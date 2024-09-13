Реклама в Telegram. Як запустити ефективну рекламу в Telegram Ads — покроковий гайд

Реклама в Telegram. Як запустити ефективну рекламу в Telegram Ads — покроковий гайд

Реклама в Telegram дозволяє встановлювати контакт із потенційними клієнтами у звичному для них середовищі. В першу чергу із молоддю, яка віддає перевагу спілкуванню через месенджери. Такий підхід є ненав’язливим маркетингом і сприймається більш лояльно. Саме для цього платформа створила новий інструмент Telegram Ads, котрий стрімко набирає популярності серед гігантів бізнесу.

Як працювати з інструментом, кому підходить Telegram Ads та покроковий гайд із запуску кампанії — зібрала для вас все, що треба знати про цей рекламний кабінет.

Навіщо потрібна реклама в Телеграм

Telegram продовжує стрімко нарощувати свою аудиторію. У липні 2024 року кількість користувачів месенджеру сягнула 950 мільйонів, тоді як ще навесні їх було 900 мільйонів. Тенденція до зростання зберігається, і чисельність користувачів впевнено рухається до мільярду.

Дослідницька компанія Kantar відзначає суттєве збільшення часу користування месенджером в Україні. З початку повномасштабного російського вторгнення цей показник зріс у 8 разів. У середньому користувачі проводять у Telegram 3-4 години щодня. Більше 60% користувачів активно використовують платформу як джерело новин та інформації.

Демографічні дані користувачів Telegram

Месенджер особливо популярний серед молоді у віці 18-34 років. Вони становлять понад 70% усіх користувачів. Ця аудиторія характеризується високою активністю та зацікавленістю у новітніх технологіях, трендах та ринкових пропозиціях. Решта аудиторії здебільшого старшого покоління і цікавиться переважно новинами та використовує месенджер для спілкування з дітьми.

Чоловіки складають приблизно 60% від загальної кількості користувачів, тоді як жінки — 40%.

Варіанти реклами в Telegram

Якщо ви вирішили рекламуватись через Telegram, маєте декілька опцій:

Біржі Telegram. Це спеціалізовані платформи, де виставляють на продаж канали чи боти. Водночас через них як гарантів можна придбати рекламу. Реклама в телеграм-каналах. Популярні майданчики з великою кількістю підписників часто пропонують розміщення рекламних постів. Це дозволяє звернутися до вже сформованої аудиторії з певними інтересами. Групові чати. Активні групові обговорення з великою кількістю учасників також можуть стати майданчиком для реклами. Що дає змогу взаємодіяти з аудиторією в більш неформальний спосіб. Telegram Ads. Попередні три варіанти передбачають ручний пошук та перемовини із власниками / адміністраторами. Є також ризик натрапити на шахраїв. Запуск же оголошень через власний рекламний кабінет не потребує домовленостей і доступний кожному.

Що таке Telegram Ads

Telegram Ads — це рекламний сервіс, розроблений командою Telegram для ефективного просування в межах месенджеру.

Він дозволяє запустити оголошення, які розміщуються останнім повідомленням в каналі. Складаються із тексту і мінімального візуалу, не дратуючи користувача.

Це також єдиний зараз спосіб показати свою рекламу у найбільших каналах, які не мають інших форматів нативного розміщення.

За допомогою платформи рекламодавці можуть охопити широку аудиторію, використовуючи різноманітні параметри таргетингу:

Інтереси користувачів. Вибір / виключення напрямів серед 41 запропонованої тематики. Географічне розташування: країна, регіон чи місто. Перелік конкретних обраних каналів або їх виключення. Мова каналів, на які здійснюється таргет. Номера телефонів. Можна вказати будь-який номер, що починається з +380 та знаходиться на території України. За типом пристрою користувача: IOS, Android, Desktop.

Що потрібно для роботи з Telegram Ads

Перш ніж реєструватись в рекламному кабінеті, важливо зрозуміти для себе такі аспекти:

які цілі вашого маркетинг-просування;

хто ваша цільова аудиторія;

чи відповідає контент рекламних меседжів, посадкова сторінка вимогам Telegram Ads.

Для кого підійде Telegram Ads

Варто зазначити, що реклама в Telegram не є інструментом для перфоманс-маркетингу. Тому, якщо ціль бізнесу — конверсії, слід в першу чергу звернути увагу на інші джерела трафіку. Також не рекомендую Telegram Ads для специфічних вузьких ніш: невеликі магазини у містах, дороге обладнання для виробництва, товари для людей похилого віку, послуги В2В, товари преміумкласу, спеціалізовані медичні послуги тощо.Проте Telegram чудово справляється з медійною та іміджевою історією. Якщо ціль бізнесу — розказати чи нагадати про себе, отримати якомога більше «дотиків» і викликати певні асоціації, це саме ваш інструмент.

