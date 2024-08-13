Реклама в Telegram для Intergal-Bud. Миллионные охваты и целевые лиды за 4000 грн в нише недвижимости

Реклама в Telegram для Intergal-Bud. Миллионные охваты и целевые лиды за 4000 грн в нише недвижимости

Проект: Intergal-Bud. Период продвижения: 19.03.2024 — 30.06.2024. Регион: Украина. Услуга: Telegram Ads. Команда проекта: Тарас Салук, Media Buyer at Telegram Ads; Антон Гембарский, Team Lead of Telegram Department; Лада Костенко, Client Project Manager at Netpeak Ukraine; Максим Цап, Head of Telegram Department.

Кто наш партнер

Intergal-Bud — ведущая строительная компания Украины, только в столичном портфеле которой более десяти жилых комплексов. Это проекты в сегментах комфорт, комфорт +, бизнес и премиум. Компания предлагает клиентам недвижимость разного этапа готовности, в том числе имеет ассортимент квартир в построенных домах. Предложение также включает жилье с уже выполненным ремонтом, полностью готовое к заселению. Хотя ниша относительно узкая, она высококонкурентная. Еще один вызов в продвижении в этой сфере — длительный цикл принятия решения клиентом.

Цели продвижения

Партнер обратился к нам для привлечения и тестирования нового источника трафика на сайт — Telegram Ads. Поскольку Netpeak Ukraine стал первым официальным реселлером Telegram Ads в Украине, этот канал с Intergal-Bud мы использовали впервые. Впрочем, уже имея немалый опыт, понимали: нулевая конкуренция и большое количество сегментов для таргетирования позволят достичь значительных результатов.

Перед нами стояла цель увеличить узнаваемость бренда и вести на сайт качественных лидов, которые с большей вероятностью оставят заявку на консультацию.

Действия команды

Мы разработали комплексную стратегию продвижения в Telegram Ads, создав уникальный контент для разных сегментов аудиторий и таргетирование под них.

Провели глубинный анализ целевой аудитории и разделили ее по предпочтениям и особенностям поведения. Разработали 290 уникальных рекламных объявлений для более чем 50 каналов и 10 тематик. Внедрили систему A/B-тестирования для оптимизации рекламных сообщений. Настроили таргетинг на основе:

интересов — выбор тематик и конкретных каналов;

геолокации — нацеливание на релевантные города/области;

поведенческих факторов, например, гаджет пользователя или операционная система.

В месседжах использовали брендовый логотип компании для запоминания и визуальной привлекательности.

Соединили рекламный кабинет с CRM-системой клиента для сбора достоверных показателей эффективности рекламы.

Первые запуски мы проводили в каналах о недвижимости (Real Estate), в том числе конкурентных. Далее расширили кампании на дополнительные тематики, такие как «Бизнес/Инвестиции/Архитектура/Экономика и финансы» для увеличения охватов.

После этого решили протестировать каналы, относящиеся к медицинской и военной тематике.

Intergal-Bud выступает партнером государственной программы «єОселя», предлагающей льготную ипотеку для украинских военных, медиков, педагогов и ученых. Часть рекламных кампаний рассказывала именно об этой возможности. Поэтому мы начали тестировать каналы соответствующей тематики.

Вот пример специальных офферов для ЦА медиков в рекламных сообщениях.

В итоге получили хорошие, а местами даже очень хорошие показатели на рынке.

Медицинские каналы: СTR — 1,38%, CPC — 0,15 евро.

Военные каналы: СTR — 0,67%, CPC — 0,3 евро.

Имея много вариантов сообщений и таргетинга, мы постоянно проводили А/Б-тестирование различных кампаний.

Кстати, в начале весь анализ приходилось делать вручную. Но вскоре заработал собственный аналитический инструмент Telegram Department, который значительно облегчил нам работу. Инструмент в том числе позволил наладить интеграцию с CRM-системой и ресурсом Google Analytics клиента для получения точных данных. Это позволило проводить постоянный мониторинг и оптимизацию на основе реальных показателей.

для доски объявлений — кейс OLX;

для онлайн-магазина электроники — кейс MOYO;

для рекрутинг-сайта — кейс Offers Hunter . Читайте также о продвижении с помощью Telegram Ads:

Результаты продвижения

Одним из основных требований проекта было увеличить узнаваемость бренда в Telegram Ads.

