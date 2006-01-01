Катерина Музыка

Катерина Музыка

Netpeak Agency Ukraine
UX-специалистка в Netpeak Ukraine. В команде с 2024 года.

Бизнес
Аналитика
UX/UI & CRO
478 0
Как получать фидбек о сайте: эффективные способы сбора обратной связи от пользователей
Бизнес
765 2
A/B-тестирование в eCommerce: как цвет кнопки «Купить» влияет на CTR
Бизнес
941 2
ТОП-5 платформ для A/B-тестирования: VWO, Optimizely, AB Tasty, Adobe Target, Convert
Кейсы
UX/UI & CRO
1185 8
CRO в медицине: +25% конверсии для «ОН Клиник» благодаря правильному сопровождению пациента на сайте
Кейсы
UX/UI & CRO
1889 2
Как с помощью UX-аудита укрепить доверие к бренду и повлиять на конверсии в ecommerce
Кейсы
UX/UI & CRO
2672 0
Как улучшить конверсии благодаря UX-аудиту сайта. Кейс «ВМ Техника»
Кейсы
UX/UI & CRO
2585 3
Как редизайн интерфейса сайта может повлиять на пользовательский опыт — UX/UI для Zavezu
Аналитика
UX/UI & CRO
20239 23
Что хорошего в бесплатном инструменте аналитики? Обзор сервиса Clarity от Microsoft