Реклама в Telegram Ads буде ефективною для:

Цифрових продуктів та онлайн-сервісів. Аудиторія Telegram звикла до роботи в цифровому середовищі, тому такі продукти легко інтегруються в їхній досвід. Інфопродуктів і освітніх курсів. Telegram — одна з найпопулярніших платформ для розміщення курсів у закритих групах, що об’єднують однодумців. Медіа, новинні ресурси, блоги. Аудиторія месенджеру активно споживає контент у форматі коротких і швидких новин, оглядів, постійних оновлень. Еcommerce — прямий контакт зі споживачем, можливість створення чат-ботів для програм лояльності тощо. Криптовалюти та блокчейн. Telegram давно став основною платформою для спільнот у сфері блокчейну і криптовалют через свою анонімність, безпеку і можливість побудови закритих каналів для дискусій. Фінансові послуги й інвестиції. В Україні 1 297 активних каналів у цій тематиці, які висвітлюють фінансові теми, інвестиції, біржові новини, криптовалюти. Товари для молодшого покоління. Звичка купувати онлайн, швидка реакція на пропозиції, можливість інтерактивного залучення такої аудиторії.

Дослідження ринку

Вивчіть діяльність конкурентів у Telegram та їхні рекламні пости. Тут на допомогу прийде сервіс Telemetrio. Проаналізуйте успішні рекламні кампанії у вашій ніші.

Підготовка рекламних оголошень

Розробіть контент, що відповідає вимогам реклами в Telegram Ads. Адаптуйте креативи під формати платформи:

використовуйте емоджі;

створіть преміум емоджі;

додайте лого.

У процесі підготовки наша команда ретельно перевіряє посадкові сторінки каналів та сайтів, щоб переконатися, що вони відповідають нормам рекламної політики. Ми звертаємо особливу увагу на:

наповненість посадкової сторінки;

назву каналу;

контент сторінки / каналу / боту, куди веде оголошення.

Якщо виникають сумніви щодо будь-якого з цих аспектів, надаємо конкретні рекомендації для внесення змін. Наша мета — допомогти вам успішно пройти модерацію та забезпечити відповідність вашого каналу всім необхідним вимогам.

Мінімальний бюджет для початку роботи з Telegram Ads становить 1 500 євро + комісія за поповнення. Поповнення відбувається з материнського акаунту вашого реселера. Самостійно поповнити кабінет на території України неможливо.

Особливості реклами в Telegram Ads

Реклама в Telegram має ряд особливостей, які відрізняють її від інших платформ:

Ненав’язливий формат. Оголошення органічно інтегруються в стрічку каналів. Контроль і гнучкість бюджету. В цьому кабінеті саме ви визначаєте, скільки витратите на кампанію. Не треба проставляти прогнозований бюджет чи контролювати щоденні витрати, які можуть перевищити або ж недобрати ваш план. В телеграмі ви витрачаєте саме вказану суму.

Обмеження Telegram Ads

Заборонені тематики: реклама, що стосується азартних ігор, наркотиків, порнографії, та інші шкідливі теми, не допускається на платформі. Обмеження щодо контенту: оголошення повинні відповідати етичним стандартам і не порушувати права користувачів. Заборонені, до прикладу, звернення на «ти», наказовий спосіб. Обмежені можливості таргетингу: Telegram приділяє значну увагу захисту приватності користувачів. Це означає суттєве звуження опцій таргетування реклами через офіційну платформу. Стислий формат рекламного повідомлення: максимум 160 символів. Що вимагає від маркетологів особливої креативності та вміння лаконічно викладати думки Обмежені візуальні можливості: дозволено використовувати лише емоджі.

Як влаштований рекламний кабінет

Telegram Ads пропонує зручний та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс для керування кампаніями. У рекламному кабінеті доступні такі функції:

Створення оголошення та можливості таргетингу. Про це детально розкажу в наступному розділі. Аналітика результатів. Можливість відслідковувати ефективність кампаній за допомогою інтегрованих аналітичних інструментів. Статистика. Є опції переглянути статистику загально по всім оголошенням та окремо по кожному. Статистика доступна по дням та годинам. Керування бюджетом. Дає змогу чітко прослідкувати, який бюджет було витрачено на певне оголошення чи у певні дні.

