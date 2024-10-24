Реклама в Telegram. Как запустить эффективную рекламу в Telegram Ads — пошаговый гайд

Реклама в Telegram. Как запустить эффективную рекламу в Telegram Ads — пошаговый гайд

Реклама в Telegram разрешает устанавливать контакт с потенциальными клиентами в обычной для них среде. В первую очередь с молодежью, которая отдает предпочтение общению через мессенджеры. Такой подход является ненавязчивым маркетингом и воспринимается более лояльно. Именно для этого платформа создала новый инструмент Telegram Ads, который стремительно набирает популярность среди гигантов бизнеса.



Как работать с инструментом, кому подходит Telegram Ads и пошаговый гайд по запуску рекламы — собрала все, что необходимо знать об этом рекламном кабинете.

Зачем нужна реклама в Telegram

Telegram продолжает стремительно наращивать свою аудиторию. В июле 2024 года количество пользователей мессенджера достигло 950 миллионов, тогда как еще весной их было 900 миллионов. Тенденция к росту сохраняется, и численность пользователей уверенно двигается к миллиарду.

Исследовательская компания Kantar отмечает значительное увеличение времени пользования мессенджером в Украине. С начала полномасштабного российского вторжения этот показатель вырос в 8 раз. В среднем пользователи проводят в Telegram 3-4 часа каждый день. Больше 60% пользователей активно используют платформу как источник новостей и информации.

Демографические данные пользователей Telegram

Мессенджер особенно популярен среди молодежи в возрасте 18-34 лет. Они составляют свыше 70% всех пользователей. Эта аудитория характеризуется высокой активностью и заинтересованностью в новейших технологиях, трендах и рыночных предложениях. Остальная аудитория по большей части старшего поколения и интересуется преимущественно новостями и использует мессенджер для общения с детьми.

Мужчины составляют приблизительно 60% от общего количества пользователей, тогда как женщины — 40%.



Варианты рекламы в Telegram

Если вы решили рекламироваться через Telegram, доступно несколько опций:

Биржи Telegram. Специализированные платформы, где выставляют на продажу каналы или ботов. Одновременно через них как гарантов можно приобрести рекламу. Реклама в телеграм-каналах. Популярные площадки с большим количеством подписчиков часто предлагают размещение рекламных постов. Это позволяет обратиться к уже сформированной аудитории с определенными интересами. Групповые чаты. Активные большие сообщества также могут стать площадкой для рекламы. Что позволяет взаимодействовать с аудиторией более неформальным способом. Telegram Ads. Предыдущие три варианта предусматривают ручной поиск и переговоры с владельцами/администраторами. Есть также риск попасть на мошенников. Запуск же объявлений через собственный рекламный кабинет не требует дополнительных договоренностей и доступен каждому.

Что такое Telegram Ads

Telegram Ads — это рекламный сервис, разработанный командой Telegram для эффективного продвижения в рамках мессенджера.

Он позволяет запустить объявления, которые размещаются последним сообщением в канале. Состоят из текста и минимального визуала, не раздражая пользователя:

На сегодня это также единственный способ показать свою рекламу в самых больших каналах, которые не имеют других форматов нативного размещения:

С помощью платформы рекламодатели могут охватить широкую аудиторию, используя разнообразные параметры таргетинга:

Интересы пользователей. Выбор/исключение направления среди 41 предложенной тематики. Географическое расположение: страна, регион или город. Перечисление конкретных выбранных каналов или их исключение. Язык каналов, на которых происходит таргет. Номера телефонов. Можно указать любой номер, который начинается с +380 и находится на территории Украины. По типу устройства пользователя: IOS, Android, Desktop.

Что необходимо для работы с Telegram Ads

Перед регистрацией в рекламном кабинете важно понять такие аспекты:

какие цели маркетинг-продвижения;

кто ваша целевая аудитория;

соответствует ли контент рекламных месседжей и посадочная страница требованиям Telegram Ads.

Для кого подойдет Telegram Ads

Стоит отметить, что реклама в Telegram не является инструментом для перфоманс-маркетинга. Если цель бизнеса — конверсии, следует в первую очередь обратить внимание на другие источники трафика. Также не рекомендую Telegram Ads для специфических узких ниш: небольшие городские магазины, дорогостоящее оборудование для производства, товары для пожилых людей, услуги В2В, товары премиум-класса, специализированные медицинские услуги и тому подобное.

