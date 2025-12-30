Что такое UX-дизайн и почему он важен для вашего бизнеса
Бывает, что сайт выглядит безупречно, но пользователи все равно уходят — теряются в навигации, не находят нужное или не могут выполнить простое действие. Это означает, что привлекательный интерфейс не равен эффективному.
В этой статье я объясню, почему удобство часто важнее красоты, какие принципы лежат в основе качественного UX и как продуманный пользовательский опыт помогает бизнесу увеличивать продажи, удерживать клиентов и сокращать расходы.
- UX простыми словами
- Разница между UX и UI-дизайном
- Основы эффективного UX-дизайна
- Качественный vs некачественный UХ
- Преимущества эффективного UX-дизайна
- Процесс UX-дизайна шаг за шагом
- Инструменты UX-дизайнера
- Пять советов от UX-специалиста: как сделать сайт более эффективным
UX простыми словами
UX-дизайн (user experience, пользовательский опыт) — это процесс создания цифровых продуктов, которые соответствуют ожиданиям посетителей и помогают им быстро достигать своих целей.
Проще говоря, UX — это о том, как посетитель воспринимает, понимает и взаимодействует с вашим сайтом или приложением.
Когда UX качественный, путь пользователя становится логичным, интерфейс — интуитивным, а каждый клик плавно ведет к результату.
Почему красиво ≠ удобно
Красивый дизайн не гарантирует удобства. Если посетитель не понимает, где оформить заказ или где найти нужное, он просто уйдет.
UX-дизайн сайта учитывает поведение, логику, эмоции и ожидания, а не только внешний вид. Его задача — сделать взаимодействие простым, понятным и предсказуемым.
Качественный UX напрямую влияет на бизнес:
-
уменьшается количество брошенных корзин;
-
увеличивается средний чек;
-
растет доля повторных покупок.
Разница между UX и UI-дизайном
UX определяется принципами, формирующими логику, поведение и взаимодействие с сайтом или приложением. UI (user interface) отвечает за внешний вид и визуальную часть интерфейса.
UX формирует структуру, логику, сценарии и карту пользовательских путей, а UI — визуальный стиль.
UX определяет, как продукт работает, а UI — как он выглядит и воспринимается.
Кто отвечает за UX-дизайн
Основная роль принадлежит UX-дизайнеру. Он анализирует данные, проводит исследования, моделирует поведение, строит структуру сайта или приложения, разрабатывает сценарии переходов и тестирует гипотезы.
Компетенции UX-дизайнера охватывают:
-
сбор и интерпретацию аналитики;
-
работу с юзабилити-паттернами;
-
создание прототипов;
-
сотрудничество с разработчиками и бизнес-командой, чтобы каждое решение было технически возможным и соответствовало целям продукта.
Качественный UX — это командная работа. К процессу также привлекаются:
-
аналитик — исследует данные, клики, сессии;
-
маркетолог — определяет цели бизнеса и определяет, что важно для пользователя;
-
копирайтер — адаптирует контент под сценарии взаимодействия;
-
разработчик — реализует задуманный функционал.
Основы эффективного UX-дизайна
Далее разберу ключевые составляющие эффективного UX-дизайна.
Понимание пользователя
Кто он? Почему приходит? Что ищет?
Без этого нельзя создать релевантный опыт. UX-дизайнер исследует аудиторию, мотивацию, барьеры, создает персоны — типичных пользователей сайта.
Понимание бизнеса
Чтобы UX работал, нужно знать: кто мы, в чем лучше конкурентов, каково наше уникальное торговое предложение (УТП).
UX — это не о кнопках, это о том, как дизайн решает бизнес-задачи.
Путь пользователя
Цель — провести человека кратчайшим путем к действию: покупке, заявке, подписке.
Один экран — одно главное действие.
Удобная структура
Логичное меню
В таком меню пункты сгруппированы так, как думает пользователь. Оно не перегружено, содержит понятные названия разделов и отражает реальные потребности аудитории.
Понятные категории
Категории и подкатегории должны быть четко сформулированы, без профессионализмов или внутренней бизнес-терминологии. Достаточно прочитать, чтобы понять, что внутри, без необходимости делать лишние переходы.
