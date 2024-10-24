Реклама в Telegram. Как запустить эффективную рекламу в Telegram Ads — пошаговый гайд
Реклама в Telegram разрешает устанавливать контакт с потенциальными клиентами в обычной для них среде. В первую очередь с молодежью, которая отдает предпочтение общению через мессенджеры. Такой подход является ненавязчивым маркетингом и воспринимается более лояльно. Именно для этого платформа создала новый инструмент Telegram Ads, который стремительно набирает популярность среди гигантов бизнеса.
Как работать с инструментом, кому подходит Telegram Ads и пошаговый гайд по запуску рекламы — собрала все, что необходимо знать об этом рекламном кабинете.
Зачем нужна реклама в Telegram
Telegram продолжает стремительно наращивать свою аудиторию. В июле 2024 года количество пользователей мессенджера достигло 950 миллионов, тогда как еще весной их было 900 миллионов. Тенденция к росту сохраняется, и численность пользователей уверенно двигается к миллиарду.
Демографические данные пользователей Telegram
Мессенджер особенно популярен среди молодежи в возрасте 18-34 лет. Они составляют свыше 70% всех пользователей. Эта аудитория характеризуется высокой активностью и заинтересованностью в новейших технологиях, трендах и рыночных предложениях. Остальная аудитория по большей части старшего поколения и интересуется преимущественно новостями и использует мессенджер для общения с детьми.
Мужчины составляют приблизительно 60% от общего количества пользователей, тогда как женщины — 40%.
Варианты рекламы в Telegram
Если вы решили рекламироваться через Telegram, доступно несколько опций:
- Биржи Telegram. Специализированные платформы, где выставляют на продажу каналы или ботов. Одновременно через них как гарантов можно приобрести рекламу.
- Реклама в телеграм-каналах. Популярные площадки с большим количеством подписчиков часто предлагают размещение рекламных постов. Это позволяет обратиться к уже сформированной аудитории с определенными интересами.
- Групповые чаты. Активные большие сообщества также могут стать площадкой для рекламы. Что позволяет взаимодействовать с аудиторией более неформальным способом.
- Telegram Ads. Предыдущие три варианта предусматривают ручной поиск и переговоры с владельцами/администраторами. Есть также риск попасть на мошенников. Запуск же объявлений через собственный рекламный кабинет не требует дополнительных договоренностей и доступен каждому.
Что такое Telegram Ads
Telegram Ads — это рекламный сервис, разработанный командой Telegram для эффективного продвижения в рамках мессенджера.
Он позволяет запустить объявления, которые размещаются последним сообщением в канале. Состоят из текста и минимального визуала, не раздражая пользователя:
На сегодня это также единственный способ показать свою рекламу в самых больших каналах, которые не имеют других форматов нативного размещения:
С помощью платформы рекламодатели могут охватить широкую аудиторию, используя разнообразные параметры таргетинга:
- Интересы пользователей. Выбор/исключение направления среди 41 предложенной тематики.
- Географическое расположение: страна, регион или город.
- Перечисление конкретных выбранных каналов или их исключение.
- Язык каналов, на которых происходит таргет.
- Номера телефонов. Можно указать любой номер, который начинается с +380 и находится на территории Украины.
- По типу устройства пользователя: IOS, Android, Desktop.
Что необходимо для работы с Telegram Ads
Перед регистрацией в рекламном кабинете важно понять такие аспекты:
- какие цели маркетинг-продвижения;
- кто ваша целевая аудитория;
- соответствует ли контент рекламных месседжей и посадочная страница требованиям Telegram Ads.
Для кого подойдет Telegram Ads
Стоит отметить, что реклама в Telegram не является инструментом для перфоманс-маркетинга. Если цель бизнеса — конверсии, следует в первую очередь обратить внимание на другие источники трафика. Также не рекомендую Telegram Ads для специфических узких ниш: небольшие городские магазины, дорогостоящее оборудование для производства, товары для пожилых людей, услуги В2В, товары премиум-класса, специализированные медицинские услуги и тому подобное.
