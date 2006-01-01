Сергій Самара

Сергій Самара

Автор NJ з 2024
Позиція:
Media Buyer в Telegram Department
Компанія:
Netpeak Agency Ukraine
Інформація про себе
Media Buyer в команді Telegram Promotion. У Netpeak Ukraine з 2024 року.

Свіжі матеріали

Кейси
Telegram
1295 5
Комфортні подорожі «Європа — Україна». Комплексний підхід до рекламування в Telegram Ads — кейс KLR BUS
Кейси
Telegram
Комфортні подорожі «Європа — Україна». Комплексний підхід до рекламування в Telegram Ads — кейс KLR BUS
1295 5
Кейси
Telegram
1678 5
Кейс LetyShops в Telegram Ads. Як медійний інструмент забезпечив 412 завантажень застосунку за місяць
Кейси
Telegram
Кейс LetyShops в Telegram Ads. Як медійний інструмент забезпечив 412 завантажень застосунку за місяць
1678 5
Кейси
Telegram
2282 10
Як просувати чат-бот через Telegram Ads та отримати понад 600 конверсій усього за місяць
Кейси
Telegram
Як просувати чат-бот через Telegram Ads та отримати понад 600 конверсій усього за місяць
2282 10