Однако Telegram прекрасно справляется с медийной и имиджевой историей. Если цель бизнеса — рассказать или напомнить о себе, получить как можно больше «прикосновений» и вызвать определенные ассоциации, это ваш инструмент.

Реклама в Telegram Ads будет эффективной для:

Цифровых продуктов и онлайн-сервисов. Аудитория Telegram привыкла к цифровой среде, поэтому такие продукты легко интегрируются в их опыт. Инфопродуктов и образовательных курсов. Telegram — одна из наиболее популярных платформ для размещения курсов в закрытых группах, которые объединяют единомышленников. Медиа, новостные ресурсы, блоги. Аудитория мессенджера активно потребляет контент в формате коротких и быстрых новостей, обзоров, постоянных обновлений. Еcommerce. Обеспечивает прямой контакт с потребителем, создание чат-ботов для программ лояльности и т. д. Криптовалюты и блокчейн. Telegram давно стал основной платформой для сообществ в сфере блокчейна и криптовалют благодаря своей анонимности, безопасности и возможности построения закрытых каналов для дискуссий. Финансовых услуг и инвестиций. В Украине 1297 активных каналов, которые освещают финансовые темы, инвестиции, биржевые новости, криптовалюту. Товаров для детей. Привычка покупать онлайн, быстрая реакция на предложения, интерактивное вовлечения такой аудитории.

Исследования рынка

Изучите деятельность конкурентов в Telegram и их рекламные посты. Для этой цели подойдет сервис Telemetrio. Проанализируйте успешные рекламные кампании в вашей нише.

Подготовка рекламных объявлений

Создайте контент, который отвечает требованиям в Telegram Ads. Адаптируйте креативы под формат платформы:

используйте эмодзи;

создайте Premium эмодзи;

добавьте лого.

В процессе подготовки наша команда тщательно проверяет посадочные страницы каналов и сайтов, чтобы убедиться, что они соответствуют нормам рекламной политики. Мы обращаем особенное внимание на:

наполненность посадочной страницы;

название канала;

контент страницы/канала или бота, куда ведет объявление.

Если возникают сомнения по поводу любого из этих аспектов, предоставляем конкретные рекомендации для внесения изменений. Наша цель — помочь вам успешно пройти модерацию и обеспечить соответствие канала всем необходимым требованиям.

Минимальный бюджет для начала работы с Telegram Ads составляет 1500 евро + комиссия за пополнение.

Пополнение происходит с материнского аккаунта вашего реселлера. Самостоятельно пополнить канал на территории Украины пока невозможно.

Особенности рекламы в Telegram Ads

Реклама в Telegram имеет ряд особенностей, которые отличают ее от других платформ:

Ненавязчивый формат. Объявления органично интегрируются в ленту каналов. Контроль и гибкость бюджета. В рекламном кабинете именно вы определяете, сколько потратите на кампанию. Не нужно проставлять прогнозируемый бюджет или контролировать ежедневные расходы, которые могут превысить или недобрать план. В Telegram вы тратите указанную сумму.

Ограничения Telegram Ads

Запрещенные тематики: реклама, которая касается азартных игр, наркотиков, порнографии и других сомнительных тем не допускается на платформе. Ограничения по контенту: объявления должны соответствовать стандартам этики и не нарушать права пользователей. Запрещены, например, обращение на «ты» и приказной тон. Ограниченные возможности таргетинга: Telegram уделяет повышенное внимание защите приватности пользователей. Это означает значительное сужение опций таргетирования рекламы через официальную платформу. Сжатый формат рекламного сообщения: максимум 160 символов. Что требует от маркетологов особой креативности и умения лаконично излагать мысли. Ограниченные визуальные функции: разрешено использовать только эмодзи.

Как устроен рекламный кабинет

Telegram Ads предлагает удобный и интуитивно понятный интерфейс для управления кампаниями. В рекламном кабинете доступны такие функции:

Создание объявления и настройка таргетинга. Об этом подробно расскажу в следующем разделе. Аналитика результатов. Возможность отслеживать эффективность кампаний с помощью интегрированных аналитических инструментов. Статистика. Есть опции просмотра статистики по всем объявлениям сразу и по каждому отдельно. Статистика доступна по дням и часам. Управление бюджетом. Позволяет понять, какой бюджет был потрачен на конкретное объявление или в определенные дни.

