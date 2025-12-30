Що таке UX-дизайн і чому він важливий для вашого бізнесу

Що таке UX-дизайн і чому він важливий для вашого бізнесу

Буває, що сайт виглядає бездоганно, але користувачі все одно йдуть — губляться в навігації, не знаходять потрібного або не можуть виконати просту дію. Це означає, що привабливий інтерфейс не дорівнює ефективному.

У цій статті я поясню, чому зручність часто важливіша за красу, які принципи лежать в основі якісного UX і як продуманий досвід користувача допомагає бізнесу збільшувати продажі, утримувати клієнтів і скорочувати витрати.

UX простими словами

UX-дизайн (user experience, користувацький досвід) — це процес створення цифрових продуктів, які відповідають очікуванням відвідувачів і допомагають їм швидко досягати їхніх цілей.

Простіше кажучи, UX — це про те, як відвідувач сприймає, розуміє і взаємодіє з вашим сайтом чи застосунком.

Коли UX якісний, шлях користувача стає логічним, інтерфейс — інтуїтивним, а кожен клік плавно веде до результату.

Чому красиво ≠ зручно

Гарний дизайн не гарантує зручності. Якщо відвідувач не розуміє, де оформити замовлення чи котрі знайти потрібне, він просто піде.

UX-дизайн сайту враховує поведінку, логіку, емоції та очікування, а не лише зовнішній вигляд. Його завдання — зробити взаємодію простою, зрозумілою і передбачуваною.

Якісний UX безпосередньо впливає на бізнес:

зменшується кількість покинутих кошиків;

збільшується середній чек;

росте частка повторних покупок.

Різниця між UX та UI-дизайном

UX визначається принципами, що формують логіку, поведінку та взаємодію з сайтом чи застосунком. UI (user interface) відповідає за зовнішній вигляд і візуальну частину інтерфейсу.

UX формує структуру, логіку, сценарії та мапу користувацьких шляхів, а UI — візуальний стиль.

UX визначає як продукт працює, а UI — як він виглядає та відчувається.

Хто відповідає за UX-дизайн

Основна роль належить UX-дизайнеру. Він аналізує дані, проводить дослідження, моделює поведінку, будує структуру сайту або застосунку, розробляє сценарії переходів і тестує гіпотези.

Компетенції UX-дизайнера охоплюють:

збір та інтерпретацію аналітики;

роботу з юзабіліті-патернами;

створення прототипів;

співпрацю з розробниками й бізнес-командою, щоб кожне рішення було технічно можливим і відповідало цілям продукту.

Якісний UX — це командна робота. До процесу залучаються також:

аналітик — досліджує дані, кліки, сесії;

маркетолог — визначає цілі бізнесу та визначає, що важливо для користувача;

копірайтер — адаптує контент під сценарії взаємодії;

розробник — реалізує задуманий функціонал.

Основи ефективного UX-дизайну

Далі розберу ключові складові ефективного UX-дизайну.

Розуміння користувача

Хто він? Чому приходить? Що шукає?

Без цього не можна створити релевантний досвід. UX-дизайнер досліджує аудиторію, мотивацію, бар’єри, створює персони — типових користувачів сайту.

Розуміння бізнесу

Щоб UX працював, треба знати: хто ми, у чому кращі за конкурентів, яке наше унікальне торгове повідомлення (УТП).

UX — це не про кнопки, це про те, як дизайн вирішує бізнес-завдання.

Шлях користувача

Мета — провести людину найкоротшим шляхом до дії: купівлі, заявки, підписки.

Один екран — одна головна дія.

Зручна структура

Логічне меню

У такому меню пункти згруповані так, як думає юзер. Воно не перевантажене, містить зрозумілі назви розділів і відображає реальні потреби аудиторії.

Зрозумілі категорії

Категорії та підкатегорії мають бути чітко сформульовані, без професіоналізмів чи внутрішньої бізнес-термінології. Достатньо прочитати, щоб зрозуміти, що всередині, без необхідності робити зайві переходи.