Заметный поиск
Поле поиска должно быть достаточно заметным и всегда доступным. Особенно важно для онлайн-магазинов с широким ассортиментом.
Простые фильтры
Фильтры должны быть интуитивными, не перегруженными и соответствовать ключевым параметрам выбора. Чем меньше лишних опций и кликов, тем быстрее человек доходит до результата.
Оптимальный сценарий — когда нужное можно найти не более чем за три клика. Это признак качественной информационной архитектуры: пользователь не блуждает по страницам, а быстро движется к товару или решению. В итоге растет и конверсия, и удовлетворенность опытом работы с сайтом.
Качественный vs некачественный UX
|
Элемент
|
Качественный UX
|
Плохой UX
|
CTA-кнопки
|
Хорошо видны, имеют логичный текст («Купить», «Получить консультацию»)
|
Малозаметны или с нечеткими формулировками
|
Формы
|
Короткие, только необходимые поля
|
10+ полей, непонятные требования
|
Адаптивность
|
Все удобно на мобильном
|
Текст съезжает, кнопки мелкие
|
Каталог
|
Есть фильтры, фото, описания
|
Без сортировки, хаотичные названия
|
Навигация
|
Меню логичное, названия понятные
|
Важные страницы скрыты
Преимущества эффективного UX-дизайна
Хороший UX-дизайн помогает быстро находить нужное, принимать решения и завершать действия, что напрямую влияет на конверсию, доход и лояльность клиентов.
-
Рост конверсиина 15–40% даже без дополнительных затрат на рекламу.
Грамотная UX-оптимизация повышает эффективность каждого визита: пользователь не путается и уверенно выполняет целевое действие. Это помогает получать больше продаж без увеличения рекламного бюджета.
-
Меньше отказов и брошенных корзин.
Удобный и логичный интерфейс уменьшает количество моментов, когда посетитель останавливается, теряется или нервничает из-за непонятных шагов. В результате — меньше прерванных сценариев и брошенных корзин.
-
Более высокое доверие к бренду (особенно на финансовых и eCommerce сайтах).
Четкая навигация, предсказуемая логика, понятные действия и профессиональный вид интерфейса формируют ощущение безопасности. Это особенно важно там, где есть взаимодействия с деньгами, транзакции и покупки.
-
Повторные покупки благодаря комфортному опыту.
Когда пользоваться сайтом или сервисом легко и приятно, клиенты возвращаются чаще. Комфорт формирует привычку, а привычка — стабильный доход.
-
Снижение затрат на поддержку.
Интуитивный UX снижает количество обращений в службу поддержки: меньше вопросов, меньше путаницы, меньше необходимости объяснять базовые вещи. Это сокращает нагрузку на команду и снижает операционные расходы.
Читайте больше в кейсе: Как редизайн интерфейса сайта может повлиять на пользовательский опыт — UX/UI для Zavezu
Процесс UX-дизайна шаг за шагом
Этап 1. Изучение бизнеса
UX-дизайнер начинает с изучения бизнеса и продукта. Анализирует конкурентные преимущества, узкие места, слабые стороны, а также путь от первого контакта до покупки или другого ключевого действия.
Без этого невозможно построить эффективный интерфейс, ведь дизайн должен решать конкретные бизнес-задачи.
Этап 2. Анализ
На этом этапе UX-дизайнер
Тепловые карты и записи сессий
Тепловые карты (heatmaps) показывают, куда кликают, как скроллируют и на каких блоках останавливаются.
Записи сессий дают возможность увидеть сайт глазами посетителя — где он теряется, ищет кнопку или пытается выполнить определенное действие.
Эти инструменты помогают выявить конкретные UX-проблемы, понять реальное поведение людей и определить, что именно мешает им двигаться к цели.
Аналитика
GA4 показывает, как посетители движутся по сайту: на каких шагах выпадают из воронки, какие события выполняют и какие страницы создают наибольшее трение.
Looker Studio используется для создания дашбордов, наглядно отображающих ключевые метрики, тренды и проблемные точки.
