Як перебудова пошуку в ecommerce підвищила його ефективність на 150% уже в перший місяць — кейс Trofim Family

У багатьох ecommerce проєктах досі переважає думка, що клієнти знаходять позиції переважно через каталог, а не через внутрішній пошук. Проте на практиці він часто є одним із найкоротших шляхів до замовлення — особливо коли користувач уже знає, що шукає, або хоче швидко перейти до потрібної категорії чи товару.

У цьому кейсі показуємо, як оптимізація пошуку для оптового ритейлера Trofim Family покращила шлях до замовлення та принесла +7,58% і +8,54% до конверсії з пошуку в покупку вже в перші місяці після впровадження.

Хто наш партнер

Trofim Family — один із лідерів українського ринку оптового продажу одягу, взуття для всієї сім’ї та товарів для дому.

Виклик і вхідні дані

Компанія працює з великим асортиментом і широкою мережею постачальників, а сайт і мобільний застосунок є основними інструментами роботи з клієнтами. У таких умовах пошук стає критичним: без нього відвідувачам складно швидко знайти потрібні позиції та оформити повторні замовлення.

На момент звернення внутрішній пошук на сайті Trofim Family працював як базовий інструмент без додаткових сценаріїв взаємодії. Після кліку користувач бачив лише поле введення без підказок, альтернатив чи навігації.

Поле пошуку на сайті Trofim Family до впровадження змін

Це створювало низку проблем:

пошук не скорочував шлях до товару, а інколи навіть ускладнював його;

бракувало сценаріїв для відвідувачів без чіткого запиту;

не підтримувалися повторні покупки, що критично для B2B;

якщо запит не давав результатів, система не пропонувала схожі позиції чи інші варіанти, через що користувачі залишали сайт.

Специфіка бізнесу партнера також підсилювала важливість пошуку:

B2B-аудиторія з регулярними повторними замовленнями;

з регулярними повторними замовленнями; великий каталог (понад 20 000 товарів);

висока частота повернення користувачів;

дані аналітики показували глибоку взаємодію — у середньому відвідувач переглядав 16 товарів і 53 категорії за сесію.

Тобто пошук мав потенціал стати одним із ключових драйверів конверсії, але фактично не працював як інструмент продажу.

Цілі співпраці

Збільшити конверсію в покупку серед користувачів, котрі використовують пошук. Скоротити шлях до позиції або категорії. Зменшити втрати в сценаріях без результатів. Полегшити повернення до товарів для повторних покупок. Збільшити внесок пошуку в дохід сайту.

Стратегія просування

Ми розглядали пошук не як технічну функцію, а як окремий сценарій взаємодії — мініворонку, що напряму впливає на конверсію. Тому в основі стратегії — повний шлях юзера від першого кліку до вибору товару.

Перехопити користувача одразу після кліку на поле → дати варіанти дій ще до введення запиту. Закрити різні типи намірів: знає, що шукає → швидкий доступ до позиції;

не має чіткого запиту → підказки й популярні категорії;

повертається → історія пошуку;

не знаходить результат → альтернативні сценарії. Інтегрувати бізнес-пріоритети → просувати топ товари прямо в результатах.

У підсумку нова логіка виглядає так:

Пошук → Визначення наміру → Швидкий доступ до товару або категорії → Альтернативні сценарії → Покупка.

Рішення

Щоби перебудувати пошук як повноцінний сценарій взаємодії з відвідувачем, ми сформували й реалізували низку гіпотез — кожна з них закрила окрему проблему або сценарій поведінки.

Нижче — як виглядав пошук до змін і після.

Далі — детально про кожну гіпотезу і зміни:

Гіпотеза 1. Теги популярних категорій

Що змінили:

Після відкриття пошуку користувачі одразу бачать теги популярних категорій.

Чому це важливо:

скорочує шлях до категорії;

спрощує навігацію без введення запиту;

підказує релевантні варіанти;

швидше переводить юзера до вибору позиції.

Результат

Конверсія в покупку серед користувачів, які взаємодіяли з тегами:

2,84% — січень 2026;

— січень 2026; 2,51% — лютий 2026;

— лютий 2026; 2,1% — березень 2026.

