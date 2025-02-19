Як збільшити аудиторію на 55 % в телеграм-каналі про криптовалюти — кейс Frog Crypto

Як збільшити аудиторію на 55 % в телеграм-каналі про криптовалюти — кейс Frog Crypto

Проєкт: Frog Crypto. Період співпраці: 15.05.2024 – 15.06.2024. Регіон: Україна. Послуга: Telegram Ads. Команда проєкту: Максим Цап, Head of Telegram Department; Антон Гембарський, Telegram Promotion Team Lead; Данііл Третьяков, PPC Specialist; Михайло Полюхович, Project Manager.

Хто наш партнер

Телеграм-канал Frog Crypto створили фахівці в галузі цифрових валют, щоб сформувати й об’єднати українську криптоспільноту. У каналі публікують актуальні новини, аналітику та тематичні поради.

Цілі співпраці

Основні задачі, які постали перед нашою командою:

Залучити нових підписників через рекламні кампанії в Telegram. Охопити цільову аудиторію, яка цікавиться криптовалютами та фінансовими інноваціями.

Водночас нам потрібно було реалізувати ці задачі так, аби отримати найнижчу ціну за підписника.

Дії команди

Telegram Ads — офіційний інструмент платформи, він забезпечує ефективну інтеграцію рекламних оголошень в екосистему та інтерфейс месенджера. І, з нашого досвіду, є вельми дієвим для ніші криптовалют. Перші тестові кампанії підтвердили ці гіпотези, і ми розробили комплексний підхід просування каналу Frog Crypto через таргетовану рекламу в Telegram.

Його ключові складники:

Налаштування рекламних кампаній на цільову аудиторію (ЦА). Для цього визначили ЦА каналу, враховуючи рекомендації партнера і дослідивши активних підписників. Планували аналізувати реакції користувачів на різні типи контенту, щоб зрозуміти, який саме викликає найбільший інтерес у цільової аудиторії. І потім включати ці тексти/заголовки в рекламні меседжі. Використання можливостей таргетингу Telegram Ads для показу реклами як за попередньо підготовленим списком каналів, так і на загальних тематиках, наприклад, «Криптовалюти» та «Інвестиції». Включення в рекламні меседжі premium емоджі і текстів, які привертають більше уваги цільової аудиторії. А також створення кастомних емоджі для Frog Crypto. Тестування різних варіацій креативів, щоб вибрати найбільш ефективні. Моніторинг результатів рекламних кампаній для корегування стратегії. Масштабування результативних і успішних підходів та вдосконалення стратегії на основі нових трендів і оновлень Telegram.

Розробка креативних матеріалів

Ми створили привабливі та релевантні оголошення для реклами, що охоплюють різноманітні аспекти теми криптовалют і сегменти аудиторій. Для максимального залучення підписників використовували різні формати:

звичайні оголошення — класичні рекламні тексти для широкого охоплення з акцентом на перевагах криптовалют та можливостях навчання;

оголошення зі стандартними емоджі для підвищення привабливості реклами. Наприклад, 🔥 або 📈, які акцентують увагу на ключових словах меседжу;

оголошення із premium емоджі — для цього формату створили пак кастомних значків, щоб підкреслити ексклюзивність й інноваційність тематики криптовалют та самого каналу;

оголошення із зображенням каналу — використовували як медійний інструмент для збільшення впізнаваності бренду, щоб аудиторія краще запам’ятала і впізнавала його надалі.

Наприклад, для меседжу «✏️ Крипта для новачків» ми налаштували таргет на аудиторію, яка тільки починає цікавитися криптовалютами. А також на дотичні тематики, пов’язані з інвестиціями та фінансами. Це була нова аудиторія, і premium емоджі в оголошеннях сильніше привертали її увагу та збільшували CTR (клікабельність оголошення).

Для більш вузької ЦА, яка вже підписана на обраний нами перелік криптоканалів, ми створили вузькопрофільні меседжі, з акцентом на популярні запити серед спільноти.

Наприклад: «Даємо сигнали для входу по альті. Огляд актуальних монет: TON, ARB, BTC, ETH. Зрозуміють навіть новачки».

Це оголошення націлене на аудиторію, яка вже розуміє основи криптовалют, але потребує додаткової підтримки у виборі інвестиційних можливостей.

Ми адаптували матеріали до вимог платформи і модерації. Важливо було врахувати, що Telegram Ads обмежено дозволяє використання формулювань, пов’язаних із заробітком, прибутком та іншими обіцянками фінансової вигоди. Так платформа захищає користувачів від можливих недостовірних обіцянок.

