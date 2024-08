Як просувати чат-бот через Telegram Ads та отримати понад 600 конверсій усього за місяць

Проєкт: Offers Hunter.

Послуга: Telegram Ads.

Період співпраці: 15.04.2024 — 9.05.2024.

Регіон просування: Україна.

Команда проєкту: Максим Цап, Head of Telegram Department; Марго Романова, Client Project Manager; Антон Гембарський, Team Lead of Telegram Department; Сергій Самара, Media Buyer at Telegram Department.