Гіпотеза 2. Історія пошуку

Що змінили:

Додали можливість зберігати історію пошуку.

Чому це важливо:

Для B2B-аудиторії повторні покупки — один із базових сценаріїв: користувачі регулярно повертаються до однакових або схожих позицій і роблять закупівлі. Це підтверджують і дані Google Analytics 4 сайту Trofim Family: у середньому один відвідувач переглядав товар 16 разів, а категорії — 53 рази за останні пів року.

Завдяки історії юзери змогли швидше повертатися до потрібних позицій без повторних запитів.

Результат

Конверсія в покупку серед користувачів, котрі використовували історію:

1,6% — січень 2026;

— січень 2026; 2% — лютий 2026;

— лютий 2026; 2% — березень 2026.

Гіпотеза 3. Блок «Топ продажів»

Що змінили:

У сценарій пошуку додали блок із картками популярних товарів.

Чому це важливо:

привертає увагу до позицій із високим попитом;

підсилює зацікавленість пріоритетними позиціями;

збільшує переходи на картки товарів із високим потенціалом замовлення.

Результат

Конверсія в покупку серед користувачів, які переходили з блоку «Топ продажів»:

0,68% — січень 2026;

— січень 2026; 0,87% — лютий 2026;

— лютий 2026; 0,99% — березень 2026.

Гіпотеза 4. Кнопка «Переглянути всі топ товари»

Що змінили:

Додали кнопку для переходу до повного списку популярних позицій.

Чому це важливо:

дає змогу одразу перейти до списку популярних товарів, а не відкривати їх по одному;

спрощує вибір для відвідувачів без конкретного запиту;

допомагає швидше перейти до позицій із високим попитом.

Результат

Конверсія в покупку серед користувачів, які переходили через кнопку «Переглянути всі товари»:

1,8% — січень 2026;

— січень 2026; 1,9% — лютий 2026;

— лютий 2026; 2,2% — березень 2026.

Гіпотеза 5. Альтернатива у випадках «нічого не знайдено»

Що змінили:

У сценарії без результатів додали повідомлення «Не знайшли те, що шукали?» та кнопку «Наш каталог».

Чому це важливо:

Коли відвідувач не знаходить потрібний товар, він часто просто залишає сайт. Замість тупикового сценарію важливо запропонувати наступний крок, що повертає людину в релевантну частину каталогу і зменшує втрати користувачів.

Результат

Конверсія в покупку серед юзерів, які переходили через кнопку «Наш каталог»:

0,61% — січень 2026;

— січень 2026; 1,13% — лютий 2026;

— лютий 2026; 1,4% — березень 2026.

Результати просування

Усі п’ять гіпотез показали позитивну динаміку. Загальний приріст конверсії з пошуку в покупку:

+7,58% — січень 2026;

+8,54% — лютий 2026.

Внесок пошуку в загальну конверсію сайту за січень–лютий 2026:

0,5% щомісяця, з них 0,3% забезпечили наші нові гіпотези.

Частка користувачів пошуку, які здійснюють покупку, зросла на 150%.

Завдяки впровадженим змінам нам вдалося:

скоротити шлях до товару та категорій;

підсилити сценарії повторного пошуку;

краще монетизувати попит через популярні позиції;

зменшити втрати юзерів у сценаріях без результатів.

Оптимізація пошуку для Trofim Family показала, що для великого ecommerce каталогу це повноцінний інструмент впливу на конверсію.

Відгуки про співпрацю

Валерія Іванова, UX/CRO Specialist в Netpeak

Найскладнішим у цьому проєкті було змінити підхід до пошуку всередині команди і з боку партнера. Спочатку він сприймався як базова функція, а не як точка росту. Найбільший ефект дала не окрема зміна, а комбінація невеликих покращень, що закрили різні сценарії поведінки користувачів. Перші результати з’явилися дуже швидко — вже в перший місяць після впровадження. Важливу роль відіграла і співпраця з Trofim Family: швидке погодження змін дало нам змогу рухатися ітераційно й швидко перевіряти гіпотези. Мій головний висновок: навіть один недооцінений елемент інтерфейсу може суттєво впливати на бізнес-показники, якщо працювати з ним системно.