Как эффективно настроить рекламные кампании в Apple Search Ads — zoom-митап с Радомиром Новковичем
Фишки и нюансы запуска эффективных рекламных кампаний в Apple Search Ads читатели блога смогут обсудить 5 мая в 17:00 во время zoom-митапа c Радомиром Новковичем — фаундером агентства продвижения мобильных приложений RadASO, CEO Tonti Laguna Mobile и автором телеграм-канала Rad ASO.
Кроме рекламы,
Во время zoom-митапа Радомир запустит кампании для нескольких приложений, представители которых ранее прислали заявки, разберет ошибки в рекламных аккаунтах, обсудит с участниками встречи различные стратегии запуска.
Напомню, что это не просто вебинар, а митап, так что приготовьте бутылочку красного сухого перед тем, как присоединиться к встрече.
Лучшие моменты zoom-митапа будут в текстовой трансляции в этом посте, так что сохраняйте ссылку в свои паблики.
Смотрите запись первого zoom-митапа с Радомиром Новковичем:
Свежее
Искусственный интеллект для интернет-магазинов: что может делать и стоит ли его использовать?
Разбор полезных инструментов искусственного интеллекта, которые пригодятся владельцам интернет-магазинов.
Пять наиболее распространенных финансовых ошибок. Почему бизнес теряет деньги?
Существует немало вещей, которых следует избегать, чтобы не допустить утечки денег
Создание кампании Performance Max в Google Ads Editor. Пошаговое руководство
Новый инструмент — настройка кампании Performance Max через Google Ads Editor