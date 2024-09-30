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Кейс LetyShops в Telegram Ads. Как медийный инструмент обеспечил 412 загрузок приложения за месяц

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Сергей Самара

Проект: LetyShops.

Услуга: Telegram Ads.

Период сотрудничества: 13.06.2024–10.07.2024.

Регион продвижения: Украина.

Команда проекта: Сергей Самара, Media Buyer at Telegram Department; Антон Гембарский, Team Lead of Telegram Department; Анета Галигузова, Project Manager; Максим Цап, Head of Telegram Department; Максим Панасенко, Business Development Officer.

Кто наш партнер

LetyShops — кэшбек-сервис, с которым сотрудничают более 3000 магазинов по всему миру. Помогает людям вернуть часть средств после покупки, лидер ниши в Украине, Испании и Польше.

LetyShops — кешбек-сервіс

Цели продвижения

Партнер решил попробовать новый канал рекламного трафика — Telegram Ads. Netpeak Ukraine стал первым официальным реселлером Telegram Ads в Украине, поэтому LetyShops обратился именно к нам.

Основная задача, которая перед нами стояла — получение потенциальных клиентов, которые загрузили и зарегистрировались в мобильном приложении LetyShops.

Действия команды

1. Разработка стратегии. После детального ознакомления с брифом, мы подготовили стратегию, которая включала:

  • таргетинг в 12 тематиках;
  • таргетинг в более чем 300 релевантных телеграм-каналах;
  • создание более чем 30 рекламных месседжей;
  • разработка premium эмоджи для привлечения внимания.

Підготовлені командою Netpeak Ukraine преміум емоджі для LetyShops

Подготовленные командой Netpeak Ukraine премиум эмоджи для LetyShops

Подбирая каналы для рекламы, мы использовали украинский сервис Telemetrio. Анализировали:

  • контент;
  • количество подписчиков;
  • вовлеченность и реакции;
  • способы, которыми канал набирал аудиторию;
  • потенциальные риски — не было ли признаков накруток.

Telemetrio имеет удобный и интуитивно понятный интерфейс, а фильтрация помогает быстро находить необходимые каналы.

2. Использование диплинков и сервисов мобильной аналитики. В рекламные объявления мы добавляли специальные ссылки, которые перенаправляли клиента в App Store или Google Play в зависимости от их девайса. Такие ссылки называются диплинками, и в этом кейсе мы использовали Onelink от сервиса мобильной аналитики Appsflyer. Работа с этим сервисом позволила видеть подробную информацию по действиям в приложении после загрузки. Нам нужна была эта аналитика, чтобы оптимизировать результаты не только по инсталляциям, но и регистрациям.

сторінки завантаження Letyshops в App Store або Google Play

В зависимости от гаджета реклама ведет на разные посадочные — страницы загрузки в App Store или Google Play

3. Запуск рекламных кампаний в Telegram Ads.

Каналы и тематики мы подбирали, учитывая целевую аудиторию партнера — тех, кто часто покупает товары, и заказывает на маркетплейсах Aliexpress и Temu. Выделили площадки, где потенциально могли бы быть наши клиенты:

  • каналы торговых сетей;
  • каналы с подборками товаров и обзорами (в основном с Aliexpress и Temu);
  • популярные авторские каналы, например, Лебиги и Олега Гороховского;
  • тематика Offers and Promotion, к которой относятся каналы с распродажами, акциями и скидками;
  • тематика Fashion & Beauty для охвата аудитории, которая интересуется одеждой и стилем;
  • каналы с акцентированной мужской/женской ЦА. В них мы использовали более релевантные офферы в объявлениях.

рекламне оголошення в телеграм

Распределение бюджета по плейсментам.

Запуск рекламних кампаній в Telegram

После подбора плейсментов начали готовить объявления под конкретные каналы и тематики.

При создании месседжей использовали разработанные нами премиум эмоджи, чтобы выделить рекламное сообщение среди других. Практика показала, что это хороший вариант. Он дешевле, чем если бы мы, к примеру, добавляли в объявление логотип компании. CPM за объявление с лого составляет 1,3 евро, а для месседжа с премиум эмоджи — 1,2 евро. Выбранный нами вариант еще и более гибкий, ведь позволяет выделять объявления из ленты анимациями или ярким названием бренда.

оголошення із преміумемоджі

оголошення із преміумемоджі 2

Реклама в телеграм-каналі про Aliexpress

Реклама в телеграм-канале об Aliexpress

Результаты продвижения

За месяц мы достигли таких цифр:

  • более 1 200 000 показов рекламных объявлений стоимостью 0,071* грн за показ;
  • 3397 переходов по нашим рекламным объявлениям;
  • приложение загрузили 412 раз;
  • из них 244 раза юзеры зарегистрировали аккаунты в приложении LetyShops.

*После работы над проектом минимальная цена за 1000 показов в телеграме уменьшилась с 1,5 евро до 1 евро, поэтому сейчас за ту же сумму мы получили бы в полтора раза больше охватов.

Отзывы о сотрудничестве

Дмитро Ніколаєв, User Acquisition Team Lead в Letyshops

Дмитрий Николаев, User Acquisition Team Lead в LetyShops

Мы выбрали Netpeak Ukraine для продвижения приложения через Telegram Ads, ведь они — первый официальный реселлер в Украине и имеют хорошую репутацию в сфере. Понравился подход к подбору каналов и разработке креативных месседжей, особенно с премиум эмоджи. Это помогло привлечь новых пользователей и повысить узнаваемость бренда. Netpeak оправдал наши ожидания, и если будем запускать собственный телеграм-канал, обратимся снова. Спасибо за сотрудничество.

Анета Галігузова, Project Manager в Netpeak Ukraine

Анета Галигузова, Project Manager в Netpeak Ukraine

Мы получили отличный опыт сотрудничества с LetyShops во время работы над продвижением в Telegram. Партнеры всегда быстро реагировали на наши просьбы, были открыты к обсуждению и внимательно относились к нашим предложениям. Сотрудничество проходило легко и приятно, что значительно способствовало достижению результатов. Рекомендуем этого клиента как надежного и ответственного партнера.

Сергій Самара, Media Buyer у Telegram Ads

Сергей Самара, Media Buyer в Telegram Ads

Сотрудничество с LetyShops было конструктивным и комфортным на всех этапах. Быстрые ответы и согласование изменений позволили нам оперативно тестировать новые гипотезы для улучшения результата. Партнер постоянно проявлял готовность к экспериментам, как в определении новых целевых сегментов, так и в улучшении рекламных текстов. Благодаря гибкости и ориентации на результат, мы смогли непрерывно совершенствовать стратегию и оптимизировать рекламные кампании.

Выводы

  1. Тестирование Telegram Ads для LetyShops показало — медийный инструмент при правильном использовании позволяет получить хорошие перформанс-показатели и конверсии в потенциальных клиентов.
  2. За период кампании мы получили более 1,2 миллиона показов рекламы, 3,4 тысячи переходов по объявлениям, 412 загрузок мобильного приложения LetyShops и 244 регистрации.
  3. Тщательная сегментация аудитории, подбор релевантных тематических каналов и разработка креативов с использованием кастомных premium эмоджи позволили сделать рекламу заметной и наиболее релевантной для целевой аудитории. Это повысило ее эффективность и снизило стоимость привлечения клиентов.
  4. Широкий охват аудитории в более чем 1,2 миллиона показов также положительно влияет на узнаваемость бренда LetyShops. Такой масштаб присутствия в Telegram позволяет увеличить знания о бренде среди целевой аудитории. Поэтому Telegram Ads можно смело добавлять в стратегию продвижения собственного бренда.

Заинтересовались перспективой Telegram Ads для своего проекта? Мы в Netpeak Ukraine готовы предоставить персональную консультацию и профессионально подойти к привлечению ваших будущих клиентов.

Сергей Самара

Media Buyer в команде Telegram Promotion. В Netpeak Ukraine с 2024 года.

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