За время сотрудничества, мы получили:

3 125 278 просмотров;

23 236 кликов;

CPC — 0,25 евро = 10,8 грн;

CTR — 0,74%;

62 конверсии (отправка формы или заказ звонка);

4 067 грн — цена конверсии.

Наша рекламная стратегия показала отличные результаты, решив одновременно две важные задачи: масштабное повышение узнаваемости бренда и привлечение потенциальных клиентов. Эти результаты ярко демонстрируют действенность нашего подхода и полностью соответствуют ожиданиям клиента.

Отзывы о сотрудничестве

Анна Жабровец, Digital Marketing Manager в Intergal-Bud

Идея продвижения в Telegram Ads появилась у моей коллеги. После поисков партнеров мы вышли на Netpeak Agencies Group, единственного на то время реселлера в Украине, который уже имел кейсы с различными украинскими брендами. Самым сложным в продвижении было контролировать цену лида. Изначально мы хотели достичь оптимального соотношения затрат и результатов. Команда Netpeak Ukraine эффективно решила этот вопрос, предложив оптимальные стратегии для снижения затрат и повышения качества лидов. Но позже, все-таки сфокусировали свои действия на охвате. Думаю, что ключевым фактором успеха стало то, что мы были одними из первых, кто использовал Telegram Ads в сфере недвижимости. Мы получили отличные результаты для охвата, а также пользователей, которые оставили заявки на консультацию и встречу. Опыт сотрудничества с Netpeak Ukraine был чрезвычайно положительным! У нас всегда была отличная коммуникация, команда постоянно была на связи. Они действительно понимали, что делают, и имели четкие ответы на все мои вопросы. Также приятно, что они всегда были готовы протестировать наши идеи и теории. Ожидания полностью оправдались.

Лада Костенко, Project Manager в Netpeak Ukraine

Команда Intergal-Bud решила опробовать новый инструмент Telegram Ads, поскольку еще никто не делал подобного в нише недвижимости. И тест был действительно результативный. Мы показали результат не только благодаря профессиональности и инициативности нашей команды, но и благодаря постоянному вовлечению команды партнера к задачам и коммуникации. Мне очень нравится, когда, оценивая условия и риски, бизнес готов пробовать что-то новое, тестировать гипотезы и быть в постоянном диалоге. Именно благодаря этому мы быстро внедряли и тестировали все наши идеи и получали крутой результат.

Тарас Салук, Media Buyer в Telegram Ads

Сотрудничество с Intergal-Bud оказалось чрезвычайно плодотворным и интересным. Партнер продемонстрировал высокий уровень доверия к нашей экспертизе, внимательно прислушиваясь ко всем рекомендациям. Особенно приятно отметить их открытость к инновациям и экспериментам. Также партнер всегда проявлял готовность к разнообразным экспериментам, как по определению новых сегментов целевой аудитории, так и в оптимизации рекламных текстов. Гибкость и ориентированность на результат позволили нам постоянно совершенствовать стратегию, оптимизировать кампании и успешно масштабировать наши совместные усилия. Такое открытое и доверительное сотрудничество стало ключевым фактором в достижении результатов и заложило фундамент для дальнейшего развития проекта.

Вместо резюме

За время нашего сотрудничества рекламные материалы охватили аудиторию более трьох миллионов пользователей Telegram.

Мы провели успешное тестирование различных гипотез, размещая рекламу:

в популярных тематических каналах;

на платформах конкурентов;

в каналах о недвижимости.

Адаптируя контент под конкретные целевые предложения, мы улучшили результаты.

Благодаря интеграции с CRM-системой клиента, мы получили доступ к реальным данным об эффективности рекламных кампаний. Это позволило оперативно адаптировать стратегию в соответствии с потребностями целевой аудитории и существенно повысить качество полученных лидов.

Telegram Ads доказал свою эффективность в привлечении новой аудитории. Платформа предоставляет мощные возможности для качественной медийной рекламы с широким охватом.

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✅Расширить аудиторию вашего бизнеса

✅Получить высокие показатели и качественные результаты

✅Использовать потенциал самого популярного мессенджера Украины

Мы готовы разработать для вас индивидуальную стратегию продвижения в Telegram Ads. Наш опыт поможет максимизировать эффективность вашей рекламной кампании.

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