Опросы пользователей
Это могут быть короткие pop-up опросы или глубинные интервью. Они дают понимание:
-
каким ожиданиям не соответствует интерфейс;
-
какие страхи или барьеры влияют на покупку;
-
почему люди уходят на другой сайт.
Этап 3. Прототипирование (варфреймы / концептуальные макеты)
После этапа анализа UX-дизайнер переходит к формированию структуры будущего интерфейса. Цель — выстроить логику, сценарии и взаимодействие так, чтобы пользователь без усилий доходил до целевого действия. В этом дизайнеру помогают инструменты прототипирования — карты страниц (Site Map).
Это схема, показывающая все страницы и взаимосвязи между ними.
Она дает представление о:
-
разделы и принципы их группировки;
-
возможные переходы с каждой страницы;
-
удобство навигации.
Карта страниц помогает построить понятную, логичную структуру и избежать «тупиков» — страниц, с которых посетитель не может продолжить путь или выполнить нужное действие, а также дублирования контента.
Путь пользователя (User Flow)
Это визуальная карта движения пользователя от первого действия до целевого. В ней отображаются:
-
все точки взаимодействия;
-
моменты принятия решений (if/else);
-
возможные отклонения и альтернативные сценарии;
-
места, где пользователь может застрять.
Такой подход позволяет заранее увидеть, где логика «ломается», где нужны дополнительные подсказки, CTA или изменение структуры, — еще до того, как эти проблемы повлияют на конверсию.
Каркасные макеты (Wireframes)
Это базовые макеты без дизайна, цветов, шрифтов или графики. Они показывают:
-
расположение всех элементов на странице;
-
иерархию информации;
-
логику взаимодействия;
-
порядок блоков;
-
поведение интерфейса.
Wireframe — это «скелет» будущего дизайна. Он позволяет быстро тестировать идеи, изменять структуру и принимать решения до того, как дизайнер перейдет к UI.
Концептуальные варианты интерфейса в Figma
Это начальные эскизы ключевых экранов, созданные без цветов и декоративных элементов. В концепты входят:
-
типы блоков;
-
базовые компоненты;
-
примеры поведения элементов;
-
несколько вариантов размещения контента.
Концепты помогают сравнить различные UX-подходы, выбрать наиболее удобный для пользователя и протестировать структуру еще до начала работы над стилем. Это экономит время, бюджет и снижает риски ошибок.
Этап 4. Тестирование
На этом этапе дизайнер проверяет, насколько понятным, быстрым и логичным является взаимодействие. Тестирование помогает найти барьеры, мешающие переходу к целевому действию, прежде чем сайт или продукт перейдет к разработке.
Ниже — ключевые инструменты и типы тестов.
Юзабилити-тестирование (Usability Testing)
UX-дизайнер дает реальным пользователям задание — найти товар, оформить заказ, зарегистрироваться — и наблюдает, как они проходят путь.
Что помогает выявить:
-
где посетитель останавливается и не понимает, что делать дальше;
-
на какие этапы тратит больше всего времени;
-
что вызывает путаницу или раздражение;
-
какие действия требуют слишком много кликов.
Форматы:
-
модераторские тесты — UX-специалист проводит интервью и задает уточнения;
-
немодераторские тесты — пользователь проходит тест самостоятельно.
А/В-тестирование (A/B Testing)
Сравнение двух версий одной страницы или элемента — кнопки, заголовка, карточки товара или формы.
Что помогает выявить: какой вариант дает более высокий CTR, лучшую конверсию или более низкий уровень отказов.
Типичные элементы для тестов:
-
оформление корзины;
-
порядок блоков на странице;
-
формулировка CTA;
-
варианты меню и фильтров;
-
цвета и стили интерфейса;
-
варианты баннеров и спецпредложений.
Читайте также, как небольшое изменение может существенно повлиять на конверсию — A/B-тестирование в eCommerce: как цвет кнопки «Купить» влияет на CTR
Анализ поведения с помощью тепловых карт и записей сессий
Этот блок тестирования часто проводится параллельно с A/B-тестами. С помощью инструментов Hotjar и Microsoft Clarity можно:
-
увидеть, куда кликают чаще всего;
-
понять, до какого блока они доходят при скроллинге;
-
анализировать видеозаписи сессий и повторяющиеся поведенческие паттерны.
