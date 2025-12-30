Что такое UX-дизайн и почему он важен для вашего бизнеса

Бывает, что сайт выглядит безупречно, но пользователи все равно уходят — теряются в навигации, не находят нужное или не могут выполнить простое действие. Это означает, что привлекательный интерфейс не равен эффективному.

В этой статье я объясню, почему удобство часто важнее красоты, какие принципы лежат в основе качественного UX и как продуманный пользовательский опыт помогает бизнесу увеличивать продажи, удерживать клиентов и сокращать расходы.

UX простыми словами

UX-дизайн (user experience, пользовательский опыт) — это процесс создания цифровых продуктов, которые соответствуют ожиданиям посетителей и помогают им быстро достигать своих целей.

Проще говоря, UX — это о том, как посетитель воспринимает, понимает и взаимодействует с вашим сайтом или приложением.

Когда UX качественный, путь пользователя становится логичным, интерфейс — интуитивным, а каждый клик плавно ведет к результату.

Почему красиво ≠ удобно

Красивый дизайн не гарантирует удобства. Если посетитель не понимает, где оформить заказ или где найти нужное, он просто уйдет.

UX-дизайн сайта учитывает поведение, логику, эмоции и ожидания, а не только внешний вид. Его задача — сделать взаимодействие простым, понятным и предсказуемым.

Качественный UX напрямую влияет на бизнес:

уменьшается количество брошенных корзин;

увеличивается средний чек;

растет доля повторных покупок.

Разница между UX и UI-дизайном

UX определяется принципами, формирующими логику, поведение и взаимодействие с сайтом или приложением. UI (user interface) отвечает за внешний вид и визуальную часть интерфейса.

UX формирует структуру, логику, сценарии и карту пользовательских путей, а UI — визуальный стиль.

UX определяет, как продукт работает, а UI — как он выглядит и воспринимается.

Кто отвечает за UX-дизайн

Основная роль принадлежит UX-дизайнеру. Он анализирует данные, проводит исследования, моделирует поведение, строит структуру сайта или приложения, разрабатывает сценарии переходов и тестирует гипотезы.

Компетенции UX-дизайнера охватывают:

сбор и интерпретацию аналитики;

работу с юзабилити-паттернами;

создание прототипов;

сотрудничество с разработчиками и бизнес-командой, чтобы каждое решение было технически возможным и соответствовало целям продукта.

Качественный UX — это командная работа. К процессу также привлекаются:

аналитик — исследует данные, клики, сессии;

маркетолог — определяет цели бизнеса и определяет, что важно для пользователя;

копирайтер — адаптирует контент под сценарии взаимодействия;

разработчик — реализует задуманный функционал.

Основы эффективного UX-дизайна

Далее разберу ключевые составляющие эффективного UX-дизайна.

Понимание пользователя

Кто он? Почему приходит? Что ищет?

Без этого нельзя создать релевантный опыт. UX-дизайнер исследует аудиторию, мотивацию, барьеры, создает персоны — типичных пользователей сайта.

Понимание бизнеса

Чтобы UX работал, нужно знать: кто мы, в чем лучше конкурентов, каково наше уникальное торговое предложение (УТП).

UX — это не о кнопках, это о том, как дизайн решает бизнес-задачи.

Путь пользователя

Цель — провести человека кратчайшим путем к действию: покупке, заявке, подписке.

Один экран — одно главное действие.

Удобная структура

Логичное меню

В таком меню пункты сгруппированы так, как думает пользователь. Оно не перегружено, содержит понятные названия разделов и отражает реальные потребности аудитории.

Понятные категории

Категории и подкатегории должны быть четко сформулированы, без профессионализмов или внутренней бизнес-терминологии. Достаточно прочитать, чтобы понять, что внутри, без необходимости делать лишние переходы.

Заметный поиск

Поле поиска должно быть достаточно заметным и всегда доступным. Особенно важно для онлайн-магазинов с широким ассортиментом.

Простые фильтры

Фильтры должны быть интуитивными, не перегруженными и соответствовать ключевым параметрам выбора. Чем меньше лишних опций и кликов, тем быстрее человек доходит до результата.

Оптимальный сценарий — когда нужное можно найти не более чем за три клика. Это признак качественной информационной архитектуры: пользователь не блуждает по страницам, а быстро движется к товару или решению. В итоге растет и конверсия, и удовлетворенность опытом работы с сайтом.

Качественный vs некачественный UX

Элемент Качественный UX Плохой UX CTA-кнопки Хорошо видны, имеют логичный текст («Купить», «Получить консультацию») Малозаметны или с нечеткими формулировками Формы Короткие, только необходимые поля 10+ полей, непонятные требования Адаптивность Все удобно на мобильном Текст съезжает, кнопки мелкие Каталог Есть фильтры, фото, описания Без сортировки, хаотичные названия Навигация Меню логичное, названия понятные Важные страницы скрыты

Преимущества эффективного UX-дизайна

Хороший UX-дизайн помогает быстро находить нужное, принимать решения и завершать действия, что напрямую влияет на конверсию, доход и лояльность клиентов.

Рост конверсии на 15–40% даже без дополнительных затрат на рекламу.

Грамотная UX-оптимизация повышает эффективность каждого визита: пользователь не путается и уверенно выполняет целевое действие. Это помогает получать больше продаж без увеличения рекламного бюджета.

Меньше отказов и брошенных корзин.

Удобный и логичный интерфейс уменьшает количество моментов, когда посетитель останавливается, теряется или нервничает из-за непонятных шагов. В результате — меньше прерванных сценариев и брошенных корзин.

Более высокое доверие к бренду (особенно на финансовых и eCommerce сайтах).

Четкая навигация, предсказуемая логика, понятные действия и профессиональный вид интерфейса формируют ощущение безопасности. Это особенно важно там, где есть взаимодействия с деньгами, транзакции и покупки.

Повторные покупки благодаря комфортному опыту.

Когда пользоваться сайтом или сервисом легко и приятно, клиенты возвращаются чаще. Комфорт формирует привычку, а привычка — стабильный доход.

Снижение затрат на поддержку.

Интуитивный UX снижает количество обращений в службу поддержки: меньше вопросов, меньше путаницы, меньше необходимости объяснять базовые вещи. Это сокращает нагрузку на команду и снижает операционные расходы.

Процесс UX-дизайна шаг за шагом

Этап 1. Изучение бизнеса

UX-дизайнер начинает с изучения бизнеса и продукта. Анализирует конкурентные преимущества, узкие места, слабые стороны, а также путь от первого контакта до покупки или другого ключевого действия.

Без этого невозможно построить эффективный интерфейс, ведь дизайн должен решать конкретные бизнес-задачи.

Этап 2. Анализ

На этом этапе UX-дизайнер собирает качественные и количественные данные с помощью специализированных инструментов.

Тепловые карты и записи сессий

Тепловые карты (heatmaps) показывают, куда кликают, как скроллируют и на каких блоках останавливаются.

Записи сессий дают возможность увидеть сайт глазами посетителя — где он теряется, ищет кнопку или пытается выполнить определенное действие.

Эти инструменты помогают выявить конкретные UX-проблемы, понять реальное поведение людей и определить, что именно мешает им двигаться к цели.

Аналитика

GA4 показывает, как посетители движутся по сайту: на каких шагах выпадают из воронки, какие события выполняют и какие страницы создают наибольшее трение.

Looker Studio используется для создания дашбордов, наглядно отображающих ключевые метрики, тренды и проблемные точки.

Опросы пользователей

Это могут быть короткие pop-up опросы или глубинные интервью. Они дают понимание:

каким ожиданиям не соответствует интерфейс;

какие страхи или барьеры влияют на покупку;

почему люди уходят на другой сайт.

Этап 3. Прототипирование (варфреймы / концептуальные макеты)

После этапа анализа UX-дизайнер переходит к формированию структуры будущего интерфейса. Цель — выстроить логику, сценарии и взаимодействие так, чтобы пользователь без усилий доходил до целевого действия. В этом дизайнеру помогают инструменты прототипирования — карты страниц (Site Map).

Это схема, показывающая все страницы и взаимосвязи между ними.

Она дает представление о:

разделы и принципы их группировки;

возможные переходы с каждой страницы;

удобство навигации.

Карта страниц помогает построить понятную, логичную структуру и избежать «тупиков» — страниц, с которых посетитель не может продолжить путь или выполнить нужное действие, а также дублирования контента.

Путь пользователя (User Flow)

Это визуальная карта движения пользователя от первого действия до целевого. В ней отображаются:

все точки взаимодействия;

моменты принятия решений (if/else);

возможные отклонения и альтернативные сценарии;

места, где пользователь может застрять.

Такой подход позволяет заранее увидеть, где логика «ломается», где нужны дополнительные подсказки, CTA или изменение структуры, — еще до того, как эти проблемы повлияют на конверсию.

Каркасные макеты (Wireframes)

Это базовые макеты без дизайна, цветов, шрифтов или графики. Они показывают:

расположение всех элементов на странице;

иерархию информации;

логику взаимодействия;

порядок блоков;

поведение интерфейса.

Wireframe — это «скелет» будущего дизайна. Он позволяет быстро тестировать идеи, изменять структуру и принимать решения до того, как дизайнер перейдет к UI.

