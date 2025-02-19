Как увеличить аудиторию на 55 % в телеграм-канале о криптовалютах — кейс Frog Crypto

Как увеличить аудиторию на 55 % в телеграм-канале о криптовалютах — кейс Frog Crypto

Проект: Frog Crypto. Период сотрудничества: 15.05.2024 – 15.06.2024. Регион: Украина. Услуга: Telegram Ads. Команда проекта: Максим Цап, Head of Telegram Department в Netpeak Ukraine; Антон Гембарский, Telegram Promotion Team Lead; Даниил Третьяков, PPC Specialist; Михаил Полюхович, Project Manager.

Кто наш партнер

Телеграм-канал Frog Crypto создали специалисты в области цифровых валют, чтобы сформировать и объединить украинское криптосообщество. В канале публикуют актуальные новости, аналитику и тематические советы.

Цели сотрудничества

Основные задачи, которые встали перед нашей командой:

Привлечь новых подписчиков через рекламные кампании в Telegram. Охватить целевую аудиторию, которая интересуется криптовалютами и финансовыми инновациями.

Нужно было реализовать эти задачи так, чтобы получить самую низкую цену за подписчика.

Действия команды

Telegram Ads — официальный инструмент платформы, он обеспечивает эффективную интеграцию рекламных объявлений в экосистему и интерфейс мессенджера. И, по нашему опыту, является весьма действенным для ниши криптовалют. Первые тестовые кампании подтвердили эти гипотезы, и мы разработали комплексный подход продвижения канала Frog Crypto через таргетированную рекламу в Telegram.

Его ключевые составляющие:

Настройка рекламных кампаний на целевую аудиторию (ЦА). Для этого определили ЦА канала, учитывая рекомендации партнера и проведя исследование активных подписчиков. Планировали анализировать реакции пользователей на разные типы контента, чтобы понять, какой именно вызывает наибольший интерес у целевой аудитории. И затем включать эти тексты/заголовки в рекламные месседжи. Использование возможностей таргетинга Telegram Ads для показа рекламы как по предварительно подготовленному списку каналов, так и на общих тематиках, например, «Криптовалюты» и «Инвестиции». Включение в рекламные месседжи premium эмодзи и текстов, которые привлекают больше внимания целевой аудитории. А также создание кастомных эмодзи для Frog Crypto. Тестирование различных вариаций креативов, чтобы выбрать наиболее эффективные. Мониторинг результатов рекламных кампаний для корректировки стратегии. Масштабирование результативных и успешных подходов и совершенствование стратегии на основе новых трендов и обновлений Telegram.

Разработка креативных материалов

Мы создали привлекательные и релевантные объявления для рекламы, охватывающие различные аспекты темы криптовалют и сегменты аудиторий. Для максимального вовлечения подписчиков использовали разнообразные форматы:

обычные объявления — классические рекламные тексты для широкого охвата с акцентом на преимуществах криптовалют и возможностях обучения;

объявления со стандартными эмодзи для повышения привлекательности рекламы. Например, 🔥 или 📈, которые акцентируют внимание на ключевых словах месседжа;

объявления с premium эмодзи — для этого формата создали пак кастомных значков, чтобы подчеркнуть эксклюзивность и инновационность тематики криптовалют и самого канала;

объявления с изображением канала — использовали как медийный инструмент для увеличения узнаваемости бренда, чтобы аудитория лучше запомнила и узнавала его в дальнейшем.

Например, для месседжа «✏️ Крипта для новичков» мы настроили таргет на аудиторию, которая только начинает интересоваться криптовалютами. А также на сопутствующие тематики, связанные с инвестициями и финансами. Это была новая аудитория, и premium эмодзи в объявлениях сильнее привлекали ее внимание и увеличивали CTR (кликабельность объявления).

Для более узкой ЦА, которая уже подписана на выбранный нами перечень криптоканалов, мы создали узкопрофильные месседжи, с акцентом на популярные запросы среди сообщества.

Например: «Даем сигналы для входа по альте. Обзор актуальных монет: TON, ARB, BTC, ETH. Поймут даже новички». Это объявление нацелено на аудиторию, которая уже понимает основы криптовалют, но нуждается в дополнительной поддержке в выборе инвестиционных возможностей.

Мы адаптировали материалы к требованиям платформы и модерации. Важно было учесть, что Telegram Ads ограничено позволяет использование формулировок, связанных с заработком, прибылью и другими обещаниями финансовой выгоды. Так платформа защищает пользователей от возможных недостоверных обещаний.