Что помогает выявить:
-
незаметные кнопки;
-
элементы, которые выглядят кликабельными, но таковыми не являются;
-
моменты, где пользователь застревает или путается;
-
слишком длинные формы / сценарии.
Тестирование завершается анализом метрик:
-
время до выполнения целевого действия (Time to task completion);
-
количество кликов;
-
уровень ошибок (Error rate);
-
коэффициент успешности (Success rate);
-
процент пользователей, покинувших сценарий (Drop-off).
Это позволяет принимать решения на основе данных, а не предположений.
Этап 5. Оптимизация
Финальный этап — усовершенствование продукта на основе полученных данных. Это не разовое действие, а системный процесс, направленный на постоянное улучшение пользовательского опыта и бизнес-результатов.
Анализ → Гипотеза → Тест → Оптимизация → Анализ (снова)
Анализ результатов тестов
UX-специалист сравнивает данные до и после, анализирует поведение и определяет, какие решения работают лучше всего.
Внедрение изменений
Далее формирует обновленные прототипы и передает их в дизайн или разработку. Это могут быть:
-
изменения структуры страниц;
-
уточнение формулировок CTA;
-
сокращение или упрощение формы;
-
иное расположение блоков;
-
обновление логики фильтров;
-
добавление подсказок и микрокопирайтинга.
Главное — не менять все сразу, а внедрять постепенно, чтобы понимать, какие именно улучшения дали эффект.
Повторное тестирование
После внедрения правок проводится повторная проверка:
-
A/B-тест;
-
юзабилити-тестирование;
-
просмотр тепловых карт;
-
анализ поведения в конкретных сценариях.
Это гарантирует, что изменения действительно улучшили показатели, а не наоборот.
Инструменты UX-дизайнера
UX-дизайн включает в себя работу с данными, прототипами, тестами и документацией. Поэтому дизайнер использует различные инструменты — от аналитики до прототипирования и управления проектами.
|
Название инструмента
|
Основные функции
|
Сильные стороны
|
Google Analytics / GA4
|
Анализ поведения и воронок
Источники трафика, отказы
|
Бесплатный
Стандарт аналитики
|
Тепловые карты кликов
Карты глубины скролла
Видеозаписи сессий пользователей
|
Показывает реальное поведение пользователей
Выявляет проблемы, которые не видны в GA
Clarity — бесплатный
|
Схематическое изображение гипотез
Брейншторминг
|
Быстрые визуальные решения без этапа разработки
|
A/B и мультивариантные тесты
Аналитика поведения во время тестов
Возможность экспериментов даже без разработчиков
|
Интеграции с аналитикой и CRM
Поддержка сложных экспериментов
|
Документация UX-исследований
Сохранение инсайтов, гипотез
Постановка задач
База знаний о проекте
|
Гибкие шаблоны и кастомизация
Интеграции с другими сервисами (Figma, Slack, Jira, Google Drive)
|
CJM (карта пути пользователя)
Сценарии пользователей
Командные воркшопы
|
Удобен для командной работы
Огромная библиотека шаблонов (CJM, карты эмпатии, диаграммы, фреймворки для воркшопов)
5 советов от UX-специалиста: как сделать сайт более эффективным
1. Думайте о пользователе, а не о себе
То, что понятно владельцу сайта, может быть непонятно посетителю.
Неудачное решение. На главной странице был баннер с товаром, который привлекал внимание — посетители активно нажимали на него, ожидая перейти к карточке товара. Однако баннер не вел на страницу товара, из-за чего пользователи не могли продолжить просмотр и перейти к покупке, что создавало лишнее трение в сценарии.
Удачное решение. Команда Netpeak предложила сразу перенаправлять с баннера на карточку товара, чтобы он мог быстро просмотреть детали и приобрести товар без дополнительных шагов. Это упростило взаимодействие, снизило потерю интереса и повысило вероятность конверсии.
2. Одна цель — один экран
Не заставляйте пользователя думать.
Неудачное решение. Процесс записи к врачу был запутанным: сначала нужно было выбрать отделение, а только потом можно было увидеть доступных врачей. Если нужный врач работал в другом медицинском центре, пациент не находил его в списке, возвращался назад, менял медцентр и начинал поиск заново. Это приводило к ошибочным действиям, лишним переходам и путанице.