Однако Telegram прекрасно справляется с медийной и имиджевой историей. Если цель бизнеса — рассказать или напомнить о себе, получить как можно больше «прикосновений» и вызвать определенные ассоциации, это ваш инструмент.
Реклама в Telegram Ads будет эффективной для:
- Цифровых продуктов и онлайн-сервисов. Аудитория Telegram привыкла к цифровой среде, поэтому такие продукты легко интегрируются в их опыт.
- Инфопродуктов и образовательных курсов. Telegram — одна из наиболее популярных платформ для размещения курсов в закрытых группах, которые объединяют единомышленников.
- Медиа, новостные ресурсы, блоги. Аудитория мессенджера активно потребляет контент в формате коротких и быстрых новостей, обзоров, постоянных обновлений.
- Еcommerce. Обеспечивает прямой контакт с потребителем, создание чат-ботов для программ лояльности и т. д.
- Криптовалюты и блокчейн. Telegram давно стал основной платформой для сообществ в сфере блокчейна и криптовалют благодаря своей анонимности, безопасности и возможности построения закрытых каналов для дискуссий.
- Финансовых услуг и инвестиций. В Украине 1297 активных каналов, которые освещают финансовые темы, инвестиции, биржевые новости, криптовалюту.
- Товаров для детей. Привычка покупать онлайн, быстрая реакция на предложения, интерактивное вовлечения такой аудитории.
Исследования рынка
- Изучите деятельность конкурентов в Telegram и их рекламные посты. Для этой цели подойдет сервис Telemetrio.
- Проанализируйте успешные рекламные кампании в вашей нише.
Подготовка рекламных объявлений
- Создайте контент, который отвечает требованиям в Telegram Ads.
- Адаптируйте креативы под формат платформы:
- используйте эмодзи;
- создайте Premium эмодзи;
- добавьте лого.
В процессе подготовки наша команда тщательно проверяет посадочные страницы каналов и сайтов, чтобы убедиться, что они соответствуют нормам рекламной политики. Мы обращаем особенное внимание на:
- наполненность посадочной страницы;
- название канала;
- контент страницы/канала или бота, куда ведет объявление.
Если возникают сомнения по поводу любого из этих аспектов, предоставляем конкретные рекомендации для внесения изменений. Наша цель — помочь вам успешно пройти модерацию и обеспечить соответствие канала всем необходимым требованиям.
Пополнение происходит с материнского аккаунта вашего реселлера. Самостоятельно пополнить канал на территории Украины пока невозможно.
Особенности рекламы в Telegram Ads
Реклама в Telegram имеет ряд особенностей, которые отличают ее от других платформ:
- Ненавязчивый формат. Объявления органично интегрируются в ленту каналов.
- Контроль и гибкость бюджета. В рекламном кабинете именно вы определяете, сколько потратите на кампанию. Не нужно проставлять прогнозируемый бюджет или контролировать ежедневные расходы, которые могут превысить или недобрать план. В Telegram вы тратите указанную сумму.
Ограничения Telegram Ads
- Запрещенные тематики: реклама, которая касается азартных игр, наркотиков, порнографии и других сомнительных тем не допускается на платформе.
- Ограничения по контенту: объявления должны соответствовать стандартам этики и не нарушать права пользователей. Запрещены, например, обращение на «ты» и приказной тон.
- Ограниченные возможности таргетинга: Telegram уделяет повышенное внимание защите приватности пользователей. Это означает значительное сужение опций таргетирования рекламы через официальную платформу.
- Сжатый формат рекламного сообщения: максимум 160 символов. Что требует от маркетологов особой креативности и умения лаконично излагать мысли.
- Ограниченные визуальные функции: разрешено использовать только эмодзи.
Как устроен рекламный кабинет
Telegram Ads предлагает удобный и интуитивно понятный интерфейс для управления кампаниями. В рекламном кабинете доступны такие функции:
- Создание объявления и настройка таргетинга. Об этом подробно расскажу в следующем разделе.
- Аналитика результатов. Возможность отслеживать эффективность кампаний с помощью интегрированных аналитических инструментов.
