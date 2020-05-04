Как эффективно настроить рекламные кампании в Apple Search Ads — zoom-митап с Радомиром Новковичем

Как эффективно настроить рекламные кампании в Apple Search Ads — zoom-митап с Радомиром Новковичем

Фишки и нюансы запуска эффективных рекламных кампаний в Apple Search Ads читатели блога смогут обсудить 5 мая в 17:00 во время zoom-митапа c Радомиром Новковичем — фаундером агентства продвижения мобильных приложений RadASO, CEO Tonti Laguna Mobile и автором телеграм-канала Rad ASO.

Кроме рекламы, Search Ads нужна еще и для определения популярности запросов, так как Apple показывает частотность (Search Ads Popularity или SAP), это относительная величина по шкале от 5 до 100, где 5 — запросы почти без трафика, а 100 — самые популярные.

Во время zoom-митапа Радомир запустит кампании для нескольких приложений, представители которых ранее прислали заявки, разберет ошибки в рекламных аккаунтах, обсудит с участниками встречи различные стратегии запуска.

Напомню, что это не просто вебинар, а митап, так что приготовьте бутылочку красного сухого перед тем, как присоединиться к встрече.

Лучшие моменты zoom-митапа будут в текстовой трансляции в этом посте, так что сохраняйте ссылку в свои паблики.

Смотрите запись первого zoom-митапа с Радомиром Новковичем: