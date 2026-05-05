5 помилок у Performance Max: чому ваша кампанія не приносить результат і як це виправити

PMax часто сприймають як інструмент, що працює сам собою: достатньо запустити —і алгоритм знайде потрібну аудиторію, підбере плейсменти та забеспечить конверсії.

На практиці Performance Max без налаштувань і регулярного аналізу може давати не зовсім очікуваний ефект: забирати брендовий трафік, показувати рекламу в нерелевантних місцях або приносити дешеві, але неконверсійні кліки.

Складність у тому, що зі стандартних звітів це не завжди очевидно, а кошти у цей час і далі витрачаються. У цій статті розберу п’ять поширених помилок у PMax, котрі заважають отримувати результат: покажу, де їх шукати в акаунті та як виправити, щоби залучати якісний трафік і не зливати бюджет.

Що важливо розуміти перед запуском Performance Max

Performance Max — це мультиканальний інструмент. На відміну від звичних кампаній, він охоплює абсолютно всі доступні канали Google:

пошукову і медійну мережі;

рекомендації Discover;

Gmail;

карти.

Це дає алгоритму широкий простір для маневру та водночас робить систему схожою на «чорну скриньку». У підсумку ви бачите загальний результат, але не завжди розумієте, який канал приніс конверсію, а котрий лише витратив бюджет.

Через обмежену звітність і високий рівень автоматизації критичні помилки часто залишаються непомітними протягом тижнів. Алгоритм може звітувати про хороші результати, тоді як на практиці ви переплачуєте за брендовий трафік або отримуєте покази на нерелевантних майданчиках, котрі Google вважає релевантними для масштабування охоплення.

Тому робота з Performance Max — це не про налаштування за принципом «запустив і забув», а про вміння витягувати дані там, де система намагається їх приховати, і вчасно коригувати курс.

Помилка №1: Відсутність контролю над пошуковими запитами

Одна з найчастіших проблем. На відміну від класичних пошукових кампаній, у Performance Max ви не додаєте ключові слова напряму. Через це помилково вважають, що вплинути на запити неможливо.

У результаті кампанія може:

показуватися за нерелевантними формулюваннями;

або «підхоплювати» брендовий трафік і забирати конверсії, що й так були б отримані.

У другому випадку це особливо критично: кампанія виглядає ефективною, але фактично ви просто платите за користувачів, які вже шукали ваш бренд.

Де перевірити

В розділі Campains (Кампанії) відкрийте вкладку Insights and reports (Статистика і звіти) і оберіть Search terms insights (Пошукові терміни).

Саме тут можна побачити:

категорії пошукових запитів;

приклади реальних формулювань;

обсяг трафіку за кожним напрямом.

Зазвичай у звіті з пошукових формулювань одразу видно співвідношення брендового та небрендового трафіку, а також нерелевантні або занадто широкі категорії.

Як виправити

1. Додайте Brand Exclusion.

Якщо у вас є окремі брендові кампанії, важливо виключити бренд із Performance Max, щоби не платити за цей трафік двічі.

Для цього використовуйте Brand Exclusion lists: зайдіть у налаштування PMax кампанії → створіть та додайте список із назвою бренду.

Це дає змогу «відрізати» брендові формулювання і залишити їх для окремих кампаній.

Якщо вашого бренду немає у списку Google (це часто буває з локальними магазинами), ви можете подати запит на його додавання чи скористатися класичним списком мінус-слів.

2. Використовуйте мінус-слова на рівні кампанії.

Для цього зайдіть у кампанію → оберіть вкладку Keywords (ключові слова). Одразу відкриється сторінка з Negative Keywords (мінус-слова).

Тут можна вручну додати окремі слова й фрази або підключити готовий список мінус-слів. Це допомагає обмежити покази за нерелевантними формулюваннями й зменшити частку зайвого трафіку.

Найчастіше таким способом прибирають інформаційні формулювання, наприклад «що це» або «як працює», фрази з низьким наміром купівлі, як-от «безкоштовно» чи «скачати», а також нерелевантні товари й послуги. Орієнтиром тут мають бути дані зі звіту Search terms insights.

