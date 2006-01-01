Сергей Самара

Сергей Самара

Автор NJ c 2024
Позиция:
Media Buyer
Компания:
Netpeak Agency Ukraine
Об авторе:
Media Buyer в команде Telegram Promotion. В Netpeak Ukraine с 2024 года.

Статьи автора

Кейсы
Telegram
1636 4
Кейс LetyShops в Telegram Ads. Как медийный инструмент обеспечил 412 загрузок приложения за месяц
Кейсы
Telegram
3729 2
Как продвигать чат-бот через Telegram Ads и получить более 600 конверсий всего за месяц