Итак, мы избегали прямых упоминаний о гарантированном заработке или быстрой прибыли. Вместо этого использовали более нейтральные формулировки:

«начать инвестировать»;

«дополнительный заработок»;

«обучаем и помогаем разобраться новичкам в крипте», акцентируя на образовательных и информационных аспектах криптовалют.

Как правильно выбрать месседжи рекламных объявлений для Telegram Ads, читайте также в нашем кейсе Telegram Ads для OLX .

Запуск кампаний и тестирование

Далее мы запускали рекламные объявления через Telegram Ads и распределяли между ними бюджеты для тестирования.

Публиковали разные варианты креативов, текстов и стратегий рекламы. Это включало A/B-тестирование, запуски текстовых месседжей с изображениями, premium эмодзи. Затем выделили наиболее эффективные подходы.

Важно было определить, какие креативы работают лучше. Поэтому мы анализировали ключевые метрики:

CTR (Click Through Rate) — показатель кликов по рекламе, который свидетельствует о взаимодействии пользователей с каждым рекламным объявлением;

— показатель кликов по рекламе, который свидетельствует о взаимодействии пользователей с каждым рекламным объявлением; CPC (Cost Per Click) — показатель стоимости за клик, благодаря которому можно понять, насколько выгодно получать клики по рекламе;

— показатель стоимости за клик, благодаря которому можно понять, насколько выгодно получать клики по рекламе; CPS (Cost Per Subscription) — стоимость подписчика, важнейшая метрика, которая показывает, сколько стоит привлечь одного подписчика через конкретное объявление;

— стоимость подписчика, важнейшая метрика, которая показывает, сколько стоит привлечь одного подписчика через конкретное объявление; процент конверсии и отписок — мы анализировали, сколько людей подписывалось на канал после взаимодействия с рекламой и сколько из них отписывалось через определенное время.

Этот анализ позволил оптимизировать стратегии таргетирования и бюджетирования для максимальной эффективности.

Далее приведены примеры успешных вариантов месседжей:

Также мы определили менее результативные варианты. Их использование позволило сравнить эффективность различных объявлений и сделать выводы для дальнейших кампаний:

Оптимизация и масштабирование рекламных кампаний

Исходя из результатов анализа метрик, мы понимали, какие РК нуждаются в оптимизации.

Если показатели для определенного креатива были высокими (CTR высокий, CPS низкий), мы продолжали его использование и увеличивали на него бюджет. Если же показатели были ниже (CTR низкий, CPS высокий), меняли стратегию, включая изменения в таргетинге, пробовали новые аудитории или корректировали креативы. Когда один или несколько креативов показывали лучшие результаты, постепенно перераспределяли бюджеты на те объявления, которые приносили самую низкую цену за подписчика. То есть увеличивали расходы на более эффективные кампании, а менее результативные отключали или уменьшали на них бюджет.

Постоянный мониторинг позволил корректировать таргетинг, чтобы найти оптимальную стоимость за каждого нового подписчика, максимально эффективно используя бюджет.

Так этот алгоритм помогал нам со временем снижать стоимость за подписчика и повышать общую эффективность рекламных кампаний.

Результаты продвижения

Основным показателем успеха стала средняя цена одного подписчика, которая составила 0,36 евро, что является хорошим результатом по сравнению со средними рыночными значениями. Это свидетельствует об эффективности использованных рекламных стратегий и позволяет нам прогнозировать общую стоимость привлечения аудитории при масштабировании.

Общее количество подписчиков канала выросло на 55,85 % за месяц проведения кампании. График, приведенный ниже, демонстрирует положительную динамику и подтверждает стабильное увеличение аудитории:

В целом в течение месяца сотрудничества имеем такие результаты:

конверсия переходов по объявлениям, CTR — 3,86 %;

конверсия из переходов в подписку — 19,26 %;

средняя стоимость одного перехода, СРС — 0,05 евро;

привлекли более 4000 новых пользователей на канал за короткий промежуток времени.

Выводы

Использование официальной рекламы от платформы Telegram оказалось действенным, поскольку позволяет привлекать новых подписчиков по значительно более низкой стоимости по сравнению с нативной рекламой. Цена привлечения одного подписчика через нативную рекламу в среднем достигает $2 и более. Вместо этого через Telegram Ads удается привлечь аудиторию всего за 0,36 евро. График роста подписчиков показал, что аудитория стабильно и равномерно росла на протяжении всего периода кампании. Это говорит о том, что наши стратегии и месседжи эффективно работали и привлекали новых подписчиков.

Отзывы о сотрудничестве

Даниил Третьяков, PPC Specialist