3. Регулярно перевіряти статистику.

Робота з пошуковими формулюваннями в Performance Max має бути системною. Вони постійно змінюються, тому важливо регулярно перевіряти Search terms insights, аналізувати трафік і вчасно мінусувати нові нерелевантні формулювання.

Без контролю PMax легко створює ілюзію ефективності. З одного боку, ви бачите конверсії та прийнятну вартість, а з іншого — частина цього результату може формуватися завдяки брендовому трафіку або нерелевантним запитам. У підсумку бюджет витрачається, але якість трафіку поступово погіршується.

Контроль пошукових формулювань — базовий рівень роботи з Performance Max. Без нього подальша оптимізація не дасть повноцінного ефекту.

Помилка №2: Злив бюджету на мобільні ігри та неефективні плейсменти

Performance Max працює з усім інвентарем Google — Display, YouTube, Discover, Gmail, Search, Shopping і Maps. Через це кампанія може активно показуватися в середовищах, які формально підходять для охоплення, але фактично не мають бізнес-цінності. Найчастіше це проявляється в мобільних застосунках, особливо в іграх, де реклама збирає дешеві кліки і водночас не приводить якісних конверсій.

Складність у тому, що без окремої перевірки це легко пропустити. За загальними метриками кампанія може виглядати стабільно: є трафік, покази, іноді є конверсії. Однак частина коштів водночас осідає в плейсментах, що не пов’язані з реальним попитом. Для Performance Max важливо аналізувати не лише CPA чи ROAS, а й фактичні місця розміщення реклами.

Де перевірити

Щоб проаналізувати, де транслювалася реклама PMax, відкрийте звіт Performance Max campaigns placement. Це окремий placement report саме для PMax, де можна переглянути конкретні місця розміщення й кількість показів.

Водночас цей звіт варто розглядати передусім як інструмент контролю розміщень і brand safety, а не повноцінний звіт для оцінки ефективності всіх каналів. У ньому доступна лише одна метрика — кількість показів (Impressions) для кожного плейсменту.

На практиці цей звіт найкраще підходить для виявлення небажаних розміщень: мобільних ігор, дитячих застосунків, сумнівних сайтів або іншого інвентарю, котрий споживає покази без відчутної користі для бізнесу. Коли кампанія масово показується в таких середовищах, це вірна ознака, що бюджет варто чистити.

Як виправити

Почати варто з аналізу плейсментів. Якщо у звіті з’являються мобільні застосунки чи майданчики, що не відповідають вашому продукту, їх слід виключати.

Усі ці налаштування робляться на рівні акаунту через розділ Content suitability. Тут зібрані основні інструменти для контролю розміщень.

У цьому розділі можна:

виключати типи контенту, наприклад, чутливі або небажані категорії;

обмежувати тематики сайтів і відео;

додавати слова, пов’язані з контентом, поруч із яким реклама не повинна показуватися;

виключати конкретні плейсменти —сайти, канали чи мобільні застосунки.

Логіка така: спочатку ви знаходите проблемні плейсменти у звіті, потім або виключаєте конкретні розміщення, або додатково підчищаєте інвентар через Content suitability, коли проблема системна. Це особливо актуально для акаунтів, де важлива якість трафіку, а не просто дешевий обсяг.

Помилка №3: Сліпа віра в алгоритми

Одна з найбільших проблем Performance Max —це обмежена прозорість. Кампанія працює одразу в кількох каналах, але в стандартному інтерфейсі Google Ads не завжди можна швидко й детально зрозуміти, що саме відбувається всередині.

Типова ситуація: кампанія працює, результати є, але незрозуміло, завдяки чому вони досягаються. Це особливо критично, коли ефективність починає падати: проблему в цифрах уже видно, а її причину — ні.

На практиці це може проявлятися як трафік за неочевидними пошуковими запитами чи зміщення в менш якісні джерела. За загальними метриками все виглядає нормально — є кліки, покази, іноді навіть конверсії. Без детальнішого аналізу складно зрозуміти, що саме потрібно оптимізувати.

Як виправити

Варто використовувати додаткові інструменти, зокрема, скрипти. Вони дають змогу отримати більше даних, ніж доступно в стандартних звітах, і зробити кампанію прозоріше.