Пошаговый гайд запуска рекламы в Telegram Ads

1. Авторизация в Telegram Ads

Вам нужно ввести свой мобильный номер и подтвердить вход в Telegram:

После этого вы получаете доступ к рекламному кабинету.

2. Профиль рекламодателя

Следующий этап — создание профиля рекламодателя, где нужно указать основные данные о компании и контактную информацию:





После внесения всех данных открывается доступ к созданию рекламных объявлений.

3. Создание объявления Telegram Ads

Нажав Create a new ad, попадаем в рекламный кабинет.

Визуально интерфейс настроек рекламы можно разделить на левую и правую стороны.

Начну с левой.

Контент и условия запуска объявления

Введите название рекламной кампании. Рекламный текст объявления. Напоминаю об ограничениях до 160 символов. Разрешено использовать Premium эмодзи. Место для ссылки. На момент написания этого гайда можно рекламировать:

телеграм-каналы;

телеграм-боты;

личные аккаунты Telegram;

внешние ссылки;

приложения;

Mini Apps Telegram.

Для отображения лого компании отметьте галочкой поле Show picture:

Если вы рекламируете канал или чат-бот Telegram, картинка автоматически подтянется из главного изображения этого канала/бота. Изменить ее нельзя. Если же рекламируете внешний сайт, визуал загружайте вручную. Достаточно кликнуть на зону изображения и выбрать нужное:





Это единственное допустимое изображение в рекламном объявлении.

CPM (стоимость за 1000 показов объявления):

обычное объявление = 1 евро:

обычное объявление с эмодзи = 1 евро:

объявление с изображением канала или сайта = +30% к минимальному CPM, то есть тысяча показов будут стоить 1,3 евро:

объявления с Premium эмодзи = +20% к CPM. Это 1,2 евро за тысячу показов:

объявления с изображением и Premium эмодзи = +50% к CPM. 1,50 евро за тысячу показов:

Важно. При запуске рекламы в тематике «Новости» СРМ равно 0,5 евро.

5. В следующем поле можно выбрать частоту показов рекламы одному пользователю в сутки:

Установив количество показов >1, вы обеспечиваете больше «соприкосновений» с вашей ЦА. Этот инструмент хорошо работает для ниш, у которых узкая аудитория, ведь вас точно заметят. Наша команда не рекомендует использовать эту функцию для широкого таргетинга. Слишком много показов приводят к баннерной слепоте пользователя, что негативно влияет на общий успех рекламной кампании.

6. Внесение бюджета. Здесь вы устанавливаете сумму и дневной лимит:





7. Статус рекламы: активна/на паузе. Почему это важно 👇

8. Можно задать дату начала рекламы и окончания. Чтобы установить дату начала, нужно перевести рекламную кампанию в статус On Hold и нажать Set start date. Для выбора даты окончания нажмите Set end date и задайте нужные даты:

9. Также есть опция расписания показа объявления.

Пример. У вас есть чат-бот в Telegram для бизнеса. В нем отвечают реальные консультанты, которые активны в определенные часы. Тогда расписание показа — очень удобный инструмент для регулирования трафика в ваш бот.

Для этому нужно нажать на галочку Run this ad on schedule и выбрать рабочие часы.

Дальнейшая настройка происходит уже справа.

Возможности таргетирования в Telegram Ads

Есть две опции таргета. Первая из них — по каналам (Target Channels).

1. Выбор языка. Если вы выбираете таргетирование по тематике, выбор языка обязателен.

2. Выбор тематики канала. На платформе доступна 41 тематика: /p>

Искусство и дизайн / Ставки и азартные игры / Книги / Бизнес и предпринимательство / Автомобили и другие транспортные средства / Знаменитости и стиль жизни / Криптовалюты / Культура и события / Интересные факты / Каталоги каналов и ботов / Экономика и финансы / Образование / Мода и красота / Фитнес / Еда и кулинария / Изучение иностранных языков / Здоровье и медицина / История / Юмор и мемы / Инвестиции / Вакансии и карьера / Дети и воспитание / Маркетинг и PR / Мотивация и саморазвитие / Фильмы / Музыка / Скидки и специальные предложения / Домашние любимцы / Политика и новости / Психология и отношения / Недвижимость / Отдых и досуг / Религия и духовность / Наука / Спорт / Технологии и интернет / Путешествия и туризм / Видеоигры / Другое.