Отже, ми уникали прямого згадування про гарантований заробіток чи швидкий прибуток. Натомість використовували більш нейтральні формулювання:

«почати інвестувати»;

«додатковий заробіток»;

«навчаємо та допомагаємо розібратися новачкам у крипті», акцентуючи на освітніх й інформаційних аспектах криптовалют.

Як правильно обрати меседжі рекламних оголошень для Telegram Ads, читайте також у нашому кейсі Telegram Ads для OLX .

Запуск кампаній та тестування

Далі ми запускали рекламні оголошення через Telegram Ads і розподіляли між ними бюджети для тестування.

Публікували різні варіанти креативів, текстів й стратегій реклами. Це включало A/B-тестування, запуски текстових меседжів із зображеннями, premium емоджі. Потім виокремили найбільш ефективні підходи.

Було важливо визначити, які креативи працюють найкраще. Тому ми аналізували ключові метрики:

CTR (Click Through Rate) — показник кліків на рекламу, який свідчить про взаємодію користувачів із кожним рекламним оголошенням;

— показник кліків на рекламу, який свідчить про взаємодію користувачів із кожним рекламним оголошенням; CPC (Cost Per Click) — показник вартості за клік, що дає змогу зрозуміти, наскільки вигідно отримувати кліки на рекламу;

— показник вартості за клік, що дає змогу зрозуміти, наскільки вигідно отримувати кліки на рекламу; CPS (Cost Per Subscription) — вартість підписника, найважливіша метрика, яка показує, скільки коштує залучити одного підписника через конкретне оголошення;

— вартість підписника, найважливіша метрика, яка показує, скільки коштує залучити одного підписника через конкретне оголошення; відсоток конверсії та відписок — ми аналізували, скільки людей підписувалися на канал після взаємодії з рекламою і скільки з них відписувалися через певний час.

Цей аналіз дав змогу оптимізувати стратегії таргетування й бюджетування для максимальної ефективності.

Далі наведено приклади успішних варіантів меседжів:

Також ми виокремили менш результативні варіанти. Їхнє використання дало змогу порівняти ефективність різних оголошень і зробити висновки для подальших кампаній:

Оптимізація та масштабування рекламних кампаній

З огляду на результати аналізу метрик, ми розуміли, які РК потребують оптимізації.

Якщо показники для певного креативу були високими (CTR високий, CPS низький), ми продовжували його використання і збільшували на нього бюджет. Якщо ж показники були нижчими (CTR низький, CPS високий), змінювали стратегію, включно зі змінами в таргетингу, пробували нові аудиторії чи корегували креативи. Коли один або кілька креативів показували найкращі результати, ми поступово перерозподіляли бюджети на ті оголошення, які приносили найнижчу ціну за підписника. Тобто збільшували витрати на більш ефективні кампанії, а менш результативні відключали або зменшували на них бюджет.

Постійний моніторинг дав змогу корегувати таргетинг, щоб знайти оптимальну вартість за кожного нового підписника, максимально ефективно використовуючи бюджет.

Таким чином цей алгоритм допомагав нам із часом знижувати вартість за підписника й підвищувати загальну ефективність рекламних кампаній.

Результати просування

Основним показником успіху стала середня ціна одного підписника, яка склала 0,36 євро, що є хорошим результатом порівняно із середніми ринковими значеннями. Це свідчить про ефективність використаних рекламних стратегій та дає нам змогу прогнозувати загальну вартість залучення аудиторії при масштабуванні.

Загальна кількість підписників каналу зросла на 55,85 % за місяць проведення кампанії. Графік, наведений нижче, демонструє позитивну динаміку й підтверджує стабільне збільшення аудиторії:

Загалом протягом місяця співпраці маємо такі результати:

конверсія переходів за оголошеннями, CTR — 3,86 %;

конверсія з переходів у підписку — 19,26 %;

середня вартість одного переходу, СPC — 0,05 євро;

залучили понад 4000 нових користувачів на канал за короткий проміжок часу.

Висновки

Використання офіційної реклами від платформи Telegram виявилося дієвим, оскільки дає змогу залучати нових підписників за значно нижчою вартістю, порівняно з нативною рекламою. Ціна залучення одного підписника через нативну рекламу в середньому сягає $2 і більше. Натомість через Telegram Ads вдається залучити аудиторію всього за 0,36 євро. Графік зростання підписників показав, що аудиторія стабільно й рівномірно росла протягом усього періоду кампанії. Це свідчить про те, що наші стратегії та меседжі ефективно працювали й залучали нових підписників.

Відгуки про співпрацю

Данііл Третьяков, PPC Specialist