Помітний пошук

Поле пошуку має бути достатньо видимим і завжди доступним. Особливо важливо для онлайн-магазинів із широким асортиментом.

Прості фільтри

Фільтри повинні бути інтуїтивними, не перевантаженими та відповідати ключовим параметрам вибору. Чим менше зайвих опцій і кліків, тим швидше людина доходить до результату.

Оптимальний сценарій — коли потрібне можна знайти не більш ніж за три кліки. Це ознака якісної інформаційної архітектури: користувач не блукає сторінками, а швидко рухається до товару чи рішення. У підсумку зростає і конверсія, і задоволеність досвідом роботи із сайтом.

Якісний vs неякісний UX

Елемент Якісний UX Поганий UX CTA-кнопки Добре видно, має логічний текст («Купити», «Отримати консультацію») Малопомітні або з нечіткими формулюваннями Форми Короткі, лише необхідні поля 10+ полів, незрозумілі вимоги Адаптивність Усе зручно на мобільному Текст з’їжджає, кнопки дрібні Каталог Є фільтри, фото, описи Без сортування, хаотичні назви Навігація Меню логічне, назви зрозумілі Важливі сторінки заховані

Переваги ефективного UX-дизайну

Хороший UX-дизайн допомагає швидко знаходити потрібне, приймати рішення та завершувати дії, що прямо впливає на конверсію, дохід і лояльність клієнтів.

Ріст ко нверсії на 15–40% навіть без додаткових витрат на рекламу.

Грамотна UX-оптимізація підвищує ефективність кожного візиту: користувач не плутається і упевнено виконує цільову дію. Це допомагає отримувати більше продажів без збільшення рекламного бюджету.

Менше відмов і покинутих кошиків.

Зручний та логічний інтерфейс зменшує кількість моментів, коли відвідувач зупиняється, губиться або нервує через незрозумілі кроки. В результаті — менше перерваних сценаріїв і покинутих кошиків.

Вища довіра до бренду (особливо на фінансових і eCommerce сайтах).

Чітка навігація, передбачувана логіка, зрозумілі дії та професійний вигляд інтерфейсу формують відчуття безпеки. Це особливо важливо там, де є взаємодії із грошима, транзакції та покупки.

Повторні покупки завдяки комфортному досвіду.

Коли користуватися сайтом або сервісом легко і приємно, клієнти повертаються частіше. Комфорт формує звичку, а звичка — стабільний дохід.

Зменшення витрат на підтримку.

Інтуїтивний UX знижує кількість звернень у службу підтримки: менше питань, менше плутанини, менше потреби пояснювати базові речі. Це скорочує навантаження на команду та знижує операційні.

Читайте більше в кейсі: Як редизайн інтерфейсу сайту може вплинути на користувацький досвід — UX/UI для Zavezu

Процес UX-дизайну крок за кроком

Етап 1. Вивчення бізнесу

UX-дизайнер починає з вивчення бізнесу і продукту. Аналізує конкурентні переваги, вузькі місця, слабкі сторони, а також шлях від першого контакту до покупки або іншої ключової дії.

Без цього неможливо побудувати ефективний інтерфейс, адже дизайн має вирішувати конкретні бізнес-задачі.

Етап 2. Аналіз

На цьому етапі UX-дизайнер збирає якісні та кількісні дані за допомогою спеціалізованих інструментів.

Теплові карти та записи сесій

Теплові карти (heatmaps) показують, куди клікають, як скролять і на яких блоках зупиняються.

Записи сесій дають можливість побачити сайт очима відвідувача — де він губиться, шукає кнопку або намагається виконати певну дію.

Ці інструменти допомагають виявити конкретні UX-проблеми, зрозуміти реальну поведінку людей і визначити, що саме заважає їм рухатися до цілі.

Аналітика

GA4 показує, як відвідувачі рухаються сайтом: на яких кроках випадають із воронки, які події виконують і котрі сторінки створюють найбільше тертя.

Looker Studio використовується для створення дашбордів, що наочно відображають ключові метрики, тренди та проблемні точки.

Опитування користувачів

Це можуть бути короткі pop-up опитування або глибинні інтерв’ю. Вони дають розуміння:

яким очікуванням не відповідає інтерфейс;

які страхи чи бар’єри впливають на покупку;

чому люди йдуть на інший сайт.

Етап 3. Прототипування (варфрейми / концептуальні макети)

Після етапу аналізу UX-дизайнер переходить до формування структури майбутнього інтерфейсу. Мета — вибудувати логіку, сценарії та взаємодію так, щоб користувач без зусиль доходив до цільової дії. У цьому дизайнеру допомагають інструмент прототипування — карти сторінок (Site Map).

Це схема, що показує всі сторінки та взаємозв’язки між ними.

Вона дає уявлення про:

розділи і принципи їхнього групування;

можливі переходи з кожної сторінки;

зручність навігації.

Карта сторінок допомагає побудувати зрозумілу, логічну структуру й уникнути «мертвих кінців» — сторінок, з яких відвідувач не може продовжити шлях або виконати потрібну дію, а також дублювання контенту.

Шлях користувача (User Flow)

Це візуальна мапа руху користувача від першої дії до цільової. У ній відображаються:

всі точки взаємодії;

моменти прийняття рішень (if/else);

можливі відхилення та альтернативні сценарії;

місця, де юзер може застрягти.

Такий підхід дає змогу заздалегідь побачити, де логіка «ламається», де потрібні додаткові підказки, CTA чи зміна структури, — ще до того, як ці проблеми вплинуть на конверсію.

Каркасні макети (Wireframes)

Це базові макети без дизайну, кольорів, шрифтів чи графіки. Вони показують:

розташування всіх елементів на сторінці;

ієрархію інформації;

логіку взаємодії;

порядок блоків;

поведінку інтерфейсу.

Wireframe — це «скелет» майбутнього дизайну. Він дає змогу швидко тестувати ідеї, змінювати структуру та приймати рішення до того, як дизайнер перейде до UI.

Концептуальні варіанти інтерфейсу у Figma

Це початкові ескізи ключових екранів, створені без кольорів і декоративних елементів. До концептів входять:

типи блоків;

базові компоненти;

приклади поведінки елементів;

кілька варіантів розміщення контенту.

Концепти допомагають порівняти різні UX-підходи, обрати найзручніший для користувача та протестувати структуру ще до початку роботи над стилем. Це економить час, бюджет і знижує ризики помилок.

Етап 4. Тестування

На цьому кроці дизайнер перевіряє, наскільки зрозумілою, швидкою та логічною є взаємодія. Тестування допомагає знайти бар’єри, котрі заважають переходу до цільової дії, перш ніж сайт або продукт перейде до розробки.

Нижче — ключові інструменти та типи тестів.

Юзабіліті-тестування (Usability Testing)

UX-дизайнер дає реальним юзерам завдання — знайти товар, оформити замовлення, зареєструватися, і спостерігає, як вони проходять шлях.

Що допомагає виявити:

де відвідувач зупиняється і не розуміє, що робити далі;

на які етапи витрачає найбільше часу;

що спричиняє плутанину чи роздратування;

які дії потребують забагато кліків.

Формати:

модераторські тести — UX-фахівець веде інтерв’ю і задає уточнення;

немодераторські тести — користувач проходить тест самостійно.

А/В-тестування (A/B Testing)

Порівняння двох версій однієї сторінки або елемента — кнопки, заголовка, картки товару чи форми.

Що допомагає виявити: котрий варіант дає вищий CTR, кращу конверсію чи нижчий рівень відмов.

Типові елементи для тестів:

оформлення кошика;

порядок блоків на сторінці;

формулювання CTA;

варіанти меню та фільтрів;

кольори та стилі інтерфейсу;

варіанти банерів і спецпропозицій.

