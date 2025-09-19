A/B-тестування в eCommerce: як колір кнопки «Купити» впливає на CTR
Власники eCommerce-сайтів часто ігнорують дрібні деталі інтерфейсу — колір кнопки, формулювання CTA чи порядок блоків. Багато хто вважає, що такі зміни не мають значення, і команди фокусуються лише на великих функціональних оновленнях.
Однак ця стаття доводить протилежне: навіть така невелика зміна, як колір кнопки «Купити», може суттєво вплинути на CTR і кількість додавань у кошик.
Це прямий доказ того, що дрібні A/B-тести здатні впливати на бізнес-показники і приносити відчутні результати.
Що таке A/B-тестування і чому воно важливе в eCommerce
A/B тестування в eCommerce — це один із найефективніших способів перевірити, як зміни в інтерфейсі впливають на поведінку користувачів та бізнес-результати.
Воно є основою оптимізації сайту, адже кожна гіпотеза перевіряється на реальних відвідувачах.
Приклади змін, що впливають на поведінку користувачів:
-
колір або розмір кнопки «Купити» впливає на CTR і кількість додавань у кошик;
-
формулювання CTA («Купити», «Придбати зараз», «Додати в кошик») змінює конверсію в продажі;
-
порядок блоків на сторінці або виведення бейджів («Хіт», «Акція», «Останній товар») впливає на глибину перегляду каталогу;
-
навіть дрібні деталі, такі як акцентний фон чи іконка, можуть збільшити довіру й кількість завершених оплат.
A/B-тестування в eCommerce дає змогу перевірити всі ці гіпотези на реальних користувачах без ризику. Ви розділяєте трафік між варіантами й отримуєте точні дані про те, що працює краще.
Тест зміни кольору кнопки «Купити»
У каталозі на сайті використовували базовий варіант кнопки — лише з обводкою, без заливки. Вона виглядала мінімалістично, але через це була менш помітною.
Наша команда вирішила з’ясувати, як підвищити CTR кнопки.
Гіпотеза: якщо залити кнопку кольором, вона стане контрастнішою і клікабельнішою.
Для перевірки ми провели A/B-тестування кнопки CTA з допомогою VWO.
Як провести A/B-тест кнопки «Купити» у каталозі: коротка інструкція
VWO (Visual Website Optimizer) пропонує зручне no-code рішення для експериментів: можна обрати елемент на сторінці, змінити його вигляд у редакторі та одразу запустити тест.
Але у нашому випадку ми змінили колір кнопки на всіх сторінках каталогу, тому використали кастомний код (CSS/JS).
Вибір сторінок для тестування
Блок Pages — перше, що треба налаштувати. Це сторінки, на яких буде проходити A/B-тестування. У нашому випадку — усі сторінки каталогу. Необхідно додати потрібний URL з сайту, на якому проводиться тестування.
Створення варіантів кнопки
В блоці Variations ми додали два варіанти:
-
варіант A — стандартна кнопка «Купити» з обводкою;
-
варіант B — кнопка «Купити» із заливкою.
У стовпчику Traffic split задаємо розподіл трафіку. В нашому випадку поділили його порівну між варіантами. Це означає, що з двох сесій один користувач перегляне варіант А, а другий — Б.
Налаштування метрик і подій у VWO через Google Tag Manager
Для відстеження CTR кнопки «Купити» потрібно налаштувати кастомну подію у VWO.
У вкладці Events у VWO створіть нову подію. Вкажіть назву (наприклад, add_to_cart) і скопіюйте API-код.
Інтеграція з Google Tag Manager (тег + тригер)
Відкрийте Google Tag Manager (GTM) та створіть новий тег:
-
Оберіть Tag Configuration — Custom HTML.
-
Вставте скопійований код API з VWO.
Далі налаштуйте Trigger. Він залежить від події, в нашому випадку:
-
тип події — Custom Event;
-
назва події — add_to_cart;
-
умови — спрацьовування на всіх сторінках каталогу (фільтрація за URL).
Протестуйте роботу події в режимі Preview GTM. Якщо все працює коректно, опублікуйте тег.
Поверніться у Visual Website Optimizer. На вкладці Metrics оберіть створену подію як ключову метрику.
Тест готовий: перевірте налаштування, запустіть експеримент і починайте збір даних.
Результати A/B-тестування
У проведеному експерименті ми проаналізували два варіанти кнопки «Купити»:
-
варіант A — стандартна кнопка без заливки;
-
варіант B — чорна кнопка CTA.
Згідно з результатами, варіант B став переможцем, продемонструвавши вищий рівень CTR та конверсії.
Порівняння CTR у варіантах A і B
Результати тестування підтвердили наші припущення:
-
Expected Conversion Rate — чорна кнопка забезпечила очікувану конверсію на рівні 1,40%, що вище за показник варіанту без заливки (1,15%);
-
Expected Improvement — відносне зростання конверсії у 21,54% доводить ефективність нового дизайну CTA;
-
Probability of Better — ймовірність того, що варіант B кращий, склала 82,67%.
Навіть мінімальні зміни в дизайні кнопки CTA можуть суттєво вплинути на поведінку користувачів, підвищити CTR і забезпечити зростання загальної конверсії.
Бізнес-вплив і користь для eCommerce
Розглянутий приклад A/B-тесту доводить, що оптимізація конверсії в eCommerce — це процес безперервного вдосконалення. Використання платформ на кшталт VWO дає змогу швидко перевіряти гіпотези і знаходити найефективніші рішення.
Щоб досягати помітних результатів, варто дотримуватися кількох правил:
-
Регулярно проводьте A/B-тестування CTA та інших елементів дизайну, адже вони безпосередньо впливають на CTR.
-
Використовуйте no-code інструменти для швидкого запуску експериментів, не залучаючи розробників.
-
Зосередьтеся на ключових метриках: CTR, Conversion Rate, Expected Improvement та намагайтеся досягати високих відсотків Winner Threshold, щоб рішення були статистично достовірними.
Таким чином, навіть A/B-тестування кольору кнопки «Купити» може стати справжнім драйвером зростання. Воно доводить, що увага до деталей напряму впливає на успіх в eCommerce.
Висновки
Результати A/B тестування підтвердили: зміна кольору кнопки дійсно впливає на поведінку користувачів. Статистично значуще зростання CTR, з показником Probability of Better 82,67%, демонструє, що навіть невеликі зміни можуть мати суттєвий ефект.
Для бізнесу це означає:
-
Пряме зростання конверсії — більше покупок за тієї самої кількості відвідувачів.
-
Оптимізація сайту без значних витрат — прості зміни в дизайні CTA можуть забезпечити вимірюваний результат.
-
Підтвердження важливості регулярних A/B-тестів — навіть на прикладі кольору кнопки можна побачити значний вплив на поведінку користувачів.
Більше за темою
Свіжі
Netpeak Ukraine — єдиний серед маркетингових агентств офіційний сервіс-партнер Google Cloud
Зазвичай такий статус отримують класичні IT-компанії. Серед маркетингових агенцій в Україні ми перші, хто здобув це визнання.
Оптимізація відеореклами в Google Ads: як виключити нерелевантні майданчики й уникнути зливу бюджету
Як виключати канали, теми та окремі ключові слова з майданчиків показу відеореклами Google Ads
Редизайн застосунку в App Store і Google Play: як ми оновили досвід користувачів і посилили позиції Mindsnap
Нова іконка, скриншоти, онбординг і Paywall, що ведуть до підписки