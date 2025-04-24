Комфортні подорожі «Європа — Україна». Комплексний підхід до рекламування в Telegram Ads — кейс KLR BUS

Проєкт: KLR BUS. Послуга: Telegram Ads. Період співпраці: 31.05.2024 – 31.08.2024. Регіон просування: Україна. Команда проєкту: Сергій Самара, Media Buyer; Антон Гембарський, Telegram Department Team Lead; Марго Романова, Client Project Manager; Максим Цап, Head of Telegram Department.

Хто наш партнер

KLR Bus — українська компанія, що вже понад 10 років здійснює пасажирські перевезення з України до Німеччини, Чехії, Франції й інших європейських країн. Її автопарк налічує понад 80 комфортабельних автобусів, оснащених усім необхідним для зручної поїздки.

Цілі просування

Партнер прийшов до нас в пік туристичного сезону. Головне завдання — привернути увагу цільової аудиторії до відкриття нового сполучення «Україна — Іспанія». І збільшити базу потенційних клієнтів на найпопулярніших напрямках: Німеччина, Чехія, Польща.

Дії команди

У цьому проєкті ми спрямовували трафік на сайт, Telegram-канал, чат-бота й акаунти із менеджерами. Для кожного напрямку детально протестували оголошення з різними оферами і готові поділитися результатами.

Просування сайту

Основною посадковою було раннє бронювання квитків до Іспанії.

Просування сайту KLR зосередили на залученні трафіку й конверсії в покупки. Для цього ми розробили рекламні повідомлення з акцентом на сезонні пропозиції, знижки й вигідні тарифи. Це допомогло залучити зацікавлених користувачів, готових взаємодіяти з брендом і здійснювати покупки.

Важливу роль відіграв акцент на привабливості й актуальності пропозицій, що зацікавлювало відвідувачів, утримувало їх на сайті й мотивувало розглянути покупку.

Оскільки напрямки «Іспанія — Україна» й «Німеччина — Україна» пріоритетні, реклама мала охоплювати дві ключові аудиторії:

тих, хто перебуває за кордоном і планує повернення в Україну;

хто перебуває в Україні й готується до поїздки за кордон.

Тому ми активно використовували канали для українців у Європі — таргетували на ці канали й на їхніх підписників, поступово звужуючи перелік каналів для отримання найкращих результатів.

Просування каналу

Щоби залучити підписників до каналу KLR, ми використовували розіграші, акційні пропозиції та повідомлення про ексклюзивні знижки. Це привертало увагу аудиторії до Telegram-каналу й стимулювало подальшу взаємодію.

Розіграші виявилися дієвим інструментом для залучення підписників, оскільки суттєво знижували вартість підписки й водночас створювали відчуття вигоди й додаткової цінності для учасників. Це дало змогу сформувати лояльну аудиторію, котра активно цікавиться майбутніми акціями бренду.

Просування чат-бота

Для залучення аудиторії до використання чат-бота KLR ми використовували меседжі з акцентом на швидке отримання відповідей і вигідні цінові пропозиції для популярних маршрутів. Чат-бот надавав можливість швидко й зручно отримати консультацію, інформацію про доступні рейси і спеціальні пропонування. Це сприяло залученню користувачів, котрі цінують зручність і оперативність.

Листування з менеджером

Ми також запровадили можливість спілкування в Telegram безпосередньо з менеджером, котрий допомагав клієнтам обрати найкращу пропозицію і надавав детальні консультації. Це рішення було орієнтоване на тих, хто потребував персоналізованого підходу чи мав додаткові запитання щодо послуг KLR.

Проте виявилося, що здебільшого користувачі надають перевагу чат-боту, ймовірно, через звичність і довіру до цього формату в Telegram.

Premium емоджі

Ми вже не раз переконувалися в їхній ефективності, тому створили набір premium емоджі для розіграшів та інших оголошень.

Меседжі з преміум емоджі, підготовленими командою Netpeak Ukraine для KLR BUS

Підбір каналів для таргету

У цьому проєкті, окрім українських каналів, важливо було знайти такі, що популярні серед українців у Європі. Для підбору ми використовували український сервіс Telemetrio. Аналізували:

контент;

кількість підписників;

залученість і реакції;

способи, якими канал набирав аудиторію;

потенційні ризики — чи не було ознак накруток.

Telemetrio має зручний та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, а фільтрація допомагає швидко знаходити необхідні канали. За цим посиланням ви отримаєте знижку 30% на тарифи платформи.

Результати просування

За місяць ми досягли таких показників:

Понад 2,7 млн показів рекламних оголошень. Кліки — понад 21 000. Підписники на канал — 931. Запуски бота — 786. Продажі — 41. Конверсія в продаж — 0,3%. Середня вартість кліку (CPC) — 0,21 євро. Середня вартість підписника — 0,99 євро. Конверсія в підписника — 20%. Середня вартість запуску бота — 0,48 євро. Конверсія в запуск бота — 40%. Середня вартість переписки з менеджером — 2,42 євро. Конверсія в листування — 10%. Загальний CTR — 0,78%.

Висновки

Кейс KLR на платформі Telegram Ads показав, що успішна рекламна кампанія базується на чітко сформованих цілях, добре спланованій стратегії та постійному аналізі ефективності. Результати кампанії свідчать про великий потенціал Telegram Ads як інструменту залучення цільових користувачів і конверсій навіть у висококонкурентних нішах. За період кампанії ми отримали понад 21 000 переходів за оголошеннями. Середній CTR на рівні 0,78% в цій ніші — дуже гарний показник з огляду на специфіку тематики, а також велику кількість тестувань різних таргетів, оферів і посадкових сторінок. Значна частина нових підписників прийшла з каналів конкурентів, що забезпечило їхню лояльність і зацікавленість у пропонуваннях KLR. Широке охоплення аудиторії, що перевищило 2,7 млн показів, суттєво сприяє підвищенню впізнаваності бренду KLR. Такий рівень присутності в Telegram дозволяє ефективно донести інформацію про бренд до цільової аудиторії. З огляду на це, Telegram Ads можна впевнено включати до стратегії просування для підсилення бренду.

Відгуки про співпрацю

Сергій Самара, Media Buyer в Netpeak Ukraine

Співпраця з KLR була динамічною і ефективною. Команда швидко реагувала на запити й активно вдосконалювала кожен етап кампанії. Готовність до експериментів із форматами (чат-бот, канал, сайт, персоналізовані акаунти) допомогла залучити широку й зацікавлену аудиторію. KLR відкриті до нових підходів і вдосконалення рекламних повідомлень, що підвищило ефективність кампанії та впізнаваність бренду. Завдяки цьому ми змогли досягти максимального результату в межах бюджету й відведеного часу.

Романова Марго, Project Manager в Netpeak Ukraine



