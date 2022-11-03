Скрипт контроля расходов в Google Ads: как получать уведомления о перерасходе в Telegram

Скрипт контроля расходов в Google Ads: как получать уведомления о перерасходе в Telegram

Скрипт Spending control помогает контролировать изменения трат по аккаунту или по набору кампаний. Речь об автоматическом мониторинге расходов, а также об уведомлениях в случае превышения лимита. Согласитесь, удобно и экономит время. Делюсь собственной наработкой для оптимизации работы специалиста по контекстной рекламе.

Зачем использовать скрипт Spending control

При работе с большим количеством кампаний в нескольких аккаунтах специалист все больше нуждается в уведомлениях о критически важных изменениях. Особенно они актуальны в выходные дни, когда аккаунт остается без присмотра.

Процесс грозит превратиться в рутину, съедающую ваше время. Которое вы могли бы потратить на улучшение кампаний .

Контролировать аккаунты можно с помощью Google Ads Script. Но существующие решения скриптов позволяют контролировать лишь расход месячного бюджета. Если вы хотите мониторить траты ежедневно, они недостаточно оперативны. В отличие от моего скрипта Spending control.

Как это работает

Чтобы держать «руку на пульсе» скрипт получает среднедневной расход в аккаунте за прошлую неделю, расход за вчерашний день и сравнивает эти значения.

Можно задать допустимое процентное отклонение расходов в плюс и в минус.

Дальше, если расходы больше или меньше указанных значений, скрипт отправляет вам в телеграм сообщение об изменении расходов.

В каких случаях полезен скрипт

В моей работе скрипт позволил оперативно скорректировать рекламу в таких ситуациях:

перерасход средств (в два раза больше установленного дневного бюджета) из-за изменений в рекламных кампаниях, сделанных в пятницу;

массовое отклонение объявлений в аккаунте, из-за чего расходы резко сократились.

Как подключить скрипт контроля расходов по аккаунту

1. Внутри аккаунта Google Ads в «Инструментах и настройках», в разделе «Массовые действия» выбирайте «Скрипты».

2. Нажимайте на плюс «Новый скрипт» — создать новый скрипт.

Важно. Этот скрипт создан под новый интерфейс Google Ads для работы со скриптами, в старом он работать не будет.

3. Вставьте в рабочую область скрипта следующий код:

function main() { // Укажите нижний и верхний пределы колебания трат. Выход расходов за указанные пределы активирует отправку уведомления в Telegram var min = 0.7; // Нижний предел расходов, ниже которого должно отправляться уведомление. Тут 1 - нормальный уровень расходов, 0.7 - расходы меньше нормы на 30% var max = 1.3; // Верхний предел расходов, выше которого должно отправляться уведомление. Тут 1 - нормальный уровень расходов, 1.3 - расходы больше нормы на 30% var lastWeekSpent = AdsApp.currentAccount().getStatsFor('LAST_WEEK_MON_SUN').getCost(); // Расход за последние 7 дней Logger.log(lastWeekSpent) var YesterdaySpent = AdsApp.currentAccount().getStatsFor('YESTERDAY').getCost(); // Расход за вчера var AvSpendsPerDay = lastWeekSpent/7; // Средний дневной расход за прошлую неделю var difference = YesterdaySpent/AvSpendsPerDay; var DifPercentageHi = Math.round((difference-1)*100); var DifPercentageLo = Math.round((1-difference)*100) Logger.log(difference) if (difference > max ) { sendTelegramMessage('В аккаунте '+ AdsApp.currentAccount().getName() +' расход за вчера больше среднедневного на ' + DifPercentageHi + '%. Необходимо перепроверить кампании'); } if (difference < min) { sendTelegramMessage('В аккаунте '+ AdsApp.currentAccount().getName() +' сократились траты на ' + DifPercentageLo + '%. Необходимо перепроверить кампании'); } } function sendTelegramMessage(text) { var CONFIG = { // Токен надо получить у BotFather, создав нового бота TOKEN: 'your_token_from_BotFather’, // Напишите что-нибудь в чат вашему боту, после чего перейдите по ссылке https://api.telegram.org/bot<ТОКЕН>/getUpdates // в ответном тексте найдите строку ..."chat":{"id":123456789,"first_name"... Нужно значение id. CHAT_ID: 'your_chat_id' }; var telegramUrl = 'https://api.telegram.org/bot' + CONFIG.TOKEN + '/sendMessage?chat_id=' + CONFIG.CHAT_ID + '&text='; var message = encodeURIComponent(text); var sendMessageUrl = telegramUrl + message; var options = { method: 'POST', contentType: 'application/json' }; UrlFetchApp.fetch(sendMessageUrl, options); }

4. При необходимости корректируйте в коде скрипта верхний и нижний пределы трат. По умолчанию скрипт реагирует на колебания более 30% вверх и вниз.

5. В конце скрипта есть отдельная функция sendTelegramMessage. В ней требуется ваше участие. Нужные действия описаны в коде, но еще раз акцентирую внимание.

Во-первых, нужно получить и прописать токен нового бота. Если у вас уже есть бот для работы с Google Ads, можно использовать его.

Если же токена нет:

найдите в Telegram @Botfather;

пропишите команду /newbot;

следуйте инструкции от Botfather и получите токен вашего бота.

Затем напишите новосозданному боту любое сообщение, после чего в строке браузера укажите URL https://api.telegram.org/bot<ТОКЕН>/getUpdates. Где ТОКЕН — токен вашего бота, полученный у Botfather. В загруженном окне увидите ID чата.

ID чата пропишите в коде. Туда бот должен отправлять сообщения. Это может быть как отдельный чат, так и группа.

В моем случае удобнее получать уведомление в группу. Его видят все члены команды, работающие с проектом, и могут оперативно реагировать на критические изменения в аккаунте.

6. Дальше нужно авторизовать скрипт и сохранить его.

7. На странице скриптов настройте частоту запуска скрипта. Рекомендую запускать его раз в день, в первой половине дня.

В итоге работа скрипта ежедневно проверяет расходы и определяет значимые изменения в аккаунте на основании трат, уведомляет об этом специалистов.

Специалисты, начиная свой рабочий день, уже знают, какие аккаунты требуют их внимания. И самое главное, благодаря скрипту аккаунты находятся под ежедневным контролем.

FAQ

Что такое Google Ads Scripts?

Google Ads Scripts — это специальная программа, написанная на языке Google Script (очень похож на JavaScript), которая добавляется в аккаунт Google Ads и выполняет там определенные полезные действия. Скрипты позволяют автоматизировать рутинную работу. Google Ads Scripts расширяет возможности контекстной рекламы. Программа может:

останавливать и запускать кампании, объявления, ключевые слова;

чистить аккаунт от неработающих ключевиков, «плохих» площадок в GDN;

менять ставки;

отключать аудитории;

отправлять, сохранять данные и т. д.

Что такое токен бота Telegram?

Токен бота — это «ключ» к управлению ботом, с помощью которого его можно подключать к сторонним сервисам.

Как найти ID чата Telegram?

ID чата — цифровой код, который присваивается каждому чату при его создании. Этой информации нет в самом мессенджере. Получить ее можно с помощью различных ботов.