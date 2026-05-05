5 ошибок в Performance Max: почему ваша кампания не приносит результата и как это исправить

PMax часто воспринимают как инструмент, работающий сам по себе: достаточно запустить — и алгоритм найдет нужную аудиторию, подберет размещения и обеспечит конверсии.

На практике Performance Max без настроек и регулярного анализа может давать не совсем ожидаемый эффект: отбирать брендовый трафик, показывать рекламу в нерелевантных местах или приносить дешевые, но неконверсионные клики.

Сложность в том, что из стандартных отчетов это не всегда очевидно, а средства в это время продолжают тратиться. В этой статье я разберу пять распространенных ошибок в PMax, которые мешают получать результат: покажу, где их искать в аккаунте и как исправить, чтобы привлекать качественный трафик и не тратить бюджет впустую.

Что важно понимать перед запуском Performance Max

Performance Max — это мультиканальный инструмент. В отличие от привычных кампаний, он охватывает абсолютно все доступные каналы Google:

поисковую и медийную сети;

рекомендации Discover;

Gmail;

карты.

Это дает алгоритму широкое поле для маневра и в то же время делает систему похожей на «черный ящик». В итоге вы видите общий результат, но не всегда понимаете, какой канал принес конверсию, а какой лишь потратил бюджет.

Из-за ограниченной отчетности и высокого уровня автоматизации критические ошибки часто остаются незамеченными в течение недель. Алгоритм может отчитываться о хороших результатах, тогда как на практике вы переплачиваете за брендовый трафик или получаете показы на нерелевантных площадках, которые Google считает релевантными для масштабирования охвата.

Поэтому работа с Performance Max — это не настройка по принципу «запустил и забыл», а умение извлекать данные там, где система пытается их скрыть, и вовремя корректировать курс.

Ошибка №1: Отсутствие контроля над поисковыми запросами

Одна из самых частых проблем. В отличие от классических поисковых кампаний, в Performance Max вы не добавляете ключевые слова напрямую. Из-за этого ошибочно считают, что повлиять на запросы невозможно.

В результате кампания может:

показываться по нерелевантным формулировкам;

или «подхватывать» брендовый трафик и забирать конверсии, которые и так были бы получены.

Во втором случае это особенно критично: кампания выглядит эффективной, но фактически вы просто платите за пользователей, которые уже искали ваш бренд.

Где проверить

В разделе Campains (Кампании) откройте вкладку Insights and reports (Статистика и отчеты) и выберите Search terms insights (Поисковые термины).

Именно здесь можно увидеть:

категории поисковых запросов;

примеры реальных формулировок;

объем трафика по каждому направлению.

Обычно в отчете по поисковым формулировкам сразу видно соотношение брендового и небрендового трафика, а также нерелевантные или слишком широкие категории.

Как исправить

1. Добавьте Brand Exclusion.

Если у вас есть отдельные брендовые кампании, важно исключить бренд из Performance Max, чтобы не платить за этот трафик дважды.

Для этого используйте списки Brand Exclusion: зайдите в настройки кампании PMax → создайте и добавьте список с названием бренда.

Это позволяет «отсечь» брендовые формулировки и оставить их для отдельных кампаний.

Если вашего бренда нет в списке Google (это часто бывает с локальными магазинами), вы можете подать запрос на его добавление или воспользоваться классическим списком минус-слов.

2. Используйте минус-слова на уровне кампании.

Для этого зайдите в кампанию → выберите вкладку Keywords (ключевые слова). Сразу откроется страница с Negative Keywords (минус-словами).

Здесь можно вручную добавить отдельные слова и фразы или подключить готовый список минус-слов. Это помогает ограничить показы по нерелевантным формулировкам и уменьшить долю лишнего трафика.

Чаще всего таким способом удаляют информационные формулировки, например «что это» или «как работает», фразы с низким намерением покупки, такие как «бесплатно» или «скачать», а также нерелевантные товары и услуги. Ориентиром здесь должны быть данные из отчета Search terms insights.

