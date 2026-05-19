Рекламна «розвідка»: як аналізувати бібліотеки Meta та Google для створення конверсійних креативів

Рекламна «розвідка»: як аналізувати бібліотеки Meta та Google для створення конверсійних креативів

Створити рекламний креатив, який не просто виглядатиме естетично, а й принесе результат — непроста задача. Шукати референси на Pinterest все ще непоганий варіант, проте для Performance-маркетингу значно кориснішим може бути «реверс-інжиніринг» — дослідження креативів, що вже пройшли перевірку ринком.

У цій статті я надам шаблон для аналізу креативів і розберу, як системно працювати з референсами, використовуючи інструменти прозорості Meta та Google, щоб ваші ТЗ дизайнеру не закінчувалися фразою «зробіть красіво».

База інструментів для «розвідки»

Щоб отримати референси, перевірені ринком, знадобляться відкриті бібліотеки реклами. В них можна продивитись активні й частково архівні рекламні оголошення певного сайту або бренду.

1. Meta Ad Library

Meta Ad Library — безкоштовний відкритий архів усіх активних оголошень у Facebook, Instagram, Messenger та Audience Network.

Як шукати референси?

Виберіть категорію «Всі оголошення» та введіть назву бренду або ключове слово (наприклад, «доставка їжі»).



Поле для запиту буде неактивним, поки не оберете «Всі оголошення»

Ви побачите всі поточні активні оголошення за вашим запитом.

Щоб звузити результати, відкрийте панель фільтрів — кнопка праворуч від пошуку. Доступні фільтри за мовою, конкретним рекламодавцем, платформою (Facebook, Instagram, Messenger), типом медіафайлу (відео, зображення) та статусом показу.

Щоб ваші знахідки не загубилися (оскільки посилання в Meta часто стають неактивними після зупинки реклами), використовуйте розширення Ad Library Cloud. Воно дозволяє зберігати креативи та ділитися ними з командою навіть тоді, коли оригінальне оголошення вже не крутиться.

Чекліст аналізу креативів в Meta Ad Library

Не всі банери і тексти в бібліотеці однаково ефективні. Meta не розкриває дані про точні бюджети, охоплення, кількість показів та налаштування таргетингу для звичайних оголошень, але визначити їхню успішність можна і за додатковими параметрами.

Інші дані можуть бути розкриті для чутливих категорій, наприклад, політичної реклами.

Щоб зрозуміти, що саме може підійти вам, проаналізуйте:

Дату запуску. Якщо бачите, що оголошення активне понад 30 днів — це непрямий доказ того, що воно окупається.

Проте не сприймайте дату як єдиний маркер: іноді реклама продовжує крутитися просто тому, що за кампанією не стежать. Шукайте не просто старе оголошення. Якщо бренд запускає різні варіації одного й того самого макета (різні формати, дрібні правки в тексті) протягом кількох місяців — на це варто звернути увагу.

Тип медіафайлу. Що домінує у вашій ніші — Stories / Reels чи статичні банери? Структура тексту. Чи використовує бренд довгий сторітелінг (лонгрід) чи фокусується на короткому офері? Landing Page. Куди веде креатив? Директ, лід-форма чи сайт? Це дає розуміння всієї воронки.

2. Google Ads Transparency Center

Ads Transparency Center — це «рентген» рекламної активності конкретного бренду в усій екосистемі Google. Тут можна побачити не лише картинки, а й відеокампанії на YouTube та текстові оголошення в пошуковій видачі. Це чудове місце, щоб зрозуміти, як бренд адаптує свої меседжі під різні формати.

Як шукати референси?

Введіть назву рекламодавця або домен у пошуковий рядок.



За ключовим запитом, на відміну від Мета, шукати не можна



Обов’язково використовуйте фільтри за форматом (відео, зображення, текст) та регіоном, щоб побачити локальні адаптації оферів.

Якщо потрібно вивантажити дані для глибшого аналізу, є розширення Google Ads Transparency Data Exporter. Воно дозволяє експортувати рекламні дані будь-якого рекламодавця в файл прямо з Transparency Center — зручно, якщо хочете порівняти кілька брендів або відстежити динаміку в таблиці.

Чек-лист аналізу в Transparency Center

Типологія контенту. Який формат домінує? Якщо 80% реклами — це відео, значить, бренд робить ставку на охоплення та емоційний прогрів на YouTube. Текстові офери (Пошук). Проаналізуйте заголовки та описи в пошуковій видачі. Які «болі» вони закривають у першу чергу? Можуть бути ціна, швидкість доставки, надійність. Географічні пріоритети. Якщо це великий бренд, то зверніть увагу на географію та мову. Перевірте, чи адаптуються креативи під різні ринки. Якщо бренд запускає схожі креативи на різних ринках, це свідчить про універсальність стратегії. Адаптивність. Як банери підлаштовують під різні розміри? Зверніть увагу на читабельність тексту в мінімальних форматах. В бібліотеці оголошення представлені в тому ж розмірі, в якому показуються користувачам.

Алгоритм роботи з референсами

Не копіюйте – деконструюйте.

Знайшли сильний креатив? Супер. Не повторюйте його — розберіть на складники та зрозумійте, чому він працює.

До прикладу, ви аналізуєте рекламу сервісу доставки їжі, яка активна вже два місяці та існує у п’яти варіаціях:

Критерій Що чіпляє? Висновок для ТЗ Hook Перші дві секунди – крупний план страви з ASMR-звуком. Тестувати звуковий hook замість текстового заголовку. Pain Point «Немає часу готувати в будні?» Тестити біль «брак часу», а не «низька ціна». CTA «Спробуй перше замовлення» замість «Купити». Знизити поріг входу — прибрати слово «купити» з кнопки.

Головна помилка в роботі з референсами — копіювання в лоб. У конкурента може бути зовсім інший LTV або вартість залучення клієнта, а значить, він може дозволити собі механіки, які для вас будуть збитковими. Ваше завдання — виокремити деталі, що привертають увагу, і наповнити їх власними сенсами.

Як застосувати референси

Після першої «розвідки» у вас буде список спостережень — форматів, хуків, оферів, які домінують у ніші. Щоб перетворити їх на дію:

Сформуйте гіпотези. Оберіть дві–три механіки, які зустрічаються найчастіше або здаються найсильнішими. Це ваші пріоритети для першого тесту. Напишіть конкретне ТЗ. Замість «зробіть динамічно» — «перші дві секунди: крупний план продукту без тексту, потім слайд з офером». Запускайте та порівнюйте. Після 7–10 днів показу перевірте, чи підтвердилась ваша гіпотеза. Якщо ні — повертайтесь до бібліотек за новою механікою.

Щоб не губити знахідки під час розвідки, я підготувала шаблон у Notion — забирайте і адаптуйте під себе.



Скопіювати шаблон

Як користуватися шаблоном

Notion-база має чотири вкладки:

Розвідка — це основна таблиця збору даних. Сюди вноситься кожен знайдений креатив: бренд, посилання, платформа, формат і критерії аналізу (хук, офер, CTA, болі аудиторії). Галерея. Візуальний вигляд тієї самої бази — зручно для швидкого перегляду креативів перед брейнштормом або презентацією команді. В роботі знаходяться креативи, які обрані для глибшого аналізу або вже перетворені на гіпотезу. Є поля для статусу, пріоритету та висновку для ТЗ. Результати — фінальна вкладка для тих креативів, гіпотезу яких вже протестовано або ТЗ передано в роботу дизайнеру.

Щоб додати та проаналізувати креатив у шаблоні:

Проведіть «розвідку» за описаним вище принципом. Додайте новий рядок у вкладці Розвідка. Вставте посилання на креатив, вкажіть бренд, платформу та формат (відео / статика / карусель).

Заповніть поле Критерій — що саме ви аналізуєте: хук, структуру тексту, CTA або лендінг.

Якщо креатив сильний і хочете опрацювати глибше — змініть статус на In progress і встановіть пріоритет. Він з’явиться у вкладці В роботі.

Додайте Висновок для ТЗ — конкретну механіку або гіпотезу, яку плануєте тестувати. Наприклад: «перші 2 секунди без тексту, крупний план продукту». Після запуску та тесту переведіть запис у статус Done — він перейде у вкладку Результати.

Загалом логіка проста: знайшли цікавий креатив → внесли посилання та критерій аналізу → сформулювали висновок для дизайнера → запустили та зафіксували результат.

Не забувайте, що посилання на креативи в бібліотеці живуть недовго — після зупинки реклами креатив може зникнути. Зберігайте його вручну або через розширення одразу, як знайдете.

Шаблон — це стартова точка. Можливо, вам не потрібна галерея, але хочеться окрему колонку для скриншотів або нотаток щодо звуку. Додавайте, прибирайте, перейменовуйте — чим більше він відображає ваш реальний процес, тим частіше ви будете ним користуватися.

Висновки