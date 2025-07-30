CRO в медицине: +25% конверсии для «ОН Клиник» благодаря правильному сопровождению пациента на сайте

CRO в медицине: +25% конверсии для «ОН Клиник» благодаря правильному сопровождению пациента на сайте

Кто наш партнер

«ОН Клиник» — сеть медицинских центров, которая предоставляет комплексные услуги по диагностике, лечению и профилактике и работает более чем в 10 городах Украины.

Цель сотрудничества

«ОН Клиник» обратились в Netpeak Ukraine с целью повысить конверсию: увеличить количество записей, звонков и заявок.

Стратегия работы

Основной фокус — привлечение клиентов через уникальную форму онлайн-записи. В отличие от большинства медицинских центров, где пользователь указывает только имя, номер и желаемую дату, а затем ожидает звонка от менеджера, в «ОН Клиник» пациент может полностью записаться онлайн: выбрать услугу, врача, удобное время и даже сразу оплатить визит на сайте.

При разработке стратегии мы сделали приоритетом глубокий аудит ключевых страниц сайта, поиск точек роста и внедрение изменений, напрямую влияющих на прибыль. Особое внимание уделили улучшению пользовательского опыта, A/B-тестированию и оптимизации пути пользователя — от первого визита до отправки заявки, звонка или записи к врачу.

Стратегию разбили на три этапа.

Шаг 1. Начальный аудит и анализ поведения пользователей

Сначала мы провели комплексный аудит пользовательского пути и эффективности ключевых страниц.

Проанализировали воронку: от первого захода на сайт до совершения целевого действия. Изучили поведение пользователей с помощью тепловых карт и scroll map в сервисах Clarity и Hotjar. Проверили отчеты в Looker Studio: определили страницы, которые приносят наибольший доход и трафик. Отобрали приоритетные посадочные: главнаую, страницы услуг, врачей, медцентров и формы записи.

Шаг 2. Определение возможностей для увеличения конверсии

По результатам аудита мы выделили ключевые страницы, непосредственно влияющие на конверсию и требующие доработки.

Страницы услуг. Цель — упростить поиск нужной услуги и ее стоимости, улучшить представление об уровне сервиса и сделать запись максимально удобной. Страницы врачей. В фокусе быстрое ознакомление с врачом, увеличение количества записей и повышение доверия через отзывы и оценки. Страницы медицинских центров. В ходе аудита мы обнаружили потенциал улучшения навигации и поиска медцентра по адресу, что будет способствовать просмотру большего количества услуг. Отделения. Оптимизация страницы для быстрого выбора услуги в нужном отделении, с акцентом на удобство и простоту взаимодействия. Форма записи — ключевой этап в воронке. Требовал глубокого анализа через Clarity, чтобы выявить, где именно пользователи сталкиваются с барьерами при записи. Главная страница. Несмотря на небольшой трафик, является важной точкой первого контакта. В фокус работы взяли четкую презентацию услуг и перенаправление посетителей на конверсионные страницы. Блог. Заметили в блоге потенциал для роста и решили улучшить расположение коммерческих блоков в статьях.

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Шаг 3. UX-решения для улучшения ключевых страниц

После детального UX-аудита и определения точек роста конверсии, мы перешли к решениям по приоритетным страницам и элементам.

Блок «Наши преимущества»

Анализ тепловых карт показал большое количество кликов на блок «Наши преимущества», который не содержал никаких интерактивных элементов.

Результат:

добавили редиректы на соответствующие страницы с подробной информацией;

обозначили кликабельные зоны стрелками и кнопками, чтобы визуально подчеркнуть интерактивность элементов.

Ссылки для записи

Одним из изменений стало добавление активных ссылок в текст — теперь записаться к врачу можно не только через форму или кнопки, но и непосредственно во время чтения контента.

Результат: более удобный путь к записи и больше потенциальных заявок.

Контроль за выбранными услугами

До начала CRO пользователь, который случайно добавлял услугу в корзину, не мог быстро отменить действие — только через авторизацию и возвращение в форму заказа. Это осложняло процесс и создавало барьеры для новых посетителей, которые еще не были готовы завершить запись.

Результат: чтобы вернуть контроль пользователю, мы создали иконку корзины рядом с каждой добавленной услугой. Она позволяет быстро удалить выбор без авторизации, лишних переходов или перезаполнения формы.

Страницы врачей

Анализ показал, что для многих пользователей решающим фактором является опыт других пациентов. Чтобы усилить доверие, мы предложили:

указывать, к какому именно врачу оставлен отзыв ;

добавить количество отзывов на странице конкретного специалиста.

Результат: улучшение опыта взаимодействия с каждым конкретным врачом.

Exit-intent pop-up

Чтобы уменьшить потери аудитории, мы добавили exit-intent pop-up — всплывающее окно, которое появляется при попытке закрыть страницу.

В нем посетителю предлагают оставить номер телефона и выбрать город. Далее с ним связывается консультант, чтобы помочь выбрать услугу или записаться к врачу.

Форма содержит всего два поля, что снижает барьер для взаимодействия и позволяет легко восстановить контакт с потенциальным клиентом.

Результат: возвращение части аудитории, которая могла не найти нужную информацию или растеряться в навигации.

Акционные баннеры

Чтобы повысить заинтересованность и мотивировать пользователей к записи, мы предложили изменения для повышения видимости акционных предложений.

Теперь посетитель видит не только описание процедуры, но и конкретную выгоду — например, скидку 20% на первичный прием в своем городе.

В результате мы:

усилили мотивацию воспользоваться услугой здесь и сейчас;

создали эффект ограниченного времени или предложения (FOMO);

акцентировали внимание на приоритетных услугах для каждого медцентра.

Форма записи

Фильтрация врачей по городу и медицинскому центру

Раньше процесс записи к врачу был запутанным: пользователи сначала выбирали отделение, а уже потом видели доступных врачей. Проблема возникала, когда нужный врач работал в другом медицинском центре — пользователь просто не находил его в списке. Это заставляло возвращаться на предыдущий шаг, менять медцентр и начинать поиск заново. Поэтому на странице выбора врача мы рекомендовали добавить drop-down со списком медицинских центров.

Так пользователь сразу видит только тех специалистов, которые принимают в выбранном медцентре, и может быстро переключаться между локациями без переходов на другие страницы.

Ожидаемые результаты после внедрения:

меньше ошибочных действий и лишних шагов при записи на прием;

упрощение навигации и рост конверсии.

Альтернатива, если нет доступных слотов

При записи к конкретному врачу, если на выбранные даты не было свободных часов, пользователь сталкивался с тупиком — он не мог продолжить запись без смены врача или даты вручную.

Чтобы избежать недоразумений и сохранить пользователя в процессе записи, мы предложили:

добавить статическое сообщение : «К сожалению, у врача нет свободного времени»;

предложить два варианта действия — «выбрать другого врача» или «записаться к любому врачу».

Продолжение записи после прерывания

Чтобы уменьшить потери на этапе заполнения формы, мы предложили внедрить механизм сохранения незавершенной записи.

Если пользователь случайно закрыл страницу, обновил ее или перешел на другую вкладку, все введенные данные сохраняются. При возвращении на сайт появляется оповещение: «Вы оставили незавершенную запись. Продолжить?»

Пользователь может:

продолжить с того места, где остановился;

начать новую запись, если хочет изменить данные или врача.

Ожидаемый результат: снизить риск прерывания сценария, улучшить пользовательский опыт и повысить конверсию.

Главная страница

Чтобы превратить главную страницу из ознакомительной в инструмент привлечения, мы предложили ряд изменений с фокусом на удобство навигации и стимулирование записей.

Создать блок с медицинскими отделениями, разделенными по городам. Так пользователь может быстро найти нужную услугу в своем регионе. Онлайн-консультации выделить отдельно для дополнительного продвижения направления.

Упростить внешний вид карты филиалов (взрослые/детские), что значительно облегчает ориентацию в сети.

Сделать отдельный акцент на ознакомительные баннеры с акционными предложениями, которые не только информируют, но и стимулируют действие.

Ожидаемый результат: главная страница будет работать, как полноценная точка входа в воронку, где пользователь сразу видит выгоду и может легко перейти к записи.

Блог

Ранее блоки с врачами в статьях показывали специалистов отделения, которому принадлежит автор статьи. Пользователь, заинтересованный в услуге после прочтения, вынужден был самостоятельно искать подходящего врача на других страницах сайта.

Теперь в статье можно выбрать город и увидеть доступных специалистов. Это значительно сокращает путь к действию — пациент может сразу сформировать онлайн-запись без переходов.

Результат: упростили навигацию для читателей, которые намерены сразу после или во время прочтения записаться к врачу в своем городе.

Результаты и бизнес-инсайты

Бизнес-инсайты

Критичность UX для конверсии.

Даже мелкие барьеры на пути пользователя, такие как непонятные кнопки, потерянный контекст, сложная навигация, могут стоить целевого действия.

Упрощение сценариев, четкая обратная связь и логичная структура страниц позволяют уменьшить потери и улучшить общий путь пользователя.

Корзина и запись: возвращение контроля.

Отсутствие возможности быстро отменить или изменить услугу приводит к выходу из формы.

Добавление кнопки удаления без авторизации дает пользователю возможность оставаться в процессе и самостоятельно управлять выбором.

Сохранение записи = удержание пользователя.

Случайное закрытие страницы без сохранения данных — одна из самых частых причин незавершенной записи.

Механизм сохранения данных и баннер «Продолжить запись» возвращает пользователя в процесс.

Exit-intent как точка удержания.

Окно с минимальной формой (город + телефон), появляющееся при попытке закрыть сайт — эффективный способ возвращения пользователей, которые сомневаются или не успели сделать выбор.

Визуальные улучшения блога.

Несмотря на то, что блог приносит 11% дохода сайта и, по данным «ОН Клиник» — это лучший показатель в Украине, мы проработали его с визуальной стороны и улучшили видимость элементов, которые должны стимулировать конверсию.

Главная страница как коммерческий инструмент.

Баннеры с акциями и обновленная навигация делают начальную страницу не просто ознакомительной, а действенной. Она уже с первых секунд формирует заинтересованность и стимулирует дальнейшее взаимодействие.

Форма: сценарии без тупиков.

Если ближайшие дни недоступны для записи, добавленные альтернативы (например, выбор другого врача) сохраняют пользователя в процессе и позволяют не упустить потенциальные записи.

Эти инсайты стали основой для изменений, давших ощутимый бизнес-эффект:

уменьшение отказов:

увеличение количества записей:

рост среднего чека.

Подробнее о результатах — ниже в цифрах.

Результаты эффективности CRO-изменений

Благодаря совместным действиям «ОН Клиник» и Netpeak Ukraine, с момента запуска работ по CRO большинство ключевых страниц сайта продемонстрировали рост уровня конверсии. Это стало результатом системного подхода к UX, внедрения гипотез и фокуса на реальные потребности пользователей.

Изменение уровня конверсий за период июнь 2024 — апрель 2025:

главная страница +25,1%;

страница услуг +26,3%;

страницы медицинских центров +78,9%.

Наилучшие результаты показали страницы с фокусом на удобство навигации, контроль действий пользователя и визуализацию выгоды. Даже незначительные с первого взгляда изменения, такие как баннеры, drop-down-фильтры или иконка корзины, дали ощутимый эффект, так как были внедрены на основе поведенческих данных.

UX — это бизнес-рычаг.

Когда каждое взаимодействие с пользователем построено на логике, прозрачности и ощутимой выгоде, растет не только конверсия, но и доверие к бренду. «ОН Клиник» — показательный кейс, в котором системная работа с UX решила проблемы на страницах сайта, чем улучшила их роль как стабильных точек роста прибыли. И это только начало.