3. Регулярно проверять статистику.

Работа с поисковыми запросами в Performance Max должна быть системной. Они постоянно меняются, поэтому важно регулярно проверять Search terms insights, анализировать трафик и своевременно исключать новые нерелевантные запросы.

Без контроля PMax легко создает иллюзию эффективности. С одной стороны, вы видите конверсии и приемлемую стоимость, а с другой — часть этого результата может формироваться благодаря брендовому трафику или нерелевантным запросам. В итоге бюджет тратится, но качество трафика постепенно ухудшается.

Контроль поисковых формулировок — базовый уровень работы с Performance Max. Без него дальнейшая оптимизация не даст полноценного эффекта.

Ошибка №2: Слив бюджета на мобильные игры и неэффективные плейсменты

Performance Max работает со всем инвентарем Google — Display, YouTube, Discover, Gmail, Search, Shopping и Maps. Из-за этого кампания может активно показываться в средах, которые формально подходят для охвата, но фактически не имеют бизнес-ценности. Чаще всего это проявляется в мобильных приложениях, особенно в играх, где реклама собирает дешевые клики и при этом не приводит к качественным конверсиям.

Сложность в том, что без отдельной проверки это легко пропустить. По общим метрикам кампания может выглядеть стабильно: есть трафик, показы, иногда есть конверсии. Однако часть средств при этом оседает в плейсментах, не связанных с реальным спросом. Для Performance Max важно анализировать не только CPA или ROAS, но и фактические места размещения рекламы.

Где проверить

Чтобы проанализировать, где транслировалась реклама PMax, откройте отчет Performance Max campaigns placement. Это отдельный отчет о размещении именно для PMax, где можно просмотреть конкретные места размещения и количество показов.

В то же время этот отчет стоит рассматривать прежде всего как инструмент контроля размещений и brand safety, а не полноценный отчет для оценки эффективности всех каналов. В нем доступна только одна метрика — количество показов (Impressions) для каждого плейсмента.

На практике этот отчет лучше всего подходит для выявления нежелательных размещений: мобильных игр, детских приложений, сомнительных сайтов или другого инвентаря, который потребляет показы без ощутимой пользы для бизнеса. Когда кампания массово показывается в таких средах, это верный признак того, что бюджет стоит очистить.

Как исправить

Начать стоит с анализа плейсментов. Если в отчете появляются мобильные приложения или площадки, не соответствующие вашему продукту, их следует исключать.

Все эти настройки производятся на уровне аккаунта через раздел Content suitability. Здесь собраны основные инструменты для контроля размещений.

В этом разделе можно:

исключать типы контента, например, чувствительные или нежелательные категории;

ограничивать тематику сайтов и видео;

добавлять слова, связанные с контентом, рядом с которым реклама не должна показываться;

исключать конкретные размещения — сайты, каналы или мобильные приложения.

Логика такова: сначала вы находите проблемные плейсменты в отчете, затем либо исключаете конкретные размещения, либо дополнительно очищаете инвентарь через Content suitability, когда проблема системная. Это особенно актуально для аккаунтов, где важно качество трафика, а не просто дешевый объем.

Ошибка №3: Слепая вера в алгоритмы

Одна из самых больших проблем Performance Max — это ограниченная прозрачность. Кампания работает сразу в нескольких каналах, но в стандартном интерфейсе Google Ads не всегда можно быстро и подробно понять, что именно происходит внутри.

Типичная ситуация: кампания работает, результаты есть, но непонятно, благодаря чему они достигаются. Это особенно критично, когда эффективность начинает падать: проблема в цифрах уже видна, а ее причина — нет.

На практике это может проявляться как трафик по неочевидным поисковым запросам или смещение в менее качественные источники. По общим метрикам все выглядит нормально — есть клики, показы, иногда даже конверсии. Без более детального анализа сложно понять, что именно нужно оптимизировать.

Как исправить

Стоит использовать дополнительные инструменты, в частности, скрипты. Они позволяют получить больше данных, чем доступно в стандартных отчетах, и сделать кампанию более прозрачной.

Есть много полезных решений в открытом доступе. Один из самых известных ресурсов — сайт от Mike Rhodes, где он публикует посты с новыми скриптами. Также есть готовая подборка на сайте GitHub.

Продемонстрирую скрипт для анализа поисковых запросов. Он дает значительно больше деталей, чем стандартный отчет: показывает не только общие категории, но и конкретные формулировки, по которым отображалась реклама, вместе с кликами, показами, конверсиями и их стоимостью.

Такой уровень детализации принципиально меняет подход к анализу. Вы видите не только общие направления трафика, но и конкретные формулировки, которые приносят результат, и те, что просто расходуют бюджет. Это позволяет быстрее выявлять неэффективные формулировки, принимать решения по минус-словам и точнее оценивать качество трафика в кампании.

Ошибка №4: Слабые Asset Groups и автоматические видео

В Performance Max креативы — один из ключевых факторов, напрямую влияющих на результат. На их основе система решает, где и как показывать рекламу.

Во многих аккаунтах можно увидеть похожую картину: группа активов заполнена формально, часть элементов имеет статус «Poor», но кампания все равно работает. Из-за этого возникает ложное ощущение, что дополнительных изменений не требуется. На самом деле же такая ситуация свидетельствует о том, что алгоритму не хватает качественных сигналов для оптимизации. Слабые заголовки, повторяющиеся тексты и отсутствие сильных визуалов ограничивают его возможности и снижают эффективность кампании.

Отдельно стоит обратить внимание на автоматически сгенерированные видео. Если кампания не содержит собственного видеокреатива, Google формирует его сам из картинок и текстов. Чаще всего это выглядит как простое слайд-шоу без четкой драматургии, которое не удерживает внимание и почти не помогает продажам.

Где проверить

Зайдите в кампанию Performance Max → откройте вкладку Asset groups → выберите нужную группу.

Здесь вы увидите:

статусы объектов (Poor, Average, Good, Excellent);

общий рейтинг группы активов;

рекомендации от Google.

Если большинство элементов имеет статус «Poor», «Average» или «Good», это означает, что есть еще возможности для улучшения. Прежде всего обратите внимание на тексты и визуалы, ведь именно они чаще всего проседают.

Как исправить

Просмотрите все элементы в asset group и замените слабые варианты — один сильный заголовок или описание работают лучше, чем несколько формальных вариантов без содержания.

Рекомендация: добавьте собственное видео, ведь оно дает системе больше качественных сигналов для оптимизации и помогает точнее работать как с аудиторией, так и с плейсментами.

Когда возможности сделать полноценный продакшн нет, стоит использовать AI-инструменты для генерации видео, например, Veo от Google. Это позволяет быстро создавать качественные ролики на основе текстового описания. Такие видео обычно работают лучше, чем автоматически сгенерированный ролик из слайдов, и помогают программе точнее понять контекст продукта.

Еще один момент — сигналы аудитории. Когда они слишком широки или не соответствуют вашему предложению, алгоритм получает размытую картину и начинает тестировать все подряд. Стоит добавлять:

реальные интересы аудитории;

поисковые намерения;

собственные списки пользователей.

Неэффективные группы рекламных материалов напрямую влияют на результат кампании. Даже при правильной настройке, но без качественных креативов, кампания не будет эффективной. В такой ситуации часто начинают искать проблему в ставках, бюджете или стратегии, хотя на самом деле причина гораздо проще: кампании банально не хватает нормального контента.

Работа с группами активов — это не дополнительная оптимизация, а один из базовых этапов работы с Performance Max. Без этого сложно добиться стабильной и прогнозируемой эффективности.

Ошибка №5: Кампания оптимизируется не на те конверсии

Performance Max оптимизируется на конверсии, заданные в кампании. Если эти настройки неточны, кампания будет демонстрировать стабильные показатели, но работать не на тот результат, который является приоритетным для бизнеса.