Покроковий гайд запуску реклами в Telegram Ads

1. Авторизація у Telegram Ads

Вам потрібно ввести свій мобільний номер та підтвердити вхід у Telegram.

Після цього ви отримуєте доступ до рекламного кабінету.

2. Профіль рекламодавця

Наступний етап — створення профілю рекламодавця, де треба вказати основні дані про компанію та контактну інформацію.

Після внесення всіх даних відкривається доступ до створення рекламних оголошень.

3. Створення оголошення Telegram Ads

Натиснувши Create a new ad, видкриєте для себе функціонал кабінету.

Візуально інтерфейс налаштування реклами можна поділити на ліву та праву сторони.

Почну з лівої.

Контент і умови запуску оголошення

1. Введіть назву рекламної кампанії.

2. Рекламний текст оголошення. Нагадую про обмеження до 160 символів. Можна використовувати емоджі та Premium емоджі.

3. Місце для посилання. Станом на зараз можна рекламувати:

телеграм-канали;

телеграм-боти;

особисті акаунти Telegram;

зовнішні посилання;

застосунки;

Mini Apps Telegram.

Одразу нижче зможете увімкнути відображення лого кампанії, настиснувши на галочку Show picture.

Якщо ви рекламуєте канал чи чат-бот Telegram, картинка автоматично підтягнеться від головного зображення цього каналу / боту. Змінити його неможливо. Якщо ж рекламуєте зовнішній сайт, візуал треба завантажувати власноруч. Достатньо клацнути на зону зображення та обрати потрібне з вашого десктопу.

Це єдине допустиме зображення в рекламному оголошенні.

4. CPM (вартість за 1000 показів оголошення):

звичайне оголошення = 1 євро;

звичайне оголошення з емоджі = 1 євро;

оголошення із зображенням каналу або сайту +30% до мінімального CPM, тобто тисяча показів коштуватимуть 1,3 євро;

оголошення з Premium емоджі +20% до CPM. Це 1,2 євро за тисячу;

оголошення з зображенням та Premium емоджі +50% до CPM = 1,50 євро за тисячу показів.

Важливо. При запуску реклами у тематиці «Новини» СРМ дорівнює 0,5 євро.

5. В наступному полі можна обрати частоту показів реклами одному користувачу на добу.

Встановивши кількість показів >1, ви забезпечуєте більше «дотиків» з вашою цільовою аудиторією. Цей інструмент гарно спрацює для вузьких ніш, які мають вузьку аудиторію, адже вас точно помітять. Наша команда не рекомендує використовувати цю функцію для широкого таргетингу. Забагато показів призводять до банерної сліпоти користувача, що негативно впливає на загальний успіх рекламної кампанії.т

6. Внесення бюджету. Тут ви можете закинути одразу велику суму та встановити денний ліміт.

7. Статус реклами: активна/на паузі. Чому це важливо 👇

8. У вас буде можливість встановити дату початку реклами та закінчення. Щоб встановити дату початку потрібно перевести рекламну кампанію в статус On Hold та натиснути Set start date. Для дати закінчення тисніть Set end date і обирайте потрібні дати.

9. Також є опція встановити розклад показу оголошення.

Приклад. Ви маєте чат-бот в телеграмі для бізнесу. У ньому відповідають реальні консультанти, що активні у певні години. Тоді розклад показу — дуже зручний інструмент для регулювання трафіку у ваш бот.

Для цього потрібно натиснути на галочку Run this ad on schedule і обрати робочі години.

Подальше налаштування відбувається вже праворуч.

Можливості таргетування в Telegram Ads

Є дві опції націлювання. Перша з них — по каналах (Target Channels).

1. Вибір мови. Якщо ви обираєте таргетування за тематикою, вибір мови є обов’язковим.

2. Вибір тематики каналу. На платформі доступна 41 тематика:

Мистецтво та дизайн / Ставки та азартні ігри / Книги / Бізнес та підприємництво / Автомобілі та інші транспортні засоби / Знаменитості та стиль життя / Криптовалюти / Культура та події / Цікаві факти / Каталоги каналів та ботів / Економіка та фінанси / Освіта / Мода і краса / Фітнес / Їжа і кулінарія / Вивчення іноземних мов / Здоров’я і медицина / Історія, Гумор та меми / Інвестиції / Вакансії та кар’єра / Діти та виховання / Маркетинг і PR / Мотивація та саморозвиток / Фільми / Музика / Знижки та спеціальні пропозиції / Домашні улюбленці / Політика та новини / Психологія і відносини / Нерухомість / Відпочинок і дозвілля / Релігія та духовність / Наука / Спорт / Технології та інтернет / Подорожі та туризм / Відеоігри / Інше.

3. Вибірка каналів. Для цього потрібно скопіювати посилання телеграм-каналу та за допомогою клавіші Enter додати його до списку. Зверніть увагу, що внести можна до 100 каналів, враховуючи канали на виключення з таргету 👇

4-5. Тут ви можете виключити певні тематики чи канали, які не релевантні для вас.

Тепер розгляну функціонал Target Users. Ліва сторона залишається незмінною, все так само як і для Target Chanels, а от праворуч з’являється значно ширший варіант націлювання.

Обирайте потрібну країну. Можете вказати певні міста чи області, якщо потрібно обмежити таргет за геоданими. Додайте мову девайсу користувачів. Уже знайомі тематики. І знайомі канали, URL яких можна сюди додати. Нижче праворуч поле для завантаження бази номерів. База може бути у форматах CSV або TXT. Формат номеру: 380ХХХХХХХХХ. Вибір типу девайсу. Виключення каналів. Виключення тематик. Також можна виключити базу номерів (наприклад, вже існуючих клієнтів). Поставивши галочку у пункті Do not show this ad in channels related to Politics&Accidents, ви відповідно обмежуєте показ оголошення у каналах, що пов’язані з новинами та політикою.

І фінальне: залишилось погодитись із правилами Telegram та зберегти усі налаштування.

Після цього оголошення проходить модерацію для перевірки на відповідність правилам платформи, йому автоматично присвоюється статус In Review. Перевірка може зайняти від 10 хвилин до 5 годин. Статус оголошення автоматично буде змінено на Active або ж On hold у разі схвалення та Declined, якщо оголошення не пройшло модерацію.

Чекліст перевірки кампанії

Проконтролюйте, щоб вміст реклами відповідав вимогам Telegram Ads. Перевірте текст оголошення на наявність орфографічних помилок. Справа не в тому, що я грамар-наці, просто повідомлення із помилками не пройде модерацію. Як приклад, використовуйте https://languagetool.org/uk/chrome.



Або ж оберіть зручний для себе сервіс для виправлення помилок зі статті.

Ретельно огляньте всі заповнені розділи та впевніться у правильності вказаної ціни за тисячу показів (CPM). Якщо потрібно, перевірте коректність дат початку та закінчення кампанії. Повторно перегляньте цільові канали та список виключень для таргетингу. При створенні оголошення, що веде на зовнішній сайт чи застосунок, перевірте коректність відображення зображення. Це має бути завантажене зображення розміром 1:1 у форматі .png. Перш ніж зберегти оголошення, перевірте його за допомогою передперегляду.

Внутрішня аналітика Telegram Ads та кастомні звіти від Netpeak Ukraine

Після запуску важливо регулярно аналізувати результати і корегувати стратегію, виходячи з отриманих даних.Усередині рекламного кабінету можна прослідкувати наступні дані:

перегляди;

кліки;

підписки на канал / запуск боту / початок розмови, якщо оголошення веде на канал / бот / особистий акаунт відповідно;

CTR (конверсія з переглядів в перехід);

CPM (вартість за 1000 кліків);

CPC (ціна переходу за оголошенням);

CPS (вартість підписки на канал /запуску чат-боту / залишеного повідомлення) ;

витрачений загальний бюджет;

активний (запланований для кампанії) бюджет.

Ви можете проаналізувати кожне оголошення окремо. Для цього заходьте на оголошення й обирайте вкладку «Статистика».

Побачите розбивку за переглядами / переходами та статистику витрат.

Окрім цього можна подивитись статистику за кабінетом загалом. Для цього на головній обирайте наступну вкладку.

Знову тисніть «Статистика» і отримаєте ті самі показники, але по всім активним кампаніям.

Телеграм-маркетологам Netpeak Ukraine цього виявилось замало. Ми розробили більш широку й уніфіковану звітність та разом з колегами з аналітичного департаменту створили кастомні звіти :

Фінансовий звіт.

Клієнтський звіт.

У них цифри з кабінету Telegram Ads пов’язані із даними з клієнтських Google Analytics та CRM-систем. Це дозволяє бачити повну картину й ефективно оптимізовувати кампанії.