Читайте також як дрібна зміна може суттєво повпливати на конверсію - A/B-тестування в eCommerce: як колір кнопки «Купити» впливає на CTR

Аналіз поведінки через теплові карти та записи сесій

Цей блок тестування часто проводиться паралельно з A/B-тестами. За допомогою інструментів Hotjar та Microsoft Clarity можна:

побачити, куди клікають найчастіше;

зрозуміти, до якого блоку вони доходять при скролінгу;

аналізувати відеозаписи сесій і повторювані поведінкові патерни.

Що допомагає виявити:

непомітні кнопки;

елементи, що виглядають клікабельно, але такими не є;

моменти, де користувач застряє або плутається;

надто довгі форми / сценарії.

Тестування завершується аналізом метрик:

час до виконання цільової дії (Time to task completion);

кількість кліків;

рівень помилок (Error rate);

коефіцієнт успішності (Success rate);

відсоток юзерів, що покинули сценарій (Drop-off).

Це дає змогу приймати рішення на основі даних, а не припущень.

Етап 5. Оптимізація

Фінальний етап — удосконалення продукту на основі отриманих даних. Це не разова дія, а системний процес, спрямований на постійне покращення досвіду користувача та бізнес-результатів.

Аналіз → Гіпотеза → Тест → Оптимізація → Аналіз (знову)

Аналіз результатів тестів

UX-фахівець порівнює дані до та після, аналізує поведінку і визначає, які рішення працюють найкраще.

Впровадження змін

Далі формує оновлені прототипи та передає їх у дизайн або розробку. Це можуть бути:

зміни структури сторінок;

уточнення формулювань CTA;

скорочення або спрощення форми;

інакше розташування блоків;

оновлення логіки фільтрів;

додавання підказок і мікрокопірайтингу.

Головне — не змінювати все одразу, а впроваджувати поступово, щоб розуміти, які саме поліпшення дали ефект.

Повторне тестування

Після впровадження правок проводиться повторна перевірка:

A/B-тест;

юзабіліті-тестування;

перегляд теплових карт;

аналіз поведінки в конкретних сценаріях.

Це гарантує, що зміни дійсно покращили показники, а не навпаки.

Інструменти UX-дизайнера

UX-дизайн охоплює роботу з даними, прототипами, тестами та документацією. Тому інструменти дизайнер використовує різні — від аналітики до прототипування та управління проєктами.

Назва інструменту Основні функції Сильні сторони Google Analytics / GA4 Аналіз поведінки та воронок Джерела трафіку, відмови Безплатний Стандарт аналітики Hotjar / Microsoft Clarity Теплові карти кліків

Карти глибини скролу

Відеозаписи сесій користувачів Показує реальну поведінку юзерів

Виявляє проблеми, яких не видно в GA

Clarity — безкоштовний



Figma Схематичне відмалювання гіпотез

Брейнштормінг Швидкі візуальні рішення без етапу розробки VWO A/B та мультиваріантні тести

Аналітика поведінки під час тестів

Можливість експериментів навіть без розробників Інтеграції з аналітикою та CRM

Підтримка складних експериментів Notion Документація UX-досліджень

Збереження інсайтів, гіпотез

Постановка задач База знань про проєкт Гнучкі шаблони та кастомізація

Інтеграції з іншими сервісами (Figma, Slack, Jira, Google Drive) Miro CJM (карта шляху користувача)

Сценарії користувачів

Командні воркшопи Зручний для командної роботи

Величезна бібліотека шаблонів (CJM, мапи емпатії, діаграми, фреймворки для воркшопів)

5 порад від UX-фахівця: як зробити сайт ефективнішим

1. Думайте про користувача, а не про себе



Те, що зрозуміло власнику сайту, може бути незрозумілим відвідувачу.

Невдале рішення. На головній сторінці був банер із товаром, який привертав увагу — відвідувачі активно натискали на нього, очікуючи перейти до картки товару. Однак банер не вів на сторінку товару, через що користувачі не могли продовжити перегляд і перейти до покупки, що створювало зайве тертя в сценарії.

