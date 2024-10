Как отслеживать остаток бюджета в Google Ads — скрипт для оповещений в Telegram

Для эффективного управления рекламными кампаниями, важно контролировать их бюджет. Недостаток средств приводит к потере потенциальных клиентов, а перерасход не всегда приносит желаемые результаты.

В этой статье я рассмотрю, как создать скрипт, который будет отслеживать остаток бюджета в Google Ads и отправлять уведомления в Telegam. Его можно настроить на отправку ежедневных, еженедельных или ежемесячных отчетов об остатке бюджета, независимо от оставшейся суммы.

Скрипт позволит своевременно реагировать на изменения, оптимизировать расходы и достигать лучших результатов от рекламных кампаний.

Итак, после прочтения этой статьи вы узнаете:

Важно! Приведенный скрипт работает только с аккаунтами Google Ads по предоплате и устанавливается на уровне MCC-аккаунта.

Как подключить скрипт

Первые настройки проводятся на уровне Google Ads. В MCC-аккаунте создайте метку на учетную запись, которую планируете отслеживать, под названием «Budget_Control».

Далее создайте новый скрипт в разделе «Инструменты — Массовые действия — Скрипты — Новый скрипт».

Скопируйте в поле следующий код:

var CONFIG = { // Указать минимальное количество дней до окончания средств на аккаунте для отправки уведомления. days: 7, // Указать почты для отправки уведомлений, через запятую, если больше одной email: ['test1@netpeak.net', 'test2@netpeak.net'], // Указать ники/имена кому отправляется письмо, через запятую, если больше одного names: ['test1', 'test2'], // Помечаем необходимые для отслеживания аккаунты ярлыком, пример - BudgetControl labelName: ['Budget_Control'] } function main() { var accounts = MccApp.accounts() .withCondition('LabelNames CONTAINS "' + CONFIG.labelName + '"') .executeInParallel("budgetControl") } function budgetControl() { var accountName = AdWordsApp.currentAccount().getName(); var budgets = AdWordsApp.budgetOrders().withCondition('Status = ACTIVE').get(); while (budgets.hasNext()) { try { var budget = budgets.next(); if (budget.getSpendingLimit() !== null) { var startDate = timeFormat(budget.getStartDateTime()); var cost = AdWordsApp.currentAccount().getStatsFor(startDate, today()).getCost(); var last7DaysCostByDay = (AdWordsApp.currentAccount().getStatsFor("LAST_7_DAYS").getCost() / 7).toFixed(); var limit = budget.getSpendingLimit(); var remainingDays = rDays(limit, cost, last7DaysCostByDay); var budgetNow = (limit - cost).toFixed(); if (budgetNow < 0) { var budgetNow = 0; } else { var budgetNow = budgetNow; } sendTelegramMessage('Аккаунт ' + accountName + ' . Текущий баланс = ' + budgetNow + '. Расходы на день = ' + last7DaysCostByDay + ' . Денег хватит на ' + remainingDays + ' дня/дней.'); MailApp.sendEmail(CONFIG.email, CONFIG.names + ' / Заканчивается бюджет в аккаунте: ' + accountName, 'Акаунт ' + accountName + ' . Текущий остаток = ' + budgetNow + '. Расходы на день = ' + last7DaysCostByDay + ' в валюте аккаунта. ' + 'Денег хватит на ' + remainingDays + ' дня/дней. В аккаунте заканчиваются средства. Необходимо предупредить PM.'); } } catch (e) { Logger.log(e); sendTelegramMessage('Контроль Бюджетов ' + accountName); MailApp.sendEmail(CONFIG.email, 'Контроль бюджетов', 'Необходимо проверить работу Контроль бюджетов ' + accountName + ' ' + e); } } } function timeFormat(date) { var year = date.year.toString(); var month = date.month.toString(); var day = date.day.toString(); if (month.length == 1) { month = "0" + month; } if (day.length == 1) { day = "0" + day; } return [year, month, day].join(""); } function today() { var date = new Date(); var timeZone = AdWordsApp.currentAccount().getTimeZone(); var format = 'yyyyMMdd'; return Utilities.formatDate(date, timeZone, format); } function rDays(limit, cost, last7DaysCostByDay) { var remainingDays = ((limit - cost) / last7DaysCostByDay).toFixed(); if (remainingDays < 1 || remainingDays == "Infinity" || remainingDays == "-Infinity" || remainingDays == -0 ) { remainingDays = 0; } return remainingDays; } function sendTelegramMessage(text) { var CONFIG2 = { TOKEN: '6355186486:AAGAtOTNtoLDLwS-nLKERGbQJv1XMTM1MFM', CHAT_ID: '-4182340330' }; var telegramUrl = 'https://api.telegram.org/bot' + CONFIG2.TOKEN + '/sendMessage?chat_id=' + CONFIG2.CHAT_ID + '&text='; var message = encodeURIComponent(text); var sendMessageUrl = telegramUrl + message; var options = { method: 'POST', contentType: 'application/json' }; UrlFetchApp.fetch(sendMessageUrl, options); }

В коде замените следующие данные на свои:

строка 5 (электронная почта);

строка 7 (имена);

строка 9 (labelName) — название метки;

строка 80 (TOKEN);

строка 81 (CHAT_ID).