Best practices у роботі з Telegram Ads

Оптимізація контенту

Створюйте короткі, але інформативні оголошення, враховуючи швидкий темп споживання інформації в Telegram.

Створіть власні Premium Emoji — це помітно вирізнятиме Вас серед конкурентів.

Забезпечте чіткий заклик до дії (CTA) в кожному оголошенні.

Систематичне А/В-тестування:

Регулярно запускайте різні версії оголошень, варіюючи заголовки, візуальний контент та CTA.

Тестуйте навіть неочевидні та самі химерні варіанти таргетингу. Інколи результати змушують нас щиро здивуватись.

Таймінг та частота показів:

Визначте оптимальний час для показу реклами, базуючись на активності вашої аудиторії та графіку роботи бізнесу.

Експериментуйте з різною частотою показів для досягнення балансу між видимістю та нав’язливістю.

Застосування цих стратегій допоможе максимізувати ефективність ваших рекламних кампаній в Telegram та досягти бажаних результатів.

Розповсюджені помилки

Якщо маєте декілька рекламних кабінетів, в першу чергу перевірте чи перемкнулись ви на правильний з них. Перед тим як запустити рекламу в Telegram, завжди перевіряйте граматику та пунктуацію: не варто ставити пробіл перед комою, а між тире навпаки варто, не забувайте про крапку в кінці. Також модерація не пропустить знак оклику, забудьте про нього!!! Неправильна інтеграція Premium емоджі. Ви не можете його просто вставити. Натомість скористайтесь ботом https://t.me/AdsMarkdownBot. Вам потрібно відправити боту Premium емоджі, скопіювати отриманий текст та вставити його в оголошення.

При запуску реклами на зовнішній сайт або застосунок перевірте, чи правильно обрали СТА-кнопку. Для сайту це може бути: відкрити сайт, дізнатись більше тощо, для застосунку — встановити.

Не плутайте вартість CPM та бюджет. Завжди перевіряйте коректність UTM-міток. І головне: якщо ви вже збереглись, налаштування таргету та рядок посилання змінити неможливо. Тому приділяйте особливу увагу цим місцям при створені оголошення.

Приклади успішний кампаній

За останні шість місяців реклама в Telegram Ads показала вражаючі результати для українського бізнесу. За цей час рекламні кампанії в месенджері залучили понад 540 тисяч нових підписників на різні телеграм-канали. Крім того, було зафіксовано більше 3 млн кліків на рекламні оголошення.

Серед найбільш популярних ніш виявились ecommerce та крипто-проєкти, які отримали більше 10 та 12 мільйонів переглядів відповідно. Середня вартість одного перегляду рекламного оголошення Telegram Ads складає лише 0,0018 євро, тобто приблизно 0,07 грн. В наступні півроку ця вартість може зменшитися ще більше, оскільки Telegram знизив ціну за тисячу показів (CPM) з 1,5 до 1 євро.

Кейс 1. Просування криптозастосунку через Telegram Ads. Ця кампанія продемонструвала відмінні результати всього за два тижні. Переглядів: 306 261.

Кліків: 3 031.

CTR: 0,99%.

CPC: 0,2 євро.

Відсоток конверсії у встановлення: 10,13%.

CPI: 1,94 євро — новий рекорд у просуванні застосунків.

Кейс 2. Використання Telegram Ads для досягнення максимального охоплення унікальної української аудиторії за короткий проміжок часу. Параметри кампанії: Період: 1 доба.

Бюджет: 18 612,36 євро.

Таргетинг: усі українські канали. Результати кампанії: Охоплення: 9 544 800 користувачів.

Переходи: 95 985.

CPM: 1,95 євро.

CPC: 0,19 євро.

CTR: 1,01%.

Ще більше кейсів по нішах:

Замість резюме

Досвід успішних кампаній доводить, що реклама в Telegram Ads є потужним інструментом для охоплення цільової аудиторії, підвищення конверсій, збільшення кількості підписників та зниження вартості залучення користувачів.

Завдяки правильно розробленій стратегії та ретельному налаштуванню таргетингу, бізнес може досягати вражаючих результатів. Як у випадку із просуванням криптозастосунків чи залученням аудиторії до ecommerce проєктів.

Telegram Ads стає все більш доступним і ефективним каналом для рекламних активностей. Зі зменшенням вартості показів та зростанням кількості користувачів месенджеру, цей інструмент має великий потенціал для подальшого розвитку та використання бізнесами, які прагнуть бути на передовій у своїй галузі.