Чаще всего это происходит тогда, когда в рамках одной цели смешиваются конверсии с разной ценностью. Например, наряду с покупкой или отправкой формы могут учитываться просмотры страниц или другие вспомогательные взаимодействия. В такой ситуации система ориентируется не только на ключевое действие, но и на те сигналы, которые проще получить.

Отдельно стоит проверить настройки основных и второстепенных действий-конверсий. Именно основные действия используются для оптимизации ставок, поэтому наличие среди них нецелевых или слабых сигналов напрямую влияет на эффективность кампании.

Дополнительные риски создают специальные цели. Когда они настроены без четкой логики и включают несколько разных действий, все эти сигналы участвуют в оптимизации. Кампания может смещаться в сторону более простых конверсий вместо тех, которые приносят бизнесу реальный результат.

Как исправить

Проверьте цели в самой кампании. Если используется набор целей по умолчанию, убедитесь, что они соответствуют задаче кампании. Лишние цели лучше удалить или заменить.

Далее проверьте действия-конверсии. Основными должны оставаться только те, которые приносят бизнес-результат: покупка, качественный лид или другое ключевое действие. Все вспомогательные действия стоит перевести во второстепенные, чтобы они не влияли на оптимизацию.

При использовании специальной цели в ней не должно быть лишних действий, ведь все они автоматически участвуют в оптимизации ставок. Также не стоит без надобности отказываться от целей на уровне аккаунта: они дают кампании больше информации и помогают алгоритму стабильнее оптимизироваться.

Performance Max полностью зависит от данных, на которых обучается. Из-за некорректных данных в итоге кампания может выглядеть стабильной, но не давать желаемого результата.

Правильная работа с целями и действиями-конверсиями — это ключевое условие для получения контролируемого и прогнозируемого результата.

Чек-лист «здорового» Performance Max

Чтобы кампания работала стабильно и давала прогнозируемый результат, важно регулярно проверять базовые аспекты, влияющие на эффективность.

Первоочередный контроль поисковых запросов. Если не проверять статистику поисковых формулировок и не добавлять минус-слова, кампания постепенно начнет собирать нерелевантный или брендовый трафик, что искажает реальную эффективность. Контроль плейсментов. Регулярно просматривайте отчеты о местах размещения и анализируйте, где именно показывается реклама. Если значительная часть показов идет в мобильные приложения или сомнительный инвентарь, это свидетельствует о неэффективном использовании бюджета и необходимости дополнительно ограничить размещение через Content suitability. Работа с данными. Стандартной отчетности в Performance Max часто недостаточно, поэтому стоит использовать дополнительные инструменты, в частности, скрипты. Они позволяют глубже анализировать то, что происходит внутри кампании, и принимать решения не интуитивно, а на основе фактических данных. Группы объектов. Стоит регулярно просматривать статусы объектов и не оставлять элементы с низким рейтингом. Слабые тексты, визуалы или автоматически сгенерированные видео ограничивают возможности алгоритма и напрямую влияют на результат кампании. Конверсии. Кампания должна оптимизироваться на действительно ценные для бизнеса действия. Если среди основных конверсий остаются вспомогательные или нецелевые сигналы, это смещает логику оптимизации и негативно влияет на качество трафика.

Выводы

Автоматизация Performance Max упрощает запуск, но не освобождает от регулярного контроля: проверяйте, на каком трафике обучается алгоритм, где именно показывается реклама и какие сигналы он берет за основу для оптимизации. Без этого PMax выглядит эффективно только в общих отчетах, тогда как бюджет постепенно уходит на нерелевантные запросы, слабые плейсменты или второстепенные конверсии. На практике самая большая ошибка в работе с PMax — недостаточный контроль. Эффективная работа с Performance Max начинается не с масштабирования, а с правильной структуры, качественных входных данных и регулярной оптимизации. Если кампания обучается на слабых сигналах, собирает некачественный трафик или работает с формальными креативами, она не даст сильного результата даже при достаточном бюджете. Чтобы кампания давала прогнозируемый результат, контролируйте пять базовых зон: