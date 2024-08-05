Як просувати чат-бот через Telegram Ads та отримати понад 600 конверсій усього за місяць

Як просувати чат-бот через Telegram Ads та отримати понад 600 конверсій усього за місяць

Проєкт: Offers Hunter. Послуга: Telegram Ads. Період співпраці: 15.04.2024 — 9.05.2024. Регіон просування: Україна. Команда проєкту: Максим Цап, Head of Telegram Department; Марго Романова, Client Project Manager; Антон Гембарський, Team Lead of Telegram Department; Сергій Самара, Media Buyer at Telegram Department.

Хто наш партнер

Offers Hunter — стартап із власним чат-ботом. Він дає змогу фрилансерам, що працюють через Upwork, оперативно бачити свіжі вакансії та відповідати на них одразу після публікації роботодавцями. Чат-бот можна налаштувати так, щоб отримувати тільки релевантні для себе пропозиції.

Цілі просування

Нам потрібно було:

охопити якомога більше українських фрилансерів та розповісти про наявність такого продукту;

заохотити їх використати бот.

Дії команди

У Telegram Ads найважливішим етапом є підбір релевантних телеграм-каналів. Для цього ми використовуємо український сервіс Telemetrio. Його функціонал допомагає швидше знайти потрібні нам канали завдяки вбудованим рейтингам, можливості фільтрувати по категоріях та відсотку охоплень постів (ER).

Пошук ЦА почали із формування гіпотез. По категоріях виокремили плейсменти, де потенційно могли бути клієнти проєкту. А саме:

Підписники тематичних каналів про Upwork. Ми знайшли блоги і курси, присвячені цій платформі. Канали з вакансіями. Таких було дуже багато, тому розділили їх на ті, що публікують лише online-роботу, digital-напрям (IT та маркетинг), роботу за кордоном та канали, які розміщували всі вакансії без поділу на сфери. Найпопулярніші тематики для фрилансерів. Тут ми зібрали канали з відеомонтажу, дизайну і маркетингу. Саморозвиток. Фрилансери часто підвищують рівень своїх навичок, як hard, так і soft skills. Тематичні канали по інших фриланс‐біржах. Адже наша цільова аудиторія могла паралельно використовувати й інші ресурси з пошуку роботи, наприклад, популярний в Україні Freelancehunt.





Підготовка меседжів для реклами

Зважаючи на переваги боту, ми сформували рекламні меседжі з акцентом на:

економії часу пошуку нових вакансій;

зручній фільтрації задля отримання тільки релевантних проєктів;

унікальності цього продукту.

Як допомагає в просуванні використання Premium емоджі

На інших проєктах ми вже побачили позитивні результати використання додаткових емоджі. Вони дають змогу візуально виділити рекламний меседж серед інших постів. Тому зробили персональні, брендові емоджі фриланс-біржі Upwork.

Протестувавши Premium емоджі, ми зафіксували покращення всіх показників. CTR — клікабельність по рекламі збільшилась, у деяких оголошеннях найвищий показник сягав до 3%, а вартість кліку та підписника зменшилась у п’ять разів.

Також про використання кастомних та Premium емоджі в рекламних оголошеннях ми розповідали у кейсі Telegram Ads для MOYO.

Результати просування

Ми відстежували результати на всіх етапах воронки — від переглядів реклами до отримання вакансій у боті.

За місяць нам вдалось досягти таких показників:

6 500 кліків;

CTR 0,77% (показник клікабельності);

4 415 запусків боту або 68% конверсія в запуск;

600+ повних налаштувань бота, тобто конверсія в користувача склала 9%.

600 конверсій (повна реєстрація в боті та отримання вакансії) — це мінімальний результат, який зафіксували після місяця співпраці. А завдяки розсилці-нагадуванню в боті збільшилась кількість конверсій серед користувачів, які прийшли з нашої реклами, але не налаштували бот. Це свідчить про ефективність Telegram Ads та правильно визначену цільову аудиторію.

Висновки

Запуск офіційної реклами в Telegram дав змогу використовувати абсолютно нові рішення для досягнення цілей. Для просування чат-боту тестували різні меседжі в оголошеннях та Premium емоджі. Нам вдалось у доволі вузькій ніші з нуля отримати понад 600 конверсій усього за місяць роботи.

Telegram Ads дає змогу використовувати в якості посадкових сторінок не лише канали та боти. Рекламне оголошення може вести трафік на сайт, додаток в AppStore або Play Маркет. А також в особисті переписки зі звичайними акаунтами та бізнес-профілями — це чудова можливість контактувати одразу з потенційними клієнтами.

Зацікавились перспективою Telegram Ads для свого проєкту? Ми в Netpeak Ukraine готові надати персональну консультацію та професійно підійти до залучення ваших майбутніх клієнтів.

Відгуки про співпрацю

Станіслав Рудич, розробник та власник «Offers_hunter_bot»

Співпраця з Netpeak Ukraine пройшла, як і очікував. Зручно, без зайвого «пафосу» та комфортно.

Сергій Самара, Media Buyer в Telegram Department Netpeak Ukraine