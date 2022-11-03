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Скрипт контроля расходов в Google Ads: как получать уведомления о перерасходе в Telegram

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Роман Бугаев

Скрипт Spending control помогает контролировать изменения трат по аккаунту или по набору кампаний. Речь об автоматическом мониторинге расходов, а также об уведомлениях в случае превышения лимита. Согласитесь, удобно и экономит время. Делюсь собственной наработкой для оптимизации работы специалиста по контекстной рекламе.

Зачем использовать скрипт Spending control

При работе с большим количеством кампаний в нескольких аккаунтах специалист все больше нуждается в уведомлениях о критически важных изменениях. Особенно они актуальны в выходные дни, когда аккаунт остается без присмотра.

Процесс грозит превратиться в рутину, съедающую ваше время. Которое вы могли бы потратить на улучшение кампаний.

Контролировать аккаунты можно с помощью Google Ads Script. Но существующие решения скриптов позволяют контролировать лишь расход месячного бюджета. Если вы хотите мониторить траты ежедневно, они недостаточно оперативны. В отличие от моего скрипта Spending control.

Как это работает

Чтобы держать «руку на пульсе» скрипт получает среднедневной расход в аккаунте за прошлую неделю, расход за вчерашний день и сравнивает эти значения.

Можно задать допустимое процентное отклонение расходов в плюс и в минус.

Дальше, если расходы больше или меньше указанных значений, скрипт отправляет вам в телеграм сообщение об изменении расходов.

В каких случаях полезен скрипт

В моей работе скрипт позволил оперативно скорректировать рекламу в таких ситуациях:

  • перерасход средств (в два раза больше установленного дневного бюджета) из-за изменений в рекламных кампаниях, сделанных в пятницу;
  • массовое отклонение объявлений в аккаунте, из-за чего расходы резко сократились.

Как подключить скрипт контроля расходов по аккаунту

1. Внутри аккаунта Google Ads в «Инструментах и настройках», в разделе «Массовые действия» выбирайте «Скрипты».

выбирайте “Скрипты”

2. Нажимайте на плюс «Новый скрипт» — создать новый скрипт.

новый скрипт

Важно. Этот скрипт создан под новый интерфейс Google Ads для работы со скриптами, в старом он работать не будет.

3. Вставьте в рабочую область скрипта следующий код:

function main() {

// Укажите нижний и верхний пределы колебания трат. Выход расходов за указанные пределы активирует отправку уведомления в Telegram

  var min = 0.7; 
// Нижний предел расходов, ниже которого должно отправляться уведомление. Тут 1 - нормальный уровень расходов, 0.7 - расходы меньше нормы на 30% 
  var max = 1.3; 
// Верхний предел расходов, выше которого должно отправляться уведомление. Тут 1 - нормальный уровень расходов, 1.3 - расходы больше нормы на 30%

  var lastWeekSpent = AdsApp.currentAccount().getStatsFor('LAST_WEEK_MON_SUN').getCost(); 
// Расход за последние 7 дней
  Logger.log(lastWeekSpent)
  var YesterdaySpent = AdsApp.currentAccount().getStatsFor('YESTERDAY').getCost(); 
// Расход за вчера
  var AvSpendsPerDay = lastWeekSpent/7; 
// Средний дневной расход за прошлую неделю
  var difference = YesterdaySpent/AvSpendsPerDay;
  var DifPercentageHi = Math.round((difference-1)*100);
  var DifPercentageLo = Math.round((1-difference)*100)

  Logger.log(difference)

  if (difference > max ) {
        sendTelegramMessage('В аккаунте '+ AdsApp.currentAccount().getName() +' расход за вчера больше среднедневного на ' + DifPercentageHi + '%. Необходимо перепроверить кампании');
            }
   if (difference < min) {

      sendTelegramMessage('В аккаунте '+ AdsApp.currentAccount().getName() +'  сократились траты на ' + DifPercentageLo + '%. Необходимо перепроверить кампании');

