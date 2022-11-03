Скрипт контролю у Google Ads: як отримувати сповіщення про перевищення витрат в Telegram

Скрипт контролю у Google Ads: як отримувати сповіщення про перевищення витрат в Telegram

Скрипт Spending control допомагає контролювати зміну витрат в акаунті або наборі кампаній в акаунті. Йдеться про автоматичний моніторинг витрат, а також про повідомлення у разі перевищення ліміту. Погодьтеся, зручно та економить час. Ділюсь власним напрацюванням для оптимізації роботи спеціаліста з контекстної реклами.

Навіщо потрібен скрипт Spending control

Під час роботи з великою кількістю кампаній у кількох акаунтах фахівець все більше потребує сповіщень про критично важливі зміни. Особливо вони актуальні у вихідні дні, коли обліковий запис залишається без нагляду.

Процес загрожує перетворитися на рутину, яка з’їдає ваш час. Котрий ви могли б витратити на покращення кампаній.

Контролювати облікові записи можна за допомогою Google Ads Script. Але існуючі рішення скриптів дозволяють контролювати лише витрати місячного бюджету. Якщо хочете моніторити витрати щодня, вони недостатньо оперативні. На відміну від мого сценарію Spending control.

Як це працює

Щоб тримати «руку на пульсі», скрипт розраховує середньоденний розхід в акаунті за минулий тиждень, отримує значення витрат за вчорашній день і порівнює ці значення. Можна задати допустиме відхилення витрат як в плюс, так і в мінус.

Далі, якщо витрати виходять за рамки встановлених обмежень, скрипт надсилає вам повідомлення про це в телеграм.

В яких випадках скрипт буде корисним

В моїй роботі скрипт дозволив оперативно скорегувати рекламу в таких ситуаціях:

перевищення витрат коштів (в два рази більше встановленого бюджету на день) через зміни в рекламних кампаніях, зроблені в п’ятницю;

масове відхилення оголошень в акаунті, внаслідок чого витрати різко скоротилися.

Як підключити скрипт контролю витрат в акаунті

1. В акаунті Google Ads в «Інструментах та параметрах», в розділі «Групові дії» оберіть «Скрипти».

2. Натискайте на плюс «Новий сценарій» — створити новий скрипт.

Важливо. Цей скрипт створений під новий інтерфейс Google Ads для роботи із скриптами. В старому він працювати не буде.

3. Скопіюйте код скрипту та вставте його в робочу зону:

function main() { // Вкажіть нижню та верхню межі коливання витрат. Вихід витрат за зазначені межі активує функцію відправки повідомлення в Telegram var min = 0.7; // Нижня межа витрат, нижче якої має надсилатися повідомлення. Тут 1 - нормальний рівень витрат, 0.7 - витрати менше норми на 30% var max = 1.3; // Верхня межа витрат, вище якої має надсилатися повідомлення. Тут 1 - нормальний рівень витрат, 1.3 - витрати більше норми на 30% var lastWeekSpent = AdsApp.currentAccount().getStatsFor('LAST_WEEK_MON_SUN').getCost(); // Витрати за минулий тиждень Logger.log(lastWeekSpent); var YesterdaySpent = AdsApp.currentAccount().getStatsFor('YESTERDAY').getCost(); // Вчорашні витрати var AvSpendsPerDay = lastWeekSpent/7; // Середні витрати за минулий тиждень var difference = YesterdaySpent/AvSpendsPerDay; var DifPercentageHi = Math.round((difference-1)*100); var DifPercentageLo = Math.round((1-difference)*100); Logger.log(difference); if (difference > max ) { sendTelegramMessage('В акаунті '+ AdsApp.currentAccount().getName() +' витрати за вчора більші за середньоденний показник на ' + DifPercentageHi + '%. Необхідно перевірити роботу кампаній.'); } if (difference < min) { sendTelegramMessage('В акаунті '+ AdsApp.currentAccount().getName() +' витрати скоротилися по відношенню до середньоденних на ' + DifPercentageLo + ' %. Необхідно перевірити роботу кампаній.'); } } function sendTelegramMessage(text) { var CONFIG = { // Токен потрібно отримати у BotFather, створивши нового бота TOKEN: 'your_token_from_BotFather’, // Напишіть що-небудь в чат вашому боту, після чого перейдіть за посиланням https://api.telegram.org/bot<ТОКЕН>/getUpdates // у тексті-відповіді знайдіть рядок ..."chat":{"id":123456789,"first_name"... Нам потрібне значення id. Це значення вставляємо замість “your_chat_id” CHAT_ID: 'your_chat_id' }; var telegramUrl = 'https://api.telegram.org/bot' + CONFIG.TOKEN + '/sendMessage?chat_id=' + CONFIG.CHAT_ID + '&text='; var message = encodeURIComponent(text); var sendMessageUrl = telegramUrl + message; var options = { method: 'POST', contentType: 'application/json' }; UrlFetchApp.fetch(sendMessageUrl, options); }

4. В коді скрипту за потреби корегуйте верхній та нижній ліміти витрат. В стандартному рішенні скрипт реагує на коливання більше ніж 30% вверх та вниз.

5. Наприкінці скрипту є окрема функція sendTelegramMessage. У ній потрібна ваша участь. Відповідні дії описані у коді, але ще раз акцентую увагу.

По-перше, отримайте та пропишіть токен нового бота. Якщо у вас є бот для роботи з Google Ads, можна використовувати його.

Якщо ж токена немає:

знайдіть у Telegram @Botfather;

пропишіть команду /newbot;

дотримуйтесь інструкції, яку дає Botfather, та отримайте токен вашого бота.

Потім напишіть новоствореному боту будь-яке повідомлення, після чого в рядку браузера вкажіть https://api.telegram.org/bot<ТОКЕН>/getUpdates. Де ТОКЕН — токен вашого бота, отриманий у Botfather. У завантаженому вікні побачите ID чата.

ID чата пропишіть у коді. Туди бот має надсилати повідомлення. Це може бути як окремий чат, так і група.

У моєму випадку зручніше отримувати повідомлення в групу. Його бачать всі члени команди, котрі працюють із проєктом. І ми маємо змогу оперативно реагувати на критичні зміни в акаунті.

6. Далі авторизуйте скрипт і збережіть його.

7. На сторінці скриптів налаштуйте частоту запуску вашого сценарію. Рекомендую запускати його раз на добу, бажано вранці.

У результаті скрипт щодня перевіряє витрати та визначає значні зміни в акаунті на підставі витрат, повідомляє про це фахівців.

Спеціалісти, починаючи свій робочий день, вже знають, які акаунти вимагають їхньої уваги. І найголовніше, завдяки скрипту рекламні кампанії контролюються щодня.

FAQ

Що таке Google Ads Scripts?

Google Ads Scripts — це спеціальна програма, написана на мові Google Script (дуже схожій на JavaScript). Програма додається до акаунту Google Реклами та виконує там певні корисні дії. Скрипти дозволяють автоматизувати рутинну роботу. Google Ads Scripts розширює можливості контекстної реклами. Програма може:

зупиняти та запускати кампанії, оголошення, ключові слова;

чистити акаунт від непрацюючих ключових слів, «поганих» майданчиків у GDN;

змінювати ставки;

відключати аудиторії;

відправляти, зберігати дані і т. д.

Що таке токен бота Telegram?

Токен бота — це «ключ» до управління ботом, за допомогою якого його можна підключати до сторонніх сервісів.

Як знайти ID чата Telegram?

ID чата — це цифровий код, який присвоюється кожному чату під час його створення. Цієї інформації немає у самому месенджері. Отримати її можна за допомогою різних ботів.