- Статистика. Есть опции просмотра статистики по всем объявлениям сразу и по каждому отдельно. Статистика доступна по дням и часам.
- Управление бюджетом. Позволяет понять, какой бюджет был потрачен на конкретное объявление или в определенные дни.
Пошаговый гайд запуска рекламы в Telegram Ads
1. Авторизация в Telegram Ads
Вам нужно ввести свой мобильный номер и подтвердить вход в Telegram:
После этого вы получаете доступ к рекламному кабинету.
2. Профиль рекламодателя
Следующий этап — создание профиля рекламодателя, где нужно указать основные данные о компании и контактную информацию:
После внесения всех данных открывается доступ к созданию рекламных объявлений.
3. Создание объявления Telegram Ads
Нажав Create a new ad, попадаем в рекламный кабинет.
Визуально интерфейс настроек рекламы можно разделить на левую и правую стороны.
Начну с левой.
Контент и условия запуска объявления
- Введите название рекламной кампании.
- Рекламный текст объявления. Напоминаю об ограничениях до 160 символов. Разрешено использовать Premium эмодзи.
- Место для ссылки. На момент написания этого гайда можно рекламировать:
- телеграм-каналы;
- телеграм-боты;
- личные аккаунты Telegram;
- внешние ссылки;
- приложения;
- Mini Apps Telegram.
Для отображения лого компании отметьте галочкой поле Show picture:
Если вы рекламируете канал или чат-бот Telegram, картинка автоматически подтянется из главного изображения этого канала/бота. Изменить ее нельзя. Если же рекламируете внешний сайт, визуал загружайте вручную. Достаточно кликнуть на зону изображения и выбрать нужное:
Это единственное допустимое изображение в рекламном объявлении.
- CPM (стоимость за 1000 показов объявления):
- обычное объявление = 1 евро:
- обычное объявление с эмодзи = 1 евро:
- объявление с изображением канала или сайта = +30% к минимальному CPM, то есть тысяча показов будут стоить 1,3 евро:
- объявления с Premium эмодзи = +20% к CPM. Это 1,2 евро за тысячу показов:
Важно. При запуске рекламы в тематике «Новости» СРМ равно 0,5 евро.
5. В следующем поле можно выбрать частоту показов рекламы одному пользователю в сутки:
Установив количество показов >1, вы обеспечиваете больше «соприкосновений» с вашей ЦА. Этот инструмент хорошо работает для ниш, у которых узкая аудитория, ведь вас точно заметят. Наша команда не рекомендует использовать эту функцию для широкого таргетинга. Слишком много показов приводят к баннерной слепоте пользователя, что негативно влияет на общий успех рекламной кампании.
6. Внесение бюджета. Здесь вы устанавливаете сумму и дневной лимит:
7. Статус рекламы: активна/на паузе. Почему это важно 👇
8. Можно задать дату начала рекламы и окончания. Чтобы установить дату начала, нужно перевести рекламную кампанию в статус On Hold и нажать Set start date. Для выбора даты окончания нажмите Set end date и задайте нужные даты:
9. Также есть опция расписания показа объявления.
Для этому нужно нажать на галочку Run this ad on schedule и выбрать рабочие часы.
Дальнейшая настройка происходит уже справа.
Возможности таргетирования в Telegram Ads
Есть две опции таргета. Первая из них — по каналам (Target Channels).
1. Выбор языка. Если вы выбираете таргетирование по тематике, выбор языка обязателен.
2. Выбор тематики канала. На платформе доступна 41 тематика: /p>
3. Выборка каналов. Для этого нужно скопировать ссылку телеграм-канала и с помощью клавиши Enter добавить его в список. Внести можно до 100 каналов, учитывая каналы, исключаемые из таргета 👇
4-5. Здесь же исключаем определенные тематики и нерелевантные каналы.
Теперь рассмотрю функционал Target Users. Левая сторона остается неизменной, все так же как и для Target Channels. А вот справа появляются более широкие настройки таргетирования.
- Выбор страны.
- Если нужно ограничить таргет по геоданным, достаточно указать определенные города или области.
- Выбор языка устройства у пользователей.