Концептуальные варианты интерфейса в Figma

Это начальные эскизы ключевых экранов, созданные без цветов и декоративных элементов. В концепты входят:

типы блоков;

базовые компоненты;

примеры поведения элементов;

несколько вариантов размещения контента.

Концепты помогают сравнить различные UX-подходы, выбрать наиболее удобный для пользователя и протестировать структуру еще до начала работы над стилем. Это экономит время, бюджет и снижает риски ошибок.

Этап 4. Тестирование

На этом этапе дизайнер проверяет, насколько понятным, быстрым и логичным является взаимодействие. Тестирование помогает найти барьеры, мешающие переходу к целевому действию, прежде чем сайт или продукт перейдет к разработке.

Ниже — ключевые инструменты и типы тестов.

Юзабилити-тестирование (Usability Testing)

UX-дизайнер дает реальным пользователям задание — найти товар, оформить заказ, зарегистрироваться — и наблюдает, как они проходят путь.

Что помогает выявить:

где посетитель останавливается и не понимает, что делать дальше;

на какие этапы тратит больше всего времени;

что вызывает путаницу или раздражение;

какие действия требуют слишком много кликов.

Форматы:

модераторские тесты — UX-специалист проводит интервью и задает уточнения;

немодераторские тесты — пользователь проходит тест самостоятельно.

А/В-тестирование (A/B Testing)

Сравнение двух версий одной страницы или элемента — кнопки, заголовка, карточки товара или формы.

Что помогает выявить: какой вариант дает более высокий CTR, лучшую конверсию или более низкий уровень отказов.

Типичные элементы для тестов:

оформление корзины;

порядок блоков на странице;

формулировка CTA;

варианты меню и фильтров;

цвета и стили интерфейса;

варианты баннеров и спецпредложений.

Анализ поведения с помощью тепловых карт и записей сессий

Этот блок тестирования часто проводится параллельно с A/B-тестами. С помощью инструментов Hotjar и Microsoft Clarity можно:

увидеть, куда кликают чаще всего;

понять, до какого блока они доходят при скроллинге;

анализировать видеозаписи сессий и повторяющиеся поведенческие паттерны.

Что помогает выявить:

незаметные кнопки;

элементы, которые выглядят кликабельными, но таковыми не являются;

моменты, где пользователь застревает или путается;

слишком длинные формы / сценарии.

Тестирование завершается анализом метрик:

время до выполнения целевого действия (Time to task completion);

количество кликов;

уровень ошибок (Error rate);

коэффициент успешности (Success rate);

процент пользователей, покинувших сценарий (Drop-off).

Это позволяет принимать решения на основе данных, а не предположений.

Этап 5. Оптимизация

Финальный этап — усовершенствование продукта на основе полученных данных. Это не разовое действие, а системный процесс, направленный на постоянное улучшение пользовательского опыта и бизнес-результатов.

Анализ → Гипотеза → Тест → Оптимизация → Анализ (снова)

Анализ результатов тестов

UX-специалист сравнивает данные до и после, анализирует поведение и определяет, какие решения работают лучше всего.

Внедрение изменений

Далее формирует обновленные прототипы и передает их в дизайн или разработку. Это могут быть:

изменения структуры страниц;

уточнение формулировок CTA;

сокращение или упрощение формы;

иное расположение блоков;

обновление логики фильтров;

добавление подсказок и микрокопирайтинга.

Главное — не менять все сразу, а внедрять постепенно, чтобы понимать, какие именно улучшения дали эффект.

Повторное тестирование

После внедрения правок проводится повторная проверка:

A/B-тест;

юзабилити-тестирование;

просмотр тепловых карт;

анализ поведения в конкретных сценариях.

Это гарантирует, что изменения действительно улучшили показатели, а не наоборот.

Инструменты UX-дизайнера

UX-дизайн включает в себя работу с данными, прототипами, тестами и документацией. Поэтому дизайнер использует различные инструменты — от аналитики до прототипирования и управления проектами.

