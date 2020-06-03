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Влияют ли негативные комментарии на эффективность рекламы в Facebook? Тест на $1000
Vasyl Sergiienko
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Когда речь заходит о рекламе в Facebook, важно учитывать всё. Прежде чем вкладывать деньги, необходимо остановиться и подумать, какие факторы и показатели влияют на прибыль: CTR, Frequency, CPC, Engagement Rate... Но сегодня поговорим об одном из факторов, который обычно остается незамеченным.

Речь о комментариях. Помогают ли комментарии повысить эффективность рекламных постов? Единственный способ выяснить наверняка — провести A/B-тестирование в Facebook. Я потратил на него $1000, надеюсь, это сэкономит деньги вам.

Я решил проверить гипотезу, что никто не читает комментарии под рекламными постами.

В этом эксперименте я сравнивал группу постов с плохими комментариями с группой объявлений без комментариев. Чтобы результаты теста были показательными при бюджете на рекламу $1000, я решил включить только по одному объявлению в каждой из групп.

  • Для группы «Плохие комментарии» выбрал старый пост, под которым удалил все положительные и оставил только отрицательные комментарии (около 50).

Рекламный пост (Black Post) был довольно старый и имел около 50 негативных комментариев

  • Для группы «Без комментариев» я использовал тот же пост, удалив аболютно все комментарии и «реакции».

Для группы «Без комментариев» мы использовали тот же пост, удалив все комментарии и «реакции»

У меня было две идентичные группы объявлений с одинаковым таргетингом, рекламой и оптимизацией. Окончательную настройку я сделал с помощью функции сплит-теста Facebook, где выбрал креативы в качестве переменных тестирования.

Настройки:

  • Бюджет: 150 долларов в день, оптимизация бюджета кампании, стратегия Highest value или Lowest cost bid;
  • Геолокация: США;
  • Язык: английский;
  • Длительность: 7 дней;
  • Общий бюджет: 1000 долларов;
  • Стратегия оптимизации: App Installs.

Гипотеза

Я предположил, что никто не читает комментарии перед тем как нажимать на рекламу, а также что комментарии (хорошие или плохие) могут положительно сказаться на эффективности рекламы. Реклама получит более высокий рейтинг релевантности, что, в свою очередь, приведет к снижению цены за тысячу показов, стоимости за клик и, следовательно, к увеличению количества установок.

Я предполагал, что группа «Плохие комментарии» (версия A) даст более низкую цену за установку (CPI), чем «Без комментариев» (версия B), потому что никто не читает комментарии.

У объявления «Плохие комментарии» было много лайков и репостов, что должно было сделать его более привлекательным для алгоритма Facebook. Плохие комментарии могут чаще появляться при более низкой цене за тысячу показов, поэтому можно достичь большего количества установок с тем же бюджетом кампании.

Я не мог предсказать ожидаемую разницу в CPI, так что в этом эксперименте мы хотели выяснить, насколько дороже может быть реклама «Без комментариев».

Результаты

Вот результаты кампаний:

Общие результаты кампании

Кампания «Без комментариев» выиграла тест: 341 установка за $1,46, а цена за тысячу показов для всех объявлений в рекламных кампаниях была практически одинаковой.

Учитывая разницу в CPI, видим, что рекламный пост «Без комментариев» сработал лучше.

рекламный пост «Без комментариев» был лучше

Самое важное: цена за тысячу показов для объявлений в двух группах объявлений оказалось идентичной. Рекламные объявления были похожими для алгоритма Facebook: накопленные показатели, вовлеченность аудитории в объявления не имела никакого значения для охвата.

Комментарии под рекламными постами в Facebook читают. Гипотеза не подтвердилась.

Эксперимент доказывает, что комментарии действительно важны для пользователей. Похоже, что клиенты читают комментарии прежде чем нажимать на рекламу, а плохие комментарии создают негативное впечатление о продукте перед переходом на целевую страницу.

Хочу SMM и рекламу в соцсетях

Вывод

Комментарии (и особенно их тональность) важны. Пользователи Facebook читают комментарии под рекламными постами, а когда комментарии не нравятся, это делает вашу рекламу дорогой и бесполезной. Если первая точка соприкосновения с клиентами — рекламный пост в Facebook, то вторая — комментарии под ним.

Нужно не только сделать рекламу максимально вовлекающей, но и общаться с клиентами в комментариях, чтобы сохранять их лояльность. Вот почему важно выделять отдельные ресурсы и создавать стратегию для борьбы с негативными комментариями, а также поощрять адвокатов бренда.

Запомнить

  1. Комментарии в Facebook влияют на эффективность рекламы. Люди читают комментарии перед установкой приложений и, вероятнее всего, перед покупкой товаров.
  2. Лучше начинать новую кампанию без сохранения комментариев, лайков и репостов, если вы не уверены в своих рекламных постах.
  3. Социальные доказательства важны, только если у вас хорошая репутация, вам нечего скрывать и клиенты вас любят.
  4. Влияние плохих комментариев намного важнее для ваших потенциальных клиентов, чем положительные сигналы для алгоритма Facebook.
  5. Будьте гибче — оперативно решайте вопросы аудитории в комментариях под рекламными постами. Так вы улучшите и показатели рекламы, и эффективность бизнеса.
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эффективность рекламы
Vasyl Sergiienko

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