Удачное решение. Команда Netpeak порекомендовала добавить drop-down со списком медицинских центров на странице выбора врача, чтобы сразу выводить только тех специалистов, которые принимают в выбранном медцентре, и быстро переключаться между локациями без переходов на другие страницы. Ожидаемые результаты: меньше ошибочных действий и лишних шагов, упрощенная навигация и рост конверсии.
Результат: +25% конверсии для «ОН Клиник» благодаря правильному сопровождению пациента на сайте.
3. Используйте правило трех кликов
Когда нужное действие нельзя выполнить за три клика — UX стоит упростить.
Неудачное решение. Поиск на платформе работал только через длинную последовательность действий:
Главная → Поиск → Выбрать все параметры → Показать → Фильтры → Показать список.
Всего — пять-шесть кликов. Большинство посетителей не завершали поиск.
Удачное решение. На главную страницу вынесли быстрые фильтры: 1 комната / Новостройки / До $50 тысяч. Новый путь:
Главная → Клик на быстрый фильтр → Результат.
В итоге количество просмотров увеличилось, потому что действие стало доступно в два клика.
4. Наблюдайте за поведением
Данные из аналитики показывают реальное поведение пользователей, а не предположения.
Неудачное решение. Команда партнера решила расширить фильтры, добавив еще больше параметров без изменения структуры и логики. В результате фильтр стал перегруженным: на мобильных устройствах приходилось много скроллить, чтобы найти нужную опцию, а кнопки отмены были расположены слишком низко и не попадали в зону видимости. Аналитика показала увеличение количества случайно примененных фильтров и резкий рост показателя выхода со страницы.
Удачное решение. Мы порекомендовали увеличить количество параметров для фильтрации, чтобы избежать случайных нажатий и обеспечить видимое отображение добавленных фильтров. Также доработать опцию «Отменить выбранный фильтр» в мобильной версии для удобства и добавить отдельный фильтр с акциями, поскольку страница специальных предложений занимает второе место по просмотрам и составляет 8,9% пользователей.
5. Не ищите универсальных решений
Каждый ресурс имеет свою специфику, аудиторию и контент. UX всегда индивидуален.
Неудачное решение. Сайт долгое время функционировал с похожими страницами, которые дублировали друг друга по логике и подаче. Фильтры работали только по одному, не позволяя комбинировать параметры. В результате пользователи путались, не могли настроить выбор под свои задачи и не завершали процесс создания заказа, что негативно влияло на конверсию.
Удачное решение. Команда Netpeak предложила:
-
Уменьшить количество информации на главной странице и сделать каталог перевозчиков основным фокусом.
-
На страницах услуг
з сместить внимание на карточки перевозчиков и визуально их проработать,изменив текст кнопок, расположение локации, фото и названия компании.
-
Исправить работу фильтров, позволив выбирать несколько параметров одновременно.
-
Оптимизировать форму заявки, сократив количество полей и упростив процесс подачи.
Результат: показатель конверсии отправки формы после редизайна увеличился на 19%.
Выводы
-
UX — это язык, на котором ваш сайт общается с пользователем. Когда этот язык понятен, последователен и продуман — посетитель всегда возвращается, рекомендует вас другим и доверяет бренду.
-
UX-дизайн — это стратегическая инвестиция в прибыль, репутацию и долгосрочный успех бизнеса.
-
Качественный UX повышает эффективность маркетинговых кампаний, сокращает путь пользователя к покупке, снижает количество брошенных корзин и формирует доверие к бренду.
-
Пользователи ценят удобство и интуитивность: когда сайт или приложение понятно и предсказуемо, они тратят меньше времени на поиск нужного и чаще возвращаются за новыми покупками или услугами.
-
UX помогает превратить посетителей в постоянных клиентов, уменьшить нагрузку на службу поддержки и увеличить средний чек благодаря комфортному и логичному опыту взаимодействия.
-
Инвестируя в UX сегодня, вы закладываете фундамент для стабильного роста, лояльности клиентов и конкурентного преимущества завтра.
