові карти кліків;

карти скролу;

записи сесій;

аналіз форм;

опитування;

фідбек від менеджерів і підтримки.

Наприклад, теплові карти можуть показати, що користувачі активно клікають на елемент, який не є посиланням. А записи сесій — що люди кілька разів відкривають фільтр, не знаходять потрібний параметр і залишають сторінку.

Етап 4. Експертна UX-оцінка

Фахівець проходить ключові сценарії сайту як користувач: від першого контакту до цільової дії. Він перевіряє логіку сторінок, ієрархію блоків, зрозумілість текстів, видимість CTA, адаптивність, форми, наявність помилок та загальну послідовність інтерфейсу.

На цьому етапі важливо не просто сказати «кнопка погана», а пояснити, чому вона заважає сценарію. Наприклад: кнопка розташована нижче першого екрана, має нечіткий текст і губиться серед другорядних елементів. Тому користувач не розуміє, як перейти до заявки.

Етап 5. Пріоритизація проблем

Не всі проблеми потрібно виправляти одразу. Частина з них критично впливає на конверсію, інші — лише покращують загальне враження.

Зручно оцінювати проблеми за трьома критеріями:

Наскільки сильно проблема впливає на бізнес? Наскільки сильно вона заважає користувачу? Наскільки складно її виправити?

Спочатку варто брати задачі з високим впливом і невеликою складністю. Наприклад, скоротити форму, змінити CTA, додати видиму кнопку або виправити помилку в checkout.

Які інструменти використовують для UX-аудиту

Інструмент Для чого потрібен Google Analytics 4 Аналіз подій, конверсій, воронок і поведінки користувачів Microsoft Clarity / Hotjar Теплові карти, записи сесій, карти скролу Looker Studio Візуалізація даних і дашборди Figma Прототипи, схеми, UX-рекомендації Miro Customer Journey Map, User Flow, командні воркшопи Search Console Аналіз органічного трафіку та сторінок входу CRM / колтрекінг Зв’язок між заявками, продажами та якістю лідів

Інструменти самі по собі не роблять аудит якісним. Важливо правильно інтерпретувати дані й пов’язати їх із реальними сценаріями користувачів.

Що має бути у звіті після UX-аудиту

Хороший UX-звіт — це не документ на 100 сторінок, який ніхто не відкриє після презентації. Це практична інструкція для команди.

У звіті мають бути:

короткий підсумок для бізнесу;

список знайдених проблем;

скриншоти або відеофрагменти;

пояснення впливу на користувача та конверсію;

рекомендації щодо виправлення;

пріоритет кожної задачі;

гіпотези для тестування;

roadmap впровадження змін.

Формула хорошої рекомендації виглядає так:

Проблема → доказ → вплив → рішення → очікуваний результат.

Чекліст: як швидко перевірити сайт самостійно

Перед повноцінним UX-аудитом можна пройти базову самоперевірку.

Перший екран

Чи зрозуміло за 5 секунд, що пропонує компанія?

Чи видно головну дію?

Чи є сильне УТП?

Навігація

Чи легко знайти потрібний розділ?

Чи зрозумілі назви пунктів меню?

Чи не заховані важливі сторінки?

CTA

Чи помітні кнопки?

Чи зрозуміло, що буде після кліку?

Чи немає кількох рівнозначних CTA на одному екрані?

Форми

Чи всі поля справді потрібні?

Чи зрозумілі повідомлення про помилки?

Чи зручно заповнювати форму з телефону?

Мобільна версія

Чи зручно натискати кнопки?

Чи не перекривають попапи контент?

Чи видно головний CTA без зайвого скролу?

Сторінки товарів або послуг

Чи достатньо інформації для рішення?

Чи є фото, переваги, ціна, умови, гарантії?

Чи зрозуміло, чим пропозиція відрізняється від конкурентів?

Checkout

Чи можна купити без реєстрації?

Чи зрозумілі умови доставки й оплати?

Чи немає несподіваних платежів на останньому кроці?

Довіра

Чи є контакти, відгуки, кейси, гарантії?

Чи зрозуміло, хто стоїть за сайтом?

Чи не виглядає сторінка ризикованою перед оплатою?

Якщо на кілька питань відповідь «ні» або «не впевнені», сайт уже має потенційні UX-проблеми.

5 порад від UX-фахівця: як зробити сайт ефективнішим

1. Думайте сценаріями, а не сторінками

Користувач не бачить сайт як набір окремих сторінок. Він проходить шлях: побачив рекламу → відкрив сторінку → порівняв варіанти → натиснув кнопку → заповнив форму → отримав підтвердження.

2. Не змушуйте користувача здогадуватися

Якщо людина має подумати, що означає кнопка, де знайти доставку або чому форма показує помилку, UX уже створює тертя.

3. Скорочуйте зайві кроки

Кожен додатковий клік — це шанс втратити відвідувача. Особливо в мобільній версії та checkout.

4. Перевіряйте не тільки дизайн, а й тексти

Іноді проблема не в інтерфейсі, а в тому, що користувач не розуміє цінність пропозиції. UX-копірайтинг допомагає пояснити дію, зняти сумніви й підвести до конверсії.

5. Приймайте рішення на основі даних

Особиста думка власника, дизайнера або маркетолога може не збігатися з поведінкою відвідувачів сайту. Саме тому UX-аудит має спиратися на аналітику, записи сесій, теплові карти, опитування та тестування.

Дані показують, що люди роблять насправді, а не те, що команда думає про їхню поведінку.

Що робити після UX-аудиту

UX-аудит має сенс тільки тоді, коли після нього починаються зміни. Якщо звіт просто зберегти в папку, конверсія не виросте.

Після аудиту варто:

Виділити критичні проблеми. Впровадити швидкі правки. Передати складніші задачі в дизайн і розробку. Сформувати гіпотези для A/B-тестування. Налаштувати вимірювання результатів. Порівняти метрики до і після змін.

Головне — не змінювати все одразу. Якщо команда одночасно переробить меню, CTA, форму, checkout і контент, буде складно зрозуміти, що саме вплинуло на результат.

Краще рухатися за циклом:

аналіз → гіпотеза → зміна → тест → оцінка результату → наступна гіпотеза

Так UX-аудит стає не разовою перевіркою, а частиною системного зростання сайту.

Висновки