    }
  }
function sendTelegramMessage(text) {

	var CONFIG = {
		// Токен надо получить у BotFather, создав нового бота
		TOKEN: 'your_token_from_BotFather’,

		// Напишите что-нибудь в чат вашему боту, после чего перейдите по ссылке https://api.telegram.org/bot<ТОКЕН>/getUpdates
		// в ответном тексте найдите строку ..."chat":{"id":123456789,"first_name"... Нужно значение id.
		CHAT_ID: 'your_chat_id'
	};
		var telegramUrl = 'https://api.telegram.org/bot' + CONFIG.TOKEN + '/sendMessage?chat_id=' + CONFIG.CHAT_ID + '&text=';
		var message = encodeURIComponent(text);
		var sendMessageUrl = telegramUrl + message;
		var options = {
			method: 'POST',
			contentType: 'application/json'
		};
		UrlFetchApp.fetch(sendMessageUrl, options);
}

4. При необходимости корректируйте в коде скрипта верхний и нижний пределы трат. По умолчанию скрипт реагирует на колебания более 30% вверх и вниз.

5. В конце скрипта есть отдельная функция sendTelegramMessage. В ней требуется ваше участие. Нужные действия описаны в коде, но еще раз акцентирую внимание.

Во-первых, нужно получить и прописать токен нового бота. Если у вас уже есть бот для работы с Google Ads, можно использовать его.
Если же токена нет:

  • найдите в Telegram @Botfather;
  • пропишите команду /newbot;
  • следуйте инструкции от Botfather и получите токен вашего бота.

токен бота

Затем напишите новосозданному боту любое сообщение, после чего в строке браузера укажите URL https://api.telegram.org/bot<ТОКЕН>/getUpdates. Где ТОКЕН — токен вашего бота, полученный у Botfather. В загруженном окне увидите ID чата.

ID чата_2

ID чата пропишите в коде. Туда бот должен отправлять сообщения. Это может быть как отдельный чат, так и группа.

В моем случае удобнее получать уведомление в группу. Его видят все члены команды, работающие с проектом, и могут оперативно реагировать на критические изменения в аккаунте.

6. Дальше нужно авторизовать скрипт и сохранить его.

авторизовать скрипт

сохранить скрипт

7. На странице скриптов настройте частоту запуска скрипта. Рекомендую запускать его раз в день, в первой половине дня.

частота запуска скрипта

В итоге работа скрипта ежедневно проверяет расходы и определяет значимые изменения в аккаунте на основании трат, уведомляет об этом специалистов.

итоговое сообщение

Специалисты, начиная свой рабочий день, уже знают, какие аккаунты требуют их внимания. И самое главное, благодаря скрипту аккаунты находятся под ежедневным контролем.

FAQ

Что такое Google Ads Scripts?

Google Ads Scripts — это специальная программа, написанная на языке Google Script (очень похож на JavaScript), которая добавляется в аккаунт Google Ads и выполняет там определенные полезные действия. Скрипты позволяют автоматизировать рутинную работу. Google Ads Scripts расширяет возможности контекстной рекламы. Программа может:

  • останавливать и запускать кампании, объявления, ключевые слова;
  • чистить аккаунт от неработающих ключевиков, «плохих» площадок в GDN;
  • менять ставки;
  • отключать аудитории;
  • отправлять, сохранять данные и т. д.

Что такое токен бота Telegram?

Токен бота — это «ключ» к управлению ботом, с помощью которого его можно подключать к сторонним сервисам.

Как найти ID чата Telegram?

ID чата — цифровой код, который присваивается каждому чату при его создании. Этой информации нет в самом мессенджере. Получить ее можно с помощью различных ботов.

Роман Бугаев

Работаю в сфере интернет-маркетинга с 2013 года. За плечами 300+ проектов в различных нишах (услуги, e-commerce) в Украине, Европе, США, OAЭ. С 2016 преподаю курс «Контекстная реклама» в IT школах, с 2021 стал частью команды Netpeak.

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