- Уже знакомые тематики.
- И каналы, URL которых можно сюда добавить. Ниже справа — поле для загрузки базы номеров в форматах CSV или TXT. Формат номера: 380ХХХХХХХХХХХХХХХХ.
- Выбор типа девайса.
- Исключение каналов.
- Исключение тематик и базы номеров (например, уже существующих клиентов).
- Поставив галочку напротив пункта Do not show this ad in channels related to Politics&Accidents, вы соответственно ограничиваете показ объявления в каналах, связанных с новостями и политикой.
И финальное: осталось согласиться с правилами Telegram и сохранить все настройки.
После этого объявление проходит модерацию на соответствие правилам платформы. Ему автоматически присваивается статус In Review. Проверка может занять от 10 минут до 5 часов. Статус объявления будет изменен на Active либо же On hold в случае одобрения и Declined, если объявление не прошло модерацию.
Чек-лист проверки кампании
- Проконтролируйте, чтобы содержимое рекламы соответствовало требованиям Telegram Ads.
- Проверьте текст объявления на отсутствие орфографических ошибок. Дело не в том, что я граммар-наци, просто сообщения с ошибками не проходят модерацию. Для проверки используйте специальные сервисы, например LanguageTool.
Либо выберите удобный для себя сервис для исправления ошибок из нашей статьи.
- Тщательно осмотрите все заполненные разделы и убедитесь в правильности указанной цены за тысячу показов (CPM).
- Если нужно, проверьте корректность дат начала и окончания кампании.
- Повторно просмотрите целевые каналы и список исключений для таргетинга.
- При создании объявления, ведущего на внешний сайт или приложение, убедитесь в правильности отображения визуала. Это должно быть загруженное изображение размером 1:1 в формате .png.
- Прежде чем сохранить объявление, проверьте его с помощью предпросмотра:
Внутренняя аналитика Telegram Ads и кастомные отчеты от Netpeak Ukraine
После запуска важно регулярно анализировать результаты и корректировать стратегию, исходя из полученных данных. Внутри рекламного кабинета можно отследить такие показатели:
- просмотры;
- клики;
- подписки на канал, запуск бота, начало разговора, если объявление ведет на канал, бот или личный аккаунт соответственно;
- CTR (конверсия с просмотров в переход);
- CPM (стоимость за 1000 кликов);
- CPC (цена перехода по объявлению);
- CPS (стоимость подписки на канал, запуска чат-бота, оставленного сообщения) ;
- потраченный общий бюджет;
- активный (запланированный для кампании) бюджет.
Вы можете проанализировать каждое объявление отдельно. Для этого заходите на объявления и выбирайте вкладку «Статистика»:
Увидите разбивку по просмотрам/переходам и статистику затрат:
Кроме этого доступен просмотр статистики по кабинету в целом. Для этого на главной выбирайте следующую вкладку:
Опять жмите «Статистика» и получите те же показатели, но по всем активным кампаниям:
Телеграм-маркетологам Netpeak Ukraine этого оказалось мало. Мы разработали более широкую и унифицированную отчетность и вместе с коллегами из аналитического департамента создали
- Финансовый отчет.
- Клиентский отчет.
В них цифры из кабинета Telegram Ads связаны с данными клиентских Google Analytics и CRM-систем. Это позволяет видеть полную картину и эффективно оптимизировать кампании.
Best practices в работе с Telegram Ads
Далее расскажу о стратегиях, применение которых поможет максимизировать эффективность рекламных кампаний в Telegram и достичь желаемых результатов.
Оптимизация контента
- Создавайте короткие, но информативные объявления, учитывая быстрый темп потребления информации в Telegram.
- Используйте собственные Premium эмодзи, это будет выгодно выделять вас среди конкурентов.
- Сформулируйте четкий призыв к действию (CTA) в каждом объявлении.
Систематическое А/В-тестирование
- Регулярно запускайте разные версии объявлений, варьируя заголовки, визуальный контент и CTA.
- Тестируйте даже неочевидные и самые причудливые варианты таргетинга. Иногда результаты заставляют искренне удивиться.
