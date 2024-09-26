Кейс LetyShops в Telegram Ads. Як медійний інструмент забезпечив 412 завантажень застосунку за місяць
Послуга: Telegram Ads.
Період співпраці: 13.06.2024–10.07.2024.
Регіон просування: Україна.
Команда проєкту: Сергій Самара, Media Buyer at Telegram Department; Антон Гембарський, Team Lead of Telegram Department; Анета Галігузова, Project Manager; Максим Цап, Head of Telegram Department; Максим Панасенко, Business Development Officer.
Хто наш партнер
LetyShops — кешбек-сервіс, із яким співпрацюють більше 3000 магазинів у всьому світі. Допомагає людям повернути частину коштів після купівлі і є лідером ніші в Україні, Іспанії та Польщі.
Цілі просування
Партнер вирішив спробувати новий канал рекламного трафіку — Telegram Ads. Netpeak Ukraine став першим офіційним реселлером Telegram Ads в Україні, тому LetyShops звернувся саме до нас.
Основна задача, яка перед нами постала — отримання потенційних клієнтів, які б завантажили та зареєструвались в мобільному застосунку LetyShops.
Дії команди
1. Розробка стратегії. Після детального ознайомлення із брифом, ми підготували стратегію, що включала:
- таргетування в 12 тематиках;
- таргетування в понад 300 релевантних телеграм-каналах;
- створення більш ніж 30 рекламних меседжів;
- розроблення premium емоджі для привернення уваги.
Підготовлені командою Netpeak Ukraine преміумемоджі для LetyShops
Підбираючи канали для реклами, ми використовували український сервіс Telemetrio. Аналізували:
- контент;
- кількість підписників;
- залученість і реакції;
- способи, якими канал набирав аудиторію;
- потенційні ризики — чи не було ознак накруток.
Telemetrio має зручний та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, а фільтрація допомагає швидко знаходити необхідні канали.
2. Використання діплінків і сервісів мобільної аналітики. До рекламних оголошень ми додавали спеціальні посилання, які перенаправляли клієнта в App Store чи Google Play в залежності від їхнього девайсу. Такі посилання називаються діплінками, і в цьому кейсі ми використали Onelink від сервісу мобільної аналітики Appsflyer. Робота із цим сервісом дала змогу бачити детальну інформацію по діях в застосунку після завантаження. Ми потребували цієї аналітики, аби оптимізувати результати не лише по інсталам, але і реєстраціям.
В залежності від гаджету реклама веде на різні посадкові — сторінки завантаження в App Store або Google Play
3. Запуск рекламних кампаній в Telegram Ads.
Канали та тематики ми підбирали з огляду на цільову аудиторію партнера — тих, хто часто купує товари і замовляє з маркетплейсів Aliexpress та Temu. Виокремили майданчики, де потенційно могли б бути наші клієнти:
- канали торгових мереж;
- канали з підбірками товарів і оглядами (здебільшого з Aliexpress і Temu);
- популярні авторські канали, як-то Лебіги чи Олега Гороховського;
- тематика Offers and Promotion, до якої належать канали з розпродажами, акціями та знижками;
- тематика Fashion & Beauty задля охоплення аудиторії, яка цікавиться одягом і стилем;
- канали із більш виразною чоловічою / жіночою ЦА. У них ми використовували релевантніші офери в оголошеннях.
Розподіл бюджету по плейсментах.
Після підбору плейсментів, почали готувати оголошення під конкретні канали та тематики.
Під час створення меседжів використовували розроблені нами преміумемоджі, аби виділити рекламне повідомлення з поміж інших. Практика показала, що це гарний варіант. Він дешевший, ніж якби ми, до прикладу, додавали в оголошення лого компанії. CPM за оголошення із лого складає 1,3 євро, а для меседжу із преміумемоджі — 1,2 євро. Обраний нами варіант ще й більш гнучкий, адже дозволяє виділяти оголошення зі стрічки анімаціями чи яскравою назвою бренду.
Реклама в телеграм-каналі про Aliexpress
Результати просування
За місяць ми досягли таких цифр:
- більше 1 200 000 показів рекламних оголошень вартістю 0,071* грн за показ;
- 3397 переходів за нашими рекламними оголошеннями;
- застосунок завантажили 412 разів;
- з них 244 рази юзери зареєстрували акаунти в застосунку LetyShops.
*Після роботи над проєктом мінімальна ціна за 1000 показів в телеграмі зменшилась з 1,5 євро до 1 євро, тому наразі за ту ж суму ми отримали б в півтора рази більше охоплень.
Відгуки про співпрацю
Дмитро Ніколаєв, User Acquisition Team Lead в LetyShops
Ми обрали Netpeak Ukraine для просування застосунку через Telegram Ads, адже вони — перший офіційний реселер в Україні та мають гарну репутацію у сфері. Сподобався підхід до підбору каналів і розробки креативних меседжів, особливо із преміумемоджі. Це допомогло залучити нових користувачів і підвищити впізнаваність бренду. Netpeak виправдав наші очікування, і якщо запускатимемо власний телеграм-канал, звернемося знову. Дякуємо за співпрацю.
Анета Галігузова, Project Manager в Netpeak Ukraine
Ми мали чудовий досвід співпраці з LetyShops під час роботи над просуванням у Telegram. Партнери завжди швидко реагували на наші прохання, були відкриті до обговорення та уважно ставились до наших пропозицій. Співпраця проходила легко і приємно, що значно сприяло досягненню результатів. Рекомендуємо цього клієнта як надійного та відповідального партнера.
Сергій Самара, Media Buyer у Telegram Ads
Співпраця з LetyShops була конструктивною і комфортною на усіх етапах. Швидкі відповіді та узгодження змін дозволили нам оперативно тестувати нові гіпотези задля покращення результату. Партнер постійно проявляв готовність до експериментів, як у визначенні нових цільових сегментів, так і в покращенні рекламних текстів. Завдяки гнучкості й орієнтації на результат, ми змогли безперервно вдосконалювати стратегію та оптимізувати рекламні кампанії.
Висновки
- Тестування Telegram Ads для LetyShops показало — медійний інструмент за правильного використання дозволяє отримати гарні перформанс-показники та конверсії в потенційних клієнтів.
- За період кампанії ми отримали понад 1,2 мільйона показів реклами, 3,4 тисячі переходів за оголошеннями, 412 завантажень мобільного застосунку LetyShops та 244 реєстрації.
- Ретельна сегментація аудиторії, підбір релевантних тематичних каналів та розробка креативів з використанням кастомних premium емодзі дозволили зробити рекламу помітною і найбільш релевантною для цільової аудиторії. Це підвищило її ефективність і знизило вартість залучення клієнтів.
- Широке охоплення аудиторії в понад 1,2 мільйона показів також позитивно впливає на впізнаваність бренду LetyShops. Такий масштаб присутності в Telegram дозволяє збільшити знання про бренд серед цільової аудиторії. Тому Telegram Ads можна сміливо додавати у стратегію просування власного бренду.
Зацікавились перспективою Telegram Ads для свого проєкту? Ми в Netpeak Ukraine готові надати персональну консультацію та професійно підійти до залучення ваших майбутніх клієнтів.
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