Є багато корисних рішень у відкритому доступі. Один із найвідоміших ресурсів — сайт від Mike Rhodes, де він публікує пости з новими скриптами. Також є готова підбірка на сайті GitHub.

Продемонструю скрипт для аналізу пошукових запитів PMax Search Terms. Він дає значно більше деталей, ніж стандартний звіт: показує не лише загальні категорії, а й конкретні формулювання, за якими відображалася реклама, разом із кліками, показами, конверсіями та їхньою цінністю.

Такий рівень деталізації принципово змінює підхід до аналізу. Ви бачите не лише загальні напрями трафіку, а й конкретні формулювання, які приносять результат, і ті, що просто споживають бюджет. Це дає змогу швидше виявляти неефективні формулювання, ухвалювати рішення щодо мінус-слів і точніше оцінювати якість трафіку в кампанії.

Помилка №4: Слабкі Asset Groups та автоматичні відео

У Performance Max креативи —один із ключових чинників, що безпосередньо впливають на результат. На їх основі система вирішує, де і як показувати рекламу.

У багатьох акаунтах можна побачити схожу картину: asset group заповнений формально, частина елементів має статус «Poor», але кампанія все одно працює. Через це виникає хибне відчуття, що додаткових змін не потрібно. Насправді ж така ситуація свідчить про те, що алгоритму не вистачає якісних сигналів для оптимізації. Слабкі заголовки, повторювані тексти та відсутність сильних візуалів обмежують його можливості й знижують ефективність кампанії.

Окремо варто звернути увагу на автоматично згенеровані відео. Якщо кампанія не містить власного відеокреативу, Google формує його сам із картинок і текстів. Найчастіше це виглядає як просте слайд-шоу без чіткої драматургії, котре не утримує увагу й майже не допомагає продажу.

Де перевірити

Зайдіть у кампанію Performance Max → відкрийте вкладку Asset groups → оберіть потрібну групу.

Тут ви побачите:

статуси об’єктів (Poor, Average, Good, Excellent);

загальний рейтинг asset group;

рекомендації від Google.

Якщо більшість елементів має статус «Poor», «Average» або «Good», це означає, що простір для покращення ще є. Насамперед зверніть увагу на тексти й візуали, адже саме вони найчастіше просідають.

Як виправити

Перегляньте всі елементи в asset group і замініть слабкі варіанти —один сильний заголовок або опис працюють краще, ніж кілька формальних варіантів без змісту.

Рекомендація: додайте власне відео, адже воно дає системі більше якісних сигналів для оптимізації й допомагає точніше працювати як з аудиторією, так і з плейсментами.

Коли можливості зробити повноцінний продакшн немає, варто використати AI-інструменти для генерації відео, наприклад, Veo від Google. Це дає змогу швидко створювати якісні ролики на основі текстового опису. Такі відео зазвичай працюють краще, ніж автоматично згенерований ролик зі слайдів, і допомагають програмі точніше зрозуміти контекст продукту.

Ще один момент —сигнали аудиторії. Коли вони занадто широкі чи не відповідають вашій пропозиції, алгоритм отримує розмиту картину й починає тестувати все підряд. Варто додавати:

реальні інтереси аудиторії;

пошукові наміри;

власні списки користувачів.

Слабкі asset groups безпосередньо впливають на результат кампанії. За правильного функціонування, але без якісних креативів, програма не буде ефективної. У такій ситуації часто починають шукати проблему в ставках, бюджеті чи стратегії, хоча насправді причина значно простіша: кампанії банально не вистачає нормального контенту.

Робота з asset groups — не додаткова оптимізація, а один із базових етапів роботи з Performance Max. Без цього складно отримати стабільний і прогнозований ефективність.

Помилка №5: Кампанія оптимізується не на ті конверсії

Performance Max оптимізується на конверсії, що задані в кампанії. Якщо ці налаштування неточні, кампанія демонструватиме стабільні показники, але працюватиме не на той результат, який є пріоритетним для бізнесу.

