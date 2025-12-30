Що таке UX-дизайн і чому він важливий для вашого бізнесу
Буває, що сайт виглядає бездоганно, але користувачі все одно йдуть — губляться в навігації, не знаходять потрібного або не можуть виконати просту дію. Це означає, що привабливий інтерфейс не дорівнює ефективному.
У цій статті я поясню, чому зручність часто важливіша за красу, які принципи лежать в основі якісного UX і як продуманий досвід користувача допомагає бізнесу збільшувати продажі, утримувати клієнтів і скорочувати витрати.
- UX простими словами
- Різниця між UX та UI-дизайном
- Основи ефективного UX-дизайну
- Якісний vs неякісний UX
- Переваги ефективного UX-дизайну
- Процес UX-дизайну крок за кроком
- Інструменти UX-дизайнера
- П’ять порад від UX-фахівця: як зробити сайт ефективнішим
UX простими словами
UX-дизайн (user experience, користувацький досвід) — це процес створення цифрових продуктів, які відповідають очікуванням відвідувачів і допомагають їм швидко досягати їхніх цілей.
Простіше кажучи, UX — це про те, як відвідувач сприймає, розуміє і взаємодіє з вашим сайтом чи застосунком.
Коли UX якісний, шлях користувача стає логічним, інтерфейс — інтуїтивним, а кожен клік плавно веде до результату.
Чому красиво ≠ зручно
Гарний дизайн не гарантує зручності. Якщо відвідувач не розуміє, де оформити замовлення чи котрі знайти потрібне, він просто піде.
UX-дизайн сайту враховує поведінку, логіку, емоції та очікування, а не лише зовнішній вигляд. Його завдання — зробити взаємодію простою, зрозумілою і передбачуваною.
Якісний UX безпосередньо впливає на бізнес:
-
зменшується кількість покинутих кошиків;
-
збільшується середній чек;
-
росте частка повторних покупок.
Різниця між UX та UI-дизайном
UX визначається принципами, що формують логіку, поведінку та взаємодію з сайтом чи застосунком. UI (user interface) відповідає за зовнішній вигляд і візуальну частину інтерфейсу.
UX формує структуру, логіку, сценарії та мапу користувацьких шляхів, а UI — візуальний стиль.
UX визначає як продукт працює, а UI — як він виглядає та відчувається.
Хто відповідає за UX-дизайн
Основна роль належить UX-дизайнеру. Він аналізує дані, проводить дослідження, моделює поведінку, будує структуру сайту або застосунку, розробляє сценарії переходів і тестує гіпотези.
Компетенції UX-дизайнера охоплюють:
-
збір та інтерпретацію аналітики;
-
роботу з юзабіліті-патернами;
-
створення прототипів;
-
співпрацю з розробниками й бізнес-командою, щоб кожне рішення було технічно можливим і відповідало цілям продукту.
Якісний UX — це командна робота. До процесу залучаються також:
-
аналітик — досліджує дані, кліки, сесії;
-
маркетолог — визначає цілі бізнесу та визначає, що важливо для користувача;
-
копірайтер — адаптує контент під сценарії взаємодії;
-
розробник — реалізує задуманий функціонал.
Основи ефективного UX-дизайну
Далі розберу ключові складові ефективного UX-дизайну.
Розуміння користувача
Хто він? Чому приходить? Що шукає?
Без цього не можна створити релевантний досвід. UX-дизайнер досліджує аудиторію, мотивацію, бар’єри, створює персони — типових користувачів сайту.
Розуміння бізнесу
Щоб UX працював, треба знати: хто ми, у чому кращі за конкурентів, яке наше унікальне торгове повідомлення (УТП).
UX — це не про кнопки, це про те, як дизайн вирішує бізнес-завдання.
Шлях користувача
Мета — провести людину найкоротшим шляхом до дії: купівлі, заявки, підписки.
Один екран — одна головна дія.
Зручна структура
Логічне меню
У такому меню пункти згруповані так, як думає юзер. Воно не перевантажене, містить зрозумілі назви розділів і відображає реальні потреби аудиторії.
Зрозумілі категорії
Категорії та підкатегорії мають бути чітко сформульовані, без професіоналізмів чи внутрішньої бізнес-термінології. Достатньо прочитати, щоб зрозуміти, що всередині, без необхідності робити зайві переходи.