Название инструмента Основные функции Сильные стороны Google Analytics / GA4 Анализ поведения и воронок Источники трафика, отказы Бесплатный Стандарт аналитики Hotjar / Microsoft Clarity Тепловые карты кликов

Карты глубины скролла

Видеозаписи сессий пользователей Показывает реальное поведение пользователей

Выявляет проблемы, которые не видны в GA

Clarity — бесплатный



Figma Схематическое изображение гипотез

Брейншторминг Быстрые визуальные решения без этапа разработки VWO A/B и мультивариантные тесты

Аналитика поведения во время тестов

Возможность экспериментов даже без разработчиков Интеграции с аналитикой и CRM

Поддержка сложных экспериментов Notion Документация UX-исследований

Сохранение инсайтов, гипотез

Постановка задач База знаний о проекте Гибкие шаблоны и кастомизация

Интеграции с другими сервисами (Figma, Slack, Jira, Google Drive) Miro CJM (карта пути пользователя)

Сценарии пользователей

Командные воркшопы Удобен для командной работы

Огромная библиотека шаблонов (CJM, карты эмпатии, диаграммы, фреймворки для воркшопов)

5 советов от UX-специалиста: как сделать сайт более эффективным

1. Думайте о пользователе, а не о себе



То, что понятно владельцу сайта, может быть непонятно посетителю.

Неудачное решение. На главной странице был баннер с товаром, который привлекал внимание — посетители активно нажимали на него, ожидая перейти к карточке товара. Однако баннер не вел на страницу товара, из-за чего пользователи не могли продолжить просмотр и перейти к покупке, что создавало лишнее трение в сценарии.

Удачное решение. Команда Netpeak предложила сразу перенаправлять с баннера на карточку товара, чтобы он мог быстро просмотреть детали и приобрести товар без дополнительных шагов. Это упростило взаимодействие, снизило потерю интереса и повысило вероятность конверсии.

2. Одна цель — один экран

Не заставляйте пользователя думать.

Неудачное решение. Процесс записи к врачу был запутанным: сначала нужно было выбрать отделение, а только потом можно было увидеть доступных врачей. Если нужный врач работал в другом медицинском центре, пациент не находил его в списке, возвращался назад, менял медцентр и начинал поиск заново. Это приводило к ошибочным действиям, лишним переходам и путанице.

Удачное решение. Команда Netpeak порекомендовала добавить drop-down со списком медицинских центров на странице выбора врача, чтобы сразу выводить только тех специалистов, которые принимают в выбранном медцентре, и быстро переключаться между локациями без переходов на другие страницы. Ожидаемые результаты: меньше ошибочных действий и лишних шагов, упрощенная навигация и рост конверсии.

Результат: +25% конверсии для «ОН Клиник» благодаря правильному сопровождению пациента на сайте.

3. Используйте правило трех кликов



Когда нужное действие нельзя выполнить за три клика — UX стоит упростить.

Неудачное решение. Поиск на платформе работал только через длинную последовательность действий:

Главная → Поиск → Выбрать все параметры → Показать → Фильтры → Показать список.

Всего — пять-шесть кликов. Большинство посетителей не завершали поиск.

Удачное решение. На главную страницу вынесли быстрые фильтры: 1 комната / Новостройки / До $50 тысяч. Новый путь:

Главная → Клик на быстрый фильтр → Результат.

В итоге количество просмотров увеличилось, потому что действие стало доступно в два клика.

4. Наблюдайте за поведением





Данные из аналитики показывают реальное поведение пользователей, а не предположения.

Неудачное решение. Команда партнера решила расширить фильтры, добавив еще больше параметров без изменения структуры и логики. В результате фильтр стал перегруженным: на мобильных устройствах приходилось много скроллить, чтобы найти нужную опцию, а кнопки отмены были расположены слишком низко и не попадали в зону видимости. Аналитика показала увеличение количества случайно примененных фильтров и резкий рост показателя выхода со страницы.

Удачное решение. Мы порекомендовали увеличить количество параметров для фильтрации, чтобы избежать случайных нажатий и обеспечить видимое отображение добавленных фильтров. Также доработать опцию «Отменить выбранный фильтр» в мобильной версии для удобства и добавить отдельный фильтр с акциями, поскольку страница специальных предложений занимает второе место по просмотрам и составляет 8,9% пользователей.

5. Не ищите универсальных решений



Каждый ресурс имеет свою специфику, аудиторию и контент. UX всегда индивидуален.

Неудачное решение. Сайт долгое время функционировал с похожими страницами, которые дублировали друг друга по логике и подаче. Фильтры работали только по одному, не позволяя комбинировать параметры. В результате пользователи путались, не могли настроить выбор под свои задачи и не завершали процесс создания заказа, что негативно влияло на конверсию.

Удачное решение. Команда Netpeak предложила:

Уменьшить количество информации на главной странице и сделать каталог перевозчиков основным фокусом. На страницах услуг з сместить внимание на карточки перевозчиков и визуально их проработать, изменив текст кнопок, расположение локации, фото и названия компании. Исправить работу фильтров, позволив выбирать несколько параметров одновременно. Оптимизировать форму заявки, сократив количество полей и упростив процесс подачи.

Результат: показатель конверсии отправки формы после редизайна увеличился на 19%.

Выводы