3. Выборка каналов. Для этого нужно скопировать ссылку телеграм-канала и с помощью клавиши Enter добавить его в список. Внести можно до 100 каналов, учитывая каналы, исключаемые из таргета 👇

4-5. Здесь же исключаем определенные тематики и нерелевантные каналы.

Теперь рассмотрю функционал Target Users. Левая сторона остается неизменной, все так же как и для Target Channels. А вот справа появляются более широкие настройки таргетирования.

Выбор страны. Если нужно ограничить таргет по геоданным, достаточно указать определенные города или области. Выбор языка устройства у пользователей. Уже знакомые тематики. И каналы, URL которых можно сюда добавить. Ниже справа — поле для загрузки базы номеров в форматах CSV или TXT. Формат номера: 380ХХХХХХХХХХХХХХХХ. Выбор типа девайса. Исключение каналов. Исключение тематик и базы номеров (например, уже существующих клиентов). Поставив галочку напротив пункта Do not show this ad in channels related to Politics&Accidents, вы соответственно ограничиваете показ объявления в каналах, связанных с новостями и политикой.

И финальное: осталось согласиться с правилами Telegram и сохранить все настройки.

После этого объявление проходит модерацию на соответствие правилам платформы. Ему автоматически присваивается статус In Review. Проверка может занять от 10 минут до 5 часов. Статус объявления будет изменен на Active либо же On hold в случае одобрения и Declined, если объявление не прошло модерацию.

Чек-лист проверки кампании

Проконтролируйте, чтобы содержимое рекламы соответствовало требованиям Telegram Ads. Проверьте текст объявления на отсутствие орфографических ошибок. Дело не в том, что я граммар-наци, просто сообщения с ошибками не проходят модерацию. Для проверки используйте специальные сервисы, например LanguageTool.

Либо выберите удобный для себя сервис для исправления ошибок из нашей статьи.

Тщательно осмотрите все заполненные разделы и убедитесь в правильности указанной цены за тысячу показов (CPM). Если нужно, проверьте корректность дат начала и окончания кампании. Повторно просмотрите целевые каналы и список исключений для таргетинга. При создании объявления, ведущего на внешний сайт или приложение, убедитесь в правильности отображения визуала. Это должно быть загруженное изображение размером 1:1 в формате .png. Прежде чем сохранить объявление, проверьте его с помощью предпросмотра:

Внутренняя аналитика Telegram Ads и кастомные отчеты от Netpeak Ukraine

После запуска важно регулярно анализировать результаты и корректировать стратегию, исходя из полученных данных. Внутри рекламного кабинета можно отследить такие показатели:

просмотры;

клики;

подписки на канал, запуск бота, начало разговора, если объявление ведет на канал, бот или личный аккаунт соответственно;

CTR (конверсия с просмотров в переход);

CPM (стоимость за 1000 кликов);

CPC (цена перехода по объявлению);

CPS (стоимость подписки на канал, запуска чат-бота, оставленного сообщения) ;

потраченный общий бюджет;

активный (запланированный для кампании) бюджет.

Вы можете проанализировать каждое объявление отдельно. Для этого заходите на объявления и выбирайте вкладку «Статистика»:

Увидите разбивку по просмотрам/переходам и статистику затрат:

Кроме этого доступен просмотр статистики по кабинету в целом. Для этого на главной выбирайте следующую вкладку:

Опять жмите «Статистика» и получите те же показатели, но по всем активным кампаниям:

Телеграм-маркетологам Netpeak Ukraine этого оказалось мало. Мы разработали более широкую и унифицированную отчетность и вместе с коллегами из аналитического департамента создали кастомные отчеты :

Финансовый отчет.

Клиентский отчет.

В них цифры из кабинета Telegram Ads связаны с данными клиентских Google Analytics и CRM-систем. Это позволяет видеть полную картину и эффективно оптимизировать кампании.

Best practices в работе с Telegram Ads

Далее расскажу о стратегиях, применение которых поможет максимизировать эффективность рекламных кампаний в Telegram и достичь желаемых результатов.

