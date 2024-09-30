Кейс LetyShops в Telegram Ads. Как медийный инструмент обеспечил 412 загрузок приложения за месяц

Проект: LetyShops. Услуга: Telegram Ads. Период сотрудничества: 13.06.2024–10.07.2024. Регион продвижения: Украина. Команда проекта: Сергей Самара, Media Buyer at Telegram Department; Антон Гембарский, Team Lead of Telegram Department; Анета Галигузова, Project Manager; Максим Цап, Head of Telegram Department; Максим Панасенко, Business Development Officer.

Кто наш партнер

LetyShops — кэшбек-сервис, с которым сотрудничают более 3000 магазинов по всему миру. Помогает людям вернуть часть средств после покупки, лидер ниши в Украине, Испании и Польше.

Цели продвижения

Партнер решил попробовать новый канал рекламного трафика — Telegram Ads. Netpeak Ukraine стал первым официальным реселлером Telegram Ads в Украине, поэтому LetyShops обратился именно к нам.

Основная задача, которая перед нами стояла — получение потенциальных клиентов, которые загрузили и зарегистрировались в мобильном приложении LetyShops.

Действия команды

1. Разработка стратегии. После детального ознакомления с брифом, мы подготовили стратегию, которая включала:

таргетинг в 12 тематиках;

таргетинг в более чем 300 релевантных телеграм-каналах;

создание более чем 30 рекламных месседжей;

разработка premium эмоджи для привлечения внимания.

Подготовленные командой Netpeak Ukraine премиум эмоджи для LetyShops

Подбирая каналы для рекламы, мы использовали украинский сервис Telemetrio. Анализировали:

контент;

количество подписчиков;

вовлеченность и реакции;

способы, которыми канал набирал аудиторию;

потенциальные риски — не было ли признаков накруток.

Telemetrio имеет удобный и интуитивно понятный интерфейс, а фильтрация помогает быстро находить необходимые каналы.

2. Использование диплинков и сервисов мобильной аналитики. В рекламные объявления мы добавляли специальные ссылки, которые перенаправляли клиента в App Store или Google Play в зависимости от их девайса. Такие ссылки называются диплинками, и в этом кейсе мы использовали Onelink от сервиса мобильной аналитики Appsflyer. Работа с этим сервисом позволила видеть подробную информацию по действиям в приложении после загрузки. Нам нужна была эта аналитика, чтобы оптимизировать результаты не только по инсталляциям, но и регистрациям.

В зависимости от гаджета реклама ведет на разные посадочные — страницы загрузки в App Store или Google Play

3. Запуск рекламных кампаний в Telegram Ads.

Каналы и тематики мы подбирали, учитывая целевую аудиторию партнера — тех, кто часто покупает товары, и заказывает на маркетплейсах Aliexpress и Temu. Выделили площадки, где потенциально могли бы быть наши клиенты:

каналы торговых сетей;

каналы с подборками товаров и обзорами (в основном с Aliexpress и Temu);

популярные авторские каналы, например, Лебиги и Олега Гороховского;

тематика Offers and Promotion, к которой относятся каналы с распродажами, акциями и скидками;

тематика Fashion & Beauty для охвата аудитории, которая интересуется одеждой и стилем;

каналы с акцентированной мужской/женской ЦА. В них мы использовали более релевантные офферы в объявлениях.

Распределение бюджета по плейсментам.

После подбора плейсментов начали готовить объявления под конкретные каналы и тематики.

При создании месседжей использовали разработанные нами премиум эмоджи, чтобы выделить рекламное сообщение среди других. Практика показала, что это хороший вариант. Он дешевле, чем если бы мы, к примеру, добавляли в объявление логотип компании. CPM за объявление с лого составляет 1,3 евро, а для месседжа с премиум эмоджи — 1,2 евро. Выбранный нами вариант еще и более гибкий, ведь позволяет выделять объявления из ленты анимациями или ярким названием бренда.

Реклама в телеграм-канале об Aliexpress

Результаты продвижения

За месяц мы достигли таких цифр:

более 1 200 000 показов рекламных объявлений стоимостью 0,071* грн за показ;

3397 переходов по нашим рекламным объявлениям;

приложение загрузили 412 раз;

из них 244 раза юзеры зарегистрировали аккаунты в приложении LetyShops.

*После работы над проектом минимальная цена за 1000 показов в телеграме уменьшилась с 1,5 евро до 1 евро, поэтому сейчас за ту же сумму мы получили бы в полтора раза больше охватов.

Отзывы о сотрудничестве

Дмитрий Николаев, User Acquisition Team Lead в LetyShops

Мы выбрали Netpeak Ukraine для продвижения приложения через Telegram Ads, ведь они — первый официальный реселлер в Украине и имеют хорошую репутацию в сфере. Понравился подход к подбору каналов и разработке креативных месседжей, особенно с премиум эмоджи. Это помогло привлечь новых пользователей и повысить узнаваемость бренда. Netpeak оправдал наши ожидания, и если будем запускать собственный телеграм-канал, обратимся снова. Спасибо за сотрудничество.

Анета Галигузова, Project Manager в Netpeak Ukraine

Мы получили отличный опыт сотрудничества с LetyShops во время работы над продвижением в Telegram. Партнеры всегда быстро реагировали на наши просьбы, были открыты к обсуждению и внимательно относились к нашим предложениям. Сотрудничество проходило легко и приятно, что значительно способствовало достижению результатов. Рекомендуем этого клиента как надежного и ответственного партнера.

Сергей Самара, Media Buyer в Telegram Ads

Сотрудничество с LetyShops было конструктивным и комфортным на всех этапах. Быстрые ответы и согласование изменений позволили нам оперативно тестировать новые гипотезы для улучшения результата. Партнер постоянно проявлял готовность к экспериментам, как в определении новых целевых сегментов, так и в улучшении рекламных текстов. Благодаря гибкости и ориентации на результат, мы смогли непрерывно совершенствовать стратегию и оптимизировать рекламные кампании.

Выводы

Тестирование Telegram Ads для LetyShops показало — медийный инструмент при правильном использовании позволяет получить хорошие перформанс-показатели и конверсии в потенциальных клиентов. За период кампании мы получили более 1,2 миллиона показов рекламы, 3,4 тысячи переходов по объявлениям, 412 загрузок мобильного приложения LetyShops и 244 регистрации. Тщательная сегментация аудитории, подбор релевантных тематических каналов и разработка креативов с использованием кастомных premium эмоджи позволили сделать рекламу заметной и наиболее релевантной для целевой аудитории. Это повысило ее эффективность и снизило стоимость привлечения клиентов. Широкий охват аудитории в более чем 1,2 миллиона показов также положительно влияет на узнаваемость бренда LetyShops. Такой масштаб присутствия в Telegram позволяет увеличить знания о бренде среди целевой аудитории. Поэтому Telegram Ads можно смело добавлять в стратегию продвижения собственного бренда.

Заинтересовались перспективой Telegram Ads для своего проекта? Мы в Netpeak Ukraine готовы предоставить персональную консультацию и профессионально подойти к привлечению ваших будущих клиентов.