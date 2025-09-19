A/B-тестирование в eCommerce: как цвет кнопки «Купить» влияет на CTR
Владельцы eCommerce-сайтов часто игнорируют мелкие детали интерфейса — цвет кнопки, формулировку CTA или порядок блоков. Многие считают, что такие изменения не имеют значения, и команды фокусируются только на крупных функциональных обновлениях.
Однако эта статья доказывает обратное: даже такое небольшое изменение, как цвет кнопки «Купить», может существенно повлиять на CTR и количество добавлений в корзину.
Это прямое доказательство того, что мелкие A/B-тесты способны влиять на бизнес-показатели и приносить ощутимые результаты.
Что такое A/B-тестирование и почему оно важно в eCommerce
A/B тестирование в eCommerce — один из самых эффективных способов проверить, как изменения в интерфейсе влияют на поведение пользователей и бизнес-результаты.
Оно является основой оптимизации сайта, ведь каждая гипотеза проверяется на реальных посетителях.
Примеры изменений, влияющих на поведение пользователей:
-
цвет или размер кнопки «Купить» влияет на CTR и количество добавлений в корзину;
-
формулировка CTA («Купить», «Приобрести сейчас», «Добавить в корзину») меняет конверсию в продажи;
-
порядок блоков на странице или вывод бейджей («Хит», «Акция», «Последний товар») влияет на глубину просмотра каталога;
-
даже мелкие детали, такие как акцентный фон или иконка, могут увеличить доверие и количество завершенных оплат.
A/B-тестирование в eCommerce позволяет проверить все эти гипотезы на реальных пользователях без риска. Вы разделяете трафик между вариантами и получаете точные данные о том, что работает лучше.
Тестирование смены цвета кнопки «Купить»
В каталоге на сайте использовали базовый вариант кнопки — только с обводкой, без заливки. Она выглядела минималистично, но из-за этого была менее заметной.
Наша команда решила выяснить, как повысить CTR кнопки.
Гипотеза: если залить кнопку цветом, она станет более контрастной и кликабельной.
Для проверки мы провели A/B-тестирование кнопки CTA с помощью VWO.
Как провести A/B-тест кнопки «Купить» в каталоге: краткая инструкция
VWO (Visual Website Optimizer) предлагает удобное no-code решение для экспериментов: можно выбрать элемент на странице, изменить его вид в редакторе и сразу запустить тест.
Но в нашем случае мы изменили цвет кнопки на всех страницах каталога, поэтому использовали кастомный код (CSS/JS).
Выбор страницы для тестирования
Блок Pages — первое, что нужно настроить. Это страницы, на которых будет проходить A/B-тестирование. В нашем случае — все страницы каталога. Необходимо добавить нужный URL с сайта, на котором проводится тестирование.
Создание вариантов кнопки
В блоке Variations мы добавили два варианта:
-
вариант A — стандартная кнопка «Купить» с обводкой;
-
вариант B — кнопка «Купить» с заливкой.
В столбце Traffic split задаем распределение трафика. В нашем случае разделили его поровну между вариантами. Это означает, что из двух сессий один пользователь просмотрит вариант А, а второй — Б.
Настройка метрик и событий в VWO через Google Tag Manager
Для отслеживания CTR кнопки «Купить» необходимо настроить кастомное событие в VWO.
На вкладке Events в VWO создайте новое событие. Укажите название (например, add_to_cart) и скопируйте API-код.
Интеграция с Google Tag Manager (тег + триггер)
Откройте Google Tag Manager (GTM) и создайте новый тег:
-
Выберите Tag Configuration — Custom HTML.
-
Вставьте скопированный код API из VWO.
Далее настройте Trigger. Он зависит от события, в нашем случае:
-
тип события — Custom Event;
-
название события — add_to_cart;
-
условия — срабатывание на всех страницах каталога (фильтрация по URL).
Протестируйте работу события в режиме Preview GTM. Если все работает корректно, опубликуйте тег.
Вернитесь в Visual Website Optimizer. На вкладке Metrics выберите созданное событие в качестве ключевой метрики.
Тест готов: проверьте настройки, запустите эксперимент и начните сбор данных.
Результаты A/B-тестирования
В проведенном эксперименте мы проанализировали два варианта кнопки «Купить»:
-
вариант A — стандартная кнопка без заливки;
-
вариант B — черная кнопка CTA.
Согласно результатам, вариант B стал победителем, продемонстрировав более высокий уровень CTR и конверсии.
Сравнение CTR в вариантах A и B
Результаты тестирования подтвердили наши предположения:
-
Expected Conversion Rate — черная кнопка обеспечила ожидаемую конверсию на уровне 1,40%, что выше показателя варианта без заливки (1,15%);
-
Expected Improvement — относительный рост конверсии в 21,54% доказывает эффективность нового дизайна CTA;
-
Probability of Better — вероятность того, что вариант B лучше, составила 82,67%.
Даже минимальные изменения в дизайне кнопки CTA могут существенно повлиять на поведение пользователей, повысить CTR и обеспечить рост общей конверсии.
Влияние на бизнес и польза для eCommerce
Рассмотренный пример A/B-теста доказывает, что оптимизация конверсии в eCommerce — это процесс непрерывного совершенствования. Использование платформ типа VWO позволяет быстро проверять гипотезы и находить наиболее эффективные решения.
Чтобы достигать заметных результатов, стоит соблюдать несколько правил:
-
Регулярно проводите A/B-тестирование CTA и других элементов дизайна, ведь они напрямую влияют на CTR.
-
Используйте no-code инструменты для быстрого запуска экспериментов, не привлекая разработчиков.
-
Сосредоточьтесь на ключевых метриках: CTR, Conversion Rate, Expected Improvement и старайтесь достигать высоких процентов Winner Threshold, чтобы решения были статистически достоверными.
Таким образом, даже A/B-тестирование цвета кнопки «Купить» может стать настоящим драйвером роста. Оно доказывает, что внимание к деталям напрямую влияет на успех в eCommerce.
Выводы
Результаты A/B тестирования подтвердили: изменение цвета кнопки действительно влияет на поведение пользователей. Статистически значимый рост CTR, с показателем Probability of Better 82,67%, демонстрирует, что даже небольшие изменения могут иметь существенный эффект.
Для бизнеса это означает:
-
Прямой рост конверсии — больше покупок при том же количестве посетителей.
-
Оптимизация сайта без значительных затрат — простые изменения в дизайне CTA могут обеспечить измеримый результат.
-
Подтверждение важности регулярных A/B-тестов — даже на примере цвета кнопки можно увидеть значительное влияние на поведение пользователей.