Оптимизация контента

Создавайте короткие, но информативные объявления, учитывая быстрый темп потребления информации в Telegram.

Используйте собственные Premium эмодзи, это будет выгодно выделять вас среди конкурентов.

Сформулируйте четкий призыв к действию (CTA) в каждом объявлении.

Систематическое А/В-тестирование

Регулярно запускайте разные версии объявлений, варьируя заголовки, визуальный контент и CTA.

Тестируйте даже неочевидные и самые причудливые варианты таргетинга. Иногда результаты заставляют искренне удивиться.

Тайминг и частота показов

Определите оптимальное время для показа рекламы, основываясь на активности вашей аудитории и графике работы бизнеса

Экспериментируйте с разной частотой показов для достижения баланса между видимостью и навязчивостью.

Распространенные ошибки

А теперь несколько слов о том, на что нужно обратить внимание и каких ошибок избегать.

Если у вас несколько рекламных кабинетов, в первую очередь проверьте, переключились ли вы на правильный из них. Перед тем как запустить рекламу в Telegram, всегда проверяйте грамматику и пунктуацию: не стоит ставить пробел перед запятой, а между тире наоборот стоит, не забывайте о точке в конце. Также модерация не пропустит восклицательный знак, забудьте о нем. Неправильная интеграция Premium эмодзи. Вы не можете его просто вставить. Вместо этого воспользуйтесь ботом AdsMarkdownBot. Нужно отправить боту Premium эмодзи, скопировать полученный текст и вставить его в объявление:

При запуске рекламы на внешний сайт или приложение проверьте, правильно ли выбрали СТА-кнопку. Для сайта подойдут: открыть сайт, узнать больше и т. д., для приложения — установить:

Не путайте стоимость CPM и бюджет. Всегда проверяйте корректность UTM-меток. И главное: если вы уже сохранили кампанию, настройки таргета и строку ссылки изменить невозможно. Поэтому уделяйте особое внимание этим параметрам при создании объявления.

Примеры успешных кампаний

За последние шесть месяцев реклама в Telegram Ads показала поразительные результаты для украинского бизнеса. За это время рекламные кампании в мессенджере привлекли более 540 тысяч новых подписчиков на различные телеграм-каналы. Кроме того, было зафиксировано более 3 млн кликов на рекламные объявления.

Среди наиболее популярных ниш оказались ecommerce и криптопроекты, которые получили более 10 и 12 миллионов просмотров соответственно. Средняя стоимость одного просмотра рекламного объявления Telegram Ads составляет всего 0,0018 евро, то есть примерно 0,07 грн. В следующие полгода эта стоимость может уменьшиться еще больше, поскольку Telegram снизил цену за тысячу показов (CPM) с 1,5 до 1 евро.

Кейс 1. Продвижение криптоприложения через Telegram Ads. Эта кампания продемонстрировала отличные результаты всего за две недели: просмотров: 306 261;

кликов: 3031;

CTR: 0,99%;

CPC: 0,2 евро;

процент конверсии в установку: 10,13%;

CPI: 1,94 евро — новый рекорд в продвижении приложений.

Кейс 2. Использование Telegram Ads для достижения максимального охвата уникальной украинской аудитории за короткий промежуток времени. Параметры кампании: период: 1 сутки;

бюджет: 18 612,36 евро;

таргетинг: все украинские каналы. Результаты кампании: охват: 9 544 800 пользователей;

переходы: 95 985;

CPM: 1,95 евро;

CPC: 0,19 евро;

CTR: 1,01%.

Еще больше кейсов по нишам:

Выводы

Опыт успешных кампаний доказывает, что реклама в Telegram Ads — это мощный инструмент для охвата целевой аудитории, повышения конверсий, увеличения количества подписчиков и снижения стоимости привлечения пользователей.

Благодаря правильно разработанной стратегии и тщательной настройке таргетинга, бизнес может достигать впечатляющих результатов. Как в случае с продвижением криптоприложений или привлечением аудитории к ecommerce-проектам.

Telegram Ads становится все более доступным и эффективным каналом для рекламных активностей. С уменьшением стоимости показов и ростом количества пользователей мессенджера этот инструмент имеет большой потенциал для дальнейшего развития и использования бизнесами, которые стремятся быть на передовой в своей отрасли.