Помітний пошук
Поле пошуку має бути достатньо видимим і завжди доступним. Особливо важливо для онлайн-магазинів із широким асортиментом.
Прості фільтри
Фільтри повинні бути інтуїтивними, не перевантаженими та відповідати ключовим параметрам вибору. Чим менше зайвих опцій і кліків, тим швидше людина доходить до результату.
Оптимальний сценарій — коли потрібне можна знайти не більш ніж за три кліки. Це ознака якісної інформаційної архітектури: користувач не блукає сторінками, а швидко рухається до товару чи рішення. У підсумку зростає і конверсія, і задоволеність досвідом роботи із сайтом.
Якісний vs неякісний UX
|
Елемент
|
Якісний UX
|
Поганий UX
|
CTA-кнопки
|
Добре видно, має логічний текст («Купити», «Отримати консультацію»)
|
Малопомітні або з нечіткими формулюваннями
|
Форми
|
Короткі, лише необхідні поля
|
10+ полів, незрозумілі вимоги
|
Адаптивність
|
Усе зручно на мобільному
|
Текст з’їжджає, кнопки дрібні
|
Каталог
|
Є фільтри, фото, описи
|
Без сортування, хаотичні назви
|
Навігація
|
Меню логічне, назви зрозумілі
|
Важливі сторінки заховані
Переваги ефективного UX-дизайну
Хороший UX-дизайн допомагає швидко знаходити потрібне, приймати рішення та завершувати дії, що прямо впливає на конверсію, дохід і лояльність клієнтів.
-
Ріст ко нверсіїна 15–40% навіть без додаткових витрат на рекламу.
Грамотна UX-оптимізація підвищує ефективність кожного візиту: користувач не плутається і упевнено виконує цільову дію. Це допомагає отримувати більше продажів без збільшення рекламного бюджету.
-
Менше відмов і покинутих кошиків.
Зручний та логічний інтерфейс зменшує кількість моментів, коли відвідувач зупиняється, губиться або нервує через незрозумілі кроки. В результаті — менше перерваних сценаріїв і покинутих кошиків.
-
Вища довіра до бренду (особливо на фінансових і eCommerce сайтах).
Чітка навігація, передбачувана логіка, зрозумілі дії та професійний вигляд інтерфейсу формують відчуття безпеки. Це особливо важливо там, де є взаємодії із грошима, транзакції та покупки.
-
Повторні покупки завдяки комфортному досвіду.
Коли користуватися сайтом або сервісом легко і приємно, клієнти повертаються частіше. Комфорт формує звичку, а звичка — стабільний дохід.
-
Зменшення витрат на підтримку.
Інтуїтивний UX знижує кількість звернень у службу підтримки: менше питань, менше плутанини, менше потреби пояснювати базові речі. Це скорочує навантаження на команду та знижує операційні.
Читайте більше в кейсі: Як редизайн інтерфейсу сайту може вплинути на користувацький досвід — UX/UI для Zavezu
Процес UX-дизайну крок за кроком
Етап 1. Вивчення бізнесу
UX-дизайнер починає з вивчення бізнесу і продукту. Аналізує конкурентні переваги, вузькі місця, слабкі сторони, а також шлях від першого контакту до покупки або іншої ключової дії.
Без цього неможливо побудувати ефективний інтерфейс, адже дизайн має вирішувати конкретні бізнес-задачі.
Етап 2. Аналіз
На цьому етапі UX-дизайнер
Теплові карти та записи сесій
Теплові карти (heatmaps) показують, куди клікають, як скролять і на яких блоках зупиняються.
Записи сесій дають можливість побачити сайт очима відвідувача — де він губиться, шукає кнопку або намагається виконати певну дію.
Ці інструменти допомагають виявити конкретні UX-проблеми, зрозуміти реальну поведінку людей і визначити, що саме заважає їм рухатися до цілі.
Аналітика
GA4 показує, як відвідувачі рухаються сайтом: на яких кроках випадають із воронки, які події виконують і котрі сторінки створюють найбільше тертя.
Looker Studio використовується для створення дашбордів, що наочно відображають ключові метрики, тренди та проблемні точки.
Опитування користувачів
Це можуть бути короткі pop-up опитування або глибинні інтерв’ю. Вони дають розуміння:
-
яким очікуванням не відповідає інтерфейс;
-
які страхи чи бар’єри впливають на покупку;
-
чому люди йдуть на інший сайт.
Етап 3. Прототипування (варфрейми / концептуальні макети)
Після етапу аналізу UX-дизайнер переходить до формування структури майбутнього інтерфейсу. Мета — вибудувати логіку, сценарії та взаємодію так, щоб користувач без зусиль доходив до цільової дії. У цьому дизайнеру допомагають інструмент прототипування — карти сторінок (Site Map).
Це схема, що показує всі сторінки та взаємозв’язки між ними.
Вона дає уявлення про:
-
розділи і принципи їхнього групування;
-
можливі переходи з кожної сторінки;
-
зручність навігації.
Карта сторінок допомагає побудувати зрозумілу, логічну структуру й уникнути «мертвих кінців» — сторінок, з яких відвідувач не може продовжити шлях або виконати потрібну дію, а також дублювання контенту.
Шлях користувача (User Flow)
Це візуальна мапа руху користувача від першої дії до цільової. У ній відображаються:
-
всі точки взаємодії;
-
моменти прийняття рішень (if/else);
-
можливі відхилення та альтернативні сценарії;
-
місця, де юзер може застрягти.
Такий підхід дає змогу заздалегідь побачити, де логіка «ламається», де потрібні додаткові підказки, CTA чи зміна структури, — ще до того, як ці проблеми вплинуть на конверсію.
Каркасні макети (Wireframes)
Це базові макети без дизайну, кольорів, шрифтів чи графіки. Вони показують:
-
розташування всіх елементів на сторінці;
-
ієрархію інформації;
-
логіку взаємодії;
-
порядок блоків;
-
поведінку інтерфейсу.
Wireframe — це «скелет» майбутнього дизайну. Він дає змогу швидко тестувати ідеї, змінювати структуру та приймати рішення до того, як дизайнер перейде до UI.
Концептуальні варіанти інтерфейсу у Figma
Це початкові ескізи ключових екранів, створені без кольорів і декоративних елементів. До концептів входять:
-
типи блоків;
-
базові компоненти;
-
приклади поведінки елементів;
-
кілька варіантів розміщення контенту.
Концепти допомагають порівняти різні UX-підходи, обрати найзручніший для користувача та протестувати структуру ще до початку роботи над стилем. Це економить час, бюджет і знижує ризики помилок.
Етап 4. Тестування
На цьому кроці дизайнер перевіряє, наскільки зрозумілою, швидкою та логічною є взаємодія. Тестування допомагає знайти бар’єри, котрі заважають переходу до цільової дії, перш ніж сайт або продукт перейде до розробки.
Нижче — ключові інструменти та типи тестів.
Юзабіліті-тестування (Usability Testing)
UX-дизайнер дає реальним юзерам завдання — знайти товар, оформити замовлення, зареєструватися, і спостерігає, як вони проходять шлях.
Що допомагає виявити:
-
де відвідувач зупиняється і не розуміє, що робити далі;
-
на які етапи витрачає найбільше часу;
-
що спричиняє плутанину чи роздратування;
-
які дії потребують забагато кліків.
Формати:
-
модераторські тести — UX-фахівець веде інтерв’ю і задає уточнення;
-
немодераторські тести — користувач проходить тест самостійно.
А/В-тестування (A/B Testing)
Порівняння двох версій однієї сторінки або елемента — кнопки, заголовка, картки товару чи форми.
Що допомагає виявити: котрий варіант дає вищий CTR, кращу конверсію чи нижчий рівень відмов.
Типові елементи для тестів:
-
оформлення кошика;
-
порядок блоків на сторінці;
-
формулювання CTA;
-
варіанти меню та фільтрів;
-
кольори та стилі інтерфейсу;
-
варіанти банерів і спецпропозицій.
Читайте також як дрібна зміна може суттєво повпливати на конверсію - A/B-тестування в eCommerce: як колір кнопки «Купити» впливає на CTR
Аналіз поведінки через теплові карти та записи сесій
Цей блок тестування часто проводиться паралельно з A/B-тестами. За допомогою інструментів Hotjar та Microsoft Clarity можна:
-
побачити, куди клікають найчастіше;
-
зрозуміти, до якого блоку вони доходять при скролінгу;
-
аналізувати відеозаписи сесій і повторювані поведінкові патерни.
Що допомагає виявити:
-
непомітні кнопки;
-
елементи, що виглядають клікабельно, але такими не є;
-
моменти, де користувач застряє або плутається;
-
надто довгі форми / сценарії.
Тестування завершується аналізом метрик:
-
час до виконання цільової дії (Time to task completion);
-
кількість кліків;
-
рівень помилок (Error rate);
-
коефіцієнт успішності (Success rate);
-
відсоток юзерів, що покинули сценарій (Drop-off).
Це дає змогу приймати рішення на основі даних, а не припущень.
Етап 5. Оптимізація
Фінальний етап — удосконалення продукту на основі отриманих даних. Це не разова дія, а системний процес, спрямований на постійне покращення досвіду користувача та бізнес-результатів.
Аналіз → Гіпотеза → Тест → Оптимізація → Аналіз (знову)
Аналіз результатів тестів
UX-фахівець порівнює дані до та після, аналізує поведінку і визначає, які рішення працюють найкраще.
Впровадження змін
Далі формує оновлені прототипи та передає їх у дизайн або розробку. Це можуть бути:
-
зміни структури сторінок;
-
уточнення формулювань CTA;
-
скорочення або спрощення форми;
-
інакше розташування блоків;
-
оновлення логіки фільтрів;
-
додавання підказок і мікрокопірайтингу.
Головне — не змінювати все одразу, а впроваджувати поступово, щоб розуміти, які саме поліпшення дали ефект.
Повторне тестування
Після впровадження правок проводиться повторна перевірка:
-
A/B-тест;
-
юзабіліті-тестування;
-
перегляд теплових карт;
-
аналіз поведінки в конкретних сценаріях.
Це гарантує, що зміни дійсно покращили показники, а не навпаки.
Інструменти UX-дизайнера
UX-дизайн охоплює роботу з даними, прототипами, тестами та документацією. Тому інструменти дизайнер використовує різні — від аналітики до прототипування та управління проєктами.
|
Назва інструменту
|
Основні функції
|
Сильні сторони
|
Google Analytics / GA4
|
Аналіз поведінки та воронок
Джерела трафіку, відмови
|
Безплатний
Стандарт аналітики
|
Теплові карти кліків
Карти глибини скролу
Відеозаписи сесій користувачів
|
Показує реальну поведінку юзерів
Виявляє проблеми, яких не видно в GA
Clarity — безкоштовний
|
Схематичне відмалювання гіпотез
Брейнштормінг
|
Швидкі візуальні рішення без етапу розробки
|
A/B та мультиваріантні тести
Аналітика поведінки під час тестів
Можливість експериментів навіть без розробників
|
Інтеграції з аналітикою та CRM
Підтримка складних експериментів
|
Документація UX-досліджень
Збереження інсайтів, гіпотез
Постановка задач
База знань про проєкт
|
Гнучкі шаблони та кастомізація
Інтеграції з іншими сервісами (Figma, Slack, Jira, Google Drive)
|
CJM (карта шляху користувача)
Сценарії користувачів
Командні воркшопи
|
Зручний для командної роботи
Величезна бібліотека шаблонів (CJM, мапи емпатії, діаграми, фреймворки для воркшопів)
5 порад від UX-фахівця: як зробити сайт ефективнішим
1. Думайте про користувача, а не про себе
Те, що зрозуміло власнику сайту, може бути незрозумілим відвідувачу.
Невдале рішення. На головній сторінці був банер із товаром, який привертав увагу — відвідувачі активно натискали на нього, очікуючи перейти до картки товару. Однак банер не вів на сторінку товару, через що користувачі не могли продовжити перегляд і перейти до покупки, що створювало зайве тертя в сценарії.
Вдале рішення. Команда Netpeak запропонувала одразу перенаправляти з банера на картку товару, щоб він міг швидко переглянути деталі та придбати товар без додаткових кроків. Це спростило взаємодію, знизило втрату інтересу та підвищило ймовірність конверсії.
2. Одна ціль — один екран
Не змушуйте користувача думати.
Невдале рішення. Процес запису до лікаря був заплутаним: спочатку потрібно обрати відділення, а лише потім можна побачити доступних лікарів. Якщо потрібний лікар працював в іншому медичному центрі, пацієнт не знаходив його в списку, повертався назад, змінював медцентр і починав пошук заново. Це спричинило помилкові дії, зайві переходи та плутанину.
Вдале рішення. Команда Netpeak порекомендувала додати drop-down зі списком медичних центрів на сторінці вибору лікаря, щоб одразу виводити лише тих фахівців, котрі приймають у вибраному медцентрі, і швидко перемикатися між локаціями без переходів на інші сторінки. Очікувані результати: менше помилкових дій і зайвих кроків, спрощена навігація та зростання конверсії.
Результат: +25% конверсії для «ОН Клінік» завдяки правильному супроводу пацієнта на сайті.
3. Використовуйте правило трьох кліків
Коли потрібну дію не можна зробити за три кліки — UX варто спростити.
Невдале рішення. Пошук на платформі працював тільки через довгу послідовність дій:
Головна → Пошук → Обрати всі параметри → Показати → Фільтри → Показати список.
Усього — п’ять-шість кліків. Більшість відвідувачів не завершували пошук.
Вдале рішення. На головну сторінку винесли швидкі фільтри: 1 кімната / Новобудови / До $50 тисяч. Новий шлях:
Головна → Клік на швидкий фільтр → Результат.
У підсумку кількість переглядів збільшилася, бо дія стала доступною в два кліки.
4. Спостерігайте за поведінкою
Дані з аналітики показують реальну поведінку користувачів, а не припущення.
Невдале рішення. Команда партнера вирішила розширити фільтри, додавши ще більше параметрів без зміни структури та логіки. У результаті фільтр став перевантаженим: на мобільних пристроях доводилось багато скролити, аби знайти потрібну опцію, а кнопки скасування були розташовані надто низько й не потрапляли в зону видимості. Аналітика показала збільшення кількості випадково застосованих фільтрів і різке зростання показника виходу зі сторінки.
Вдале рішення. Ми порекомендували збільшити кількість параметрів для фільтрації, щоб уникнути випадкових натискань і забезпечити видиме відображення доданих фільтрів. Також допрацювати опцію «Скасувати обраний фільтр» у мобільній версії для зручності та додати окремий фільтр з акціями, оскільки сторінка спеціальних пропозицій займає друге місце за переглядами і становить 8,9% користувачів.
5. Не шукайте універсальних рішень
Кожен ресурс має власну специфіку, аудиторію і контент. UX завжди індивідуальний.
Невдале рішення. Сайт довгий час функціонував зі схожими сторінками, які дублювали одна одну за логікою і подачею. Фільтри працювали лише по одному, не дозволяючи комбінувати параметри. У результаті юзери плуталися, не могли налаштувати вибір під свої задачі й не завершували процес створення замовлення, що негативно впливало на конверсію.
Вдале рішення. Команда Netpeak запропонувала:
-
Зменшити кількість інформації на головній і зробити каталог перевізників основним фокусом.
-
На сторінках послуг
змістити увагу на картки перевізників і візуально їх пропрацювати,змінивши текст кнопок, розташування локації, фото та назви компанії.
-
Виправили роботу фільтрів, дозволивши обирати декілька параметрів одночасно.
-
Оптимізувати форму заявки, скоротивши кількість полів і спростивши процес подачі.
Результат: показник конверсії відправки форми після редизайну збільшився на 19%
Висновки
-
UX — це мова, котрою говорить ваш сайт із користувачем. Коли ця мова зрозуміла, послідовна та продумана — відвідувач завжди повертається, рекомендує вас іншим і довіряє бренду.
-
UX-дизайн — це стратегічна інвестиція в прибуток, репутацію та довгостроковий успіх бізнесу.
-
Якісний UX підвищує ефективність маркетингових кампаній, скорочує шлях користувача до покупки, знижує кількість покинутих кошиків та формує довіру до бренду.
-
Користувачі цінують зручність і інтуїтивність: коли сайт або застосунок зрозумілий і передбачуваний, вони витрачають менше часу на пошук потрібного та частіше повертаються за новими покупками чи послугами.
-
UX допомагає перетворити відвідувачів на постійних клієнтів, зменшити навантаження на службу підтримки і збільшити середній чек завдяки комфортному та логічному досвіду взаємодії.
-
Інвестуючи в UX сьогодні, ви закладаєте фундамент для стабільного зростання, лояльності клієнтів і конкурентної переваги завтра.