Где получить нужные TOKEN и CHAT_ID, я рассмотрю в следующем разделе.

Назовите скрипт «Budget_Control», нажмите «Авторизоваться» и «Запустить».

Как получить TOKEN и ID чата

Чтобы скрипт отправлял уведомления, настройте соответствующий чат в Telegram и соедините его со скриптом. Для этого выполните следующие шаги.

Шаг 1. Создайте и назовите новую группу в Telegram.

Шаг 2. Добавьте в эту группу себя и IDBot. Бот можете найти в общем поиске.

Шаг 3. Далее — создание бота, который будет присылать оповещения. Для этого на главном экране в Telegram введите в поиск BotFather и выберите его. Обратите внимание, возле имени бота должна быть синяя галочка.

Шаг 4. С помощью BotFather вы создадите ваш личный бот. В окне сообщения напишите /newbot и выберите эту команду из предложенного списка.

Шаг 5. В текстовом поле чата введите название (name) для вашего чат-бота. Оно может быть произвольным.

Шаг 6. Создайте адрес (username) чат-бота. Рекомендую использовать название и добавить в конце «_bot». Username должно быть уникальным.

Если вы получили сообщение «Извините, это имя пользователя уже занято. Пожалуйста, попробуйте что-то другое.», то такой адрес бота уже существует. Заметьте, что username не обязательно должен совпадать с name чат-бота.

Шаг 7. Если адрес не занят, вы получите сообщение «Done! Поздравляем с вашим новым ботом.». Из этого сообщения скопируйте созданный TOKEN.

Шаг 8. Откройте скрипт в Google Ads и вставьте TOKEN в соответствующую строку.

Шаг 9. Перейдите обратно в созданную группу и добавьте в нее бот, созданного в BotFather. Можете найти его по созданному адресу.

Шаг 10. Проверьте всех участников группы. Их должно быть минимум три:

IDBot;

бот, созданный через BotFather;

ваш собственный аккаунт.

Вы также можете добавить в группу других участников, но лучше делать это после проверки работы скрипта, чтобы не беспокоить коллег тестовыми сообщениями.

Шаг 11. Теперь получите ID группы. Для этого через знак «/» вызовите команду «getgroupid@myidbot». В ответ на нее вам придет сообщение с ID группы. Скопируйте его вместе со знаком «-».

Шаг 12. Вставьте скопированный ID группы в код скрипта в Google Ads.

Шаг 13. Проверьте работу скрипта в Google Ads. Для этого нажмите кнопку «Авторизация» и пройдите процесс авторизации, а затем — кнопку «Запустить».

Готово!

Дополнительно выберите в настройке скрипта частоту отправки сообщений. Для этого в меню аккаунта MCC выберите «Инструменты и настройки — Скрипты» и отметьте нужный. При наведении на ячейку частоты, возникнет карандаш для редактирования. Доступна частота «ежедневно», «еженедельно», «ежемесячно».

Как исправить самые распространенные ошибки скрипта

Ошибка 1. Балансы в Telegram и в Google Ads не совпадают

Скрипт иногда передает некорректную сумму остатка бюджета. Это происходит из-за задержки в обновлении данных или же колебания расходов в режиме реального времени. Скрипт собирает данные в определенный момент времени, который может прийтись на момент активного размещения рекламы, и тогда сумма изменится из-за активных кликов или показов.

Такие неточности минимальны. Впрочем, если погрешность повторяется, откорректируйте ее вручную в коде.

Для этого нужно прибавить сальдо не совпадающей суммы в строке 30:

var budgetNow = (limit + 3703 - cost).toFixed();

«+3703» — сумма корректировки.

Успешно настроенный код будет отправлять информацию о балансе таким сообщением.

Ошибка 2. Чат-бот не получает сообщения из скрипта Google Ads

Наиболее вероятные причины:

Ваш аккаунт больше не является администратором в группе Telegram. В случае удаления вас из группы в Telegram и назначения нового администратора, идентификатор группы чат-бота изменится, поэтому необходимо обновить скрипт с новым CHAT_ID. Для этого действующий администратор должен повторить Шаг 11. Аккаунт Google Ads работает не по предоплате, а, например, на автоматических платежах. В таком случае скрипт просто не подходит для работы с вашим аккаунтом.

Выводы

Для запуска скрипта, который будет оповещать о балансе на рекламном аккаунте Google Ads через оповещения в Telegram нужно:

создать скрипт в кабинете Google Ads в MCC-аккаунте;

создать чат и бот в Telegram, получить TOKEN и CHAT_ID;

занести TOKEN и CHAT_ID в соответствующие строки кода;

запустить скрипт в кабинете Google Ads.