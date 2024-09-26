Кейс LetyShops в Telegram Ads. Як медійний інструмент забезпечив 412 завантажень застосунку за місяць

Проєкт: LetyShops. Послуга: Telegram Ads. Період співпраці: 13.06.2024–10.07.2024. Регіон просування: Україна. Команда проєкту: Сергій Самара, Media Buyer at Telegram Department; Антон Гембарський, Team Lead of Telegram Department; Анета Галігузова, Project Manager; Максим Цап, Head of Telegram Department; Максим Панасенко, Business Development Officer.

Хто наш партнер

LetyShops — кешбек-сервіс, із яким співпрацюють більше 3000 магазинів у всьому світі. Допомагає людям повернути частину коштів після купівлі і є лідером ніші в Україні, Іспанії та Польщі.

Цілі просування

Партнер вирішив спробувати новий канал рекламного трафіку — Telegram Ads. Netpeak Ukraine став першим офіційним реселлером Telegram Ads в Україні, тому LetyShops звернувся саме до нас.

Основна задача, яка перед нами постала — отримання потенційних клієнтів, які б завантажили та зареєструвались в мобільному застосунку LetyShops.

Дії команди

1. Розробка стратегії. Після детального ознайомлення із брифом, ми підготували стратегію, що включала:

таргетування в 12 тематиках;

таргетування в понад 300 релевантних телеграм-каналах;

створення більш ніж 30 рекламних меседжів;

розроблення premium емоджі для привернення уваги.

Підготовлені командою Netpeak Ukraine преміумемоджі для LetyShops

Підбираючи канали для реклами, ми використовували український сервіс Telemetrio. Аналізували:

контент;

кількість підписників;

залученість і реакції;

способи, якими канал набирав аудиторію;

потенційні ризики — чи не було ознак накруток.

Telemetrio має зручний та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, а фільтрація допомагає швидко знаходити необхідні канали.

2. Використання діплінків і сервісів мобільної аналітики. До рекламних оголошень ми додавали спеціальні посилання, які перенаправляли клієнта в App Store чи Google Play в залежності від їхнього девайсу. Такі посилання називаються діплінками, і в цьому кейсі ми використали Onelink від сервісу мобільної аналітики Appsflyer. Робота із цим сервісом дала змогу бачити детальну інформацію по діях в застосунку після завантаження. Ми потребували цієї аналітики, аби оптимізувати результати не лише по інсталам, але і реєстраціям.





В залежності від гаджету реклама веде на різні посадкові — сторінки завантаження в App Store або Google Play

3. Запуск рекламних кампаній в Telegram Ads.

Канали та тематики ми підбирали з огляду на цільову аудиторію партнера — тих, хто часто купує товари і замовляє з маркетплейсів Aliexpress та Temu. Виокремили майданчики, де потенційно могли б бути наші клієнти:

канали торгових мереж;

канали з підбірками товарів і оглядами (здебільшого з Aliexpress і Temu);

популярні авторські канали, як-то Лебіги чи Олега Гороховського;

тематика Offers and Promotion, до якої належать канали з розпродажами, акціями та знижками;

тематика Fashion & Beauty задля охоплення аудиторії, яка цікавиться одягом і стилем;

канали із більш виразною чоловічою / жіночою ЦА. У них ми використовували релевантніші офери в оголошеннях.

Розподіл бюджету по плейсментах.

Після підбору плейсментів, почали готувати оголошення під конкретні канали та тематики.

Під час створення меседжів використовували розроблені нами преміумемоджі, аби виділити рекламне повідомлення з поміж інших. Практика показала, що це гарний варіант. Він дешевший, ніж якби ми, до прикладу, додавали в оголошення лого компанії. CPM за оголошення із лого складає 1,3 євро, а для меседжу із преміумемоджі — 1,2 євро. Обраний нами варіант ще й більш гнучкий, адже дозволяє виділяти оголошення зі стрічки анімаціями чи яскравою назвою бренду.

Реклама в телеграм-каналі про Aliexpress

Результати просування

За місяць ми досягли таких цифр:

більше 1 200 000 показів рекламних оголошень вартістю 0,071* грн за показ;

3397 переходів за нашими рекламними оголошеннями;

застосунок завантажили 412 разів;

з них 244 рази юзери зареєстрували акаунти в застосунку LetyShops.

*Після роботи над проєктом мінімальна ціна за 1000 показів в телеграмі зменшилась з 1,5 євро до 1 євро, тому наразі за ту ж суму ми отримали б в півтора рази більше охоплень.

Відгуки про співпрацю

Дмитро Ніколаєв, User Acquisition Team Lead в LetyShops

Ми обрали Netpeak Ukraine для просування застосунку через Telegram Ads, адже вони — перший офіційний реселер в Україні та мають гарну репутацію у сфері. Сподобався підхід до підбору каналів і розробки креативних меседжів, особливо із преміумемоджі. Це допомогло залучити нових користувачів і підвищити впізнаваність бренду. Netpeak виправдав наші очікування, і якщо запускатимемо власний телеграм-канал, звернемося знову. Дякуємо за співпрацю.

Анета Галігузова, Project Manager в Netpeak Ukraine

Ми мали чудовий досвід співпраці з LetyShops під час роботи над просуванням у Telegram. Партнери завжди швидко реагували на наші прохання, були відкриті до обговорення та уважно ставились до наших пропозицій. Співпраця проходила легко і приємно, що значно сприяло досягненню результатів. Рекомендуємо цього клієнта як надійного та відповідального партнера.

Сергій Самара, Media Buyer у Telegram Ads

Співпраця з LetyShops була конструктивною і комфортною на усіх етапах. Швидкі відповіді та узгодження змін дозволили нам оперативно тестувати нові гіпотези задля покращення результату. Партнер постійно проявляв готовність до експериментів, як у визначенні нових цільових сегментів, так і в покращенні рекламних текстів. Завдяки гнучкості й орієнтації на результат, ми змогли безперервно вдосконалювати стратегію та оптимізувати рекламні кампанії.

Висновки

Тестування Telegram Ads для LetyShops показало — медійний інструмент за правильного використання дозволяє отримати гарні перформанс-показники та конверсії в потенційних клієнтів. За період кампанії ми отримали понад 1,2 мільйона показів реклами, 3,4 тисячі переходів за оголошеннями, 412 завантажень мобільного застосунку LetyShops та 244 реєстрації. Ретельна сегментація аудиторії, підбір релевантних тематичних каналів та розробка креативів з використанням кастомних premium емодзі дозволили зробити рекламу помітною і найбільш релевантною для цільової аудиторії. Це підвищило її ефективність і знизило вартість залучення клієнтів. Широке охоплення аудиторії в понад 1,2 мільйона показів також позитивно впливає на впізнаваність бренду LetyShops. Такий масштаб присутності в Telegram дозволяє збільшити знання про бренд серед цільової аудиторії. Тому Telegram Ads можна сміливо додавати у стратегію просування власного бренду.

Зацікавились перспективою Telegram Ads для свого проєкту? Ми в Netpeak Ukraine готові надати персональну консультацію та професійно підійти до залучення ваших майбутніх клієнтів.