Вдале рішення. Команда Netpeak запропонувала одразу перенаправляти з банера на картку товару, щоб він міг швидко переглянути деталі та придбати товар без додаткових кроків. Це спростило взаємодію, знизило втрату інтересу та підвищило ймовірність конверсії.

2. Одна ціль — один екран

Не змушуйте користувача думати.

Невдале рішення. Процес запису до лікаря був заплутаним: спочатку потрібно обрати відділення, а лише потім можна побачити доступних лікарів. Якщо потрібний лікар працював в іншому медичному центрі, пацієнт не знаходив його в списку, повертався назад, змінював медцентр і починав пошук заново. Це спричинило помилкові дії, зайві переходи та плутанину.

Вдале рішення. Команда Netpeak порекомендувала додати drop-down зі списком медичних центрів на сторінці вибору лікаря, щоб одразу виводити лише тих фахівців, котрі приймають у вибраному медцентрі, і швидко перемикатися між локаціями без переходів на інші сторінки. Очікувані результати: менше помилкових дій і зайвих кроків, спрощена навігація та зростання конверсії.

Результат: +25% конверсії для «ОН Клінік» завдяки правильному супроводу пацієнта на сайті.

3. Використовуйте правило трьох кліків



Коли потрібну дію не можна зробити за три кліки — UX варто спростити.

Невдале рішення. Пошук на платформі працював тільки через довгу послідовність дій:

Головна → Пошук → Обрати всі параметри → Показати → Фільтри → Показати список.

Усього — п’ять-шість кліків. Більшість відвідувачів не завершували пошук.

Вдале рішення. На головну сторінку винесли швидкі фільтри: 1 кімната / Новобудови / До $50 тисяч. Новий шлях:

Головна → Клік на швидкий фільтр → Результат.

У підсумку кількість переглядів збільшилася, бо дія стала доступною в два кліки.

4. Спостерігайте за поведінкою



Дані з аналітики показують реальну поведінку користувачів, а не припущення.

Невдале рішення. Команда партнера вирішила розширити фільтри, додавши ще більше параметрів без зміни структури та логіки. У результаті фільтр став перевантаженим: на мобільних пристроях доводилось багато скролити, аби знайти потрібну опцію, а кнопки скасування були розташовані надто низько й не потрапляли в зону видимості. Аналітика показала збільшення кількості випадково застосованих фільтрів і різке зростання показника виходу зі сторінки.

Вдале рішення. Ми порекомендували збільшити кількість параметрів для фільтрації, щоб уникнути випадкових натискань і забезпечити видиме відображення доданих фільтрів. Також допрацювати опцію «Скасувати обраний фільтр» у мобільній версії для зручності та додати окремий фільтр з акціями, оскільки сторінка спеціальних пропозицій займає друге місце за переглядами і становить 8,9% користувачів.

5. Не шукайте універсальних рішень



Кожен ресурс має власну специфіку, аудиторію і контент. UX завжди індивідуальний.

Невдале рішення. Сайт довгий час функціонував зі схожими сторінками, які дублювали одна одну за логікою і подачею. Фільтри працювали лише по одному, не дозволяючи комбінувати параметри. У результаті юзери плуталися, не могли налаштувати вибір під свої задачі й не завершували процес створення замовлення, що негативно впливало на конверсію.

Вдале рішення. Команда Netpeak запропонувала:

Зменшити кількість інформації на головній і зробити каталог перевізників основним фокусом. На сторінках послуг змістити увагу на картки перевізників і візуально їх пропрацювати, змінивши текст кнопок, розташування локації, фото та назви компанії. Виправили роботу фільтрів, дозволивши обирати декілька параметрів одночасно. Оптимізувати форму заявки, скоротивши кількість полів і спростивши процес подачі.

Результат: показник конверсії відправки форми після редизайну збільшився на 19%

Висновки