Тайминг и частота показов
- Определите оптимальное время для показа рекламы, основываясь на активности вашей аудитории и графике работы бизнеса
- Экспериментируйте с разной частотой показов для достижения баланса между видимостью и навязчивостью.
Распространенные ошибки
А теперь несколько слов о том, на что нужно обратить внимание и каких ошибок избегать.
- Если у вас несколько рекламных кабинетов, в первую очередь проверьте, переключились ли вы на правильный из них.
- Перед тем как запустить рекламу в Telegram, всегда проверяйте грамматику и пунктуацию: не стоит ставить пробел перед запятой, а между тире наоборот стоит, не забывайте о точке в конце. Также модерация не пропустит восклицательный знак, забудьте о нем.
- Неправильная интеграция Premium эмодзи. Вы не можете его просто вставить. Вместо этого воспользуйтесь ботом AdsMarkdownBot. Нужно отправить боту Premium эмодзи, скопировать полученный текст и вставить его в объявление:
- При запуске рекламы на внешний сайт или приложение проверьте, правильно ли выбрали СТА-кнопку. Для сайта подойдут: открыть сайт, узнать больше и т. д., для приложения — установить:
- Не путайте стоимость CPM и бюджет.
- Всегда проверяйте корректность UTM-меток.
- И главное: если вы уже сохранили кампанию, настройки таргета и строку ссылки изменить невозможно. Поэтому уделяйте особое внимание этим параметрам при создании объявления.
Примеры успешных кампаний
За последние шесть месяцев реклама в Telegram Ads показала поразительные результаты для украинского бизнеса. За это время рекламные кампании в мессенджере привлекли более 540 тысяч новых подписчиков на различные телеграм-каналы. Кроме того, было зафиксировано более 3 млн кликов на рекламные объявления.
Среди наиболее популярных ниш оказались ecommerce и криптопроекты, которые получили более 10 и 12 миллионов просмотров соответственно. Средняя стоимость одного просмотра рекламного объявления Telegram Ads составляет всего 0,0018 евро, то есть примерно 0,07 грн. В следующие полгода эта стоимость может уменьшиться еще больше, поскольку Telegram снизил цену за тысячу показов (CPM) с 1,5 до 1 евро.
Кейс 1. Продвижение криптоприложения через Telegram Ads. Эта кампания продемонстрировала отличные результаты всего за две недели:
- просмотров: 306 261;
- кликов: 3031;
- CTR: 0,99%;
- CPC: 0,2 евро;
- процент конверсии в установку: 10,13%;
- CPI: 1,94 евро — новый рекорд в продвижении приложений.
Кейс 2. Использование Telegram Ads для достижения максимального охвата уникальной украинской аудитории за короткий промежуток времени.
Параметры кампании:
- период: 1 сутки;
- бюджет: 18 612,36 евро;
- таргетинг: все украинские каналы.
Результаты кампании:
- охват: 9 544 800 пользователей;
- переходы: 95 985;
- CPM: 1,95 евро;
- CPC: 0,19 евро;
- CTR: 1,01%.
Еще больше кейсов по нишам:
- Ритейл, магазин электроники и бытовой техники. Кейс MOYO.
- Найм сотрудников. Кейс Offers Hunter.
- Недвижимость. Кейс Intergal-Bud.
- Доска объявлений. Кейс OLX.
Выводы
Опыт успешных кампаний доказывает, что реклама в Telegram Ads — это мощный инструмент для охвата целевой аудитории, повышения конверсий, увеличения количества подписчиков и снижения стоимости привлечения пользователей.
Благодаря правильно разработанной стратегии и тщательной настройке таргетинга, бизнес может достигать впечатляющих результатов. Как в случае с продвижением криптоприложений или привлечением аудитории к ecommerce-проектам.
Telegram Ads становится все более доступным и эффективным каналом для рекламных активностей. С уменьшением стоимости показов и ростом количества пользователей мессенджера этот инструмент имеет большой потенциал для дальнейшего развития и использования бизнесами, которые стремятся быть на передовой в своей отрасли.
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