Найчастіше це трапляється тоді, коли в межах однієї цілі змішуються конверсії з різною цінністю. Наприклад, поряд із покупкою або відправленням форми можуть враховуватися перегляди сторінок чи інші допоміжні взаємодії. У такій ситуації система орієнтується не лише на ключову дію, а й на ті сигнали, що простіше отримати.

Окремо варто перевірити налаштування основних і другорядних дій-конверсій. Саме основні дії використовуються для оптимізації ставок, тому наявність серед них нецільових чи слабких сигналів безпосередньо впливає на ефективність кампанії.

Додаткові ризики створюють спеціальні цілі. Коли вони налаштовані без чіткої логіки і включають кілька різних дій, усі ці сигнали беруть участь в оптимізації. Кампанія може зміщуватися в бік простіших конверсій замість тих, що приносять бізнесу реальний результат.

Як виправити

Перевірте цілі в самій кампанії. Якщо використовується набір цілей за умовчанням, переконайтесь, що вони відповідають задачі кампанії. Зайві цілі краще прибрати або замінити.

Далі перевірте дії-конверсії. Основними мають залишатися тільки ті, що приносять бізнес-результат: покупка, якісний лід чи інша ключова дія. Усі допоміжні дії варто перевести в другорядні, щоби вони не впливали на оптимізацію.

Під час використання спеціальної цілі у ній не повинно бути зайвих дій, адже всі вони автоматично беруть участь в оптимізації ставок. Також не варто без потреби відмовлятися від account-level goals: вони дають кампанії більше інформації і допомагають алгоритму стабільніше оптимізуватися.

Performance Max повністю залежить від даних, на яких навчається. Через некоректні дані в підсумку кампанія може виглядати стабільною, але не давати бажаного результату.

Правильна робота із цілями та діями-конверсіями — це ключова умова для отримання контрольованого й прогнозованого результату.

Чеклист «здорового» Performance Max

Щоби кампанія працювала стабільно й давала прогнозований результат, важливо регулярно перевіряти базові аспекти, що впливають на ефективність.

Першочерговий контроль пошукових запитів. Якщо не перевіряти статистику пошукових формулювань і не додавати мінус-слова, кампанія поступово почне збирати нерелевантний або брендовий трафік, що спотворює реальну ефективність. Контроль плейсментів. Регулярно передивляйтеся звіти про місця розміщення і аналізуйте, де саме показується реклама. Якщо значна частина показів іде в мобільні застосунки чи сумнівний інвентар, це свідчить про неефективне використання бюджету й потребу додатково обмежити розміщення через Content suitability. Робота з даними. Стандартної звітності в Performance Max часто недостатньо, тому варто використовувати додаткові інструменти, зокрема, скрипти. Вони дають змогу глибше аналізувати те, що відбувається всередині кампанії, і приймати рішення не інтуїтивно, а на основі фактичних даних. Групи об’єктів. Варто регулярно переглядати статуси об’єктів і не залишати елементи з низьким рейтингом. Слабкі тексти, візуали або автоматично згенеровані відео обмежують можливості алгоритму й напряму впливають на результат кампанії. Конверсії. Кампанія має оптимізуватися на дійсно цінні для бізнесу дії. Якщо серед основних конверсій залишаються допоміжні чи нецільові сигнали, це зміщує логіку оптимізації і негативно впливає на якість трафіку.

Висновки

Автоматизація Performance Max спрощує запуск, але не звільняє від регулярного контролю: перевіряйте, на якому трафіку навчається алгоритм, де саме показується реклама і котрі сигнали він бере за основу для оптимізації. Без цього PMax виглядає ефективно лише в загальних звітах, тоді як бюджет поступово йде в нерелевантні запити, слабкі плейсменти або другорядні конверсії. На практиці найбільша помилка в роботі з PMax — недостатній контроль. Ефективна робота з Performance Max починається не з масштабування, а з правильної структури, якісних вхідних даних і регулярної оптимізації. Якщо кампанія навчається на слабких сигналах, збирає неякісний трафік чи працює з формальними креативами, вона не дасть сильного результату навіть за достатнього бюджету. Щоби кампанія давала прогнозований результат, контролюйте п’ять базових зон: